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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood ve Chris Burton

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralaması: Lionel Messi başı çekiyor; Kylian Mbappé, Vinicius Junior ve Erling Haaland ise hemen arkasında

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
İspanya
Fransa
FEATURES
Brezilya
Kanada
Almanya
Meksika
Portekiz
ABD
L. Messi
İsveç
Fildişi Sahili
Norveç
Senegal
Cezayir
Avustralya
Avusturya
Belçika
Bosna Hersek
Yeşil Burun Adaları
Kolombiya
Hırvatistan
Curacao
Çek Cumhuriyeti
Kongo D. Cumhuriyeti
Ekvator
Gana
Haiti
İran
Irak
Japonya
Fas
Hollanda
Yeni Zelanda
Panama
Paraguay
Katar
Suudi Arabistan
İskoçya
Güney Afrika
Güney Kore
İsviçre
Tunus
Türkiye
Uruguay
Özbekistan
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

2026 Dünya Kupası devam ediyor ve turnuvanın en golcü oyuncusuna verilen prestijli Altın Ayakkabı ödülü için yarış da tüm hızıyla sürüyor. 48 ülke bu büyük ödül için mücadele ederken önümüzde uzun bir yol var, peki bu şerefli ödülü hangi yıldız eve götürecek? Turnuvanın en golcü yıldızlarını takip ederken, GOAL’un ödül için öngördüğü adaylar şöyle:

Dünya Kupası’nda adınızı tarih kitaplarına yazmanın birden fazla yolu vardır. Elbette, ülkenizi zafere taşımak en bariz yoldur; ancak efsane statüsüne ulaşmanın, takım sporunda bireysel deha sergilemeyi ödüllendiren, ayrı ve son derece rekabetçi bir yolu daha vardır.

Dünya Kupası kupası takımlar için en büyük tutku olsa da, Altın Ayakkabı ödülü, takımı en büyük ödülü kazanamasa bile bir forvetin dünya sahnesindeki ölümcül içgüdüsünün kanıtıdır.

Bu bireysel taç, sıradan forvetleri efsanevi figürlere dönüştürür ve onları Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker ve Miroslav Klose gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir panteona yerleştirir.

Bu yıl, Kuzey Amerika’daki stadyumlarda, yeni nesil seçkin golcüler bu efsanevi tarihe kendi sayfalarını yazmaya hazır.

2022 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappé, bu turnuvaya unvanını korumak ve Fransa’yı üst üste üçüncü kez finale, belki de bu süre zarfında ikinci bir dünya şampiyonluğuna taşımak amacıyla giriyor. Ancak, üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini kazanmaya hevesli son dünya şampiyonu Lionel Messi ve halihazırda bir Altın Ayakkabı ödülüne sahip olan İngiltere’nin kahramanı Harry Kane’den gelen yoğun rekabetle karşı karşıya.

Ancak rekabet bununla sınırlı değil. İspanya, Portekiz, Brezilya, Norveç ve İsveç kadrolarında dünyanın en seçkin forvetlerinden bazılarını barındırdığından, Mbappé, Messi ve Kane gibi isimler Kuzey Amerika'da gölgede kalabilir.

GOAL, Altın Ayakkabı yarışı kızışırken Kanada, Meksika ve ABD’deki en golcü yıldızları takip ediyor.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    14Yoane Wissa | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Üç gol

    Yoane Wissa, 2025-26 sezonunda Newcastle’da zorlu bir ilk sezon geçirdi, ancak milli takımında hâlâ sembolik bir figür olmaya devam ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ilham kaynağı olarak bu çalışkan forveti görüyor.

    Portekiz ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk yarının bitimine saniyeler kala attığı golle takıma ilham veren Wissa, daha sonra Özbekistan’ı 3-1 mağlup ettikleri unutulmaz galibiyette iki gol atarak, İngiltere ile oynanacak son 32 turu karşılaşmasının önünü açtı.

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  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Elijah Just | Yeni Zelanda | Üç gol

    Turnuvanın en alt sıradaki takımı olan Yeni Zelanda için işler başından beri zor olacaktı. Üç maçta sadece bir puan toplayarak grup aşamasında elendi.

    Elijah Just, İran ile 2-2 berabere kaldıkları maçta iki gol atarak bu sonuca katkıda bulundu. Ayrıca Belçika’ya 5-1 yenildikleri maçta da gol attı; böylece All Whites’ın attığı dört golün üçünü o kaydetti.

  • Harry Kane Englandgetty

    12Harry Kane | İngiltere | Üç gol

    İngiltere’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu, turnuvanın açılış maçında Hırvatistan’ı 4-2 yendikleri karşılaşmada – yeniden atılan bir penaltı da dahil olmak üzere – iki gol atarak Üç Aslanlar’ın mükemmel bir başlangıç yapmasına katkıda bulundu.

    Bayern Münih'in golcü forveti, Panama karşısında attığı kafa golüyle tarihe bir kez daha adını yazdırdı ve Gary Lineker'i geçerek ülkesinin Dünya Kupası finallerindeki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Jonathan David | Kanada | Üç gol

    Kanadalı forvet Jonathan David, İtalya’da Juventus formasıyla sadece sekiz gol atabildiği zorlu bir sezon geçirdi; ancak Katar’a karşı attığı üç golle Dünya Kupası’nda yıldızlar arasına adını yazdırdı. İsviçre’ye 2-1 yenildikleri grup aşamasının son maçında gol atamamasına rağmen, Kanada eleme turlarına ilerlerken David, Altın Ayakkabı ödülü için hâlâ yarışta.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Ismael Saibari | Fas | Üç gol

    Bayern Münih’e transfer olacak Ismael Saibari, 2026 Dünya Kupası’na muhteşem bir başlangıç yaptı; Fas’ın Brezilya ile oynadığı açılış maçında zekice bir vuruşla gol attıktan sonra, ikinci maçta İskoçya’ya karşı alınan zorlu galibiyette galibiyet golünü kaydetti. Haiti karşısında da yine ilk 11’de sahaya çıkan PSV forveti, Haiti’yi 4-2 yendikleri maçta üç maçta üç gol attı.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    9Matheus Cunha | Brezilya | Üç gol

    Manchester United forveti Matheus Cunha, Brezilya’nın Haiti karşısındaki ilk 11’inde Igor Thiago’nun yerini aldı ve Carlo Ancelotti’nin kendisine duyduğu güveni iki gol atarak karşılığını verdi; ikinci gol, kaleci Johny Placide’e hiçbir şans tanımayan, üst köşeye gönderilen gürültülü bir şuttu. Eski Wolves forveti, turnuvanın geri kalanında takımdaki yerini kesin olarak garantiledi. Cunha, İskoçya'ya karşı 3-0 kazanılan maçta Bruno Guimaraes'in muhteşem pasıyla bir gol daha attı.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Brian Brobbey | Hollanda | Üç gol

    Hollanda’nın forveti Brian Brobbey, bu Dünya Kupası’nda 9 numaralı pozisyonu üstlendi ve teknik direktör Ronald Koeman’a iki kez borcunu ödedi. Turnuvanın ikinci maçında Hollanda’nın İsveç’i mağlup etmesinde kilit rol oynadı ve grubu birinci sırada tamamlamalarını sağlayan Tunus galibiyetinde de bir gol daha kaydetti.

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    7Johan Manzambi | İsviçre | Üç gol

    Freiburg’un orta saha oyuncusu Johan Manzambi, İsviçre’nin grup aşamasındaki ikinci maçında Bosna-Hersek’i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesinden çıkarak maçı kazandıran performansı sergiledi. Manzambi oyuna girmeden önce maç 0-0'lık dengeli bir gidişat izliyordu. 20 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada muhteşem bir şekilde skoru açtı ve ilk vuruşunda şimşek gibi bir vole ile topu ağlara gönderdi. Birkaç dakika sonra Bosna-Hersek 10 kişi kaldı ve pes etti. Manzambi, normal sürenin son dakikasında geriye doğru gelen pası gole çevirerek ikinci golünü ve İsviçre'nin üçüncü golünü attı.

    Manzambi, İsviçre’nin Katar’ı mağlup ettiği maçta da bir gol atarak grup aşamasını tamamladı ve İsviçre, Kanada ve Bosna-Hersek’in üzerinde yer aldı.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Deniz Undav | Almanya | Üç gol

    Denis Undav, Almanya milli takımında dikkat çekici bir gol ortalamasına sahip; sadece 11 maçta attığı gollerle milli takımdaki gol sayısını 9’a çıkardı. Stuttgart’ın forveti, 2026 Dünya Kupası’nda “süper yedek” rolünü üstleniyor; Die Mannschaft’ın Curacao’yu 7-1 mağlup ettiği maçta yedek kulübesinden oyuna girerek gol attı. Bu golün ardından Fildişi Sahili karşısında maçı kazandıran iki gol daha kaydetti ve ayrıca iki asist de yaptı.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Erling Haaland | Norveç | Dört gol

    Erling Haaland, Norveç’in Irak’ı 4-1’lik etkileyici bir skorla mağlup ettiği maçta iki gol atarak Dünya Kupası’ndaki ilk maçına muhteşem bir başlangıç yaptı. Manchester City’nin gol makinesi, uzak direkte ilk golü kaydırarak ağlara gönderdi; ardından Irak kalecisinin yaptığı feci hatayı değerlendirerek skoru ikiye çıkardı ve Norveç’in 28 yıl sonra katıldığı ilk Dünya Kupası maçında üç puanı almasına yardımcı oldu.

    Norveç, ikinci maçta Senegal karşısında daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldı, ancak Haaland'ın, üst direğe çarparak ağlara giden yan ayak vuruşu da dahil olmak üzere attığı iki gol daha, takımın heyecan verici bir 3-2 galibiyetle maçı kazanmasına yardımcı oldu.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    4Vinicius Junior | Brezilya | Dört gol

    Brezilya’nın Fas’a karşı oynadığı Dünya Kupası açılış maçında muhteşem bir vuruşla gol atan Real Madrid forveti Vinicius Junior, Selecao’nun Haiti’yi 3-0 mağlup ettiği maçta topu ağlara göndererek iki maçta iki gol kaydetti. İskoçya karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Vinicius, iki gol daha atarak turnuva gol sayısını dörde çıkardı ve ülkesini rahat bir 3-0 galibiyete taşıdı. Ayrıca, bir asist kaydetmiş olması da turnuvanın ilerleyen aşamalarında ödül için yarışırken belirleyici olabilir; zira oyuncuların attığı gol sayısı eşit olduğunda asistler de dikkate alınmaktadır.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Ousmane Dembélé | Fransa | Dört gol

    Irak’a karşı 3-0 kazanılan maçta takımının üçüncü golünü attıktan sonra, Ballon d'Or ödüllü oyuncu, Norveç’e karşı alınan ezici galibiyetle grup aşamasını tamamlarken üç gol daha kaydetti. İlk yarıda attığı müthiş hat-trick, onu golcü sıralamasının en üst sıralarına taşıdı.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Fransa | Dört gol

    Kylian Mbappé, Fransa’nın I Grubu’ndaki açılış maçında Senegal’i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Dünya Kupası’ndaki 13. ve 14. gollerini attı. Real Madrid’in yıldızı, uzatma dakikalarında maçı belirleyen muhteşem bir uzak mesafe vuruşuyla tarihe geçti ve Olivier Giroud’u geçerek Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

    Fransa, grubun ikinci maçında Irak'ı 3-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup ederken, Mbappé de 2018 şampiyonu Fransa'nın son 32 turuna yükselmesini sağlayan iki gol daha kaydetti.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Arjantin | Altı gol

    Lionel Messi, Arjantin’in Cezayir’e karşı oynadığı grup aşamasının açılış maçında muhteşem bir hat-trick yaparak Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye doğru hızla yükseldi. Inter Miami’nin süperstarı, son şampiyonu 3-0’lık galibiyete taşıdı ve bu süreçte 16. Dünya Kupası finalleri golüyle Miroslav Klose’nin tüm zamanların gol rekoruna ulaştı.

    Arjantin'in Avusturya ile oynadığı ikinci maçın başlarında bir penaltıyı kaçıran Messi, daha sonra muhteşem bir vuruşla Klose'yi geride bıraktı ve uzatma dakikalarında toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Güney Amerika'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu, Ürdün'e karşı 3-1 kazanılan maçta yedek kulübesinden oyuna girerek, zekice bir serbest vuruşla gol attı.