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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood ve Chris Burton

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralaması: Lionel Messi ve Jonathan David başı çekiyor; Vinicius Junior ise Harry Kane, Kylian Mbappé ve Erling Haaland’ın yanına iki golle katıldı

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
İspanya
Fransa
FEATURES
Brezilya
Kanada
Almanya
Meksika
Portekiz
ABD
L. Messi
İsveç
Fildişi Sahili
Norveç
Senegal
Cezayir
Avustralya
Avusturya
Belçika
Bosna Hersek
Yeşil Burun Adaları
Kolombiya
Hırvatistan
Curacao
Çek Cumhuriyeti
Kongo D. Cumhuriyeti
Ekvator
Gana
Haiti
İran
Irak
Japonya
Fas
Hollanda
Yeni Zelanda
Panama
Paraguay
Katar
Suudi Arabistan
İskoçya
Güney Afrika
Güney Kore
İsviçre
Tunus
Türkiye
Uruguay
Özbekistan
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor ve turnuvanın en golcü oyuncusuna verilen prestijli Altın Ayakkabı ödülü için yarış da aynı şekilde sürüyor. 48 ülke bu büyük ödül için mücadele ederken önümüzde uzun bir yol var; peki bu şerefli ödülü hangi yıldız eve götürecek? Turnuvanın en golcü yıldızlarını yakından takip ederken, GOAL’un ödül için öngördüğü adayları aşağıda bulabilirsiniz.

Dünya Kupası’nda adınızı tarih kitaplarına yazmanın birden fazla yolu vardır. Elbette, ülkenizi zafere taşımak en bariz yoldur; ancak efsane statüsüne ulaşmanın, takım sporunda bireysel deha sergilemeyi ödüllendiren, ayrı ve son derece rekabetçi bir yolu daha vardır.

Dünya Kupası kupası takımlar için en büyük tutku olsa da, Altın Ayakkabı ödülü, takımı en büyük ödülü kazanamasa bile bir forvetin dünya sahnesindeki ölümcül içgüdüsünün kanıtıdır.

Bu bireysel taç, sıradan forvetleri efsanevi figürlere dönüştürür ve onları Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker ve Miroslav Klose gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir panteona yerleştirir.

Bu yıl, Kuzey Amerika’daki stadyumlarda, yeni nesil seçkin golcüler bu efsanevi tarihe kendi sayfalarını yazmaya hazır.

2022 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappé, bu turnuvaya unvanını korumak ve Fransa’yı üst üste üçüncü kez finale, belki de bu süre zarfında ikinci bir dünya şampiyonluğuna taşımak amacıyla giriyor. Ancak, üst üste ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmaya hevesli son dünya şampiyonu Lionel Messi ve halihazırda bir Altın Ayakkabı ödülüne sahip olan İngiltere’nin kahramanı Harry Kane’den gelen yoğun rekabetle karşı karşıya.

Ancak rekabet bununla sınırlı değil. İspanya, Portekiz, Brezilya, Norveç ve İsveç kadrolarında dünyanın en seçkin forvetlerinden bazılarını barındırdığından, Mbappé, Messi ve Kane gibi isimler Kuzey Amerika'da gölgede kalabilir.

GOAL, Altın Ayakkabı yarışı kızışırken Kanada, Meksika ve ABD’deki en golcü yıldızları takip ediyor.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Ismael Saibari | Fas | İki gol

    Bayern Münih’e transfer olacak Ismael Saibari, 2026 Dünya Kupası’nda iki gol atan oyuncular arasına katıldı. Fas’ın Brezilya’ya karşı oynadığı açılış maçında attığı zekice bir çalımla golün ardından, ikinci maçta İskoçya’ya karşı alınan zorlu galibiyette de galibiyet golünü kaydetti. Kanatlarda Bilal El Khannouss ve Brahim Diaz’ın desteğiyle oynayan Saibari, şu ana kadar gerçek bir tehdit oluşturdu; Fas’ın turnuvada ilerleme şansı oldukça yüksek görünüyor.

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  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    13Folarin Balogun | ABD Erkek Milli Takımı | İki gol

    Folarin Balogun, ABD Milli Takımı’nın kendi sahasında heyecanla bekleyen taraftarlarının önünde büyük turnuvalara rüya gibi bir başlangıç yapmasına katkıda bulundu. Christian Pulisic’in oyun kurucu yeteneklerinden büyük ölçüde yararlanan ve Monaco’da 19 gol attığı bir sezonu geride bırakan bu forvet, Paraguay’a karşı alınan tarihi 4-1’lik galibiyette ilk yarıda iki gol attı; maçtaki ikinci golü ise topu üst köşeye gümbür gümbür göndererek kaydetti.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Cyle Larin | Kanada | İki gol

    Kanadalı forvet Cyle Larin, takımının turnuvadaki ilk maçında Bosna-Hersek karşısında hayati öneme sahip beraberlik golünü attı. Southampton’dan kiralık olarak gelen oyuncu, ardından Katar’ı 6-0’lık ezici bir skorla mağlup ettikleri maçta bir gol daha kaydederek gol krallığı sıralamasına adını yazdırdı.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    11Matheus Cunha | Brezilya | İki gol

    Manchester United forveti Matheus Cunha, Brezilya’nın Haiti karşısındaki ilk 11’inde Igor Thiago’nun yerini aldı ve Carlo Ancelotti’nin kendisine duyduğu güveni iki gol atarak karşılığını verdi; ikinci gol, kaleci Johny Placide’e hiçbir şans tanımayan, üst köşeye gönderilen müthiş bir şuttu. Eski Wolves forveti, turnuvanın geri kalanında takımdaki yerini kesin olarak garantiledi; bu da ona gol sayısını artırma ve Altın Ayakkabı yarışının liderlerini yakalama konusunda harika bir fırsat sunuyor.

  • Mbappe Torgetty

    10Kylian Mbappé | Fransa | İki gol

    Kylian Mbappé, Fransa’nın I Grubu’ndaki açılış maçında Senegal’i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Dünya Kupası’ndaki 13. ve 14. gollerini kaydetti. Real Madrid’in yıldızı, uzatma dakikalarında maçı belirleyen muhteşem bir uzak mesafe vuruşuyla tarihe geçti ve Olivier Giroud’u geçerek Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Erling Haaland | Norveç | İki gol

    Erling Haaland, Norveç'in Irak'ı 4-1'lik etkileyici bir skorla mağlup ettiği maçta iki gol atarak Dünya Kupası'ndaki ilk maçına muhteşem bir başlangıç yaptı. Manchester City'nin gol makinesi, uzak direkte ilk golü kaydırarak ağlara gönderdi; ardından Irak kalecisinin yaptığı korkunç hatayı değerlendirerek skoru ikiye çıkardı ve Norveç'in 28 yıl sonra katıldığı ilk Dünya Kupası maçında üç puanı kazanmasına katkıda bulundu.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Harry Kane | İngiltere | İki gol

    İngiltere’nin sembol kaptanı Harry Kane, Bayern Münih’te geçirdiği muhteşem sezonun ardından Dünya Kupası’na Altın Ayakkabı ödülünün en güçlü adaylarından biri olarak katıldı. Bu sezon boyunca Bundesliga’da inanılmaz bir şekilde 36 gol atarak Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. İngiltere milli takımı, Kuzey Amerika'da şampiyonluğa ulaşmak istiyorsa, eski Tottenham forvetinin en iyi formunda olmasına şüphesiz ihtiyaç duyuyor. Kane, Hırvatistan karşısında mükemmel bir başlangıç yaptı ve Thomas Tuchel'in takımını galibiyete taşıyan 4-2'lik maçta iki gol attı.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Elijah Just | Yeni Zelanda | İki gol

    Motherwell’in kanat oyuncusu Elijah Just, Yeni Zelanda’nın İran ile 2-2’lik onurlu bir beraberlik elde ettiği maçta attığı iki golle dünya sahnesine adını duyurdu. Nottingham Forest’ın forveti Chris Wood ile iyi bir uyum sergileyen Just, takımının Dünya Kupası’nda G Grubu’ndaki son maçlarında Mısır ve Belçika ile karşılaşacağı zaman gol sayısını artırmayı hedefliyor.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Yasin Ayari | İsveç | İki gol

    Yasin Ayari, İsveç’in Dünya Kupası açılış maçında Alexander Isak ve Viktor Gyokeres’i geride bıraktı; ancak Liverpool ve Arsenal’in forvetleri de Tunus’a karşı alınan 5-1’lik ezici galibiyette gol attılar. Brighton’ın hareketli orta saha oyuncusu, neredeyse 12 ay sonra ilk milli golünü attı ve ölümcül bir çift gol kaydetti; bunu da uzak mesafeden üst köşeye çığlık atarak giren iki muhteşem vuruşla şık bir şekilde başardı.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Kai Havertz | Almanya | İki gol

    Kai Havertz, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunun ardından özgüven dolu bir şekilde, Almanya’nın Dünya Kupası açılış maçında forvet hattını yönetme görevini üstlendi. Bu güven, Die Mannschaft’ın turnuvaya ilk kez katılan Curacao karşısında yavaş bir başlangıç yapmasının ardından toparlanmasına yardımcı olmasıyla haklı çıktı. İlk yarının uzatma dakikalarında penaltı noktasından soğukkanlılıkla golü attı ve ardından 7-1’lik ezici galibiyeti kesinleştirdi.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    4Johan Manzambi | İsviçre | İki gol

    Freiburg’un orta saha oyuncusu Johan Manzambi, İsviçre’nin grup aşamasındaki ikinci maçında Bosna-Hersek’i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesinden çıkarak maçı kazandıran performansı sergiledi. Manzambi oyuna girmeden önce maç 0-0'lık dengeli bir gidişat izliyordu. 20 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada muhteşem bir şekilde skoru açtı ve ilk vuruşunda topu ağlara gönderdi. Birkaç dakika sonra Bosna-Hersek 10 kişi kaldı ve pes etti. Manzambi, normal sürenin son dakikasında geriye doğru gelen pası gole çevirerek hem ikinci golünü hem de İsviçre'nin üçüncü golünü kaydetti.

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    3Vinicius Junior | Brezilya | İki gol

    Brezilya'nın Fas'a karşı oynadığı Dünya Kupası açılış maçında muhteşem bir vuruşla gol atan Real Madrid forveti Vinicius Junior, Selecao'nun Haiti'yi 3-0 mağlup ettiği maçta topu ağlara göndererek iki maçta iki gol kaydetti. Carlo Ancelotti'nin takımı, İskoçya ile oynanacak üçüncü maçta kadroda rotasyona gidebileceğinden, 26 yaşındaki oyuncunun eleme turları başlamadan önce gol sayısını artırıp artırmayacağı merak konusu.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Jonathan David | Kanada | Üç gol

    Kanadalı forvet Jonathan David, İtalya’da Juventus formasıyla sadece sekiz gol atabildiği zorlu bir sezon geçirdi; ancak Katar karşısında attığı hat-trick ile Dünya Kupası’nda bir anda yıldızlar arasına yükseldi. Bu maçtaki üç gol, milli takımdaki gol sayısını 79 maçta inanılmaz bir rakam olan 42’ye çıkardı.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Arjantin | Üç gol

    Lionel Messi, Arjantin'in Cezayir ile oynadığı grup aşamasının açılış maçında muhteşem bir hat-trick yaparak Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye yükseldi. Inter Miami'nin süperstarı, son şampiyon takımı 3-0'lık galibiyete taşıdı ve bu süreçte 16. Dünya Kupası finalleri golüyle Miroslav Klose'nin tüm zamanların gol rekoruna ulaştı.