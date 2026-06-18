Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Peter McVitie,James Westwood ve Chris Burton

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralaması: Hat-trick kahramanı Lionel Messi zirveye yükselirken, Harry Kane, Kylian Mbappé ve Erling Haaland da FIFA ödülüne adaylıklarını ortaya koyuyor

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
İspanya
Fransa
FEATURES
Brezilya
Kanada
Almanya
Meksika
Portekiz
ABD
L. Messi
İsveç
Fildişi Sahili
Norveç
Senegal
Cezayir
Avustralya
Avusturya
Belçika
Bosna Hersek
Yeşil Burun Adaları
Kolombiya
Hırvatistan
Curacao
Çek Cumhuriyeti
Kongo D. Cumhuriyeti
Ekvator
Gana
Haiti
İran
Irak
Japonya
Fas
Hollanda
Yeni Zelanda
Panama
Paraguay
Katar
Suudi Arabistan
İskoçya
Güney Afrika
Güney Kore
İsviçre
Tunus
Türkiye
Uruguay
Özbekistan
K. Mbappe
E. Haaland
K. Havertz
Y. Ayari
F. Balogun
E. Just
H. Kane

2026 Dünya Kupası devam ediyor ve turnuvanın en golcü oyuncusuna verilen prestijli Altın Ayakkabı ödülü için yarış da tüm hızıyla sürüyor. 48 ülke bu büyük ödül için mücadele ederken önümüzde uzun bir yol var, peki bu şerefli ödülü hangi yıldız eve götürecek? Turnuvanın en golcü yıldızlarını takip ederken, GOAL’un ödül için öngördüğü adayları aşağıda bulabilirsiniz.

Dünya Kupası’nda adınızı tarih kitaplarına yazmanın birden fazla yolu vardır. Elbette, ülkenizi zafere taşımak en bariz yoldur; ancak efsane statüsüne ulaşmanın, takım sporunda bireysel deha sergilemeyi ödüllendiren, ayrı ve son derece rekabetçi bir yolu daha vardır.

Dünya Kupası kupası takımlar için en büyük tutku olsa da, Altın Ayakkabı ödülü, takımı en büyük ödülü kazanamasa bile bir forvetin dünya sahnesindeki ölümcül içgüdüsünün kanıtıdır.

Bu, sıradan forvetleri efsanevi figürlere dönüştüren ve onları Ronaldo, Eusebio, Gerd Müller, Gary Lineker ve Miroslav Klose gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir panteona yerleştiren bireysel bir taçtır.

Bu yıl, Kuzey Amerika’daki stadyumlarda, yeni nesil seçkin golcüler bu efsanevi tarihe kendi sayfalarını yazmaya hazır.

2022 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappé, bu turnuvaya unvanını korumak ve Fransa’yı üst üste üçüncü kez finale, belki de bu süre zarfında ikinci bir dünya şampiyonluğuna taşımak amacıyla giriyor. Ancak, üst üste ikinci Dünya Kupası zaferini kazanmaya hevesli son dünya şampiyonu Lionel Messi ve halihazırda bir Altın Ayakkabı ödülüne sahip olan İngiltere’nin kahramanı Harry Kane’den gelen yoğun rekabetle karşı karşıya.

Ancak rekabet bununla sınırlı değil. İspanya, Portekiz, Brezilya, Norveç ve İsveç kadrolarında dünyanın en iyi forvetlerinden bazılarını barındırdığından, Mbappé, Messi ve Kane gibi isimler Kuzey Amerika'da gölgede kalabilir.

GOAL, Altın Ayakkabı yarışı kızışırken Kanada, Meksika ve ABD’deki en golcü yıldızları takip ediyor.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Vinicius Junior, Marcus Rashford ve tüm oyuncular tek bir gol için

    Dünya Kupası grup aşamaları büyük bir heyecanla başladı; turnuvada şimdiden 54 oyuncu birer gol attı. Bu isimler arasında İsveç’in forvetleri Viktor Gyokeres ve Alexander Isak yer alırken, Hollanda kaptanı Virgil van Dijk ile Real Madrid’den Vinicius Junior ve Jude Bellingham da Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuvada şu ana kadar birer gol atan oyuncular arasında bulunuyor.

    Oyuncu

    Takım

    Goller

    Hwang In-beom

    Güney Kore

    1

    Raul Jimenez

    Meksika

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Güney Kore

    1

    Julian Quinones

    Meksika

    1

    Ladislav Krejci

    Çek Cumhuriyeti

    1

    Gio Reyna

    Amerika Birleşik Devletleri

    1

    Cyle Larin

    Kanada

    1

    Jovo Lukic

    Bosna Hersek

    1

    Mauricio

    Paraguay

    1

    Breel Embolo

    İsviçre

    1

    Vinicius Junior

    Brezilya

    1

    Ismael Saibari

    Fas

    1

    John McGinn

    İskoçya

    1

    Nestory Irankunda

    Avustralya

    1

    Connor Metcalfe

    Avustralya

    1

    Boualem Khoukhi

    Katar

    1

    Nico Schlotterbeck

    Almanya

    1

    Jamal Musiala

    Almanya

    1

    Nathanial Brown

    Almanya

    1

    Denis Undav

    Almanya

    1

    Felix Nmecha

    Almanya

    1

    Livano Comenencia

    Curacao

    1

    Virgil van Dijk

    Hollanda

    1

    Crysencio Summerville

    Hollanda

    1

    Keito Nakamura

    Japonya

    1

    Daichi Kamada

    Japonya

    1

    Amad Diallo

    Fildişi Sahili

    1

    Viktor Gyokeres

    İsveç

    1

    Alexander Isak

    İsveç

    1

    Mattias Svanberg

    İsveç

    1

    Omar Rekik

    Tunus

    1

    Emam Ashour

    Mısır

    1

    Abdulelah Al-Amri

    Suudi Arabistan

    1

    Maxi Araujo

    Uruguay

    1

    Ramin Rezaeian

    İran

    1

    Mohammad Mohebi

    İran

    1

    Bradley Barcola

    Fransa

    1

    Ibrahim Mbaye

    Senegal

    1

    Leo Ostigard

    Norveç

    1

    Aymen Hussein

    Irak

    1

    Romano Schmid

    Avusturya

    1

    Marko Arnautovic

    Avusturya

    1

    Ali Owan

    Ürdün

    1

    Joao Neves

    Portekiz

    1

    Yoane Wissa

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti

    1

    Martin Baturina

    Hırvatistan

    1

    Petar Musa

    Hırvatistan

    1

    Jude Bellingham

    İngiltere

    1

    Marcus Rashford

    İngiltere

    1

    Caleb Yirenkyi

    Gana

    1

    Daniel Munoz

    Kolombiya

    1

    Luis Diaz

    Kolombiya

    1

    Abbosbek Fayzullaev

    Özbekistan

    1

    Jaminton Campaz

    Kolombiya

    1

    • Reklam
  • Mbappe Torgetty

    8Kylian Mbappé | Fransa | İki gol

    Kylian Mbappé, Fransa’nın I Grubu’ndaki açılış maçında Senegal’i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Dünya Kupası’ndaki 13. ve 14. gollerini attı. Real Madrid’in yıldızı, uzatma dakikalarında maçı belirleyen muhteşem bir uzak mesafe vuruşuyla tarihe geçti ve Olivier Giroud’u geçerek Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Erling Haaland | Norveç | İki gol

    Erling Haaland, Norveç'in Irak'ı 4-1'lik etkileyici bir skorla mağlup ettiği maçta iki gol atarak Dünya Kupası'ndaki ilk maçına muhteşem bir başlangıç yaptı. Manchester City'nin gol makinesi, uzak direkte ilk golü kaydırarak ağlara gönderdi; ardından Irak kalecisinin yaptığı büyük hatayı değerlendirerek skoru ikiye çıkardı ve Norveç'in 28 yıl aradan sonra katıldığı ilk Dünya Kupası maçında üç puanı kazanmasına katkıda bulundu.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Elijah Just | Yeni Zelanda | İki gol

    Motherwell’in kanat oyuncusu Elijah Just, Yeni Zelanda’nın İran ile 2-2’lik onurlu bir beraberlik elde ettiği maçta attığı iki golle dünya sahnesine adını duyurdu. Nottingham Forest’ın forveti Chris Wood ile iyi bir uyum sergileyen Just, takımının Dünya Kupası’nda G Grubu’ndaki son maçlarında Mısır ve Belçika ile karşılaşacağı zaman gol sayısını artırmayı hedefliyor.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Harry Kane | İngiltere | İki gol

    İngiltere’nin sembol kaptanı Harry Kane, Bayern Münih’te geçirdiği muhteşem sezonun ardından Dünya Kupası’na Altın Ayakkabı ödülünün en güçlü adaylarından biri olarak katıldı. Bu sezon boyunca Bundesliga’da inanılmaz bir şekilde 36 gol atarak Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. İngiltere milli takımı, Kuzey Amerika'da şampiyonluğa ulaşmak istiyorsa, eski Tottenham forvetinin en iyi formunda olmasına şüphesiz ihtiyaç duyuyor. Kane, Hırvatistan karşısında mükemmel bir başlangıç yaptı ve Thomas Tuchel'in takımını galibiyete taşıyan 4-2'lik maçta iki gol attı.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Yasin Ayari | İsveç | İki gol

    Yasin Ayari, İsveç’in Dünya Kupası açılış maçında Alexander Isak ve Viktor Gyokeres’i geride bıraktı; ancak Liverpool ve Arsenal’in forvetleri de Tunus’a karşı alınan 5-1’lik ezici galibiyette gol attılar. Brighton’ın hareketli orta saha oyuncusu, ölümcül bir çift gol atarak neredeyse 12 ay sonra ilk milli golünü kaydetti; bunu da uzak mesafeden üst köşeye çakılan iki muhteşem vuruşla şık bir şekilde başardı.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Kai Havertz | Almanya | İki gol

    Kai Havertz, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunun ardından özgüven dolu bir şekilde, Almanya’nın Dünya Kupası açılış maçında forvet hattını yönetme görevini üstlendi. Die Mannschaft’ın ilk kez turnuvaya katılan Curacao karşısında yavaş bir başlangıç yapmasının ardından toparlanmasına yardımcı olmasıyla, kendisine gösterilen bu güvenin haklı olduğu ortaya çıktı. İlk yarının uzatma dakikalarında penaltı noktasından soğukkanlılıkla golü attı ve ardından 7-1’lik ezici galibiyeti kesinleştirdi.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    2Folarin Balogun | ABD Erkek Milli Takımı | İki gol

    Folarin Balogun, ABD Milli Takımı’nın kendi sahasında heyecanla bekleyen taraftarlarının önünde büyük turnuvalara rüya gibi bir başlangıç yapmasına katkıda bulundu. Christian Pulisic’in oyun kurucu yeteneklerinden büyük ölçüde yararlanan ve Monaco’da 19 gol attığı bir sezonu geride bırakan bu forvet, Paraguay’a karşı alınan tarihi 4-1’lik galibiyette ilk yarıda iki gol attı; maçtaki ikinci golü ise topu üst köşeye gümbür gümbür göndererek kaydetti.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Lionel Messi | Arjantin | Üç gol

    Lionel Messi, Arjantin'in Cezayir ile oynadığı grup aşamasının açılış maçında muhteşem bir hat-trick yaparak Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye yükseldi. Inter Miami'nin süperstarı, son şampiyon takımı 3-0'lık galibiyete taşıdı ve bu süreçte 16. Dünya Kupası finalleri golüyle Miroslav Klose'nin tüm zamanların gol rekoruna ulaştı.