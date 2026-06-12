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2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması: Lamine Yamal, Michael Olise ve FIFA ödülünü kazanmak için yarışacak tüm favoriler

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
FEATURES
Fransa
Portekiz
İspanya
Brezilya

48 takımın tamamı herkesin imrendiği kupa için mücadeleye başlarken, 2026 Dünya Kupası nihayet başladı. Her ne kadar takım şampiyonluğu tüm yarışmacılar için ana hedef olsa da, bazıları turnuvanın en iyi oyuncusu unvanını kazanmayı umuyor. Peki, en güçlü adaylar kimler ve prestijli Altın Top ödülü için yarışta kim önde gidiyor?

Ünlü Altın Top ödülü, sadece gollerden ibaret değildir. Medya temsilcilerinin oylarıyla belirlenen bu ödül, turnuvanın oyuncuları çok yönlü mükemmellikleri ve turnuva üzerindeki etkileri nedeniyle onurlandırmasına imkân tanır.

Yıllar boyunca bu ödül çoğunlukla forvetlere verilmiş olsa da, orta saha oyuncuları ve hatta bir kaleci de bu ödüle layık görülmüştür. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane ve Diego Forlan bu ödülün önceki kazananları arasında yer alırken, iki aktif yıldız olan Lionel Messi ve Luka Modric de listede bulunmaktadır.

2014 ve 2022'deki zaferleriyle bu ödülü iki kez kazanan tek oyuncu olan Messi, üst üste ikinci kez kazanarak bir adım daha ileri gitmeyi umuyor. Ancak, 2022'nin ikincisi Kylian Mbappe, Ballon d'Or kazananı Ousmane Dembele, İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal ve İngiltere kaptanı Harry Kane de bu onur için yarışıyor.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz'i turnuvada ileriye taşıyarak koleksiyonunu tamamlamayı hedeflerken, Vinicius Junior ve Raphinha da Brezilya'yı altıncı şampiyonluğuna taşıyacak potansiyele sahip.

48 takımın katıldığı turnuvada, kalite her gruba yayılmış durumda ve sürpriz bir adayın ortaya çıkma potansiyeli oldukça yüksek. GOAL'un 2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması, ödülün en güçlü adaylarını takip ediyor.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | İspanya

    Barcelona ile La Liga şampiyonluğunu kazandığı ve ligin en iyi oyuncusu seçildiği sezonun hemen ardından, Ballon d'Or ikincisi Lamine Yamal, İspanya'nın Kuzey Amerika'daki umutları için hayati öneme sahip. 17 yaşına bastığı sırada İspanya'nın Euro 2024 zaferinde oynadığı belirleyici rolün ardından, uluslararası sahnede parlayabileceğini çoktan kanıtladı.

    Şimdi iki yaş daha büyük ve dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kendini kanıtlamış olan Yamal, bu yıl başarırsa Dünya Kupası Altın Top ödülünü kazanan ilk genç oyuncu olacak.

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | İngiltere

    Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 51 maçta tam 61 gol atan Avrupa Altın Ayakkabı ödüllü Harry Kane, bu turnuvada karşılaştığı her savunmaya korku salacak.

    İngiltere formasıyla son 12 maçında 11 gol atan Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka ve Marcus Rashford gibi oyuncuların desteğiyle, Thomas Tuchel'in Three Lions'ının 2026'da zirveye ulaşma hedefinde mükemmel bir performans sergilemeyi bekliyor.

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    Kylian Mbappé | Fransa

    27 yaşındaki Kylian Mbappé'yi ilk bakışta bir Dünya Kupası efsanesi olarak nitelemek için henüz erken olabilir; ancak hem altın hem de gümüş madalyaya sahip olduğunu ve Brezilya'nın efsane ismi Pelé ile aynı gol rekoruna (14 maçta 12 gol) sahip olduğunu düşünürsek, onun statüsü yadsınamaz.

    Real Madrid'deki ikinci sezonu büyük bir başarıyla sonuçlanmamış olabilir, ancak Fransız oyuncu sezonu hem Şampiyonlar Ligi hem de La Liga'nın en golcü oyuncusu olarak tamamladı. Kaliteli oyunculardan oluşan Fransa milli takımının hücum hattının en ön saflarında yer alan Mbappe'nin gol fırsatları yaratma ve bunları gole çevirme yeteneği, bu ödülü kazanması için ona büyük avantaj sağlayacaktır.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Arjantin

    Artık iyice açgözlüleşiyor! Lionel Messi kariyeri boyunca her şeyi kazandı – bunların çoğunu birden fazla kez – ve Altın Top’u kazanmak için ne gerektiğini çok iyi biliyor. Kupa dolabında halihazırda iki tane var ve Dünya Kupası sırasında 39. yaş gününü kutlayacak olması, turnuva öncesinde yine favori olarak gösterilmesinin, onun uzun soluklu kariyerinin bir kanıtı.

    Arjantinli yıldız, dört yıl önce Katar'da Mbappe'yi geride bırakarak ödülü kazanmak için yedi gol atıp üç asist yaparak muhteşem bir performans sergilemişti. Bunu tekrar başarabilir mi?

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    Ousmane Dembélé | Fransa

    Ousmane Dembélé, şu anki Ballon d'Or sahibi, PSG ile iki kez üst üste Avrupa şampiyonu olmuş ve dünyanın en güçlü milli takımlarından birinin vazgeçilmez bir parçası; peki kim onun Altın Top'u kazanma şansını göz ardı edebilir ki?

    Bu forvetin Fransa'daki kariyerinin büyük bir kısmı sakatlıklar ve kulüp düzeyinde yaşadığı zorluklarla gölgelendi, ancak son yıllarda gösterdiği yeniden yükseliş onu adaylar arasına soktu.

  • Raphinha | Brezilya

    Raphinha bu sezon çeşitli dönemlerde sakatlıklarla boğuştu, ancak Brezilya lehine maçların gidişatını değiştirebilecek yeteneğe sahip. Kendine güvenen kanat oyuncusu da bunun farkında; hatta Selecao’nun ulaşması zor altıncı Dünya Kupası şampiyonluğu mücadelesinde, kendisinin ya da takım arkadaşı Vinicius Junior’un belirleyici bir etki yaratacağına inanıyor.

    Carlo Ancelotti, "Saldırı alanına gelince, bence o dünyanın en iyi oyuncusu" dedi ve teknik direktör, Kuzey Amerika'da ondan en iyi performansı almayı umuyor.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Vinicius Junior | Brezilya

    Real Madrid'de kaotik bir sezon geçirmesine rağmen, Vinicius Junior, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı 21 gol ve yaptığı 10 asistle kalitesini ortaya koydu.

    Son beş yıldır Brezilya milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Vinicius, teknik direktör Ancelotti ile uzun bir geçmişe sahip. Öyleyse, sürekli sakatlıklarla boğuşan Neymar'ın yokluğunda Selecao'yu küresel başarıya taşıyacak daha iyi bir isim olabilir mi?

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Pedri | İspanya

    Hansi Flick yönetiminde Barcelona'nın üst üste ikinci La Liga şampiyonluğunu kazanmasında takımın lokomotifi oldu ve milli takım için ne kadar önemli olduğu ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır.

    Rodri, Fabian Ruiz, Gavi ve Mikel Merino gibi isimlerin yer aldığı orta sahada oynayan 23 yaşındaki oyuncunun kalitesi, takımının oyun temposunu belirlemesi ve paslarıyla rakip savunmayı aşmasıyla ortada. Bu özellikleri, onu İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente'nin oyun stilinin kilit ismi haline getiriyor.

  • Portugal v Chile - International FriendlyGetty Images Sport

    Bruno Fernandes | Portekiz

    Manchester United sezonun büyük bir bölümünde kötü bir performans sergilemiş olabilir, ancak Bruno Fernandes’in sezon boyunca gösterdiği performans pek çok kişiyi hayran bıraktı. Tek bir Premier Lig sezonunda en fazla asist rekorunu kırarak ligin Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazanan Fernandes, Kırmızı Şeytanlar’ın bir zamanlar hayal bile edilemeyen üçüncü sıraya yükselmesine katkıda bulundu.

    Fernandes, 2022'de çeyrek finalden daha iyi bir sonuç elde etmek için Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva ve diğer oyuncularla birlikte mücadele etmeye hazır.

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    Michael Olise | Fransa

    Bayern Münih'in muhteşem sezonunda gollerin aslan payını Harry Kane almış olabilir, ancak pek çok taraftarın kalbini çalan isim Michael Olise oldu. Bundesliga'da Yılın Oyuncusu seçilen bu futbolcu, heyecan verici hızı, olağanüstü top kontrolü ve muhteşem gol vuruş yeteneği sayesinde, Bayern'in yarı finale yükseldiği Şampiyonlar Ligi'nde ve Almanya'nın en üst liginde toplam 20 gol attı ve 25 asist yaptı.

    Az önce tamamladığı yoğun programa rağmen, son hazırlık maçında Kuzey İrlanda'ya karşı hat-trick yaparak Fransa'yı 3-1 galibiyete taşıyan Olise, turnuvaya girerken hız kesmeye niyetli olmadığını gösterdi.