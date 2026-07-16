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Messi Mbappe Haaland World Cup Golden boot 16:9GOAL
Peter McVitie,James Westwood ve Chris Burton

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2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralaması: Lionel Messi, Arjantin’in İngiltere’ye karşı aldığı dramatik galibiyette iki asist yaparak Kylian Mbappé’yi geride bıraktı

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
İspanya
Fransa
FEATURES
Brezilya
Kanada
Almanya
Meksika
Portekiz
ABD
L. Messi
İsveç
Fildişi Sahili
Norveç
Senegal
Cezayir
Avustralya
Avusturya
Belçika
Bosna Hersek
Yeşil Burun Adaları
Kolombiya
Hırvatistan
Curacao
Çek Cumhuriyeti
Kongo D. Cumhuriyeti
Ekvator
Gana
Haiti
İran
Irak
Japonya
Fas
Hollanda
Yeni Zelanda
Panama
Paraguay
Katar
Suudi Arabistan
İskoçya
Güney Afrika
Güney Kore
İsviçre
Tunus
Türkiye
Uruguay
Özbekistan
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

2026 Dünya Kupası son aşamalarına girerken, turnuvanın en golcü oyuncusuna verilen prestijli Altın Ayakkabı ödülü için yarış da son hızıyla devam ediyor. Üçüncülük maçı nedeniyle İngiltere ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu, turnuvaya katılan 48 ülkeden geriye sadece dördü kalmışken, bu şerefli ödülü hangi yıldız kazanacak? GOAL, burada turnuvanın en golcü yıldızlarını takip ediyor.

Dünya Kupası’nda adınızı tarih kitaplarına yazmanın birden fazla yolu vardır. Elbette, ülkenizi zafere taşımak en bariz yoldur; ancak efsane statüsüne ulaşmanın, takım sporunda bireysel deha sergilemeyi ödüllendiren, ayrı ve son derece rekabetçi bir yolu daha vardır.

Dünya Kupası kupası takımlar için en büyük tutku olsa da, Altın Ayakkabı ödülü, takımı en büyük ödülü kazanamasa bile bir forvetin dünya sahnesindeki ölümcül içgüdüsünün kanıtıdır.

Bu, sıradan forvetleri efsanevi figürlere dönüştüren ve onları Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker ve Miroslav Klose gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir panteona yerleştiren bireysel bir taçtır.

Bu yıl, Kuzey Amerika’daki stadyumlarda, yeni nesil seçkin golcüler bu efsanevi tarihe kendi sayfalarını yazmaya çalıştı.

2022 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappé, unvanını korumak ve Fransa’yı üst üste üçüncü kez finale taşımak amacıyla bu turnuvaya katıldı. Les Bleus yarı final aşamasında elenmiş olsa da, Real Madrid’in yıldızı, İngiltere ile oynanacak üçüncülük maçı öncesinde FIFA ödülünü bir kez daha kazanma şansını sürdürüyor.

Altın Ayakkabı yarışı son düzlüğe girerken, GOAL Kanada, Meksika ve ABD’de en çok gol atan yıldızları takip ediyor.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Cristiano Ronaldo | Portekiz | Üç gol

    Turnuva öncesinde ve Portekiz’in K Grubu’ndaki DR Kongo ile oynadığı 1-1 biten açılış maçında yoğun eleştirilere maruz kalan Cristiano Ronaldo, Özbekistan’ı 5-0 yendikleri maçta attığı iki golle şüphecileri susturdu. Efsanevi Al-Nassr forveti, Hırvatistan’a karşı tartışmalı geçen son 32 turu galibiyetinde de gol atarak Dünya Kupası’ndaki gol sayısını üçe çıkardı.

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  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    24Charles De Ketelaere | Belçika | Üç gol

    Atalanta’nın forveti Charles De Ketelaere, Belçika formasıyla Dünya Kupası’na pek de verimli bir başlangıç yapamadı. Mısır karşısında gol atamadıktan sonra, İran ile oynanan golsüz berabere biten maçta yedek kulübesinde kaldı. Yeni Zelanda ve Senegal’i yendikleri maçlarda da gol atamayan De Ketelaere, nihayet ABD karşısında iki gol atarak, İspanya’ya 2-1 yenildikleri maçta “Rode Duivels”e umut verdi.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Jonathan David | Kanada | Üç gol

    Kanadalı forvet Jonathan David, İtalya’da Juventus formasıyla sadece sekiz gol atabildiği zorlu bir sezon geçirdi; ancak Katar’a karşı attığı hat-trick ile Dünya Kupası’nda bir anda yıldızlar arasına yükseldi. Bununla birlikte, ev sahibi ülkenin son 16 turunda Fas’a yenilerek turnuvadan elenmesi, David’in turnuvasının da sona erdiği anlamına geliyor; David, turnuvayı üç golle tamamladı.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Ismael Saibari | Fas | Üç gol

    Bayern Münih’e transfer olacak Ismael Saibari, 2026 Dünya Kupası’na muhteşem bir başlangıç yaptı; Fas’ın Brezilya ile oynadığı açılış maçında zekice bir vuruşla gol attıktan sonra, ikinci maçta İskoçya’ya karşı alınan zorlu galibiyette galibiyet golünü kaydetti. Haiti karşısında da yine ilk 11’de sahaya çıkan PSV forveti, Haiti’yi 4-2 yendikleri maçta üç maçta üç gol attı.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    21Yoane Wissa | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Üç gol

    Yoane Wissa, 2025-26 sezonunda Newcastle’da zorlu bir ilk sezon geçirdi, ancak ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti için hâlâ sembolik bir figür olmaya devam ediyor. Eski Brentford forveti, Portekiz ile 1-1 berabere kaldıkları maçta attığı golle Dünya Kupası serüvenine başladı; ardından Özbekistan’a karşı alınan unutulmaz 3-1’lik galibiyette iki kez fileleri havalandırdı. Ancak gol serisi burada sona erdi; İngiltere, son 32 turunda bu Afrika ülkesini mağlup etti.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Kai Havertz | Almanya | Üç gol

    Kai Havertz, Kükükao’yu 7-1’lik ezici bir skorla mağlup ettikleri maçta attığı iki golle Dünya Kupası’na olabilecek en iyi başlangıcı yaptı ve Almanya, E Grubu’nu lider olarak tamamlayarak eleme turlarına yükseldi. Arsenal’de forma giyen oyuncu, Paraguay ile oynanan son 32 turu maçında turnuvadaki üçüncü golünü attı; 54. dakikada Florian Wirtz’in gönderdiği aldatıcı ortayı kafayla ağlara göndererek Julio Enciso’nun ilk yarıda attığı açılış golünü telafi etti. Havertz ve takım arkadaşları için talihsiz bir şekilde, Almanya bu anın avantajını kullanamadı ve sonunda penaltı atışlarında 4-3'lük şok bir yenilgiyle turnuvadan elendi; eski Chelsea forveti ise 12 yard mesafeden attığı penaltıyı kaçırdı.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Raul Jimenez | Meksika | Üç gol

    Meksika’nın golcü yıldızı Raúl Jiménez, turnuvanın ortak ev sahibi ülkesi Meksika’nın 2-0’lık Güney Afrika galibiyetiyle Dünya Kupası’na bir gol atarak hızlı bir başlangıç yaptı. Wolverhampton United’ın forveti, son 32 turunda Ekvador’u yendikleri maçta gol sayısını bir artırdı; ancak son 16 turunda İngiltere karşısında attığı üçüncü gol, ülkesinin tur atlamasına yetmedi ve Meksika, Three Lions’a 3-2 yenildi.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Folarin Balogun | ABD Erkek Milli Takımı | Üç gol

    ABD Erkek Milli Takımı’nın forveti Folarin Balogun, Dünya Kupası’na hızlı bir başlangıç yaptı ve D Grubu’ndaki Paraguay maçında iki gol attı; bu maç, turnuvanın ortak ev sahiplerinden biri olan ABD’nin 4-1’lik ezici bir galibiyetiyle sonuçlandı. Monaco'da forma giyen forvet, ardından son 32 turunda Bosna-Hersek'e karşı 2-0 kazanılan maçta bir gol daha attı; ancak ABD Milli Takımı'nın Belçika'ya 4-1 yenildiği maçta gol atamayınca turnuva serüveni sona erdi.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    17Matheus Cunha | Brezilya | Üç gol

    Manchester United forveti Matheus Cunha, Brezilya’nın Haiti karşısındaki ilk 11’inde Igor Thiago’nun yerini aldı ve Carlo Ancelotti’nin kendisine duyduğu güveni iki gol atarak karşılığını verdi; ikinci gol, kaleci Johny Placide’e hiçbir şans tanımayan, üst köşeye gönderilen gür bir şuttu. Eski Wolves forveti, İskoçya'ya karşı 3-0 kazanılan maçta Bruno Guimaraes'in muhteşem pasıyla bir gol daha attı, ancak Brezilya'nın Norveç'e elenmesiyle eleme turlarında bu performansını devam ettiremedi.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Elijah Just | Yeni Zelanda | Üç gol

    Turnuvanın en alt sıradaki takımı olan Yeni Zelanda için işler başından beri zor olacaktı. Üç maçta sadece bir puan toplayarak grup aşamasında elendi.

    Elijah Just, İran ile 2-2 berabere kaldıkları maçta iki gol atarak bu sonuca katkıda bulundu. Ayrıca Belçika’ya 5-1 yenildikleri maçta da gol attı; bu da All Whites’ın attığı dört golün üçünü onun kaydettiği anlamına geliyor.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Brian Brobbey | Hollanda | Üç gol

    Hollanda’nın forveti Brian Brobbey, bu Dünya Kupası’nda 9 numaralı pozisyonu üstlendi ve teknik direktör Ronald Koeman’a iki kez borcunu ödedi. Turnuvanın ikinci maçında Hollanda’nın İsveç’i mağlup etmesinde kilit rol oynadı ve grubu birinci sırada tamamlamak için Tunus’u yendikleri maçta bir gol daha attı. Ancak bundan sonra işler tersine döndü ve Hollanda, son 32 turunda Fas’a yenilerek turnuvadan elendi.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    14Cody Gakpo | Hollanda | Üç gol

    Cody Gakpo, Hollanda’nın grup aşamasında İsveç’i 5-1 mağlup ettiği maçta muhteşem bir performans sergiledi ve unutulmaz bir çift gol atarak takımının 32’li turuna yükselmesini fiilen garantiledi. Ancak Ronald Koeman’ın öğrencileri, ilk eleme turunda Fas karşısında şaşkına döndü ve 120 dakikalık maçın 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltılarda mağlup oldu. Gakpo, 71. dakikada güzel bir vuruşla skoru açtı, ancak Fas, uzatma dakikalarında Issa Diop'un golüyle skoru eşitledi ve penaltı atışlarında 3-2 galip geldi.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Romelu Lukaku | Belçika | Üç gol

    Romelu Lukaku, Dünya Kupası’nda esas olarak etkili bir yedek olarak görev yapıyor ve turnuvadaki ilk golünü, Yeni Zelanda’yı 5-1 mağlup ettikleri maçta yedek kulübesinden çıkarak attı. Son 32 turunda Senegal’e karşı son dakikada elde edilen geri dönüş galibiyetinde ikinci golünü kaydetti; ardından yine yedek kulübesinden oyuna girerek, ülkesinin ABD Milli Takımı’nı 4-1 mağlup ettiği maçta dördüncü golü atarak gol sayısını üçe çıkardı.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    12Johan Manzambi | İsviçre | Üç gol

    Freiburg’un orta saha oyuncusu Johan Manzambi, İsviçre’nin ikinci grup maçında Bosna-Hersek’i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesinden çıkarak maçı kazandıran performansı sergiledi. Manzambi oyuna girmeden önce maç 0-0'lık dengeli bir gidişat izliyordu. 20 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada muhteşem bir şekilde skoru açtı ve ilk vuruşunda topu ağlara gönderdi. Birkaç dakika sonra Bosna-Hersek 10 kişi kaldı ve pes etti. Manzambi, normal sürenin son dakikasında geri kesilen topu gole çevirerek ikinci golünü ve İsviçre'nin üçüncü golünü attı.

    Manzambi, grup aşamasını bir golle tamamlarken, İsviçre Katar’ı mağlup ederek Kanada ve Bosna-Hersek’in üzerinde yer aldı.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Deniz Undav | Almanya | Üç gol

    Deniz Undav, Almanya milli takımında dikkat çekici bir gol ortalamasına sahip; sadece 13 maçta 9 gol attı. Stuttgart'ın forveti, 2026 Dünya Kupası'nda süper yedek rolünü başarıyla yerine getirdi; yedek kulübesinden oyuna girerek Die Mannschaft'ın Curacao'yu 7-1 mağlup ettiği maçta gol attı. Bu golün ardından Fildişi Sahili karşısında maçı kazandıran iki gol daha kaydetti; ancak Almanya'nın son 32 turunda Paraguay'a karşı şok bir şekilde elenmesinin ardından şimdi ülkesine dönüyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    10Vinicius Junior | Brezilya | Dört gol

    Brezilya’nın Fas’a karşı oynadığı Dünya Kupası açılış maçında muhteşem bir vuruşla gol atan Real Madrid forveti Vinicius Junior, Selecao’nun Haiti’yi 3-0 mağlup ettiği ezici galibiyette topu ağlara göndererek iki maçta iki gol kaydetti. İskoçya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Vinicius, iki gol daha atarak turnuva gol sayısını dörde çıkardı ve ülkesini rahat bir 3-0 galibiyete taşıdı. Ancak eleme turlarında bu performansını sürdüremedi; Japonya'ya karşı kazanılan maçta gol atamadı ve Brezilya'nın Norveç'e yenilerek turnuvadan elenmesi sırasında da gol atamadı.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    9Julian Quinones | Meksika | Dört gol

    Geçen sezon Suudi Pro Ligi Altın Ayakkabı ödülünü Cristiano Ronaldo ve Ivan Toney’i geride bırakarak kazanan oyuncu, Meksika’nın kendi evinde turnuvada ilerleme hedefiyle Dünya Kupası’na da bu formunu taşıdı. Julian Quinones, grup aşamasında Güney Afrika ve Çekya karşısında iki gol attı ve Meksika, tam puanla eleme turuna yükseldi. Al-Qadsiah'ın forveti, son 32 turunda da yine sahneye çıktı; 22. dakikadaki müthiş vuruşuyla Ekvador'a karşı 2-0'lık galibiyete katkıda bulunurken, İngiltere'ye 3-2 yenildikleri maçta da bir vole golü attı ve turnuvayı dört golle tamamladı.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismaila Sarr | Senegal | Dört gol

    Senegal, Norveç’e 3-2 yenilirken takımın en parlayan ismi Ismaila Sarr oldu; iki gol atarak takımının umutlarını canlı tuttu. Senegal daha sonra Irak'ı rahat bir şekilde mağlup etti; Sarr, takımını eleme turlarına taşıyan bu etkileyici galibiyette atılan beş golün ikincisini kaydetti. Ardından Belçika karşısında ikinci yarı başında attığı güzel golle skoru 2-0'a getirerek takımını tamamen avantajlı konuma geçirdi, ancak Afrika ekibinin maçın sonlarında yaşadığı çöküş, turnuvadan son 32 turunda elenmelerine neden oldu.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Ousmane Dembélé | Fransa | Beş gol

    Irak’a karşı 3-0 kazanılan maçta takımının üçüncü golünü attıktan sonra, Ballon d’Or ödüllü oyuncu, Norveç’e karşı alınan ezici galibiyetle grup aşamasını tamamlarken üç gol daha kaydetti. Ousmane Dembélé'nin ilk yarıda attığı müthiş hat-trick, onu golcü sıralamasının en üst sıralarına taşıdı. Çeyrek finalde Fas'a karşı 2-0'lık galibiyeti perçinleyen hayati golle gol sayısını beşe çıkardı.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Mikel Oyarzabal | İspanya | Beş gol

    Mikel Oyarzabal, İspanya’nın Suudi Arabistan’ı 4-0 mağlup ettiği grup aşaması maçında iki gol attı ve son 32 turunda Avusturya’ya karşı alınan 3-0’lık galibiyette de aynı başarıyı tekrarladı. Real Sociedad oyuncusu, La Roja adına skoru açan golü attı ve aynı maçta üçüncü golü de kaydetti; Marc Cucurella’nın pasıyla iki muhteşem tek vuruşla golü buldu.

    İspanya, turnuva öncesinde favori gösterilen Fransa'yı yarı finalde 2-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Oyarzabal, penaltı noktasından çok önemli ilk golü attı.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Harry Kane | İngiltere | Altı gol

    Hırvatistan karşısında attığı iki golle turnuvaya hızlı bir başlangıç yapan Harry Kane, Panama maçında attığı kafa golüyle Gary Lineker’i geçerek ülkesinin Dünya Kupası finallerindeki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Bu da yetmezmiş gibi, Üç Aslanlar’ın bir gol geriden gelip Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni 32’li turda mağlup ettiği maçta hayati öneme sahip iki gol daha atarak rekoruna iki gol daha ekledi.

    İngiltere'nin Meksika ile oynadığı son 16 turu mücadelesinde etrafında kaos hüküm sürerken Kane soğukkanlılığını korudu ve penaltı noktasından attığı golle Three Lions'ın Azteca Stadyumu'nda 3-2'lik zorlu bir galibiyet elde etmesine yardımcı oldu.

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    4Jude Bellingham | İngiltere | Altı gol

    Jude Bellingham, Euro 2024’te İngiltere adına attığı dramatik golün ardından “başka kim olabilir ki?” diye haykırmasıyla ünlenmişti ve hâlâ Üç Aslanlar için bir sembol niteliğinde. Thomas Tuchel’in takımının Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası serüvenine başladığı maçta, ikinci yarının başlarında takımını yeniden öne geçiren golü atarak bunu bir kez daha kanıtladı.

    Ardından Panama ile oynanan zorlu mücadelede skoru açan golü attı ve son 16 turunda Azteca Stadyumu’nda Meksika karşısında sahnenin merkezine oturdu. Bellingham’ın o maçta attığı hızlı iki gol, 3-2’lik destansı galibiyetin temellerini attı.

    İngiltere'nin Norveç ile oynadığı çeyrek final mücadelesinde de - uzatmalarda attığı galibiyet golü de dahil olmak üzere - bir başka ölümcül ikili gol kaydetti ve Real Madrid'in "Galactico"su, büyük maçların adamı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norveç | Yedi gol

    Erling Haaland, Norveç’in Irak’ı 4-1’lik etkileyici bir skorla mağlup ettiği maçta iki gol atarak ilk Dünya Kupası maçına muhteşem bir başlangıç yaptı. Manchester City’nin gol makinesi, uzak direkte ilk golü kaydırarak ağlara gönderdi; ardından Irak kalecisinin yaptığı feci hatayı değerlendirerek skoru ikiye çıkardı ve Norveç’in 28 yıl sonra katıldığı ilk Dünya Kupası maçında üç puanı almasına yardımcı oldu.

    Norveç, ikinci maçta Senegal karşısında daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldı, ancak Haaland’ın, üst direğe çarpıp ağlara giden yan ayak vuruşu da dahil olmak üzere attığı iki gol daha, takımın heyecan verici bir 3-2 galibiyetle turu geçmesine yardımcı oldu. Norveç’in süperstar 9 numarası, son 32 turunda Fildişi Sahili ile karşılaştıklarında da yine sahneye çıktı ve 86. dakikada dramatik bir şekilde galibiyet golünü attı.

    Uluslararası sahnedeki olağanüstü gol serisi, Norveç’in Brezilya’yı şaşkına çevirmesine yardımcı olduğu maçta 14 maça çıktı; bir başka ölümcül ikili golle “Selecao”yu mağlup eden Haaland, takımına tarihi bir çeyrek final bileti kazandırdı.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Kylian Mbappé | Fransa | Sekiz gol

    Kylian Mbappé, Fransa’nın I Grubu’ndaki açılış maçında Senegal’i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Dünya Kupası’ndaki 13. ve 14. gollerini attı. Real Madrid’in yıldızı, uzatma dakikalarında maçı belirleyen muhteşem bir uzak mesafe vuruşuyla tarihe geçti ve Olivier Giroud’u geçerek Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

    Fransa, grubun ikinci maçında Irak'ı 3-0'lık skorla rahatça geçti ve 2018 şampiyonu, Mbappé'nin iki gol daha eklemesiyle son 32 turuna yükseldi. Ardından, Fransa'nın İsveç'i 3-0 yendiği son 32 turu maçında bir çift gol daha atarak sadece dört maçta altı gole ulaştı; Real Madrid yıldızı, Dünya Kupası eleme turlarında en çok gol atan oyuncu olarak Brezilya efsanesi Ronaldo'yu (10) geride bıraktı.

    Mbappé, Fransa’nın Paraguay ile oynadığı son 16 turu karşılaşmasında, soğukkanlılıkla gole çevirdiği penaltıyla maçı kazandıran isim oldu. Ardından Fas karşısında takımını öne geçirerek onları yarı finale taşıdı, ancak Fransa’nın İspanya’ya karşı aldığı 2-0’lık ağır yenilgiyle yolculuğu burada sona erdi. Ancak Mbappé, Messi’den bir asist fazla olduğu için sıralamada hâlâ lider konumda ve Fransa’nın üçüncülük maçında gol sayısını daha da artırabilir.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Arjantin | Sekiz gol

    Lionel Messi, Arjantin’in Cezayir’e karşı oynadığı grup aşamasının açılış maçında muhteşem bir hat-trick yaparak Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye doğru hızla yükseldi. Inter Miami’nin süperstarı, son şampiyon takımı 3-0’lık zafere taşıdı ve bu süreçte 16. Dünya Kupası finalleri golüyle Miroslav Klose’nin tüm zamanların gol rekoruna ulaştı.

    Arjantin'in Avusturya ile oynadığı ikinci maçın başlarında bir penaltıyı kaçıran Messi, daha sonra muhteşem bir vuruşla Klose'yi geride bıraktı ve uzatma dakikalarında toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Güney Amerika'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu, Ürdün'e karşı 3-1 kazanılan maçta yedek kulübesinden çıkarak şık bir serbest vuruş golü attı ve ardından son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'na karşı attığı golle turnuvadaki gol sayısını yediye çıkardı.

    Rekorları alt üst eden bu turnuvadaki sekizinci golü, Mısır ile oynanan heyecan verici son 16 turu karşılaşmasında geldi. Messi, maçın başlarında bir penaltı kaçırmış ve 2-0 gerideyken Arjantin’i eşitliğe taşıdı; ardından Enzo Fernandez dramatik bir şekilde galibiyet golünü attı. Çeyrek finalde İsviçre’ye karşı uzatmalarda elde edilen dramatik galibiyette turnuvadaki ikinci asistini kaydetti; İngiltere maçında yaptığı iki asistle de Mbappé’yi geçerek asist sıralamasında 1. sıraya yükseldi.