2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması: Lamine Yamal, Michael Olise ve FIFA ödülünü kazanmak için yarışacak tüm favoriler

Ünlü Altın Top ödülü, sadece gollerden ibaret değildir. Medya temsilcilerinin oylarıyla belirlenen bu ödül, turnuvanın oyuncuları çok yönlü mükemmellikleri ve turnuva üzerindeki etkileri nedeniyle onurlandırmasına imkân tanır.

Yıllar boyunca bu ödül çoğunlukla forvetlere verilmiş olsa da, orta saha oyuncuları ve hatta bir kaleci de bu ödüle layık görülmüştür. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane ve Diego Forlan bu ödülün önceki kazananları arasında yer alırken, iki aktif yıldız olan Lionel Messi ve Luka Modric de listede bulunmaktadır.

2014 ve 2022'deki zaferleriyle bu ödülü iki kez kazanan tek oyuncu olan Messi, üst üste ikinci kez kazanarak bir adım daha ileri gitmeyi umuyor. Ancak, 2022'nin ikincisi Kylian Mbappe, Ballon d'Or kazananı Ousmane Dembele, İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal ve İngiltere kaptanı Harry Kane de bu onur için yarışıyor.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz'i turnuvada ileriye taşıyarak koleksiyonunu tamamlamayı hedeflerken, Vinicius Junior ve Raphinha da Brezilya'yı altıncı şampiyonluğuna taşıyacak potansiyele sahip.

48 takımın katıldığı turnuvada, kalite her gruba yayılmış durumda ve sürpriz bir adayın ortaya çıkma potansiyeli oldukça yüksek. GOAL'un 2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması, ödülün en güçlü adaylarını takip ediyor.