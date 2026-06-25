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2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması: Arjantin ve Fransa’nın muhteşem başlangıçlarının ardından Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Michael Olise’nin önünde yer alıyor

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
FEATURES
Fransa
Portekiz
İspanya
Brezilya
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

2026 Dünya Kupası devam ederken, hâlâ yarışta olan takımlar herkesin gözdesi olan kupayı kazanmak için mücadele ediyor. Her ne kadar takım olarak kupayı kazanmak tüm yarışmacılar için ana hedef olsa da, bazı oyuncular şimdiden turnuvanın en iyi oyuncusu unvanını üstlenmeye çalışıyor. Arjantin’in attığı beş golün tamamını kaydeden Lionel Messi şu anda en güçlü aday konumunda, ancak Kylian Mbappé ve Michael Olise de ona çok yakın takip ediyor.

Ünlü Altın Top ödülü, sadece gollerden ibaret değildir. Medya temsilcilerinin oylarıyla belirlenen bu ödül, turnuvanın oyunculara çok yönlü mükemmellikleri ve turnuva üzerindeki etkileri nedeniyle ödül verme imkânı sunar.

Yıllar boyunca bu ödül çoğunlukla forvetlere verilmiş olsa da, orta saha oyuncuları ve hatta bir kaleci de bu ödüle layık görülmüştür. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane ve Diego Forlan bu ödülün önceki kazananları arasında yer alırken, aktif olarak oynayan iki yıldız olan Lionel Messi ve Luka Modric de listede bulunmaktadır.

2014 ve 2022'deki zaferleriyle bu ödülü iki kez kazanan tek oyuncu olan Messi, üst üste ikinci kez ödülü kazanarak bir adım daha ileri gitmeyi umuyor. Ancak 2022'de ikincilik elde eden Kylian Mbappé, Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembélé, İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal ve İngiltere kaptanı Harry Kane gibi isimler de bu onur için yarışıyor.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz'i turnuvada ileriye taşıyarak koleksiyonunu tamamlamayı hedeflerken, Vinicius Junior ve Raphinha da Brezilya'yı altıncı şampiyonluğuna taşıyacak potansiyele sahip.

48 takımın katıldığı turnuvada, kaliteli oyuncuların turnuvanın her köşesine yayıldığı göz önüne alındığında, sürpriz bir adayın ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksek.

GOAL’un 2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması, Kanada, ABD ve Meksika’da grup aşamasının üçüncü ve son tur maçları devam ederken, ödülün en güçlü adaylarını takip ediyor.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Cody Gakpo | Hollanda

    Cody Gakpo, Liverpool’da zorlu bir sezon geçirmiş olabilir, ancak Ronald Koeman’ın hücum hattındaki en güvenilir isim olduğunu kanıtladı. Gakpo, Hollanda'nın Japonya ile berabere kaldığı ilk Dünya Kupası maçında gol atamasa da canlı bir performans sergiledi; ancak İsveç'e karşı Oranje'nin ikna edici galibiyetinde takımın kalbi oldu. Maçın henüz beşinci dakikasında Brian Brobbey'e açılış golünü hazırladı ve ardından ikinci yarının ilk 10 dakikasında attığı iki golle Hollanda'nın üç puanı almasını sağladı.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Mikel Oyarzabal | İspanya

    Tüm çabalarına rağmen Mikel Oyarzabal, Vozinha’nın oluşturduğu insan duvarını aşamadı ve İspanya’nın Dünya Kupası’na Yeşil Burun Adaları karşısında şok bir sonuçla başlamasını engelleyemedi. Ancak ceza sahası içinden yaptığı beş şut (dördü kafa vuruşuydu) onun bu mücadeleye ne kadar hazır olduğunu gösterdi. Suudi Arabistan karşısında ise çok daha başarılıydı; önce kale önünden sert bir vuruşla Lamine Yamal’ı pozisyona sokarak La Roja’nın turnuvadaki ilk golünü hazırladı. Ardından savunmadaki bir dikkatsizliği hızlıca değerlendirerek takımının üstünlüğünü ikiye katladı ve üç dakika sonra bir gol daha attı.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Alexander Isak | İsveç

    Alexander Isak ve Viktor Gyokeres, İsveç’in elinde ne kadar iyi bir hücum ikilisi olduğunu gösterdi. Isak, Tunus karşısında maçın 30. dakikasında ilk golünü atarak 5-1’lik galibiyette kilit rol oynadı ve ardından iki golün daha hazırlayıcısı oldu. İsveç bir sonraki maçında başarısız oldu ve bu kez Hollanda karşısında aynı skorla mağlup oldu; ancak Anthony Elanga’nın teselli golünü atmasını sağlayan, Isak’ın mükemmel ağırlıkta attığı pas oldu.

  • Harry KaneGetty Images

    7Harry Kane | İngiltere

    Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 51 maçta tam 61 gol atan Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Harry Kane, bu turnuvada karşılaştığı her savunmaya korku salacak.

    Kane, İngiltere milli takımında önemli maçlarda beklenen performansı gösteremediği yönündeki eleştirilerle sık sık karşı karşıya kalmış olsa da, ilk maçta Hırvatistan'a karşı attığı iki golle bu göreve layık olduğunu kanıtladı. Doğrudan bir tehdit oluşturan Kane, birkaç gol fırsatının yaratılmasına da katkıda bulunarak Thomas Tuchel'in takımındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Ancak Gana ile 0-0 berabere kaldıkları maçın son dakikalarında altın değerinde bir fırsatı üst direğin üzerinden dışarıya gönderince eleştirilerin hedefi oldu.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Denis Undav | Almanya

    Curacao karşısında oyuna girip 20 dakikadan biraz fazla bir sürede iki golün hazırlayıcısı olup bir gol de atan Deniz Undav, Almanya’nın grup birinciliğini garantileyen Fildişi Sahili’ne karşı 2-1’lik galibiyette daha da büyük bir etki yarattı. Oyuna girdikten sekiz dakika sonra Almanya’yı beraberliğe taşıyan golü attı ve ardından uzatma dakikalarında galibiyet golünü kaydetti.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Vinicius Jr | Brezilya

    Neymar tam formuna kavuşmaya çalışırken ve Raphinha ağır bir sakatlık nedeniyle kadro dışı kalırken, Brezilya’nın 24 yıllık Dünya Kupası şampiyonluğu hasretine son verme yolunda Vinicius Junior’un öne çıkıp Selecao’ya liderlik etmesi gerekiyor. Real Madrid’in forveti, Fas, Haiti ve İskoçya karşısında hayati goller atarak grup aşamasındaki üç maçın hepsinde Maçın En İyi Oyuncusu seçildi.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Norveç

    Erling Haaland, Dünya Kupası sahnesine çarpıcı bir giriş yaptı. Norveçli forvet, Irak’a karşı oynanan açılış maçında takımının ilk golünü atarak 30 dakika içinde gol listesine adını yazdırdı ve ardından Orta Doğu ülkesiyle verilen zorlu mücadelede devre arasına girmeden hemen önce tekrar sahneye çıkarak takımının üstünlüğünü yeniden sağladı.

    Norveç maçı 4-1 kazandı ve Manchester City'de forma giyen forvet, maçın en iyi oyuncusu seçildi. Golcü yeteneğini Senegal karşısında da sergileyen Haaland, 3-2 kazanılan maçta iki gol attı ve grup birinciliğini belirleyecek Kylian Mbappé ve Fransa ile karşılaşmayı garantiledi.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | Fransa

    Kane, Bayern Münih’in muhteşem sezonunda gollerin aslan payını almış olabilir, ancak pek çok taraftarın kalbini çalan isim Michael Olise oldu. Bundesliga’da Yılın Oyuncusu seçilen Olise, heyecan verici hızı, olağanüstü top kontrolü ve muhteşem bitirme yeteneği sayesinde, Bayern’in yarı finale yükseldiği Şampiyonlar Ligi’nde ve Almanya’nın en üst liginde toplam 20 gol attı ve 25 asist kaydetti.

    Fransa milli takımında da benzer bir dinamik söz konusu: Mbappé golleriyle öne çıkarken, Olise ceza sahası çevresindeki muhteşem oyunuyla övgüler topluyor. İlk maçta Senegal karşısında Mbappé’nin açılış golünü hazırlayan isabetli pası ve topu kullanmadaki mükemmelliği sayesinde, 3-1’lik galibiyette FIFA’nın Maçın Adamı seçildi. Bir sonraki maçta ise Irak karşısında Mbappé’ye pas vererek skoru açmasını sağladı ve Les Bleus’un üçüncü golünde Ousmane Dembélé’ye asist yaptı.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Fransa

    27 yaşındaki Kylian Mbappé’nin turnuvaya girerken hem altın hem de gümüş madalyaya sahip olduğunu ve Brezilya’nın efsanesi Pelé ile aynı gol rekoruna (14 maçta 12 gol) sahip olduğunu düşünürsek, onun Dünya Kupası’nın en büyük oyuncularından biri olduğu gerçeği zaten yadsınamazdı.

    Ancak Mbappé, ABD’deki ilk maçında Brezilyalı efsaneyi geride bırakarak Les Bleus’un 3-1’lik galibiyetine iki golle katkıda bulunmuş ve görünüşe göre bu sahnedeki gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olmaya kararlı.

    Olise ile kurduğu telepatik uyum sayesinde Senegal karşısında ölümcül bir performans sergiledi; bu uyum, Irak’a karşı 3-0 kazanılan maçta attığı iki golün ilkinde de bir kez daha gözler önüne serildi.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Arjantin

    Artık tam anlamıyla açgözlüleşiyor! Lionel Messi, kariyeri boyunca her şeyi kazandı – bunların çoğunu birden fazla kez – ve Altın Top’u kazanmak için ne gerektiğini çok iyi biliyor. Kupa dolabında halihazırda iki Altın Top bulunuyor ve Dünya Kupası sırasında 39. yaş gününü kutlayacak olması, bir kez daha favori olarak gösterilmesinin, onun uzun soluklu kariyerinin bir kanıtıdır.

    Dört yıl önce Mbappé’yi geride bırakarak bu ödülü kazanan Arjantinli yıldız, 2026 Dünya Kupası’na Cezayir karşısında attığı üç golle başladı ve Arjantin ilk maçını 3-0 kazandı.

    Bu üç golle 16 golle Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncularından biri haline gelen oyuncu, ikinci maçta Avusturya'ya attığı iki golle yeni bir rekor kırdı.