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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood ve Chris Burton

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralaması: Lionel Messi liderlik koltuğunda; Vinicius Junior ise Brezilya’nın İskoçya’ya karşı sergilediği kahramanca performansın ardından ikinci sıraya yükseldi

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
İspanya
Fransa
FEATURES
Brezilya
Kanada
Almanya
Meksika
Portekiz
ABD
L. Messi
İsveç
Fildişi Sahili
Norveç
Senegal
Cezayir
Avustralya
Avusturya
Belçika
Bosna Hersek
Yeşil Burun Adaları
Kolombiya
Hırvatistan
Curacao
Çek Cumhuriyeti
Kongo D. Cumhuriyeti
Ekvator
Gana
Haiti
İran
Irak
Japonya
Fas
Hollanda
Yeni Zelanda
Panama
Paraguay
Katar
Suudi Arabistan
İskoçya
Güney Afrika
Güney Kore
İsviçre
Tunus
Türkiye
Uruguay
Özbekistan
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor ve turnuvanın en golcü oyuncusuna verilen prestijli Altın Ayakkabı ödülü için yarış da aynı şekilde sürüyor. 48 ülke bu büyük ödül için mücadele ederken önümüzde uzun bir yol var, peki bu şerefli ödülü hangi yıldız eve götürecek? Turnuvanın en golcü yıldızlarını yakından takip ederken, GOAL’un ödül için öngördüğü adaylar şöyle:

Dünya Kupası’nda adınızı tarih kitaplarına yazmanın birden fazla yolu vardır. Elbette, ülkenizi zafere taşımak en bariz yoldur; ancak efsane statüsüne ulaşmanın, takım sporunda bireysel deha sergilemeyi ödüllendiren, ayrı ve son derece rekabetçi bir yolu daha vardır.

Dünya Kupası kupası takımlar için en büyük tutku olsa da, Altın Ayakkabı ödülü, takımı en büyük ödülü kazanamasa bile bir forvetin dünya sahnesindeki ölümcül içgüdüsünün kanıtıdır.

Bu, sıradan forvetleri efsanevi figürlere dönüştüren ve onları Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker ve Miroslav Klose gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir panteona yerleştiren bireysel bir taçtır.

Bu yıl, Kuzey Amerika’daki stadyumlarda, yeni nesil seçkin golcüler bu efsanevi tarihe kendi sayfalarını yazmaya hazır.

2022 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappé, bu turnuvaya unvanını korumak ve Fransa’yı üst üste üçüncü kez finale, belki de bu süre zarfında ikinci bir dünya şampiyonluğuna taşımak amacıyla giriyor. Ancak, üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini kazanmaya hevesli son dünya şampiyonu Lionel Messi ve halihazırda bir Altın Ayakkabı ödülüne sahip olan İngiltere’nin kahramanı Harry Kane’den gelen yoğun rekabetle karşı karşıya.

Ancak rekabet bununla da bitmiyor. İspanya, Portekiz, Brezilya, Norveç ve İsveç kadrolarında dünyanın en seçkin forvetlerinden bazılarını barındırdığından, Mbappé, Messi ve Kane gibi isimler Kuzey Amerika'da gölgede kalabilir.

GOAL, Altın Ayakkabı yarışı kızışırken Kanada, Meksika ve ABD’deki en golcü yıldızları takip ediyor.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Jonathan David | Kanada | Üç gol

    Kanadalı forvet Jonathan David, İtalya’da Juventus formasıyla sadece sekiz gol atabildiği zorlu bir sezon geçirdi; ancak Katar’a karşı attığı üç golle Dünya Kupası’nda yıldızlar arasına adını yazdırdı. İsviçre’ye 2-1 yenildikleri son grup maçında gol atamamasına rağmen, Kanada eleme turlarına ilerlerken David, Altın Ayakkabı yarışında hâlâ iddialı konumda.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismael Saibari | Fas | Üç gol

    Bayern Münih’e transfer olacak Ismael Saibari, 2026 Dünya Kupası’na muhteşem bir başlangıç yaptı; Fas’ın Brezilya ile oynadığı açılış maçında zekice bir vuruşla gol attıktan sonra, ikinci maçta İskoçya’ya karşı alınan zorlu galibiyette galibiyet golünü kaydetti. Haiti karşısında da yine ilk 11’de sahaya çıkan PSV forveti, Haiti’yi 4-2 yendikleri maçta üç maçta üç gol attı.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    7Matheus Cunha | Brezilya | Üç gol

    Manchester United forveti Matheus Cunha, Brezilya’nın Haiti karşısındaki ilk 11’inde Igor Thiago’nun yerini aldı ve Carlo Ancelotti’nin kendisine duyduğu güveni iki gol atarak karşılığını verdi; ikinci gol, kaleci Johny Placide’e hiçbir şans tanımayan, üst köşeye gönderilen gür bir şuttu. Eski Wolves forveti, turnuvanın geri kalanında takımdaki yerini kesin olarak garantiledi. Cunha, İskoçya'ya karşı 3-0 kazanılan maçta Bruno Guimaraes'in muhteşem pasıyla bir gol daha attı.

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    6Johan Manzambi | İsviçre | Üç gol

    Freiburg’un orta saha oyuncusu Johan Manzambi, İsviçre’nin grup aşamasındaki ikinci maçında Bosna-Hersek’i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesinden çıkarak maçı kazandıran performansa imza attı. Manzambi oyuna girmeden önce maç 0-0'lık dengeli bir gidişat izliyordu. 20 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada muhteşem bir şekilde skoru açtı ve ilk vuruşunda şimşek gibi bir vole ile topu ağlara gönderdi. Birkaç dakika sonra Bosna-Hersek 10 kişi kaldı ve pes etti. Manzambi, normal sürenin son dakikasında geriye doğru gelen pası gole çevirerek ikinci golünü ve İsviçre'nin üçüncü golünü attı.

    Manzambi, grup aşamasını bir golle tamamlarken, İsviçre Katar’ı mağlup ederek Kanada ve Bosna-Hersek’in üzerinde yer aldı.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Deniz Undav | Almanya | Üç gol

    Denis Undav, Almanya milli takımında dikkat çekici bir gol ortalamasına sahip; sadece 11 maçta attığı gollerle milli takımdaki gol sayısını 9’a çıkardı. Stuttgart’ın forveti, 2026 Dünya Kupası’nda “süper yedek” rolünü üstleniyor; Die Mannschaft’ın Curacao’yu 7-1 mağlup ettiği maçta yedek kulübesinden oyuna girerek gol attı. Bu golün ardından Fildişi Sahili karşısında maçı kazandıran iki gol daha kaydetti ve ayrıca iki asist de yaptı.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Norveç | Dört gol

    Erling Haaland, Norveç’in Irak’ı 4-1’lik etkileyici bir skorla mağlup ettiği maçta iki gol atarak Dünya Kupası’ndaki ilk maçına muhteşem bir başlangıç yaptı. Manchester City’nin gol makinesi, uzak direkte ilk golü kaydırarak ağlara gönderdi; ardından Irak kalecisinin yaptığı feci hatayı değerlendirerek skoru ikiye çıkardı ve Norveç’in 28 yıl sonra katıldığı ilk Dünya Kupası maçında üç puanı almasına katkıda bulundu.

    Norveç, ikinci maçta Senegal karşısında daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldı, ancak Haaland'ın, üst direğe çarparak ağlara giden yan ayak vuruşu da dahil olmak üzere attığı iki gol daha, takımın heyecan verici bir 3-2 galibiyetle maçı kazanmasına yardımcı oldu.

  • Mbappe Torgetty

    3Kylian Mbappé | Fransa | Dört gol

    Kylian Mbappé, Fransa’nın I Grubu’ndaki açılış maçında Senegal’i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Dünya Kupası’ndaki 13. ve 14. gollerini attı. Real Madrid’in yıldızı, uzatma dakikalarında maçı belirleyen muhteşem bir uzak mesafe vuruşuyla tarihe geçti ve Olivier Giroud’u geçerek Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

    Fransa, grubun ikinci maçında Irak'ı 3-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup ederken, Mbappé de 2018 şampiyonu Fransa'nın son 32 turuna yükselmesini sağlayan iki gol daha kaydetti.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    2Vinicius Junior | Brezilya | Dört gol

    Brezilya’nın Fas’a karşı oynadığı Dünya Kupası açılış maçında muhteşem bir vuruşla gol atan Real Madrid forveti Vinicius Junior, Selecao’nun Haiti’yi 3-0 mağlup ettiği maçta topu ağlara göndererek iki maçta iki gol kaydetti. İskoçya maçında ilk 11’de yer alan Vinicius, iki gol daha atarak turnuva gol sayısını dörde çıkardı ve ülkesini rahat bir 3-0 galibiyete taşıdı. Ayrıca, bir asist kaydetmiş olması da turnuvanın ilerleyen aşamalarında ödül için yarışırken belirleyici olabilir; zira oyuncuların attığı gol sayısı eşit olduğunda asistler de dikkate alınmaktadır.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Arjantin | Beş gol

    Lionel Messi, Arjantin’in Cezayir’e karşı oynadığı grup aşamasının açılış maçında muhteşem bir hat-trick yaparak Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye doğru hızla yükseldi. Inter Miami’nin süperstarı, son şampiyon takımı 3-0’lık galibiyete taşıdı ve bu süreçte 16. Dünya Kupası finalleri golüyle Miroslav Klose’nin tüm zamanların gol rekoruna ulaştı.

    Arjantin'in Avusturya ile oynadığı ikinci maçın başlarında bir penaltıyı kaçıran Messi, daha sonra muhteşem bir vuruşla Klose'yi geride bıraktı ve uzatma dakikalarında toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Messi, şu ana kadar Arjantin'in attığı beş golün tamamını kaydetti.