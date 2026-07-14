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2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması: Kylian Mbappé ve Harry Kane'in turnuvadan elenmesinin ardından Lionel Messi, final mücadelesinden önce hâlâ lider konumda

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
FEATURES
Fransa
İspanya
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane
J. Bellingham
Fas
L. Yamal
I. Saibari
O. Dembele
M. Oyarzabal

2026 Dünya Kupası son aşamalarına girmiş durumda ve herkesin gözdesi olan kupayı kazanmak için mücadele eden sadece dört takım kaldı. Takım olarak kupayı kazanmak ana hedef olsa da, bazı oyuncular turnuvanın en iyi oyuncusu unvanını hak ettiklerini kanıtlıyorlar. Lionel Messi ve Kylian Mbappé, finale yaklaşırken şu anda en güçlü adaylar olarak öne çıkıyor.

Ünlü Altın Top ödülü, sadece gollerden ibaret değildir. Medya temsilcilerinin oylarıyla belirlenen bu ödül, turnuvanın oyunculara çok yönlü mükemmellikleri ve turnuva üzerindeki etkileri nedeniyle ödül verme imkânı sunar.

Yıllar boyunca bu ödül çoğunlukla forvetlere verilmiş olsa da, orta saha oyuncuları ve hatta bir kaleci de bu ödüle layık görülmüştür. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane ve Diego Forlan bu ödülün önceki kazananları arasında yer alırken, halen aktif olan iki yıldız - Lionel Messi ve Luka Modric - de bu listede bulunmaktadır.

2014 ve 2022'deki zaferleriyle bu ödülü iki kez kazanan tek oyuncu olan Messi, üst üste ikinci kez ödülü kazanarak bir adım daha ileri gitmeyi umuyor. Ancak 2022'de ikincilik elde eden Kylian Mbappé, Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembélé, İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal ve İngiltere kaptanı Harry Kane gibi isimler de bu onur için yarışıyor.

Şimdi İspanya ve Arjantin arasında oynanacak final maçı yaklaşırken, adaylar arasında rekabet oldukça kızışmış durumda. GOAL'un 2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması, bu ödülün en güçlü adaylarını takip ediyor.

  • dembele(C)Getty Images

    10Ousmane Dembélé | Fransa

    Ousmane Dembélé’nin Paris Saint-Germain ile arka arkaya kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferlerindeki başarıları, onu Ballon d’Or ödülünün sahibi yaptı. Ayrıca 2018’de Fransa’nın dünya şampiyonluğuna ulaşmasına da katkıda bulundu. Ancak 2026 yılında, uluslararası arenanın en görkemli sahnesinde gerçek anlamda parıldıyor.

    Daha önce FIFA’nın en önemli turnuvasında hiç gol atamamış olan çok yönlü PSG forveti, Irak’ı 3-0 yendikleri maçta ilk golünü kaydetti. Ardından Norveç ile oynanan karşılaşmada ilk yarıda attığı üç golle Les Bleus’u son 32’ye taşıyan Dembele, İsveç karşısında Mbappé’nin ilk golünü hazırladı.

    Takımı Paraguay’ı yenmek için baskı kurarken Dembélé sahada oldukça hareketliydi; maç boyunca ceza sahasında boşluklar buldu ve çeyrek finalde yine maçı belirleyen isim oldu. Eski Barcelona oyuncusu, Fransa'nın Fas'ı 2-0 mağlup ettiği maçta muhteşem bir solo gol attı; orta daire yakınlarından koşarak uzak köşeye isabetli bir şut gönderdi. İspanya karşısında ise sadece iki zayıf şut çekebildi ve Les Bleus'un yarı finalde elenmesine engel olamadı; La Roja'nın sağlam savunmasını aşamadı.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Pedro Porro | İspanya

    Pedro Porro’nun İspanya’nın en iyi oyuncularından biri olarak gündeme gelmesinin sebebi sadece attığı iki önemli gol değil; sahaya çıktığı her maçta mükemmel bir performans sergiledi. Her maçta hücumda gerçek bir tehdit oluştururken savunmada da sağlam bir performans gösterdi ve Avusturya ile Fransa’ya karşı attığı önemli eleme golleriyle güçlü performanslarını taçlandırdı.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland | Norveç

    Erling Haaland, Dünya Kupası’ndaki ilk turnuvasında hayret verici bir performans sergiledi. Bu performansın zirvesi, Norveç’in Brezilya’yı 2-1 yenerek 16’lı turda şaşkınlık yaratan bir galibiyet elde ettiği maçtaki muhteşem müdahalesiydi. Güçlü forvet, ikinci yarının sonlarında açılış golünü kafayla atmak için mükemmel bir zamanlama sergiledi; ardından birdenbire bir fırsat yaratarak topu alt köşeye gönderdi ve Neymar’ın son saniyede attığı penaltıyı anlamsız hale getirdi.

    Aslında Haaland, turnuvanın başından itibaren muhteşem bir performans sergiledi. Irak’la oynadıkları açılış maçında, takımının ilk golünü atmasından 30 dakika sonra skora adını yazdırdı ve ardından Orta Doğu ülkesiyle verdikleri zorlu mücadelede, devre bitmeden hemen önce tekrar sahneye çıkarak takımının üstünlüğünü yeniden sağladı.

    Norveç maçı 4-1 kazandı ve Manchester City'nin forveti Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü aldı; Senegal'i 3-2 yendikleri maçta iki gol atarak golcü kimliğini bir kez daha sergiledi. Norveç’in Fildişi Sahili’ni 2-1 yenerek son 32 turunu geçmesini sağlayan hayati galibiyet golünü de o attı. Takımı çeyrek finalde İngiltere’ye elense de Haaland, Altın Top adayları arasında yer alabilmek için genel olarak fazlasıyla yeterli bir performans sergiledi.

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  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    7Michael Olise | Fransa

    Kane, Bayern Münih’in muhteşem sezonunda gollerin aslan payını almış olabilir, ancak pek çok taraftarın kalbini çalan isim Michael Olise oldu. Bundesliga’da Yılın Futbolcusu seçilen Olise, heyecan verici hızı, olağanüstü top kontrolü ve muhteşem bitiricilik yeteneği sayesinde, Bayern’in yarı finale yükseldiği Şampiyonlar Ligi’nde ve Almanya’nın en üst liginde toplam 20 gol attı ve 25 asist yaptı.

    Fransa milli takımında da benzer bir dinamik söz konusu: Mbappé golleriyle öne çıkarken, Olise ceza sahası çevresindeki muhteşem performansı ile övgüler topluyor. İlk maçta Senegal karşısında Mbappé’nin açılış golünü hazırlayan isabetli pası ve topu kullanmadaki mükemmelliği sayesinde, 3-1’lik galibiyette FIFA Maçın En İyi Oyuncusu seçildi.

    Eski Crystal Palace oyun kurucusu, o zamandan bu yana Mbappé'ye iki, Ousmane Dembélé ve Bradley Barcola'ya ise birer gol hazırlayarak turnuvada en fazla asist yapan oyuncu konumuna geldi (5 asist). Ancak İspanya, onu tamamen etkisiz hale getirmeyi başardı ve bu sayede onun muhteşem performansına son verdi.

  • Lamine YamalGetty Images

    6Lamine Yamal | İspanya

    Yamal’ın bu Dünya Kupası’nda beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Ancak bunun tek nedeni, bu beklentilerin tamamen gerçek dışı olmasıdır. Barcelona’nın genç yıldızı bu hafta 19 yaşına girdi ve turnuvaya, kulüp sezonunu yarıda kesen bir sakatlıkla katıldı.

    Hem kulübü hem de milli takımı için tartışmasız bir sembol olarak görülmesi, bu kadar genç yaşta ne kadar büyük başarılara imza attığının kanıtıdır. Yamal, üç La Liga şampiyonluğu, bir Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu ve bir Ballon d'Or ikinciliği ile belki de futbol tarihinin en büyük genç oyuncusudur. Bu yaz ritmini yavaş yavaş bulmak zorunda kalsa da, İspanya rakiplerinin savunmasını açmak için hâlâ onun sihrine güvenebilmiştir.

    Yamal, İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ettiği ikinci maç gününde göz kamaştırdı; açılış golünü attı ve topa her dokunduğunda savunmacıları çaresiz bıraktı. İspanya'nın sonraki dört maçında gol atamasa da, hücum bölgesindeki etkisi hiç azalmadı ve özellikle Belçika'yı yendikleri çeyrek final maçında 80 top dokunuşu, dört başarılı dripling, altı şut ve dokuz yer mücadelesi galibiyeti kaydederek etkileyici bir performans sergiledi.

  • Harry KaneGetty Images

    5Harry Kane | İngiltere

    Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 51 maçta tam 61 gol atan Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Harry Kane, Kuzey Amerika’da karşılaştığı her savunmaya korku saldı.

    Kane, İngiltere formasıyla önemli maçlarda beklenen performansı gösteremediği yönündeki eleştirilerle sık sık karşı karşıya kalmış olsa da, bu Dünya Kupası'nda bu göreve tam da uygun bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Hırvatistan karşısında attığı iki gol, İngiltere'nin 4-2'lik galibiyetinde hayati öneme sahipti; Panama karşısında da bu önemli zaferi perçinledi. Ardından, son 15 dakikada attığı muhteşem iki golle, Üç Aslanlar'ı DR Kongo karşısında son 32 turunda elenmekten kurtardı.

    İngiltere, son 16 turunda Azteca Stadyumu’nda Meksika ile karşılaştığında, rakım farkı ve kulakları sağır eden ev sahibi taraftarların sesiyle başa çıkmak zorunda kaldı ve Kane bir kez daha hayati bir rol oynadı. Jude Bellingham’ı hızlı bir şekilde attığı ikinci gol için pozisyona soktu, ardından penaltı noktasından Tuchel’in takımını 3-1 öne geçirdi; ancak Arjantin karşısında takımının çöküşü karşısında galibiyete ulaşmasını sağlayamadı.


  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    4Mikel Oyarzabal | İspanya

    Mikel Oyarzabal, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya için beklenmedik bir kahraman oldu ve ilk altı maçında attığı dört golle takımının zafer yolunda öncülük etti. Real Sociedad’ın yıldız oyuncusu, ceza sahasına yaptığı koşuların zamanlamasında mükemmeldi ve özellikle 32’li turda, Avusturya’ya karşı 3-0 kazanılan maçta iki kez fileleri havalandırarak sergilediği soğukkanlı bitiriciliği hayati öneme sahipti.

    Dışarıdan bakanlar için Oyarzabal’ın dünya sahnesindeki performansı bir sürpriz olarak algılandı, ancak İspanya ve La Liga taraftarları için durum böyle değildi. Oyarzabal, Dünya Kupası elemelerinde La Roja formasıyla altı gol attı ve geçen sezon Real Sociedad formasıyla üst ligde oynadığı 34 maçta 15 gol kaydetmişti; bu performans, Barcelona ile adı anılmasına neden oldu.

    Oyarzabal, İspanya’nın Portekiz ve Belçika’yı elediği maçlarda gol atamasa da sürekli bir tehdit oluşturmaya devam etti ve Fransa’ya karşı 2-0 kazanılan maçta penaltıdan gol atarak, Yamal’dan sonra Luis de la Fuente’nin en tehlikeli silahı olarak konumunu pekiştirdi.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Jude Bellingham | İngiltere

    Jude Bellingham, Euro 2024’te İngiltere’nin kıtasal zafer yarışında kalmasına katkıda bulunurken “başka kim olabilir ki” diye haykırmasıyla gündeme gelmişti; Real Madrid’in orta saha oyuncusu, bu yaz da büyük maçların adamı olduğunu kanıtlayarak, Thomas Tuchel yönetiminde ilk 11’de yer almayı hak etmediğini iddia eden eleştirmenleri kesin bir şekilde susturdu.

    Hırvatistan’la oynanan zorlu Dünya Kupası açılış maçında Three Lions’ı yeniden öne geçiren Bellingham, ardından New Jersey’de Panama karşısında skoru açarak İngiltere’nin L Grubu’nda birinci sırayı almasına katkıda bulundu. Ancak orta saha oyuncusunun etkisi asıl olarak son 16 turunda Meksika karşısında ortaya çıktı; turnuvanın ev sahibi ülkelerinden birini arka arkaya attığı gollerle cezalandıran Bellingham, İngiltere’yi üstün konuma taşıdı ve takımın maçı 3-2 kazanmasına zemin hazırladı.

    Bellingham, Norveç’e karşı 2-1 kazanılan gergin çeyrek final maçında bir kez daha iki gol atarak bu performansını bir şekilde aşmayı başardı; bu da Gary Lineker’in 23 yaşındaki oyuncunun İngiltere’nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olabileceğini söylemesine neden oldu. Ancak Arjantin’e karşı oynanan yarı final maçının ikinci yarısında İngiltere’nin düşüşünü durdurmak için pek bir şey yapamadı ve takımı Albiceleste’ye 2-1 yenildi.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Fransa

    27 yaşındaki Kylian Mbappé’nin turnuvaya girerken hem altın hem de gümüş madalyaya sahip olduğunu ve Brezilya’nın efsanesi Pelé ile aynı gol rekoruna (14 maçta 12 gol) sahip olduğunu düşünürsek, onun bir Dünya Kupası efsanesi olduğu gerçeği zaten yadsınamazdı.

    Ancak Mbappé, ABD’deki ilk maçında Brezilyalı efsaneyi geride bırakarak Les Bleus’un 3-1 galibiyetine iki golle katkıda bulunmuş ve bu sahnedeki gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olmaya kararlı gibi görünüyor. Bunu Irak karşısında bir başka çift golle takip eden Mbappé, daha sonra Norveç maçında iki asist yaparak Fransa’nın grubu birinci bitirmesine katkıda bulundu.

    Les Bleus, son 32 turunda İsveç ile karşılaştı ve takımı galibiyete taşıyan Mbappé oldu. Maçın başında attığı ilk golün geçersiz sayılmasının ardından, ilk ve üçüncü golleri atarak Paraguay ile oynanacak heyecanlı bir karşılaşmanın önünü açtı; bu maçta da penaltı golüyle fark yarattı. Mbappé, çeyrek finalde de formunu sürdürdü ve muhteşem bir vuruşla Fransa’yı Fas’ı 2-0 mağlup etme yoluna soktu. Ancak hem kendisinin hem de Fransa’nın turnuva serüveni yarı finalde sona erdi; İspanya, 2-0’lık galibiyetinde Mbappé’yi etkisiz hale getirdi.

  • Lionel MessiGetty Images

    1Lionel Messi | Arjantin

    Tam anlamıyla olağanüstü. Dört yıl önce Mbappé’yi geride bırakarak bu ödülü kazanan ve turnuva sırasında 49 yaşına giren Arjantinli yıldız, ülkesinin üst üste ikinci kez finale yükselme yolundaki yürüyüşünün kalbi ve ruhu oldu. Turnuvaya Cezayir karşısında attığı hat-trick ile başladı; Arjantin ilk maçını 3-0 kazandı.

    Bu üç gol, onu 16 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncularından biri haline getirdi ve ikinci maçta Avusturya'ya karşı attığı iki golle yeni bir rekor kırdı. Güney Amerika'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu daha sonra yedek kulübesinden çıkarak Ürdün'e karşı bir serbest vuruş golü attı ve Dünya Kupası'nda arka arkaya yedi maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

    Arjantin, turnuva tarihinin en unutulmaz maçlarından birinde Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 mağlup ettikten sonra – bu maçta da Messi gol attı – son 16 turunda Mısır karşısında bir penaltıyı kaçırarak tüm dünyaya onun da bir insan olduğunu hatırlattı. Afrika ekibi 2-0 öne geçse de Messi, beraberlik golünü attı; ardından Arjantin, uzatma dakikalarında dramatik bir galibiyet golüyle maçı kazandı.

    Messi, İsviçre karşısında da kilit rol oynadı; ilk golün asistini yaptıktan sonra İngiltere’ye karşı geri dönüş galibiyetinin mimarı oldu ve Enzo Fernandez ile Lautaro Martinez’in maçın son dakikalarında attığı gollere asist yaptı.