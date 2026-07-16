2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralaması: Lionel Messi, Arjantin’in İngiltere’ye karşı aldığı dramatik galibiyette iki asist yaparak Kylian Mbappé’yi geride bıraktı

Dünya Kupası’nda adınızı tarih kitaplarına yazmanın birden fazla yolu vardır. Elbette, ülkenizi zafere taşımak en bariz yoldur; ancak efsane statüsüne ulaşmanın, takım sporunda bireysel deha sergilemeyi ödüllendiren, ayrı ve son derece rekabetçi bir yolu daha vardır.

Dünya Kupası kupası takımlar için en büyük tutku olsa da, Altın Ayakkabı ödülü, takımı en büyük ödülü kazanamasa bile bir forvetin dünya sahnesindeki ölümcül içgüdüsünün kanıtıdır.

Bu, sıradan forvetleri efsanevi figürlere dönüştüren ve onları Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker ve Miroslav Klose gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir panteona yerleştiren bireysel bir taçtır.

Bu yıl, Kuzey Amerika’daki stadyumlarda, yeni nesil seçkin golcüler bu efsanevi tarihe kendi sayfalarını yazmaya çalıştı.

2022 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappé, unvanını korumak ve Fransa’yı üst üste üçüncü kez finale taşımak amacıyla bu turnuvaya katıldı. Les Bleus yarı final aşamasında elenmiş olsa da, Real Madrid’in yıldızı, İngiltere ile oynanacak üçüncülük maçı öncesinde FIFA ödülünü bir kez daha kazanma şansını sürdürüyor.

Altın Ayakkabı yarışı son düzlüğe girerken, GOAL Kanada, Meksika ve ABD’de en çok gol atan yıldızları takip ediyor.