2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması: Kylian Mbappé ve Harry Kane'in turnuvadan elenmesinin ardından Lionel Messi, final mücadelesinden önce hâlâ lider konumda

Ünlü Altın Top ödülü, sadece gollerden ibaret değildir. Medya temsilcilerinin oylarıyla belirlenen bu ödül, turnuvanın oyunculara çok yönlü mükemmellikleri ve turnuva üzerindeki etkileri nedeniyle ödül verme imkânı sunar.

Yıllar boyunca bu ödül çoğunlukla forvetlere verilmiş olsa da, orta saha oyuncuları ve hatta bir kaleci de bu ödüle layık görülmüştür. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane ve Diego Forlan bu ödülün önceki kazananları arasında yer alırken, halen aktif olan iki yıldız - Lionel Messi ve Luka Modric - de bu listede bulunmaktadır.

2014 ve 2022'deki zaferleriyle bu ödülü iki kez kazanan tek oyuncu olan Messi, üst üste ikinci kez ödülü kazanarak bir adım daha ileri gitmeyi umuyor. Ancak 2022'de ikincilik elde eden Kylian Mbappé, Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembélé, İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal ve İngiltere kaptanı Harry Kane gibi isimler de bu onur için yarışıyor.

Şimdi İspanya ve Arjantin arasında oynanacak final maçı yaklaşırken, adaylar arasında rekabet oldukça kızışmış durumda. GOAL'un 2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması, bu ödülün en güçlü adaylarını takip ediyor.