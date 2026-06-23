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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood ve Chris Burton

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralaması: Lionel Messi turnuva gol rekorunu kırarken, Kylian Mbappé ve Erling Haaland da turnuvaya gol yağmuruyla başladı

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
İspanya
Fransa
FEATURES
Brezilya
Kanada
Almanya
Meksika
Portekiz
ABD
L. Messi
İsveç
Fildişi Sahili
Norveç
Senegal
Cezayir
Avustralya
Avusturya
Belçika
Bosna Hersek
Yeşil Burun Adaları
Kolombiya
Hırvatistan
Curacao
Çek Cumhuriyeti
Kongo D. Cumhuriyeti
Ekvator
Gana
Haiti
İran
Irak
Japonya
Fas
Hollanda
Yeni Zelanda
Panama
Paraguay
Katar
Suudi Arabistan
İskoçya
Güney Afrika
Güney Kore
İsviçre
Tunus
Türkiye
Uruguay
Özbekistan
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor ve turnuvanın en golcü oyuncusuna verilen prestijli Altın Ayakkabı ödülü için yarış da aynı şekilde sürüyor. 48 ülke bu büyük ödül için mücadele ederken önümüzde uzun bir yol var, peki bu şerefli ödülü hangi yıldız eve götürecek? Turnuvanın en golcü yıldızlarını takip ederken, GOAL’un ödül için öngördüğü adayları aşağıda bulabilirsiniz.

Dünya Kupası’nda adınızı tarih kitaplarına yazmanın birden fazla yolu vardır. Elbette, ülkenizi zafere taşımak en bariz yoldur; ancak efsane statüsüne ulaşmanın, takım sporunda bireysel deha sergilemeyi ödüllendiren, ayrı ve son derece rekabetçi bir yolu daha vardır.

Dünya Kupası kupası takımlar için en büyük tutku olsa da, Altın Ayakkabı ödülü, takımı en büyük ödülü kazanamasa bile bir forvetin dünya sahnesindeki ölümcül içgüdüsünün kanıtıdır.

Bu, sıradan forvetleri efsanevi figürlere dönüştüren ve onları Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker ve Miroslav Klose gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir panteona yerleştiren bireysel bir taçtır.

Bu yıl, Kuzey Amerika’daki stadyumlarda, yeni nesil seçkin golcüler bu efsanevi tarihe kendi sayfalarını yazmaya hazır.

2022 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappé, bu turnuvaya unvanını korumak ve Fransa’yı üst üste üçüncü kez finale, belki de bu süre zarfında ikinci dünya şampiyonluğuna taşımak amacıyla giriyor. Ancak, üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini kazanmaya hevesli son dünya şampiyonu Lionel Messi ve halihazırda bir Altın Ayakkabı ödülüne sahip olan İngiltere’nin kahramanı Harry Kane’den gelen yoğun rekabetle karşı karşıya.

Ancak rekabet bununla sınırlı değil. İspanya, Portekiz, Brezilya, Norveç ve İsveç kadrolarında dünyanın en seçkin forvetlerinden bazılarını barındırdığından, Mbappé, Messi ve Kane gibi isimler Kuzey Amerika'da gölgede kalabilir.

GOAL, Altın Ayakkabı yarışı kızışırken Kanada, Meksika ve ABD’deki en golcü yıldızları takip ediyor.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Maxi Araujo | Uruguay | İki gol

    Maxi Araujo’nun maçın son dakikalarında attığı beraberlik golü, Uruguay’ı Suudi Arabistan’la oynadıkları ilk maçta utançtan kurtardı; Araujo, yakın mesafeden kusursuz bir vuruşla skoru 1-1’e getirdi. Sporting CP’nin kanat oyuncusu, Uruguay’ın H Grubu’ndaki bir sonraki maçı olan Yeşil Burun Adaları karşılaşmasında turnuva gol sayısını ikiye çıkardı; seken topa en hızlı tepki vererek kafayla topu direğe çarptırıp ağlara gönderdi. Ancak Marcelo Bielsa'nın takımı, maçın sonunda 2-2 berabere kalınca, eleme turlarına yükselme şansı belirsizliğe düştü.

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  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    22Ismaila Sarr | Senegal | İki gol

    Senegal, turnuvanın ilk iki maçında Fransa ve Norveç’e yenildi, ancak güçlü bir performans sergiledi ve eleme turuna yükselme konusunda hâlâ zayıf da olsa bir şansı var. Bu durumun önemli bir kısmı, Norveç’e 3-2 yenildikleri maçta Senegal’in her iki golünü de atan ve ceza sahası içinde boşluk bulduktan sonra iki kusursuz vuruşla golü bulan Ismaila Sarr’a borçlu.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Daichi Kamada | Japonya | İki gol

    Daichi Kamada, ilk maç gününde Hollanda karşısında 90. dakikada attığı kafa golüyle Japonya taraftarlarını coşturdu ve takımına hak ettiği 2-2’lik beraberliği kazandırdı. Ardından Tunus’la oynanan bir sonraki maçta zekice bir topuk vuruşuyla skoru açtı; bu gol, Japonya’yı 4-0’lık ezici bir galibiyete taşıdı ve F Grubu’nda liderlik yarışına girmesini sağladı.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Mikel Oyarzabal | İspanya | İki gol

    Mikel Oyarzabal, İspanya’nın Yeşil Burun Adaları ile oynadığı şok edici açılış maçında, ilk 30 dakika boyunca topa tek bir dokunuş bile yapamaması nedeniyle olumsuz anlamda manşetlere çıktı; ancak ikinci maçta muhteşem bir geri dönüş yaptı. Real Sociedad'ın yıldızı, Suudi Arabistan'ı 4-0'lık ezici bir skorla mağlup ettikleri maçta iki gol attı ve genç yıldız Lamine Yamal'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atmasına asist yaparak, İspanya'nın bir maç kala 32'li turlara yükselmesini garantiledi.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Ismael Saibari | Fas | İki gol

    Bayern Münih’e transfer olacak Ismael Saibari, 2026 Dünya Kupası’nda iki gol atan oyuncular arasına katıldı. Fas’ın Brezilya’ya karşı oynadığı açılış maçında attığı zekice bir çalımla golün ardından, ikinci maçta İskoçya’ya karşı alınan zorlu galibiyette de galibiyet golünü kaydetti. Kanatlarda Bilal El Khannouss ve Brahim Diaz’ın desteğiyle oynayan Saibari, şu ana kadar gerçek bir tehdit oluşturdu; Fas’ın turnuvada ilerleme şansı oldukça yüksek.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    18Folarin Balogun | ABD Erkek Milli Takımı | İki gol

    Folarin Balogun, ABD Milli Takımı’nın kendi sahasında heyecanla bekleyen taraftarlarının önünde büyük turnuvalara rüya gibi bir başlangıç yapmasına katkıda bulundu. Christian Pulisic’in oyun kurucu yeteneklerinden büyük ölçüde yararlanan ve Monaco’da 19 gol attığı bir sezonu geride bırakan bu forvet, Paraguay’a karşı alınan tarihi 4-1’lik galibiyette ilk yarıda iki gol attı; maçtaki ikinci golü ise topu üst köşeye gümbür gümbür göndererek kaydetti.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Cyle Larin | Kanada | İki gol

    Kanadalı forvet Cyle Larin, takımının turnuvadaki ilk maçında Bosna-Hersek karşısında hayati öneme sahip beraberlik golünü attı. Southampton’dan kiralık olarak gelen oyuncu, ardından Katar’ı 6-0’lık ezici bir skorla mağlup ettikleri maçta bir gol daha kaydederek gol krallığı sıralamasına adını yazdırdı.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    16Matheus Cunha | Brezilya | İki gol

    Manchester United forveti Matheus Cunha, Brezilya’nın Haiti karşısındaki ilk 11’inde Igor Thiago’nun yerini aldı ve Carlo Ancelotti’nin kendisine duyduğu güveni iki gol atarak karşılığını verdi; ikinci gol, kaleci Johny Placide’e hiçbir şans tanımayan, üst köşeye gönderilen gürültülü bir şuttu. Eski Wolves forveti, turnuvanın geri kalanında takımdaki yerini kesin olarak garantiledi; bu da ona gol sayısını artırma ve Altın Ayakkabı yarışının liderlerini yakalama konusunda harika bir fırsat sunuyor.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Harry Kane | İngiltere | İki gol

    İngiltere’nin sembol kaptanı Harry Kane, Bayern Münih’te geçirdiği muhteşem sezonun ardından Dünya Kupası’na Altın Ayakkabı ödülünün en güçlü adaylarından biri olarak katıldı. Bu sezon boyunca Bundesliga’da inanılmaz bir şekilde 36 gol atarak Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı. İngiltere milli takımı, Kuzey Amerika'da şampiyonluğa ulaşmak istiyorsa, eski Tottenham forvetinin en iyi formunda olmasına şüphesiz ihtiyaç duyuyor. Kane, Hırvatistan karşısında mükemmel bir başlangıç yaptı ve Thomas Tuchel'in takımını galibiyete taşıyan 4-2'lik maçta iki gol attı.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Yasin Ayari | İsveç | İki gol

    Yasin Ayari, İsveç’in Dünya Kupası açılış maçında Alexander Isak ve Viktor Gyokeres’i geride bıraktı; ancak Liverpool ve Arsenal’in forvetleri de Tunus’a karşı alınan 5-1’lik ezici galibiyette gol attılar. Brighton’ın hareketli orta saha oyuncusu, neredeyse 12 ay sonra ilk milli gollerini attı ve üst köşeye çığlık atarak giren iki muhteşem uzak mesafe vuruşuyla bu başarıyı şık bir şekilde gerçekleştirdi.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Kai Havertz | Almanya | İki gol

    Kai Havertz, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunun ardından özgüven dolu bir şekilde, Almanya’nın Dünya Kupası açılış maçında forvet hattını yönetme görevini üstlendi. Bu güven, Die Mannschaft’ın turnuvaya ilk kez katılan Curacao karşısında yavaş bir başlangıç yapmasının ardından toparlanmasına yardımcı olmasıyla haklı çıktı. İlk yarının uzatma dakikalarında penaltı noktasından soğukkanlılıkla golü attı ve ardından 7-1’lik ezici galibiyeti kesinleştirdi.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Elijah Just | Yeni Zelanda | İki gol

    Motherwell’in kanat oyuncusu Elijah Just, Yeni Zelanda’nın İran ile 2-2’lik onurlu bir beraberlik elde ettiği maçta attığı iki golle dünya sahnesine adını duyurdu. Nottingham Forest’ın forveti Chris Wood ile iyi bir uyum sergileyen Just, takımının Dünya Kupası’nda G Grubu’ndaki son maçlarında Mısır ve Belçika ile karşılaşacağı zaman gol sayısını artırmayı hedefliyor.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Brian Brobbey | Hollanda | İki gol

    Sunderland formasıyla Premier Lig’de geçirdiği başarılı ilk sezonun ardından Brian Brobbey, Ronald Koeman’ın İsveç maçı için bu forveti ilk 11’de oynatma kararının ne kadar doğru olduğunu hemen kanıtladı. 17 dakika içinde iki gol atarak adaylar arasına adını yazdırdı.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    10Johan Manzambi | İsviçre | İki gol

    Freiburg’un orta saha oyuncusu Johan Manzambi, İsviçre’nin grup aşamasındaki ikinci maçında Bosna-Hersek’i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesinden çıkarak maçı kazandıran performansı sergiledi. Manzambi oyuna girmeden önce maç 0-0'lık dengeli bir gidişat izliyordu. 20 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada muhteşem bir şekilde skoru açtı ve ilk vuruşunda topu ağlara gönderdi. Birkaç dakika sonra Bosna & Hersek 10 kişi kaldı ve maçı kaybetmeye başladı. Manzambi, normal sürenin son dakikasında geriye doğru gelen pası gole çevirerek hem ikinci golünü hem de İsviçre'nin üçüncü golünü kaydetti.

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    9Vinicius Junior | Brezilya | İki gol

    Brezilya'nın Fas'a karşı oynadığı Dünya Kupası açılış maçında muhteşem bir vuruşla gol atan Real Madrid forveti Vinicius Junior, Selecao'nun Haiti'yi 3-0 mağlup ettiği maçta topu ağlara göndererek iki maçta iki gol kaydetti. Carlo Ancelotti'nin takımı, İskoçya ile oynanacak üçüncü maçta kadroda rotasyona gidebileceğinden, 26 yaşındaki oyuncunun eleme turları başlamadan önce gol sayısını artırıp artırmayacağı merak konusu.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Cody Gakpo | Hollanda | İki gol

    Hollanda'nın yıldızı Cody Gakpo, Dünya Kupası'nın ikinci maçında adeta canlandı; önce Brian Brobbey'e asist yaparak Hollanda'nın İsveç karşısında öne geçmesini sağladı, ardından 5-1'lik galibiyette kendisi de iki gol attı.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Ayase Ueda | Japonya | İki gol

    Ayase Ueda, geçen sezon Feyenoord formasıyla 26 gol atarak Eredivisie Altın Ayakkabı ödülünü kazandıktan sonra, 2026 Dünya Kupası’na büyük bir özgüvenle katıldı. Kuzey Amerika topraklarında düzenlenen bu büyük uluslararası turnuvada, Japonya’nın Tunus’u 4-0 mağlup ettiği etkileyici maçta iki gol atarak gol hesabını şık bir şekilde açtı; pek çok kişi, Samurai Blue’yu en büyük zafer yarışında sürpriz adaylar arasında görüyor.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Crysencio Summerville | Hollanda | İki gol

    Hollanda ve West Ham’ın kanat oyuncusu Crysencio Summerville, muhteşem bir ilk Dünya Kupası dönemi geçiriyor. Oranje’nin Japonya ile berabere kaldığı maçta hayati bir gol attı ve ardından takımının İsveç’i 5-1 mağlup ettiği maçta da takımının son golünü kaydetti.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Jonathan David | Kanada | Üç gol

    Kanadalı forvet Jonathan David, İtalya’da Juventus formasıyla sadece sekiz gol atabildiği zorlu bir sezon geçirdi; ancak Katar karşısında attığı üç golle Dünya Kupası’nda yıldızlar arasına adını yazdırdı. Bu maçtaki üç gol, milli takımdaki gol sayısını 79 maçta inanılmaz bir rakam olan 42’ye çıkardı.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Deniz Undav | Almanya | Üç gol

    Denis Undav, Almanya milli takımında dikkat çekici bir gol ortalamasına sahip; sadece 11 maçta attığı gollerle milli takımdaki gol sayısını 9’a çıkardı. Stuttgart’ın forveti, 2026 Dünya Kupası’nda “süper yedek” rolünü üstleniyor; Die Mannschaft’ın Curacao’yu 7-1 mağlup ettiği maçta yedek kulübesinden oyuna girerek gol attı. Bu golün ardından Fildişi Sahili karşısında maçı kazandıran iki gol daha kaydetti ve ayrıca iki asist de yaptı.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norveç | Dört gol

    Erling Haaland, Norveç’in Irak’ı 4-1’lik etkileyici bir skorla mağlup ettiği maçta iki gol atarak ilk Dünya Kupası maçına muhteşem bir başlangıç yaptı. Manchester City’nin gol makinesi, uzak direkte ilk golü kaydırarak ağlara gönderdi; ardından Irak kalecisinin yaptığı feci hatayı değerlendirerek skoru ikiye çıkardı ve Norveç’in 28 yıl sonra katıldığı ilk Dünya Kupası maçında üç puanı almasına yardımcı oldu.

    Norveç, ikinci maçta Senegal karşısında daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldı, ancak Haaland'ın, üst direğe çarparak ağlara giden yan ayak vuruşu da dahil olmak üzere attığı iki gol daha, takımın heyecan verici bir 3-2 galibiyetle maçı kazanmasına yardımcı oldu.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Fransa | Dört gol

    Kylian Mbappé, Fransa’nın I Grubu’ndaki açılış maçında Senegal’i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Dünya Kupası’ndaki 13. ve 14. gollerini attı. Real Madrid’in yıldızı, uzatma dakikalarında maçı belirleyen muhteşem bir uzak mesafe vuruşuyla tarihe geçti ve Olivier Giroud’u geçerek Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

    Fransa, grubun ikinci maçında Irak'ı 3-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup ederken, Mbappe gol sayısını iki daha artırdı ve 2018 şampiyonu takım, son 32 turuna yükseldi.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Arjantin | Beş gol

    Lionel Messi, Arjantin’in Cezayir’le oynadığı grup aşamasının açılış maçında muhteşem bir hat-trick yaparak Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye doğru hızla yükseldi. Inter Miami’nin süperstarı, son şampiyonu 3-0’lık galibiyete taşıdı ve bu süreçte 16. Dünya Kupası finalleri golüyle Miroslav Klose’nin tüm zamanların gol rekoruna ulaştı.

    Arjantin'in Avusturya ile oynadığı ikinci maçın başlarında bir penaltıyı kaçıran Messi, daha sonra muhteşem bir vuruşla Klose'yi geride bıraktı ve uzatma dakikalarında toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Messi, şu ana kadar Arjantin'in attığı beş golün tamamını kaydetti.