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2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması: Kylian Mbappé ve Lionel Messi başı çekiyor, ancak Jude Bellingham ve Harry Kane de hâlâ yarışta

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
FEATURES
Fransa
Portekiz
İspanya
Brezilya
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

2026 Dünya Kupası son aşamalarına girmiş durumda ve herkesin gözdesi olan kupayı kazanmak için mücadele eden sadece dört takım kaldı. Takım olarak kupayı kazanmak ana hedef olsa da, bazı oyuncular turnuvanın en iyi oyuncusu unvanını hak ettiklerini kanıtlamaya çalışıyor. Lionel Messi ve Kylian Mbappé şu anda en güçlü adaylar arasında yer alıyor, ancak yarı finallerin başlamasıyla birlikte yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalıyorlar.

Ünlü Altın Top ödülü, sadece gollerden ibaret değildir. Medya temsilcilerinin oylarıyla belirlenen bu ödül, turnuvanın oyunculara çok yönlü mükemmellikleri ve turnuva üzerindeki etkileri nedeniyle takdir etme fırsatı sunar.

Yıllar boyunca bu ödül çoğunlukla forvetlere verilmiş olsa da, orta saha oyuncuları ve hatta bir kaleci de bu ödüle layık görülmüştür. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane ve Diego Forlan bu ödülün önceki kazananları arasında yer alırken, aktif olarak oynayan iki yıldız olan Lionel Messi ve Luka Modric de bu listede bulunmaktadır.

2014 ve 2022'deki zaferleriyle bu ödülü iki kez kazanan tek oyuncu olan Messi, üst üste ikinci kez ödülü kazanarak bir adım daha ileri gitmeyi umuyor. Ancak 2022'de ikincilik elde eden Kylian Mbappé, Ballon d'Or kazananı Ousmane Dembélé, İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal ve İngiltere kaptanı Harry Kane gibi isimler de bu onur için yarışıyor.

Yarı finallerin başlamasıyla birlikte yarış kızışmaya başladı. GOAL'un 2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması, ödülün en güçlü adaylarını takip ediyor.

  • Lamine YamalGetty Images

    10Lamine Yamal | İspanya

    Yamal’ın bu Dünya Kupası’nda beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Ancak bunun tek nedeni, beklentilerin tamamen gerçek dışı olmasıdır. Barcelona’nın genç yıldızı bu hafta 19 yaşına bastı ve turnuvaya, kulüp sezonunu yarıda kesen bir sakatlıkla katıldı.

    Hem kulübü hem de milli takımı için tartışmasız bir sembol olarak görülmesi, bu kadar genç yaşta ne kadar büyük başarılara imza attığının kanıtıdır. Yamal, üç La Liga şampiyonluğu, bir Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu ve bir Ballon d'Or ikinciliği ile belki de futbol tarihinin en büyük genç oyuncusudur. Bu yaz ritmini yavaş yavaş bulmak zorunda kalsa da, İspanya rakiplerinin savunmasını açmak için hâlâ onun sihrine güvenebilmiştir.

    Yamal, İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ettiği ikinci maç gününde göz kamaştırdı; açılış golünü attı ve topa her dokunduğunda savunmacıları çaresiz bıraktı. İspanya'nın sonraki dört maçında gol atamasa da, rakip ceza sahası önündeki etkisi hiç azalmadı ve özellikle Belçika'yı yendikleri çeyrek final maçında 80 top dokunuşu, dört başarılı dripling, altı şut ve dokuz yer mücadelesi galibiyeti kaydederek etkileyici bir performans sergiledi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    9Ismael Saibari | Fas

    Bayern Münih, Dünya Kupası başlamadan önce PSV’den Ismael Saibari’yi transfer etmek üzere 50 milyon avroluk bir anlaşmayı çoktan tamamlamış olduğu için kendini şanslı sayabilir. Fas milli takım oyuncusu, her maçta sergilediği yıldız performansıyla gerçek değerine kesinlikle birkaç milyon avro daha ekledi.

    Brezilya karşısında skoru açan golü atan, kaleye doğru hücum edip Alisson’u geçerek topu ağlara gönderen 25 yaşındaki oyuncuydu; Fas’ın gruptan çıkmasını garantilemek için maçın daha ikinci dakikasında İskoçya’yı mahveden oydu; Haiti karşısında ikinci kez skoru eşitleyen ve takımı galibiyete taşıyan oydu; ve tüm umutların yitirildiği sanıldığı anda, 16 turunda Hollanda’yı eleyen belirleyici penaltıyı gole çeviren de oydu.

    Saibari, Fas’ın çeyrek finalde Fransa’ya yenilmesini engelleyemese de, teknik yeteneği ve atletik performansı ile turnuvada kalıcı bir iz bıraktı.

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    8Mikel Oyarzabal | İspanya

    Mikel Oyarzabal, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya için beklenmedik bir kahraman olarak öne çıktı ve ilk altı maçında attığı dört golle takımının zafer yolunda öncülük etti. Real Sociedad’ın yıldız oyuncusu, ceza sahasına yaptığı koşuların zamanlamasında mükemmeldi ve özellikle 32’li turda, Avusturya’ya karşı 3-0 kazanılan maçta iki gol atarak sergilediği soğukkanlı bitiriciliği hayati öneme sahipti.

    Dışarıdan bakanlar için Oyarzabal’ın dünya sahnesindeki performansı bir sürpriz olarak algılandı, ancak İspanya ve La Liga taraftarları için durum böyle değildi. Oyarzabal, Dünya Kupası elemelerinde La Roja formasıyla altı gol attı ve geçen sezon Real Sociedad formasıyla üst ligde oynadığı 34 maçta 15 gol kaydederek Barcelona’nın ilgisini çekti.

    Oyarzabal, İspanya’nın Portekiz ve Belçika’yı elediği maçlarda gol atamasa da sürekli bir tehdit oluşturmaya devam etti ve Yamal’ın ardından Luis de la Fuente’nin en tehlikeli silahı olarak öne çıktı.

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  • dembele(C)Getty Images

    7Ousmane Dembélé | Fransa

    Ousmane Dembélé’nin Paris Saint-Germain ile arka arkaya kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferlerindeki başarıları, onu Ballon d’Or ödülünün sahibi yaptı. Ayrıca 2018’de Fransa’nın dünya şampiyonluğuna ulaşmasına da katkıda bulundu. Ancak 2026 yılında, uluslararası arenanın en görkemli sahnesinde gerçek anlamda parıldıyor.

    Daha önce FIFA’nın en önemli turnuvasında hiç gol atamamış olan çok yönlü PSG forveti, Irak’ı 3-0 yendikleri maçta ilk golünü kaydetti. Ardından Norveç ile oynanan karşılaşmada ilk yarıda attığı hat-trick ile Les Bleus’u son 32’ye taşıyan Dembélé, İsveç karşısında Mbappé’nin ilk golünü hazırladı.

    Takımı Paraguay’ı yenmek için baskı kurarken Dembele sahada oldukça hareketliydi; maç boyunca ceza sahasında boşluklar buldu ve çeyrek finalde yine maçı belirleyen isim oldu. Eski Barcelona oyuncusu, Fransa’nın Fas’ı 2-0 mağlup ettiği maçta muhteşem bir solo gol attı; orta daire yakınlarından koşarak uzak köşeye isabetli bir şut gönderdi.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Erling Haaland | Norveç

    Erling Haaland, Dünya Kupası’ndaki ilk turnuvasında hayret verici bir performans sergiledi. Bu performansın zirvesi, Norveç’in Brezilya’yı 2-1 yenerek 16’lı turda şaşkınlık yaratan bir galibiyet elde ettiği maçtaki muhteşem müdahalesiydi. Güçlü forvet, ikinci yarının sonlarında açılış golünü kafayla atmak için mükemmel bir zamanlama sergiledi; ardından birdenbire bir fırsat yaratarak topu alt köşeye gönderdi ve Neymar’ın son dakikada attığı penaltıyı anlamsız hale getirdi.

    Haaland, turnuvanın başından itibaren muhteşem bir performans sergiledi. Irak’a karşı oynanan açılış maçında, takımının ilk golünden 30 dakika geçmeden kendisi de gol listesine adını yazdırdı; ardından Orta Doğu ülkesiyle oynanan zorlu mücadelede, devre bitmeden hemen önce tekrar sahneye çıkarak takımının üstünlüğünü yeniden sağladı.

    Norveç maçı 4-1 kazandı ve Manchester City forveti Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü aldı; Senegal’i 3-2 yendikleri maçta iki gol atarak golcü kimliğini bir kez daha sergiledi. Norveç'in Fildişi Sahili'ni 2-1 yenerek son 32 turunu geçmesini sağlayan hayati galibiyet golünü de yine o attı. Norveç, çeyrek finalde İngiltere'ye elendi, ancak Haaland genel olarak Altın Top adayları arasında yer almayı hak edecek kadar iyi bir performans sergiledi.

  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    5Michael Olise | Fransa

    Kane, Bayern Münih’in muhteşem sezonunda gollerin aslan payını almış olabilir, ancak pek çok taraftarın kalbini çalan isim Michael Olise oldu. Bundesliga’da Yılın Oyuncusu seçilen Olise, heyecan verici hızı, olağanüstü top kontrolü ve muhteşem bitiricilik yeteneği sayesinde, Bayern’in yarı finale yükseldiği Şampiyonlar Ligi’nde ve Almanya’nın en üst liginde toplam 20 gol attı ve 25 asist yaptı.

    Fransa milli takımında da benzer bir dinamik söz konusu: Mbappé golleriyle övgü toplarken, Olise ceza sahası çevresindeki muhteşem performansı ile alkışları üzerine topluyor. İlk maçta Senegal karşısında Mbappé’nin açılış golünü hazırlayan isabetli pası ve topu kullanmadaki mükemmelliği sayesinde, 3-1’lik galibiyette FIFA’nın Maçın Adamı seçildi.

    Eski Crystal Palace oyun kurucusu, o zamandan bu yana Mbappé’ye iki, Ousmane Dembélé ve Bradley Barcola’ya ise birer gol hazırlayarak turnuvada en fazla asist yapan oyuncu konumuna geldi.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane | İngiltere

    Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 51 maçta tam 61 gol atan Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Harry Kane, Kuzey Amerika’da karşılaştığı her savunmaya korku saldı.

    Kane, İngiltere formasıyla önemli maçlarda beklenen performansı gösteremediği yönündeki eleştirilerle sık sık karşı karşıya kalmış olsa da, bu Dünya Kupası'nda bu göreve tam da uygun bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Hırvatistan karşısında attığı iki gol, İngiltere'nin 4-2'lik galibiyetinde hayati öneme sahipti; Panama karşısında da bu önemli zaferi perçinledi. Ardından, son 15 dakikada attığı muhteşem iki golle, Üç Aslanlar'ı Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında son 32 turunda elenmekten kurtardı.

    İngiltere, son 16 turunda Azteca Stadyumu’nda Meksika ile karşılaştığında, rakım farkı ve kulakları sağır eden ev sahibi taraftarların sesiyle başa çıkmak zorunda kaldı ve Kane bir kez daha hayati bir rol oynadı. Jude Bellingham’ı hızlı bir şekilde attığı ikinci gol için pozisyona soktu, ardından penaltı noktasından Tuchel’in takımını 3-1 öne geçirdi.


  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Jude Bellingham | İngiltere

    Jude Bellingham, Euro 2024’te İngiltere’nin kıtasal zafer yarışında kalmasına katkıda bulunurken “başka kim olabilir ki” diye haykırmasıyla gündeme gelmişti; Real Madrid’in orta saha oyuncusu, bu yaz da büyük maçların adamı olduğunu kanıtlayarak, Thomas Tuchel yönetiminde ilk 11’de yer almayı hak etmediğini iddia eden eleştirmenleri kesin bir şekilde susturdu.

    Hırvatistan’la oynadıkları zorlu Dünya Kupası açılış maçında Three Lions’ı yeniden öne geçiren Bellingham, ardından New Jersey’de Panama karşısında skoru açarak L Grubu’nda birinciliği garantilemesine katkıda bulundu. Etkisi ise 16 turunda Meksika karşısında tam anlamıyla ortaya çıktı. Orta saha oyuncusu, arka arkaya attığı gollerle Meksika’yı cezalandırarak İngiltere’yi üstün konuma taşıdı ve takımın maçı 3-2 kazanmasına yol açtı.

    Bellingham, Norveç’e karşı 2-1 kazanılan gergin çeyrek final maçında bir kez daha iki gol atarak bu performansını bir şekilde daha da üst düzeye çıkardı; bu da Gary Lineker’in 23 yaşındaki oyuncunun İngiltere’nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olabileceğini söylemesine neden oldu.

  • Lionel MessiGetty Images

    2Lionel Messi | Arjantin

    Artık tam anlamıyla açgözlüleşiyor! Lionel Messi, kariyeri boyunca her şeyi kazandı – bunların çoğunu birden fazla kez – ve Altın Top ödülünü kazanmak için ne gerektiğini çok iyi biliyor. Kupa dolabında zaten iki tane var ve turnuva sırasında 39 yaşına basmış olmasına rağmen, yine en önde yer alması onun uzun soluklu kariyerinin bir kanıtıdır.

    Dört yıl önce Mbappé’yi geride bırakarak bu ödülü kazanan Arjantinli yıldız, 2026 turnuvasına Cezayir karşısında attığı üç golle başladı ve Arjantin ilk maçını 3-0 kazandı.

    Bu üç golle 16 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncularından biri haline gelen Messi, ikinci maç gününde Avusturya’ya attığı iki golle yeni bir rekor kırdı. Güney Amerika’nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu daha sonra yedek kulübesinden çıkarak Ürdün’e karşı bir serbest vuruş golü attı ve Dünya Kupası’nda arka arkaya yedi maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

    Arjantin, turnuva tarihinin en unutulmaz maçlarından birinde Yeşil Burun Adaları’nı uzatmalarda 3-2 mağlup ettikten sonra – bu maçta da Messi gol attı – Messi, son 16 turunda Mısır karşısında bir penaltıyı kaçırarak dünyaya kendisinin de bir insan olduğunu hatırlattı. Afrika ekibi 2-0 öne geçmişti ancak Messi, rakibin uzatma dakikalarında attığı dramatik galibiyet golünden önce skoru eşitleyen golü attı.

  • Mbappe Torgetty

    1Kylian Mbappé | Fransa

    27 yaşındaki Kylian Mbappé’nin turnuvaya girerken hem altın hem de gümüş madalyaya sahip olduğunu ve Brezilya’nın efsanesi Pelé ile aynı gol rekoruna (14 maçta 12 gol) sahip olduğunu düşünürsek, onun Dünya Kupası’nın en büyük oyuncularından biri olduğu gerçeği zaten yadsınamazdı.

    Ancak Mbappé, ABD’deki ilk maçında Brezilyalı efsaneyi geride bırakarak Les Bleus’un 3-1 galibiyetine iki golle katkıda bulunmuş ve bu sahnedeki gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olmaya kararlı gibi görünüyor. Bunu Irak karşısında bir başka çift golle takip eden Mbappé, ardından Norveç maçında iki asist yaparak Fransa’nın grubu birinci bitirmesine katkıda bulundu.

    Les Bleus, son 32 turunda İsveç ile karşılaştı ve takımı galibiyete taşıyan Mbappé oldu. Maçın başında attığı ilk golün geçersiz sayılmasının ardından, birinci ve üçüncü golleri atarak Paraguay ile oynanacak çekişmeli maça zemin hazırladı; bu maçta da penaltı golüyle fark yarattı. Mbappé, çeyrek finalde de formunu sürdürdü ve muhteşem bir vuruşla topu ağlara göndererek Fransa’nın Fas’ı 2-0 mağlup etmesine yol açtı.