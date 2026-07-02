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2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması: Lionel Messi listenin başında yer alırken, Kylian Mbappé ve Michael Olise Fransa adına sahneye damga vuruyor

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
FEATURES
Fransa
Portekiz
İspanya
Brezilya
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

2026 Dünya Kupası devam ederken, hâlâ yarışta olan takımlar herkesin imrendiği kupayı kazanmak için mücadele ediyor. Her ne kadar takım olarak kupayı kazanmak tüm yarışmacılar için ana hedef olsa da, bazı oyuncular şimdiden turnuvanın en iyi oyuncusu unvanını üstlenmeye çalışıyor. Lionel Messi ve Kylian Mbappé şu anda en güçlü adaylar arasında yer alıyor, ancak eleme turları ilerledikçe yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalıyorlar.

Ünlü Altın Top ödülü, sadece gollerden ibaret değildir. Medya temsilcilerinin oylarıyla belirlenen bu ödül, turnuvanın oyunculara çok yönlü mükemmellikleri ve turnuva üzerindeki etkileri nedeniyle takdir etme fırsatı sunar.

Yıllar boyunca bu ödül çoğunlukla forvetlere verilmiş olsa da, orta saha oyuncuları ve hatta bir kaleci de bu ödüle layık görülmüştür. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane ve Diego Forlan bu ödülün önceki kazananları arasında yer alırken, aktif olarak oynayan iki yıldız olan Lionel Messi ve Luka Modric de listede bulunmaktadır.

2014 ve 2022'deki zaferleriyle bu ödülü iki kez kazanan tek oyuncu olan Messi, üst üste ikinci kez ödülü kazanarak bir adım daha ileri gitmeyi umuyor. Ancak 2022'de ikincilik elde eden Kylian Mbappé, Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembélé, İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal ve İngiltere kaptanı Harry Kane gibi isimler de bu onur için yarışıyor.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz'i turnuvada ileriye taşıyarak koleksiyonunu tamamlamayı hedeflerken, Vinicius Junior ve Raphinha da Brezilya'yı altıncı şampiyonluğuna taşıyacak potansiyele sahip.

Şu anda 32'li turların ortasına gelindi ve yarış kızışmaya başladı. GOAL'un 2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması, Kanada, ABD ve Meksika'da devam eden grup aşamasının üçüncü ve son tur maçları kapsamında ödülün en güçlü adaylarını takip ediyor.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    10Jude Bellingham | İngiltere

    Jude Bellingham, Euro 2024’te İngiltere’nin kıtasal zafer yarışında kalmasına katkıda bulunurken “başka kim olabilir ki?” diye haykırmasıyla gündeme gelmişti. Thomas Tuchel’in planlarında ilk 11’deki yeri hakkında ara sıra sorular sorulsa da, Real Madrid’in orta saha oyuncusu büyük maçların adamı olmaya devam ediyor.

    Bunu, Hırvatistan’a karşı oynanan zorlu Dünya Kupası açılış maçında “Üç Aslanlar”ı yeniden öne geçirerek kanıtladı; ardından New Jersey’de Panama karşısında skoru açarak L Grubu’nda birinciliği garantilemesine katkıda bulundu.

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  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    9Julian Quinones | Meksika

    Meksika’nın orta saha oyuncusu Julian Quinones, El Tri’nin Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselme yolundaki yürüyüşünün kalbini oluşturdu. Güney Afrika ile oynanan açılış maçının dokuzuncu dakikasında attığı golle turnuvaya damgasını vuran kişi oydu. Meksika’nın grubu birinci bitirmesini sağlayan Çek Cumhuriyeti maçında bir gol daha kaydetti, ancak en iyi performansı bir sonraki turda sergiledi; son 32 turunda Ekvador’u 2-0 yendikleri maçta ilk golü attı ve ardından bir golün de asistini yaptı.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    8Ismael Saibari | Fas

    Bayern Münih, Dünya Kupası başlamadan önce PSV’den Ismael Saibari’yi transfer etmek üzere 50 milyon avroluk bir anlaşmayı çoktan tamamlamış olduğu için kendini şanslı sayabilir. Fas milli takım oyuncusu, her maçta sergilediği yıldız performansıyla gerçek değerine kesinlikle birkaç milyon avro daha eklemiştir. Brezilya karşısında skoru açan golü atan, kaleye doğru hücum edip Alisson’u geçerek topu ağlara gönderen 25 yaşındaki oyuncuydu; İskoçya’yı sadece iki dakika içinde yıkarak takımının bir üst tura yükselmesini sağlayan oydu; Haiti karşısında ikinci kez skoru eşitleyip galibiyete doğru yol alan oydu; ve tüm umutların yitmiş gibi göründüğü anda Hollanda’yı eleyen belirleyici penaltıyı gole çeviren de oydu. Kim inkar edebilir ki? Bayern, bir mücevheri kadrosuna kattı.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Vinicius Jr | Brezilya

    Neymar tam formuna kavuşmaya çalışırken ve Raphinha ağır bir sakatlık nedeniyle kadro dışı kalırken, Brezilya’nın 24 yıllık Dünya Kupası şampiyonluğu hasretine son verme yolunda Vinicius Junior’un öne çıkıp Selecao’ya liderlik etmesi gerekiyor. Real Madrid'in forveti, grup aşamasındaki üç maçın hepsinde Maçın Adamı seçildi ve Fas, Haiti ve İskoçya karşısında hayati goller attı. Bir sonraki turda alınan zorlu galibiyette gol atamasa da, Japonya'nın ceza sahasında oldukça aktif bir performans sergiledi; iki isabetli şut çekti ve iki gol fırsatı yarattı. Selecao, ikinci yarıda rakibini adeta paramparça etti ve maçın son dakikalarında galibiyeti garantiledi.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Erling Haaland | Norveç

    Erling Haaland, Dünya Kupası sahnesine çarpıcı bir giriş yaptı. Norveçli forvet, Irak’a karşı oynanan açılış maçında ilk 30 dakika içinde gol attı ve ardından Orta Doğu ülkesiyle yaşanan zorlu mücadelede devre arasına girmeden hemen önce takımının üstünlüğünü yeniden sağlayan golü kaydetti.

    Norveç maçı 4-1 kazandı ve Manchester City'de forma giyen forvet, maçın en iyi oyuncusu seçildi. Senegal'i 3-2 yendikleri maçta da iki gol atarak golcü kimliğini bir kez daha sergiledi. Norveç'in Fildişi Sahili'ni 2-1 yenerek son 32 turunda kalmasını sağlayan hayati galibiyet golünü de yine o attı.

  • dembele(C)Getty Images

    5Ousmane Dembélé | Fransa

    Ousmane Dembélé’nin Paris Saint-Germain ile arka arkaya kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferlerindeki başarıları, onu Ballon d’Or ödülünün sahibi yaptı. Ayrıca 2018’de Fransa’nın dünya şampiyonluğuna ulaşmasına da katkıda bulundu. Ancak 2026 yılında, uluslararası arenanın en görkemli sahnesinde gerçek anlamda parıldıyor.

    Daha önce FIFA’nın en önemli turnuvasında hiç gol atamamış olan çok yönlü PSG forveti, Irak’ı 3-0 yendikleri maçta ilk golünü kaydetti. Ardından Norveç ile oynanan karşılaşmada ilk yarıda attığı üç golle Les Bleus’u son 32 turuna taşıyan Dembélé, İsveç karşısında Kylian Mbappé’nin ilk golünü hazırladı.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | İngiltere

    Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 51 maçta tam 61 gol atan Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Harry Kane, bu turnuvada karşılaştığı her savunmaya korku salacak.

    Kane, İngiltere milli takımında önemli maçlarda beklenen performansı gösteremediği yönündeki eleştirilerle sık sık karşı karşıya kalmış olsa da, bu turnuvada bu göreve tam olarak uygun olduğunu kanıtladı. Hırvatistan karşısında attığı iki gol, takımının 4-2'lik galibiyetinde hayati öneme sahipti; Panama maçında attığı gol ise önemli bir galibiyeti garantiledi. Ayrıca, son 15 dakikada attığı muhteşem iki golle, Üç Aslanlar'ı Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında son 32 turunda elenmekten kurtardı.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | Fransa

    Kane, Bayern Münih’in muhteşem sezonunda gollerin aslan payını almış olabilir, ancak pek çok taraftarın kalbini çalan isim Michael Olise oldu. Bundesliga’da Yılın Futbolcusu seçilen oyuncunun nefes kesici hızı, olağanüstü top kontrolü ve muhteşem gol vuruş yeteneği sayesinde, Bayern’in yarı finale yükseldiği Şampiyonlar Ligi’nde ve Almanya’nın en üst liginde toplam 20 gol attı ve 25 asist yaptı.

    Fransa milli takımında da benzer bir dinamik söz konusu: Mbappé golleriyle öne çıkarken, Olise ceza sahası çevresindeki muhteşem performansı ile övgüler topluyor. İlk maçta Senegal karşısında Mbappé’nin açılış golünü hazırlayan isabetli pası ve topu kullanmadaki mükemmelliği sayesinde, 3-1’lik galibiyette FIFA’nın Maçın Adamı seçildi.

    O günden bu yana Mbappé’ye iki, Ousmane Dembélé ve Bradley Barcola’ya ise birer gol hazırlayarak Dünya Kupası’nda toplam beş asist kaydetti.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Fransa

    27 yaşındaki Kylian Mbappé’nin turnuvaya girerken hem altın hem de gümüş madalyaya sahip olduğunu ve Brezilya’nın efsanesi Pelé ile aynı gol rekoruna (14 maçta 12 gol) sahip olduğunu düşünürsek, onun Dünya Kupası’nın en büyük oyuncularından biri olduğu gerçeği zaten yadsınamazdı.

    Ancak Mbappé, ABD’deki ilk maçında Brezilyalı efsaneyi geride bırakarak Les Bleus’un 3-1’lik galibiyetine iki golle katkıda bulunmuş ve görünüşe göre bu sahnedeki gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olmaya kararlı.

    Olise ile kurduğu telepatik uyum sayesinde Senegal karşısında ölümcül bir performans sergiledi; bu uyum, Irak’ı 3-0 yendikleri maçta attığı iki golün ilkinde de yeniden gözler önüne serildi. Ardından Norveç’i 4-1 mağlup ettikleri maçta Ousmane Dembele’nin unutulmaz bir hat-trick yapmasına yardımcı oldu.

    Fransa, son 32 turunda İsveç ile karşılaştı ve takımı tur atlatmayı başaran Mbappé oldu. Maçın başında attığı ilk golün geçersiz sayılmasının ardından, ilk ve üçüncü golleri atarak Les Bleus’un tur atlamasını garantiledi.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Arjantin

    Artık tam anlamıyla açgözlüleşiyor! Lionel Messi, kariyeri boyunca her şeyi kazandı – bunların çoğunu birden fazla kez – ve Altın Top’u kazanmak için ne gerektiğini çok iyi biliyor. Kupa dolabında halihazırda iki tane var ve Dünya Kupası sırasında 39. yaş gününü kutlayacak olması, bir kez daha favori olarak gösterilmesinin, onun uzun soluklu kariyerinin bir kanıtıdır.

    Dört yıl önce Mbappé’yi geride bırakarak bu ödülü kazanan Arjantinli yıldız, 2026 Dünya Kupası’na Cezayir karşısında attığı üç golle başladı ve Arjantin ilk maçını 3-0 kazandı.

    Bu üç golle 16 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncularından biri haline gelen Messi, ikinci maçta Avusturya’ya karşı attığı iki golle yeni bir rekor kırdı. Güney Amerika’nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu, daha sonra yedek kulübesinden oyuna girerek Ürdün’e karşı bir serbest vuruş golü attı ve Dünya Kupası’nda arka arkaya yedi maçta gol atan ilk oyuncu oldu.