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2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması: Lionel Messi hâlâ başı çekiyor, ancak Kylian Mbappé ve Erling Haaland da yarışta

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
FEATURES
Fransa
Portekiz
İspanya
Brezilya
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

2026 Dünya Kupası devam ederken, turnuvada hâlâ yarışta olan takımlar herkesin imrendiği kupayı kazanmak için mücadele ediyor. Her ne kadar tüm yarışmacılar için asıl hedef bu ortak ödül olsa da, bazı oyuncular turnuvanın en iyi oyuncusu olmak için güçlü adaylar olarak öne çıkıyor. Lionel Messi ve Kylian Mbappé şu anda en güçlü adaylar olsa da, çeyrek finallerin başlamasıyla birlikte yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalıyorlar.

Ünlü Altın Top ödülü, sadece gollerden ibaret değildir. Medya temsilcilerinin oylarıyla belirlenen bu ödül, turnuvanın oyunculara çok yönlü mükemmellikleri ve turnuva üzerindeki etkileri nedeniyle ödül verme imkânı sunar.

Yıllar boyunca bu ödül çoğunlukla forvetlere verilmiş olsa da, orta saha oyuncuları ve hatta bir kaleci de bu ödüle layık görülmüştür. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane ve Diego Forlan bu ödülün önceki kazananları arasında yer alırken, aktif olarak oynayan iki yıldız olan Lionel Messi ve Luka Modric de listede bulunmaktadır.

2014 ve 2022'deki zaferleriyle bu ödülü iki kez kazanan tek oyuncu olan Messi, üst üste ikinci kez ödülü kazanarak bir adım daha ileri gitmeyi umuyor. Ancak 2022'de ikincilik elde eden Kylian Mbappé, Ballon d'Or kazananı Ousmane Dembélé, İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal ve İngiltere kaptanı Harry Kane gibi isimler de bu onur için yarışıyor.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz'i turnuvada ileriye taşıyarak koleksiyonunu tamamlamayı hedeflerken, Vinicius Junior ve Raphinha da Brezilya'yı altıncı şampiyonluğuna taşıyacak potansiyele sahip.

Çeyrek finallerin başlamasıyla birlikte yarış kızışmaya başladı. GOAL’un 2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması, Kanada, ABD ve Meksika’da devam eden grup aşamasının üçüncü ve son tur maçları kapsamında ödülün en güçlü adaylarını takip ediyor.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Achraf Hakimi | Fas

    Achraf Hakimi, Fas’ın çeyrek finale uzanan yolculuğu boyunca istikrarlı bir performans sergiledi. Brezilya karşısında gösterdiği sağlam performansın ardından, Haiti maçında sahneye çıkan Paris Saint-Germain’in kanat bekçisi, bir gol ve bir asist kaydetti; ardından Kanada karşısında da güçlü bir savunma performansı sergileyerek, takımının attığı üç golün ilkine asist yaptı.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Leandro Trossard | Belçika

    Belçika gibi, Leandro Trossard da Mısır ve İran karşısında sergilediği hayal kırıklığı yaratan performanslarla Dünya Kupası’na sarsıntılı bir başlangıç yaptı. Rode Duivels’in Yeni Zelanda’ya karşı hayati önem taşıyan ve 5-1’lik galibiyetle grup aşamasını geçmelerini garantileyen maçta sahneye çıktı ve iki gol attı. Ardından, Rudi Garcia'nın takımının iki gol geriden gelip Senegal'i mağlup ettiği maçta 89. dakikada Youri Tielemans'ın beraberlik golünü hazırladı ve ABD karşısında Charles De Ketelaere'ye asist yaparak takımının yeniden öne geçmesini sağladı; maç 4-1 galibiyetle sonuçlandı.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    8Ismael Saibari | Fas

    Bayern Münih, Dünya Kupası başlamadan önce PSV’den Ismael Saibari’yi transfer etmek üzere 50 milyon avroluk bir anlaşmayı çoktan tamamlamış olduğu için kendini şanslı sayabilir. Faslı milli oyuncu, her maçta sergilediği yıldız performansıyla gerçek değerine kesinlikle birkaç milyon avro daha eklemiştir. Brezilya karşısında skoru açan golü atan, kaleye doğru hücum edip Alisson’u geçerek topu ağlara gönderen 25 yaşındaki oyuncuydu; İskoçya’yı sadece iki dakika içinde mahvederek takımının bir üst tura yükselmesini sağlayan oydu; Haiti karşısında ikinci kez skoru eşitleyen ve takımı galibiyete taşıyan oydu; ve tüm umutların yitirildiği sanıldığı anda Hollanda’yı eleyen belirleyici penaltıyı gole çeviren de oydu. Kim inkar edebilir ki? Bayern bir mücevheri kadrosuna kattı.

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  • dembele(C)Getty Images

    7Ousmane Dembélé | Fransa

    Ousmane Dembélé’nin Paris Saint-Germain ile arka arkaya kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferlerindeki başarıları, onu Ballon d’Or ödülünün sahibi yaptı. Ayrıca 2018’de Fransa’nın dünya şampiyonluğuna ulaşmasına da katkıda bulundu. Ancak 2026 yılında, uluslararası arenanın en görkemli sahnesinde gerçek anlamda parıldıyor.

    Daha önce FIFA’nın en önemli turnuvasında hiç gol atamamış olan çok yönlü PSG forveti, Irak’ı 3-0 yendikleri maçta ilk golünü kaydetti. Ardından Norveç ile oynanan karşılaşmada ilk yarıda attığı üç golle Les Bleus’u son 32’ye taşıyan Dembélé, İsveç karşısında Kylian Mbappé’nin ilk golünü hazırladı.

    Takımı Paraguay’ı yenmek için baskı kurarken Dembele sahada oldukça hareketliydi ve maç boyunca ceza sahasında boşluklar buldu; ancak maçı sonuçlandıran Kylian Mbappé’nin penaltısı oldu.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    6Jude Bellingham | İngiltere

    Jude Bellingham, Euro 2024’te İngiltere’nin kıtasal zafer yarışında kalmasına katkıda bulunurken “başka kim olabilir ki?” diye haykırmasıyla gündeme gelmişti. Thomas Tuchel’in planlarında ilk 11’deki yeri hakkında ara sıra sorular sorulsa da, Real Madrid’in orta saha oyuncusu büyük maçların adamı olmaya devam ediyor.

    Bunu, Hırvatistan’a karşı oynanan zorlu Dünya Kupası açılış maçında “Üç Aslanlar”ı yeniden öne geçirerek kanıtladı; ardından New Jersey’de Panama karşısında skoru açarak L Grubu’nda birinciliği garantilemelerine yardımcı oldu. Ancak etkisinin tam anlamıyla ortaya çıktığı maç Meksika karşılaşmasıydı. Orta saha oyuncusu, arka arkaya attığı gollerle Meksika’yı cezalandırarak “Üç Aslanlar”ı üstünlüğe taşıdı ve takımın maçı 3-2 kazanmasına yol açtı.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Michael Olise | Fransa

    Kane, Bayern Münih’in muhteşem sezonunda gollerin aslan payını almış olabilir, ancak pek çok taraftarın kalbini çalan isim Michael Olise oldu. Bundesliga’da Yılın Oyuncusu seçilen Olise, heyecan verici hızı, olağanüstü top kontrolü ve muhteşem gol vuruş yeteneği sayesinde, Bayern’in yarı finale yükseldiği Şampiyonlar Ligi’nde ve Almanya’nın en üst liginde toplam 20 gol attı ve 25 asist yaptı.

    Fransa milli takımında da benzer bir dinamik söz konusu: Mbappé golleriyle öne çıkarken, Olise ceza sahası çevresindeki muhteşem performansı ile övgüler topluyor. İlk maçta Senegal karşısında Mbappé’nin açılış golünü hazırlayan isabetli pası ve topu kullanmadaki mükemmelliği sayesinde, 3-1’lik galibiyette FIFA’nın Maçın Adamı seçildi.

    Olıse, o zamandan bu yana Mbappé’ye iki, Ousmane Dembélé ve Bradley Barcola’ya ise birer gol hazırlayarak Dünya Kupası’nda toplam beş asist kaydetti.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | İngiltere

    Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 51 maçta tam 61 gol atan Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Harry Kane, bu turnuvada karşılaştığı her savunmaya korku salacak.

    Kane, İngiltere formasıyla önemli maçlarda beklenen performansı gösteremediği yönündeki eleştirilerle sık sık karşı karşıya kalmış olsa da, bu turnuvada bu göreve tam da uygun bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Hırvatistan karşısında attığı iki gol, takımının 4-2'lik galibiyetinde hayati öneme sahipti; Panama maçındaki golü ise önemli bir galibiyeti garantiledi. Ardından, son 15 dakikada attığı muhteşem iki golle, Üç Aslanlar'ı Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında son 32 turunda elenmekten kurtardı.

    İngiltere, son 16 turunda Azteca Stadyumu’nda Meksika ile karşılaştığında, rakım farkı ve kulakları sağır eden ev sahibi taraftarların sesiyle başa çıkmak zorunda kaldı ve Kane bir kez daha hayati bir rol oynadı. Jude Bellingham’ı hızlı bir şekilde attığı ikinci gol için pozisyona soktu ve ardından penaltı noktasından Tuchel’in takımını 3-1 öne geçirdi.


  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norveç

    Erling Haaland, Dünya Kupası’nda nefes kesici bir başlangıç yaptı. En önemli anı (en azından şimdilik), Norveç’in Brezilya’yı 2-1 yenerek İngiltere ile çeyrek finalde karşılaşmasını garantilediği maçtaki muhteşem performansı oldu. Güçlü forvet, ikinci yarının sonlarında açılış golünü kafayla atmak için mükemmel bir zamanlama sergiledi; ardından birdenbire bir fırsat yaratarak topu alt köşeye gönderdi ve Neymar’ın son dakikada attığı penaltıyı anlamsız hale getirdi.

    Haaland turnuvanın başından beri muhteşem bir performans sergiledi. Irak’a karşı oynanan açılış maçında takımının ilk golünden 30 dakika sonra skora adını yazdırdı ve ardından Orta Doğu ülkesiyle oynanan zorlu mücadelede devre bitmeden hemen önce tekrar sahneye çıkarak takımının üstünlüğünü yeniden sağladı.

    Norveç maçı 4-1 kazandı ve Manchester City forveti Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü aldı. Senegal’i 3-2 yendikleri maçta iki gol atarak golcü kimliğini bir kez daha sergiledi. Norveç’in Fildişi Sahili’ni 2-1 yenerek son 32 turunu geçmesini sağlayan hayati galibiyet golünü de yine o attı.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Fransa

    27 yaşındaki Kylian Mbappé’nin turnuvaya girerken hem altın hem de gümüş madalyaları olduğunu ve Brezilya’nın efsanesi Pelé ile aynı gol rekoruna (14 maçta 12 gol) sahip olduğunu düşünürsek, onun Dünya Kupası’nın en büyük oyuncularından biri olduğu gerçeği zaten yadsınamazdı.

    Ancak Mbappé, ABD’deki ilk maçında Brezilyalı efsaneyi geride bırakarak Les Bleus’un 3-1 galibiyetine iki golle katkıda bulunmuş ve bu sahnedeki gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olmaya kararlı gibi görünüyor. Bunu Irak karşısında attığı bir başka çift golle sürdürdü, ardından Norveç karşısında iki asist yaparak Fransa’nın grubu birinci bitirmesine katkıda bulundu.

    Les Bleus, son 32 turunda İsveç ile karşılaştı ve takımı galibiyete taşıyan Mbappé oldu. Maçın başında attığı ilk golün geçersiz sayılmasının ardından, ilk ve üçüncü golleri atarak Paraguay ile oynanacak heyecanlı bir karşılaşmanın önünü açtı; bu maçta da penaltı golüyle fark yarattı.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Arjantin

    Artık tam anlamıyla açgözlüleşiyor! Lionel Messi, kariyeri boyunca her şeyi kazandı – bunların çoğunu birden fazla kez – ve Altın Top ödülünü kazanmak için ne gerektiğini çok iyi biliyor. Kupa dolabında zaten iki tane var ve turnuva sırasında 39 yaşına basmış olmasına rağmen, yine en önde yer alması onun uzun soluklu kariyerinin bir kanıtıdır.

    Dört yıl önce Mbappé’yi geride bırakarak bu ödülü kazanan Arjantinli yıldız, 2026 turnuvasına Cezayir karşısında attığı üç golle başladı ve Arjantin ilk maçını 3-0 kazandı.

    Bu üç gol, onu 16 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncularından biri haline getirdi ve ikinci maç gününde Avusturya’ya karşı attığı iki golle yeni bir rekor kırdı. Güney Amerika’nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu daha sonra yedek kulübesinden oyuna girerek Ürdün’e karşı bir serbest vuruş golü attı ve Dünya Kupası’nda arka arkaya yedi maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

    Arjantin, turnuva tarihinin en unutulmaz maçlarından birinde Yeşil Burun Adaları’nı zor da olsa mağlup ettikten sonra (Messi bu maçta bir gol attı), Mısır karşısında bir penaltıyı kaçırmasıyla tüm dünyaya onun da bir insan olduğu hatırlatıldı. Afrika ekibi 2-0 öne geçmişti ancak Messi, rakibin uzatma dakikalarında galibiyet golünü atmadan önce skoru eşitleyen golü kaydetti.