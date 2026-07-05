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2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralaması: Kylian Mbappé, gol kralı unvanı için sürükleyici mücadelede Lionel Messi ile eşitlendi

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
İspanya
Fransa
FEATURES
Brezilya
Kanada
Almanya
Meksika
Portekiz
ABD
L. Messi
İsveç
Fildişi Sahili
Norveç
Senegal
Cezayir
Avustralya
Avusturya
Belçika
Bosna Hersek
Yeşil Burun Adaları
Kolombiya
Hırvatistan
Curacao
Çek Cumhuriyeti
Kongo D. Cumhuriyeti
Ekvator
Gana
Haiti
İran
Irak
Japonya
Fas
Hollanda
Yeni Zelanda
Panama
Paraguay
Katar
Suudi Arabistan
İskoçya
Güney Afrika
Güney Kore
İsviçre
Tunus
Türkiye
Uruguay
Özbekistan
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane
Vinicius Junior
J. David

2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor ve turnuvanın en golcü oyuncusuna verilen prestijli Altın Ayakkabı ödülü için yarış da aynı şekilde sürüyor. 48 ülke en büyük ödül için mücadele ederken önümüzde uzun ve dolambaçlı bir yol var; peki bu şerefli ödülü hangi yıldız eve götürecek? GOAL, burada turnuvanın en golcü yıldızlarını takip ediyor.

Dünya Kupası’nda adınızı tarih kitaplarına yazmanın birden fazla yolu vardır. Elbette, ülkenizi zafere taşımak en bariz yoldur; ancak efsane statüsüne ulaşmanın, takım sporunda bireysel deha sergilemeyi ödüllendiren, ayrı ve son derece rekabetçi bir yolu daha vardır.

Dünya Kupası kupası takımlar için en büyük tutku olsa da, Altın Ayakkabı ödülü, takımı en büyük ödülü kazanamasa bile bir forvetin dünya sahnesindeki ölümcül içgüdüsünün kanıtıdır.

Bu bireysel taç, sıradan forvetleri efsanevi figürlere dönüştürür ve onları Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker ve Miroslav Klose gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir panteona yerleştirir.

Bu yıl, Kuzey Amerika’daki stadyumlarda, yeni nesil seçkin golcüler bu efsanevi tarihe kendi sayfalarını yazmaya hazır.

2022 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappé, bu turnuvaya unvanını korumak ve Fransa’yı üst üste üçüncü kez finale, belki de bu süre zarfında ikinci bir dünya şampiyonluğuna taşımak amacıyla girdi. Ancak, üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini kazanmaya hevesli son dünya şampiyonu Lionel Messi ve halihazırda bir Altın Ayakkabı ödülüne sahip olan İngiltere’nin kahramanı Harry Kane’den gelen yoğun rekabetle karşı karşıya.

Ancak rekabet bununla da bitmiyor. İspanya, Portekiz, Brezilya, Norveç ve İsveç kadrolarında dünyanın en iyi forvetlerinden bazılarını barındırdığından, Mbappé, Messi ve Kane gibi isimler gölgede kalabilir.

Altın Ayakkabı yarışı kızışırken, GOAL Kanada, Meksika ve ABD’deki en golcü yıldızları takip ediyor.

  • Yoane Wissa DR Congo 2026 World CupGetty

    21Yoane Wissa | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Üç gol

    Yoane Wissa, 2025-26 sezonunda Newcastle’da zorlu bir ilk sezon geçirdi, ancak milli takımında hâlâ bir sembol niteliğinde. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ilham kaynağı olarak bu çalışkan forveti görüyor.

    Portekiz ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk yarının bitimine saniyeler kala attığı golle takıma ilham veren Wissa, daha sonra Özbekistan’ı 3-1 mağlup ettikleri unutulmaz galibiyette iki gol atarak, İngiltere ile oynanacak son 32 turu karşılaşmasının yolunu açtı.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Kai Havertz | Almanya | Üç gol

    Kai Havertz, Kükükao’yu 7-1’lik ezici bir skorla mağlup ettikleri maçta attığı iki golle Dünya Kupası’na olabilecek en iyi başlangıcı yaptı ve Almanya, E Grubu’nu lider olarak tamamlayarak eleme turlarına yükseldi. Arsenal'de forma giyen oyuncu, Paraguay ile oynanan son 32 turu maçında turnuvadaki üçüncü golünü attı. 54. dakikada Florian Wirtz'in ortasını kafayla ağlara göndererek, Julio Enciso'nun ilk yarıda attığı açılış golünü telafi etti. Ne yazık ki Almanya bu anın avantajını kullanamadı ve sonunda penaltı atışlarında 4-3'lük şok bir yenilgiyle turnuvadan elendi; Havertz ise 12 yard mesafeden attığı penaltıyı kaçırdı.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Ismael Saibari | Fas | Üç gol

    Bayern Münih’e transfer olacak Ismael Saibari, 2026 Dünya Kupası’na muhteşem bir başlangıç yaptı; Fas’ın Brezilya ile oynadığı açılış maçında zekice bir vuruşla gol attıktan sonra, ikinci maçta İskoçya’ya karşı alınan zorlu galibiyette galibiyet golünü kaydetti. Haiti karşısında da yine ilk 11’de sahaya çıkan PSV forveti, Haiti’yi 4-2 yendikleri maçta üç maçta üç gol attı.

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Cristiano Ronaldo | Portekiz | Üç gol

    Turnuva öncesinde ve Portekiz’in K Grubu’ndaki DR Kongo ile oynadığı 1-1 biten açılış maçında yoğun eleştirilere maruz kalan Cristiano Ronaldo, Özbekistan’ı 5-0 yendikleri maçta attığı iki golle şüphecileri susturdu. Efsanevi Al-Nassr forveti, Hırvatistan’a karşı tartışmalı geçen son 32 turu galibiyetinde de gol atarak Dünya Kupası’ndaki gol sayısını üçe çıkardı.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Jonathan David | Kanada | Üç gol

    Kanadalı forvet Jonathan David, İtalya’da Juventus formasıyla sadece sekiz gol atabildiği zorlu bir sezon geçirdi; ancak Katar’a karşı attığı hat-trick ile Dünya Kupası’nda bir anda yıldızlar arasına yükseldi. Grup aşamasının son maçında İsviçre’ye 2-1 yenildikleri karşılaşmada ve son 32 turunda Kanada’nın Güney Afrika’yı 1-0 mağlup ettiği maçta gol atamamasına rağmen, Altın Ayakkabı ödülü için hâlâ yarışta.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Elijah Just | Yeni Zelanda | Üç gol

    Turnuvanın en alt sıradaki takımı olarak Yeni Zelanda’nın işi başından beri zor olacaktı. Üç maçta sadece bir puan toplayarak grup aşamasında elendi.

    Elijah Just, İran ile 2-2 berabere kaldıkları maçta iki gol atarak bu sonuca katkıda bulundu. Ayrıca Belçika’ya 5-1 yenildikleri maçta da gol attı; bu da All Whites’ın attığı dört golün üçünü onun kaydettiği anlamına geliyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    15Matheus Cunha | Brezilya | Üç gol

    Manchester United forveti Matheus Cunha, Brezilya’nın Haiti karşısındaki ilk 11’inde Igor Thiago’nun yerini aldı ve Carlo Ancelotti’nin kendisine duyduğu güveni iki gol atarak karşılığını verdi; ikinci gol, kaleci Johny Placide’e hiçbir şans tanımayan, üst köşeye gönderilen gür bir şuttu. Eski Wolves forveti, turnuvanın geri kalanında takımdaki yerini kesin olarak garantiledi. Cunha, İskoçya'ya karşı 3-0 kazanılan maçta Bruno Guimaraes'in muhteşem pasıyla bir gol daha attı.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Folarin Balogun | ABD Erkek Milli Takımı | Üç gol

    ABD Erkek Milli Takımı’nın forveti Folarin Balogun, Dünya Kupası’na hızlı bir başlangıç yaptı ve D Grubu’ndaki Paraguay maçında iki gol attı; bu maç, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD’nin 4-1’lik ezici bir galibiyetiyle sonuçlandı. Monaco’da forma giyen forvet, ardından son 32 turunda Bosna-Hersek’e karşı 2-0 kazanılan maçta bir gol daha kaydetti; ancak o maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle Belçika ile oynanacak son 16 turu karşılaşmasında forma giyemeyecek.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Brian Brobbey | Hollanda | Üç gol

    Hollanda’nın forveti Brian Brobbey, bu Dünya Kupası’nda 9 numaralı pozisyonu üstlendi ve teknik direktör Ronald Koeman’a iki kez borcunu ödedi. Turnuvanın ikinci maçında Hollanda’nın İsveç’i mağlup etmesinde kilit rol oynadı ve grubu birinci olarak tamamlamaları için Tunus’u yendikleri maçta bir gol daha attı.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    12Cody Gakpo | Hollanda | Üç gol

    Cody Gakpo, Hollanda’nın grup aşamasında İsveç’i 5-1 mağlup ettiği maçta muhteşem bir performans sergiledi ve unutulmaz bir çift gol atarak takımının 32’li turuna yükselmesini fiilen garantiledi. Ancak Ronald Koeman’ın öğrencileri, ilk eleme maçında Fas karşısında şok bir yenilgiye uğradı ve 120 dakikalık maçın 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltılarda mağlup oldu. Gakpo, 71. dakikada güzel bir vuruşla skoru açtı, ancak Fas, uzatma dakikalarında Issa Diop'un golüyle skoru eşitledi ve penaltı atışlarında 3-2 galip geldi.

  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    11Julian Quinones | Meksika | Üç gol

    Geçen sezon Suudi Pro Ligi Altın Ayakkabı ödülünü Cristiano Ronaldo ve Ivan Toney’i geride bırakarak kazanan oyuncu, şimdi kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda Meksika’nın zafer yolunda öncü rolünü üstleniyor. Julian Quinones, grup aşamasında Güney Afrika ve Çekya karşısında iki gol atarak Meksika'nın tam puanla eleme turuna yükselmesine katkıda bulundu; Al-Qadsiah'ın forveti, son 32 turunda da yine golcü kimliğini sergiledi. 22. dakikada attığı müthiş gol, Meksika'nın Ekvador'u 2-0 mağlup etmesine ve rüya gibi bir şekilde son 16'ya kalmasına yol açtı.

  • FBL-WC-2026-MATCH26-SUI-BIHAFP

    10Johan Manzambi | İsviçre | Üç gol

    Freiburg’un orta saha oyuncusu Johan Manzambi, İsviçre’nin ikinci grup maçında Bosna-Hersek’i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesinden çıkarak maçı kazandıran bir performans sergiledi. Manzambi oyuna girmeden önce maç 0-0'lık dengeli bir gidişat izliyordu. 20 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada muhteşem bir şekilde skoru açtı ve ilk vuruşunda şimşek gibi bir vole ile topu ağlara gönderdi. Birkaç dakika sonra Bosna-Hersek 10 kişi kaldı ve pes etti. Manzambi, normal sürenin son dakikasında geriye doğru kesilen pası gole çevirerek ikinci golünü ve İsviçre'nin üçüncü golünü attı.

    Manzambi, İsviçre’nin Katar’ı mağlup ettiği maçta da bir gol atarak grup aşamasını tamamladı ve İsviçre, Kanada ve Bosna-Hersek’in üzerinde yer aldı.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Deniz Undav | Almanya | Üç gol

    Denis Undav, Almanya milli takımında dikkat çekici bir gol ortalamasına sahip; sadece 11 maçta forma giyerek milli takımdaki gol sayısını 9’a çıkardı. Stuttgart’ın forveti, 2026 Dünya Kupası’nda “süper yedek” rolünü üstleniyor; Die Mannschaft’ın Curacao’yu 7-1 mağlup ettiği maçta yedek kulübesinden oyuna girerek gol attı. Bu golün ardından Fildişi Sahili karşısında maçı kazandıran iki gol daha kaydetti ve ayrıca iki asist de yaptı.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Ismaila Sarr | Senegal | Dört gol

    Senegal, Norveç’e 3-2 yenilirken takımın en parlayan ismi Ismaila Sarr oldu; iki gol atarak takımının umutlarını canlı tuttu. Senegal daha sonra Irak'ı rahat bir şekilde mağlup etti; Sarr, takımını eleme turlarına taşıyan bu etkileyici galibiyette atılan beş golün ikincisini kaydetti. Ardından Belçika karşısında ikinci yarı başlarında attığı güzel bir golle skoru 2-0'a getirerek takımını tamamen avantajlı konuma taşıdı, ancak Afrika ekibinin maçın sonlarında yaşadığı çöküş, turnuvadan son 32 turunda elenmesine neden oldu.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    7Vinicius Junior | Brezilya | Dört gol

    Brezilya’nın Fas’la oynadığı Dünya Kupası açılış maçında muhteşem bir vuruşla gol atan Real Madrid forveti Vinicius Junior, Selecao’nun Haiti’yi 3-0 mağlup ettiği maçta topu ağlara göndererek iki maçta iki gol kaydetti. İskoçya maçında ilk on birde yer alan Vinicius, iki gol daha atarak turnuva gol sayısını dörde çıkardı ve ülkesini rahat bir 3-0 galibiyete taşıdı. Ayrıca, bir asist kaydetmiş olması da turnuvanın ilerleyen aşamalarında ödül için yarışırken belirleyici olabilir; zira oyuncuların attığı gol sayısı eşit olduğunda asistler de dikkate alınmaktadır.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Mikel Oyarzabal | İspanya | Dört gol

    Mikel Oyarzabal, İspanya'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ettiği grup aşaması maçında iki gol attı ve son 16 turunda Avusturya'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyette de aynı başarıyı tekrarladı. Real Sociedad oyuncusu, La Roja adına skoru açan golü attı ve üçüncü golü de kaydetti; Marc Cucurella'nın pasıyla iki muhteşem tek vuruşlu gol attı.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Ousmane Dembélé | Fransa | Dört gol

    Irak’a karşı 3-0 kazanılan maçta takımının üçüncü golünü attıktan sonra, Ballon d’Or ödüllü oyuncu, Norveç’e karşı alınan ezici galibiyetle grup aşamasını tamamlarken üç gol daha kaydetti. Ousmane Dembélé’nin ilk yarıda attığı müthiş hat-trick, onu golcü sıralamasının en üst sıralarına taşıdı.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Harry Kane | İngiltere | Beş gol

    Hırvatistan karşısında attığı iki golle turnuvaya hızlı bir başlangıç yapan Harry Kane, Panama’ya karşı attığı kafa golüyle Gary Lineker’i geçerek ülkesinin Dünya Kupası finallerindeki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Bu da yetmezmiş gibi, Üç Aslanlar’ın bir gol geriden gelip Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni 32’li turda mağlup ettiği maçta hayati öneme sahip iki gol daha atarak rekoruna iki gol daha ekledi.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Erling Haaland | Norveç | Beş gol

    Erling Haaland, Norveç’in Irak’ı 4-1’lik etkileyici bir skorla mağlup ettiği maçta iki gol atarak ilk Dünya Kupası maçına muhteşem bir başlangıç yaptı. Manchester City’nin gol makinesi, uzak direkte ilk golü kaydırarak ağlara gönderdi; ardından Irak kalecisinin yaptığı feci hatayı değerlendirerek skoru ikiye çıkardı ve Norveç’in 28 yıl sonra katıldığı ilk Dünya Kupası maçında üç puanı almasına katkıda bulundu.

    Norveç, ikinci maçta Senegal karşısında daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldı, ancak Haaland’ın, üst direğe çarparak ağlara giden yan ayak vuruşu da dahil olmak üzere attığı iki gol daha, takımın heyecan verici bir 3-2 galibiyetle turu geçmesine yardımcı oldu. Takımın süperstar 9 numarası, son 32 turunda Fildişi Sahili ile karşılaştıklarında da yine sahneye çıktı ve 86. dakikada dramatik bir şekilde galibiyet golünü attı.

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Lionel Messi | Arjantin | Yedi gol

    Lionel Messi, Arjantin’in Cezayir’le oynadığı grup aşamasının açılış maçında muhteşem bir hat-trick yaparak Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye doğru hızla yükseldi. Inter Miami’nin süperstarı, son şampiyon takımı 3-0’lık galibiyete taşıdı ve bu süreçte 16. Dünya Kupası finalleri golüyle Miroslav Klose’nin tüm zamanların gol rekoruna ulaştı.

    Arjantin'in Avusturya ile oynadığı ikinci maçın başlarında bir penaltıyı kaçıran Messi, daha sonra muhteşem bir vuruşla Klose'yi geride bıraktı ve uzatma dakikalarında toplam gol sayısını 18'e çıkardı. Güney Amerika'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu, Ürdün'e karşı 3-1 kazanılan maçta yedek kulübesinden çıkarak zekice bir serbest vuruş golü attı ve ardından son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'na karşı attığı golle turnuvadaki gol sayısını yediye çıkardı.

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Kylian Mbappé | Fransa | Yedi gol

    Kylian Mbappe, Fransa’nın I Grubu’ndaki açılış maçında Senegal’i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Dünya Kupası’ndaki 13. ve 14. gollerini attı. Real Madrid’in yıldızı, uzatma dakikalarında maçı belirleyen muhteşem bir uzak mesafe vuruşuyla tarihe geçti ve Olivier Giroud’u geçerek Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

    Fransa, grubun ikinci maçında Irak'ı 3-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup ederken, 2018 şampiyonu takımın 32'li turuna yükselmesinde Mbappe gol sayısına iki gol daha ekledi. Ardından, Fransa'nın İsveç'i 3-0 yendiği 32'li tur maçında bir çift gol daha atarak sadece dört maçta altı gole ulaştı; Real Madrid'in yıldızı, Dünya Kupası eleme turlarında en çok gol atan oyuncu olarak Brezilya efsanesi Ronaldo'yu (10) geride bıraktı.

    Mbappé, Fransa'nın Paraguay ile oynadığı son 16 turu karşılaşmasında, soğukkanlılıkla gole çevirdiği penaltıyla maçı kazandıran isim oldu. "Galactico" lakaplı forvetin ayrıca iki asist kaydı da bulunuyor.