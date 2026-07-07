Dünya Kupası’nda adınızı tarih kitaplarına yazmanın birden fazla yolu vardır. Elbette, ülkenizi zafere taşımak en bariz yoldur; ancak efsane statüsüne ulaşmanın, takım sporunda bireysel deha sergilemeyi ödüllendiren, ayrı ve son derece rekabetçi bir yolu daha vardır.

Dünya Kupası kupası takımlar için en büyük tutku olsa da, Altın Ayakkabı ödülü, takımı en büyük ödülü kazanamasa bile bir forvetin dünya sahnesindeki ölümcül içgüdüsünün kanıtıdır.

Bu bireysel taç, sıradan forvetleri efsanevi figürlere dönüştürür ve onları Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker ve Miroslav Klose gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir panteona yerleştirir.

Bu yıl, Kuzey Amerika’daki stadyumlarda, yeni nesil seçkin golcüler bu efsanevi tarihe kendi sayfalarını yazmaya hazır.

2022 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappé, bu turnuvaya unvanını korumak ve Fransa’yı üst üste üçüncü kez finale, belki de bu süre zarfında ikinci bir dünya şampiyonluğuna taşımak amacıyla girdi. Ancak, üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini kazanmaya hevesli son dünya şampiyonu Lionel Messi ile halihazırda bir Altın Ayakkabı ödülüne sahip İngiltere’nin kahramanı Harry Kane’den gelen yoğun rekabetle karşı karşıya.

Ancak rekabet bununla da bitmiyor. İspanya, Portekiz, Brezilya, Norveç ve İsveç kadrolarında dünyanın en iyi forvetlerinden bazılarını barındırdığından, Mbappé, Messi ve Kane gibi isimler gölgede kalabilir.

Altın Ayakkabı yarışı kızışırken, GOAL Kanada, Meksika ve ABD’deki en golcü yıldızları takip ediyor.