Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
GOAL

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralaması: Harry Kane, Kylian Mbappé ve diğerleri FIFA ödülünü kazanmak için rekabet ediyor

Dünya Kupası
İngiltere
Arjantin
İspanya
Fransa
FEATURES
Brezilya
Kanada
Almanya
Meksika
Portekiz
ABD

2026 Dünya Kupası başladı ve turnuvanın en golcü oyuncusuna verilen prestijli Altın Ayakkabı ödülü için yarış da başladı. 48 ülke bu büyük ödül için mücadele ederken önümüzde uzun bir yol var, peki bu şöhretli ödülü hangi yıldız eve götürecek? Turnuvanın en golcü yıldızlarını takip ederken, GOAL'un ödül için öngördüğü adaylar şöyle

Dünya Kupası'nda tarihe adınızı yazmanın birden fazla yolu vardır. Elbette, ülkenizi zafere taşımak en bariz yoldur; ancak efsane statüsüne ulaşmanın, takım sporunda bireysel deha sergilemeyi ödüllendiren, ayrı ve son derece rekabetçi bir yolu daha vardır.

Dünya Kupası kupası takımlar için en büyük tutku olsa da, Altın Ayakkabı ödülü, takımı en büyük ödülü kazanamasa bile bir forvetin dünya sahnesindeki ölümcül içgüdüsünün kanıtıdır.

Bu, sıradan forvetleri efsanevi figürlere dönüştüren ve onları Ronaldo, Eusebio, Gerd Muller, Gary Lineker ve Miroslav Klose gibi isimlerin yer aldığı seçkin bir panteona yerleştiren bireysel bir taçtır.

Bu yıl, Kuzey Amerika'daki stadyumlarda, yeni nesil seçkin golcüler bu efsanevi tarihe kendi bölümlerini yazmaya hazır.

2022 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappe, unvanını korumak ve Fransa'yı üst üste üçüncü kez finale, belki de bu süre zarfında ikinci kez dünya şampiyonluğuna taşımak amacıyla bu turnuvaya giriyor. Ancak, üst üste iki Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmaya hevesli son dünya şampiyonu Lionel Messi ve halihazırda bir Altın Ayakkabı ödülü bulunan İngiltere'nin kahramanı Harry Kane ile yoğun bir rekabet içinde.

Ancak rekabet bununla bitmiyor. İspanya, Portekiz, Brezilya, Norveç ve İsveç kadrolarında dünyanın en iyi forvetlerinden bazılarını barındırdığından, Mbappe, Messi ve Kane gibi isimler Kuzey Amerika'da gölgede kalabilir.

GOAL, Altın Ayakkabı yarışı kızışırken Kanada, Meksika ve ABD'deki en golcü yıldızları takip ediyor.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Harry Kane | İngiltere

    Bayern Münih'in durdurulamaz forveti, bu yılki Dünya Kupası'nda gol krallığı için ciddi bir mücadele vermeye hazır.

    İngiltere'nin kahramanı, Bundesliga'da attığı 36 golle Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. PSG ve Real Madrid'e attığı goller de dahil olmak üzere, Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta attığı 14 gol, en güçlü takımların bile onu durduramadığının bir başka kanıtı.

    • Reklam
  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Kylian Mbappé | Fransa

    Kylian Mbappé, Dünya Kupası'nın tüm zamanların en çok gol atan oyuncular sıralamasında şimdiden altıncı sırada yer alıyor. 14 maçta attığı 12 golle Brezilyalı efsane Pele ile aynı puanda olan Mbappé, turnuvada 26 kez forma giyen Lionel Messi'nin ise bir gol gerisinde. Alman efsane Miroslav Klose'nin sadece dört gol gerisinde olan Mbappé, henüz 27 yaşında olmasına rağmen bu turnuvada sıralamada zirveye tırmanabilir.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Erling Haaland | Norveç

    Norveç milli takımında 50 maçta 55 gol gibi olağanüstü bir gol rekoruna sahip olan Erling Haaland, ilk Dünya Kupası finallerinde muhteşem bir etki yaratmaya hazır.

    Üçüncü kez Premier League Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Manchester City forveti, İngiliz, İspanyol, Fransız ve Arjantinli rakiplerini geride bırakarak Dünya Kupası'nın eşdeğer ödülünü kazanırsa, gelmiş geçmiş en iyi 9 numaralı forvetlerden biri olarak statüsünü daha da güçlendirebilir.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Lionel Messi | Arjantin

    Lionel Messi, son birkaç yıldır Avrupa'nın en üst düzey liglerinin yoğun temposundan ve Şampiyonlar Ligi'nin ihtişamından uzak kaldı; ancak Arjantinli yıldızın bu Dünya Kupası'nda yine başrolü üstlenmesi bekleniyor.

    38 yaşındaki oyuncunun Albiceleste için önemi, dört yıl önce Katar'dan kupayı eve getirdiği günden bu yana neredeyse hiç azalmadı. Son zamanlarda İzlanda ile oynanan hazırlık maçında oyuna sonradan girerek, ilk dokunuşuyla penaltı kazandı (ki bu neredeyse bir gol olacaktı) ve ikinci dokunuşuyla golü atarak Arjantin'in 3-0 galip gelmesini sağladı.

  • Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

    Mikel Oyarzabal | İspanya

    Turnuva öncesinde tartışmasız en çok göz ardı edilen forvet olan Mikel Oyarzabal’ın Altın Ayakkabı ödülünün en güçlü adaylarından biri olduğuna dair hiçbir şüphe olmamalı. 53 maçta attığı 25 gol zaten yeterince etkileyici, ancak asıl akıllara durgunluk veren şey son yedi aydaki performansı. İspanya formasıyla çıktığı son 13 maçta 13 gol attı ve birkaç asist de yaptı.

    İspanya, turnuvaya girerken Mikel Oyarzabal olmadan gol atmakta zorlandı ve Mısır ve Irak ile berabere kaldı.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo | Portekiz

    41 yaşında olan Cristiano Ronaldo için bu, Portekiz milli takımındaki son turnuva olacak. Roberto Martinez'in takımında tartışmasız lider konumunu koruyan Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi zaferine giden yolda ve Dünya Kupası elemelerinde önemli gollerle takıma katkı sağladı.

    Portekiz, eski Real Madrid ve Manchester United yıldızını destekleyen zengin bir kadroya sahip. Bruno Fernandes, Pedro Neto, Vitinha ve Joao Neves, bu ikonik forvetin potansiyelini ortaya çıkarmak için kilit roller oynuyor.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal | İspanya

    Euro 2024'te sadece bir gol atmış olsa da, İspanyol genç oyuncu Lamine Yamal, Barcelona formasıyla hücum hattında verimli bir sezon geçirmiş ve La Liga ile Şampiyonlar Ligi'nde toplam 22 gol kaydetmişti.

    Turnuva sırasında 19 yaşına girecek olan Yamal, o zamana kadar hem Dünya Kupası şampiyonluğu hem de Altın Ayakkabı ödülü için yarışmaya devam etmeyi umuyor.

  • Ousmane Dembele France 2026Getty Images

    Ousmane Dembélé | Fransa

    Ousmane Dembélé, 2025-26 sezonunda 40 maçta 20 gol attığı PSG'de olduğu kadar Fransa milli takımında da aynı verimliliği gösteremedi; ancak forvet, bu büyük sahnede başarılı bir performans sergileyerek Ballon d'Or'u yeniden kazanma umutlarını güçlendirmek için son derece hırslı.

    Şampiyonlar Ligi'nde bir zafer daha kazanan, Kuzey Amerika'da Fransa için önemli bir rol oynayan ve bir başka bireysel ödül daha kazanan Dembele, bir kez daha dünyanın en iyi oyuncusu unvanını kazanmak için kesinlikle iyi bir konumda bulunuyor.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Raphinha | Brezilya

    Raphinha, Barcelona'daki inanılmaz performanslarına rağmen biraz hak ettiği değeri görmüyor; bu performanslar, Ballon d'Or sıralamasında beşinci sırada yer almasıyla sonuçlandı. Katalonya'da sık sık Lamine Yamal'ın gölgesinde kalmasına ve Brezilya'da dikkatlerin çoğunlukla Neymar ve Vinicius Junior gibi isimlere yönelmesine rağmen, 29 yaşındaki kanat oyuncusu, formda olduğu zamanlarda teknik direktörleri tarafından vazgeçilmez bir oyuncu olarak görülüyor.

    Sakatlık sorunları kulüp seviyesinde sezonunu olumsuz etkiledi ve zaman zaman Selecao kadrosunun dışında kalmasına neden oldu, ancak Brezilya altıncı dünya şampiyonluğunu ararken büyük bir etki yaratmayı umuyor.

  • Ecuador v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Julian Alvarez | Arjantin

    Julian Alvarez'in parlamasının tam zamanı! Etrafında bir transfer savaşı yaşanıyor. Atlético Madrid, Real Madrid'in 150 milyon avroluk teklifini şimdiden geri çevirerek, potansiyel talipler olan Barcelona, PSG ve Arsenal'e de uyarıda bulundu.

    Eğer bu turnuvada Arjantin'in ilerlemesinde kilit rol oynarsa, forvet için teklifler yağmaya başlayabilir.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Şu anki en golcü oyuncular

    Turnuvanın ilk iki maçında toplam beş gol atıldı; Meksika Güney Afrika’yı 2-0 yenerken, Güney Kore ise Çek Cumhuriyeti’ni 2-1 mağlup ederek turnuvaya başladı. Şu ana kadar açık ara bir gol kralı yok, ancak Hwang In-beom hayati bir asist yaparak bir adım öne geçti.

    Oyuncu

    Takım

    Goller

    Hwang In-beom

    Güney Kore

    1

    Raul Jimenez

    Meksika

    1

    Oh Hyeon-gyu

    Güney Kore

    1

    Julian Quinones

    Meksika

    1

    Ladislav Krejci

    Çek Cumhuriyeti

    1