Dünya Kupası’nda adınızı tarih kitaplarına yazmanın birden fazla yolu vardır. Elbette, ülkenizi zafere taşımak en bariz yoldur; ancak efsane statüsüne ulaşmanın, takım sporunda bireysel deha sergilemeyi ödüllendiren, ayrı ve son derece rekabetçi bir yolu daha vardır.

Dünya Kupası kupası takımlar için en büyük tutku olsa da, Altın Ayakkabı ödülü, takımı en büyük ödülü kazanamasa bile bir forvetin dünya sahnesindeki ölümcül içgüdüsünün kanıtıdır.

Bu ödül, sıradan forvetleri efsanevi figürlere dönüştürür ve onları Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker ve Miroslav Klose gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir efsaneler listesine dahil eder.

Bu yıl, yeni nesil seçkin golcüler bu efsanevi tarihte kendi sayfalarını yazmaya çalışıyor.

2022 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappé, unvanını korumak ve Fransa’yı üst üste üçüncü kez finale taşımak amacıyla turnuvaya girdi. Lionel Messi, Harry Kane ve Erling Haaland gibi isimler onun önünü keserken, zafer kazanmak için olağanüstü bir performans sergilemesi gerekiyordu.

GOAL, Altın Ayakkabı ödülü için yaşanan destansı mücadelenin ardından Kanada, Meksika ve ABD’de en çok gol atan yıldızları mercek altına alıyor.