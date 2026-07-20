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2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması: İspanya’nın destansı galibiyetinin ardından Rodri, Lionel Messi ve Kylian Mbappé’yi geride bırakarak en iyi oyuncu ödülünü kazandı

Dünya Kupası
Rodri
L. Messi
K. Mbappe
İspanya
Arjantin
İngiltere
FEATURES
Fransa
M. Olise
E. Haaland
H. Kane
J. Bellingham
Fas
L. Yamal
I. Saibari
O. Dembele
M. Oyarzabal

2026 Dünya Kupası sona erdi ve İspanya, bir dünya şampiyonluğu daha kazanarak zaferle taçlandırdı. Kuzey Amerika’da düzenlenen bu unutulmaz turnuvada, dünyanın dört bir yanından gelen süperstar oyuncular sahneye çıktı. Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Jude Bellingham turnuvaya renk kattılar, ancak Rodri en iyi oyuncu ödülünü alarak turnuvayı noktaladı.

Ünlü Altın Top ödülü, sadece gollerden ibaret değildir. Medya temsilcilerinin oylarıyla belirlenen bu ödül, turnuvanın oyunculara çok yönlü mükemmellikleri ve turnuva üzerindeki etkileri nedeniyle ödül verme imkânı sunar.

Yıllar boyunca bu ödül çoğunlukla forvetlere verilmiş olsa da, orta saha oyuncuları ve hatta bir kaleci de bu ödüle layık görülmüştür. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane ve Diego Forlan bu ödülün önceki kazananları arasında yer alırken, halen aktif olan iki yıldız - Lionel Messi ve Luka Modric - de bu listede bulunmaktadır.

2014 ve 2022'deki zaferleriyle bu ödülü iki kez kazanan tek oyuncu olan Messi, üst üste ikinci kez ödülü kazanarak bir adım daha ileri gitmeyi umuyordu. Ancak 2022'de ikincilik elde eden Mbappé, Ballon d'Or kazananı Ousmane Dembélé, İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal ve İngiltere kaptanı Harry Kane gibi isimler de bu onur için yarışıyordu.

Sonuçta, Rodri'nin öne çıkmasıyla ödül İspanyolların eline geçti. GOAL'un 2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması'nda en iyi performans gösteren oyuncular ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Erling Haaland | Norveç

    Erling Haaland, Dünya Kupası’ndaki ilk turnuvasında hayret verici bir performans sergiledi. Bu performansın zirvesi, Norveç’in Brezilya’yı 2-1 yenerek 16’lı turda şaşkınlık yaratan bir galibiyet elde ettiği maçtaki muhteşem müdahalesiydi. Güçlü forvet, ikinci yarının sonlarında açılış golünü kafayla atmak için mükemmel bir zamanlama sergiledi; ardından birdenbire bir fırsat yaratarak topu alt köşeye gönderdi ve Neymar’ın son saniyede attığı penaltıyı anlamsız hale getirdi.

    Aslında Haaland, turnuvanın başından itibaren muhteşem bir performans sergiledi. Irak’la oynadıkları açılış maçında, takımının ilk golünü atmasından 30 dakika sonra skora adını yazdırdı ve ardından Orta Doğu ülkesiyle verdikleri zorlu mücadelede, devre bitmeden hemen önce tekrar sahneye çıkarak takımının üstünlüğünü yeniden sağladı.

    Norveç maçı 4-1 kazandı ve Manchester City forveti Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü aldı; Senegal’i 3-2 yendikleri maçta iki gol atarak golcü kimliğini bir kez daha sergiledi. Norveç’in Fildişi Sahili’ni 2-1 yenerek son 32 turunu geçmesini sağlayan hayati galibiyet golünü de o attı. Takımı çeyrek finalde İngiltere’ye yenilerek turnuvadan elense de Haaland, Altın Top ödülü için adını gündeme getirecek kadar etkileyici bir performans sergiledi.

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  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    9Michael Olise | Fransa

    Kane, Bayern Münih’in muhteşem sezonunda gollerin aslan payını almış olabilir, ancak pek çok taraftarın kalbini çalan isim Michael Olise oldu. Bundesliga’da Yılın Futbolcusu seçilen Olise, heyecan verici hızı, olağanüstü top kontrolü ve muhteşem bitiricilik yeteneği sayesinde, Bayern’in yarı finale yükseldiği Şampiyonlar Ligi’nde ve Almanya’nın en üst liginde toplam 20 gol attı ve 25 asist yaptı.

    Fransa milli takımında da benzer bir dinamik söz konusu: Mbappé golleriyle övgü toplarken, Olise ceza sahası çevresindeki muhteşem performansı ile alkışları topluyor. İlk maçta Senegal karşısında Mbappé’nin açılış golünü hazırlayan isabetli pası ve topu kullanmadaki mükemmelliği sayesinde, 3-1’lik galibiyette FIFA’nın Maçın En İyi Oyuncusu seçildi.

    Eski Crystal Palace oyun kurucusu, o zamandan bu yana Mbappé'ye iki, Ousmane Dembélé ve Bradley Barcola'ya ise birer gol hazırlayarak turnuvada en fazla asist yapan oyuncu konumuna geldi (5 asist). Ancak İspanya, onu tamamen etkisiz hale getirmeyi başardı ve bu sayede onun muhteşem performansına son verdi.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Enzo Fernandez | Arjantin

    Enzo Fernandez’in Arjantin’in maçlarındaki yoğun tempoya ayak uydurabilmesi, Albiceleste’nin bir kez daha muhteşem bir turnuva geçirmesinde hayati öneme sahipti. Grup aşamasındaki son maç hariç, Chelsea’nin orta saha oyuncusu Lionel Scaloni’nin ilk 11’inde her zaman yer aldı ve son şampiyonun en çok ihtiyaç duyduğu anlarda kritik son dakika golleriyle takıma katkı sağladı. Son 16 turunda Mısır karşısında son dakikada galibiyet golünü attı; ardından İngiltere ile oynanan yarı final maçında Jordan Pickford'u geçerek skoru eşitledi ve Lionel Messi ve arkadaşlarının geri dönüşünü tamamlaması için zemin hazırladı.

    25 yaşındaki bu hareketli oyuncu, final maçında İspanya karşısında dikkatsiz bir hareketle kırmızı kart görerek imajını zedeledi; normal sürenin bitimine kısa bir süre kala arka arkaya aldığı iki sarı kart nedeniyle, La Roja’nın en büyük ödülü kazandığını kenardan izlemek zorunda kaldı.

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  • Harry KaneGetty Images

    7Harry Kane | İngiltere

    Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 51 maçta tam 61 gol atan Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Harry Kane, Kuzey Amerika’da karşılaştığı her savunmaya korku saldı.

    Kane, İngiltere formasıyla önemli maçlarda beklenen performansı gösteremediği yönündeki eleştirilerle sık sık karşı karşıya kalmış olsa da, bu Dünya Kupası'nda bu göreve tam da uygun bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Hırvatistan karşısında attığı iki gol, takımının 4-2'lik galibiyetinde hayati öneme sahipti; Panama karşısında da bu önemli zaferi perçinledi. Ardından, son 15 dakikada attığı muhteşem iki golle, Üç Aslanlar'ı DR Kongo karşısında son 32 turunda elenmekten kurtardı.

    İngiltere, son 16 turunda Azteca Stadyumu’nda Meksika ile karşılaştığında, rakım farkı ve kulakları sağır eden ev sahibi taraftarların sesiyle başa çıkmak zorunda kaldı ve Kane bir kez daha hayati bir rol oynadı. Jude Bellingham’ı hızlı bir şekilde attığı ikinci gol için pozisyona soktu, ardından penaltı noktasından Tuchel’in takımını 3-1 öne geçirdi; ancak Arjantin karşısında çöken takımını zafere taşıyamadı.


  • Lamine YamalGetty Images

    6Lamine Yamal | İspanya

    Yamal’ın 2026 Dünya Kupası’nda beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Ancak bunun tek nedeni, bu beklentilerin tamamen gerçek dışı olmasıydı. Barcelona’nın genç yıldızı, turnuva sırasında henüz 19 yaşına basmıştı – üstelik kulüp sezonunu yarıda kesen bir sakatlıkla turnuvaya katılmıştı.

    Hem kulübü hem de milli takımı için tartışmasız bir sembol olarak görülmesi, bu kadar genç yaşta ne kadar büyük başarılara imza attığının kanıtıdır. Yamal, üç La Liga şampiyonluğu, bir Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu ve bir Ballon d'Or ikinciliği ile belki de futbol tarihinin en büyük genç oyuncusudur. Bu yaz ritmini yavaş yavaş bulmak zorunda kalsa da İspanya, rakip savunmaları açmak için yine de onun sihrine güvendi.

    Yamal, İspanya’nın Suudi Arabistan’ı 4-0 mağlup ettiği ikinci maçta göz kamaştırdı; açılış golünü attı ve topa her dokunduğunda savunmacıları çaresiz bıraktı. İspanya’nın sonraki dört maçında gol atamasa da, rakip ceza sahası önündeki etkisi hiç azalmadı ve özellikle Belçika’yı yendikleri çeyrek final maçında 80 top dokunuşu, dört başarılı dripling, altı şut ve dokuz yer mücadelesi galibiyeti kaydederek etkileyici bir performans sergiledi. La Roja’nın finalde Arjantin’i mağlup etmesine yardımcı olarak bir başka büyük başarıya imza attı; bu süreçte Albiceleste’nin sert müdahalesini de umursamadan üstesinden geldi.

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    5Mikel Oyarzabal | İspanya

    Mikel Oyarzabal, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya için beklenmedik bir kahraman oldu ve ilk altı maçında attığı dört golle takımının zafer yolunda öncü rolünü üstlendi. Real Sociedad’ın yıldız oyuncusu, ceza sahasına yaptığı koşuların zamanlamasında mükemmeldir ve özellikle 32’li turda, Avusturya’ya karşı 3-0 kazanılan maçta iki gol atarak sergilediği kusursuz bitiriciliği hayati öneme sahipti.

    Dışarıdan bakanlar için Oyarzabal’ın dünya sahnesindeki performansı bir sürpriz olarak algılandı, ancak İspanya ve La Liga taraftarları için durum böyle değildi. Oyarzabal, Dünya Kupası elemelerinde La Roja formasıyla altı gol attı ve geçen sezon Real Sociedad formasıyla üst ligde oynadığı 34 maçta 15 gol kaydederek Barcelona’nın ilgisini çekti.

    Oyarzabal, İspanya’nın Portekiz ve Belçika’yı elediği maçlarda gol atamasa da sürekli bir tehdit oluşturmaya devam etti ve Fransa’ya karşı 2-0 kazanılan yarı final maçında bir penaltı golü attı; bu da Yamal’dan sonra Luis de la Fuente’nin en tehlikeli silahı olarak konumunu pekiştirdi.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Jude Bellingham | İngiltere

    Jude Bellingham, Euro 2024’te İngiltere’nin kıtasal zafer yarışında kalmasına katkıda bulunurken “başka kim olabilir ki” diye haykırmasıyla ünlenmişti; Real Madrid’in orta saha oyuncusu, bu yaz da büyük maçların adamı olduğunu kanıtlayarak, Thomas Tuchel yönetiminde ilk 11’de yer almayı hak etmediğini iddia eden eleştirmenleri kesin bir şekilde susturdu.

    Hırvatistan’la oynanan zorlu Dünya Kupası açılış maçında Three Lions’ı yeniden öne geçiren Bellingham, ardından New Jersey’de Panama karşısında skoru açarak L Grubu’nda birinciliği garantilemesine katkıda bulundu. Ancak orta saha oyuncusunun etkisi asıl olarak son 16 turunda Meksika karşısında ortaya çıktı; turnuvanın ev sahiplerinden birini arka arkaya attığı gollerle cezalandıran Bellingham, İngiltere’yi üstün konuma taşıdı ve takımın maçı 3-2 kazanmasına zemin hazırladı.

    Bellingham, Norveç’e karşı 2-1 kazanılan gergin çeyrek final maçında bir kez daha iki gol atarak bu performansını bir şekilde aşmayı başardı; bu da Gary Lineker’in 23 yaşındaki oyuncunun İngiltere’nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olabileceğini söylemesine neden oldu. Ancak Arjantin’e karşı oynanan yarı final maçının ikinci yarısında İngiltere’nin düşüşünü durdurmak için pek bir şey yapamadı ve takımı Albiceleste’ye 2-1 yenildi.

  • Mbappe Torgetty

    3Kylian Mbappé | Fransa

    27 yaşındaki Kylian Mbappé’nin turnuvaya girerken hem altın hem de gümüş madalyaya sahip olduğunu ve Brezilya’nın efsanesi Pelé ile aynı gol rekoruna (14 maçta 12 gol) sahip olduğunu düşünürsek, onun Dünya Kupası’nın en büyük oyuncularından biri olduğu gerçeği zaten yadsınamazdı.

    Ancak Mbappé, ABD’deki ilk maçında Brezilyalı efsaneyi geride bırakarak Les Bleus’un 3-1 galibiyetine iki golle katkıda bulunmuş ve bu sahnedeki gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olmaya kararlı gibi görünüyor. Bunu Irak karşısında attığı bir başka çift golle sürdürdü, ardından Norveç karşısında iki asist yaparak Fransa’nın grubu birinci bitirmesine katkıda bulundu.

    Les Bleus, son 32 turunda İsveç ile karşılaştı ve takımı galibiyete taşıyan Mbappé oldu. Maçın başında attığı ilk golün geçersiz sayılmasının ardından, ilk ve üçüncü golleri atarak Paraguay ile oynanacak heyecanlı bir karşılaşmanın önünü açtı; bu maçta da penaltı golüyle fark yarattı. Mbappé, çeyrek finalde de formunu sürdürdü ve muhteşem bir vuruşla Fransa’yı Fas’ı 2-0 mağlup etme yoluna soktu. Ancak hem kendisinin hem de Fransa’nın turnuva serüveni yarı finalde sona erdi; İspanya, 2-0’lık galibiyetinde Mbappé’yi etkisiz hale getirdi.

    Üçüncülük maçında İngiltere’ye karşı attığı iki golle Real Madrid forveti, hem 2026 Altın Ayakkabı yarışında hem de tüm zamanların Dünya Kupası golcüleri sıralamasında Messi’yi geride bıraktı. Mbappé, FIFA’nın en prestijli turnuvasında oynadığı maç sayısıyla aynı sayıda, toplam 22 gol attı.

  • Lionel MessiGetty Images

    2Lionel Messi | Arjantin

    Tam anlamıyla olağanüstü. Dört yıl önce Mbappé’yi geride bırakarak bu ödülü kazanan ve turnuva sırasında 49 yaşına basan Arjantinli yıldız, ülkesinin üst üste ikinci kez finale yükselme yolundaki yürüyüşünün kalbi ve ruhuydu. Arjantin’in ilk maçında Cezayir’i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yaparak turnuvaya başladı.

    Bu üç gol, onu 16 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncularından biri haline getirdi ve ikinci maç gününde Avusturya'ya karşı attığı iki golle yeni bir rekor kırdı. Güney Amerika'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu daha sonra yedek kulübesinden çıkarak Ürdün'e karşı bir serbest vuruş golü attı ve Dünya Kupası'nda arka arkaya yedi maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

    Arjantin, turnuva tarihinin en unutulmaz maçlarından birinde Yeşil Burun Adaları’nı uzatmalarda 3-2 mağlup ettikten sonra – bu maçta da Messi gol attı – Messi, son 16 turunda Mısır karşısında bir penaltıyı kaçırarak dünyaya kendisinin de bir insan olduğunu hatırlattı. Afrika ekibi 2-0 öne geçse de Messi, beraberlik golünü attı; ardından Arjantin, uzatma dakikalarında dramatik bir galibiyet golüyle maçı kazandı.

    Messi, İsviçre karşısında da kilit rol oynadı; ilk golün asistini yaptıktan sonra İngiltere’ye karşı geri dönüş galibiyetinin mimarı oldu ve Enzo Fernandez ile Lautaro Martinez’in maçın son dakikalarında attığı gollere asist yaptı. Sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi, finalde İspanya karşısında alışılmadık bir şekilde sessiz kaldı ve en büyük zaferi kaçırdı; şimdi ise 207 kez milli forma giydiği muhteşem kariyerinin sona erip ermediği sorgulanıyor.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    1Rodri | İspanya

    Rodri, adeta hiçbir yerden çıkıp Altın Top ödülünü kazandı; Messi ve Mbappé gibi isimleri geride bırakarak prestijli Turnuvanın En İyi Oyuncusu ödülünü elde etti. Manchester City’nin orta saha oyuncusunun bugüne kadar elde ettiği başarılar göz önüne alındığında, bu tür performanslar artık kimseyi şaşırtmamalı.

    2024 yılında İspanya'yı Avrupa Şampiyonası zaferine taşıyarak Ballon d'Or ödülünü kazandı. Kulüp düzeyinde de Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa başarılarının tadını çıkardı.

    30 yaşındaki oyuncu, İspanya ve City'nin işleyişine büyük katkı sağlıyor ve bu niteliklerini en büyük sahnede bir kez daha sergiledi. Rakibin oyununu bozma ve La Roja'yı ileriye taşıma yeteneği, takımın 2026 Dünya Kupası finaline kadar neredeyse kusursuz bir serüvenine önemli ölçüde katkıda bulundu; turnuva boyunca sadece bir gol yendi.

    Rodri, Luis de la Fuente’nin takımının kıtasal şampiyonluğuna bir de dünya şampiyonluğu eklerken, Messi ve arkadaşlarını sessiz tutmaya yardımcı oldu. Acı verici bir ön çapraz bağ sakatlığından sonra geri dönüşünü tamamlayan Rodri, bir kez daha elitler arasında yerini aldı.