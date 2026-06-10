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2026 Dünya Kupası, Açılış Maçı: Neden Dünya Kupası'nı ABD değil de Meksika açıyor? Yer, stadyum, saat, ücretsiz TV yayını ve canlı yayın

Dünya Kupası
Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika

Perşembe günü Dünya Kupası nihayet başlıyor. Peki, açılış maçı neden ABD ve Meksika gibi ortak ev sahibi ülkelerden birinde değil de Meksika’da oynanıyor? SPOX bu konuyu aydınlatıyor ve maçı ücretsiz televizyondan ve canlı yayından nasıl izleyebileceğinizi açıklıyor.

11 Haziran Perşembe günü, nihayet o gün geldi: Meksika, ABD ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası başlıyor! Açılış maçı, tıpkı 16 yıl önce Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda olduğu gibi, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. 

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Peki, neden Dünya Kupası'nı Meksika açıyor da ABD veya Kanada değil? Aşağıda bunun açıklamasını bulabilirsiniz. 

  • 2026 Dünya Kupası, Açılış Maçı: Neden Dünya Kupası'nı ABD değil de Meksika açıyor? Yer, stadyum, saat, ücretsiz TV yayını ve canlı yayın

    Bu sorunun cevabı oldukça açık. Turnuvanın maçlarının büyük bir kısmı ve final de dahil olmak üzere ABD’de oynanacağı için, üç ortak ev sahibi ülke ile FIFA, açılış maçını Meksika’nın yapması konusunda anlaştı. Ayrıca üç ev sahibi ülke arasında Meksika, açık ara en zengin futbol tarihine sahip. Maç, efsanevi bir sahada oynanacak. 

    Çünkü Meksika ve Güney Afrika, Mexico City'deki Aztek Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu stadyum, dünyanın en efsanevi futbol katedrallerinden biri olarak kabul ediliyor. 1970 ve 1986 yıllarında da açılış maçı burada oynanmıştı. Böylece, bu stadyum, bir Dünya Kupası'nın açılış maçına üçüncü kez ev sahipliği yapacak olan dünyadaki ilk stadyum olacak. 

    Buna karşılık, Kanada Toronto'da Bosna-Hersek ile, ABD ise Los Angeles'ta Paraguay ile karşılaşacak ve bu ülkeler de önümüzdeki günlerde kendi evlerinde açılış maçlarını ve törenlerini gerçekleştirecek. Genel bakış:

    • 11 Haziran, 21:00 (MESZ): Meksika - Güney Afrika
    • 12 Haziran, 21:00 (MESZ): Kanada - Bosna-Hersek
    • 13 Haziran, 03:00 (MESZ): ABD - Paraguay
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  • AztekenstadionGetty Images

    2026 Dünya Kupası, Açılış Maçı: Neden Dünya Kupası'nı ABD değil de Meksika açıyor? Yer, stadyum, saat, ücretsiz TV yayını ve canlı yayın - Ücretsiz TV yayını ve canlı yayın

    Almanya'da Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçı canlı izlemek için iki seçenek mevcut. Bunlardan biri ücretsiz televizyon kanalları üzerinden.

    ZDF, hem açılış törenini hem de 90 dakikalık futbol maçını ücretsiz televizyonda canlı olarak yayınlayacak. sportstudio.de üzerinden canlı yayınla maçı takip edebilirsiniz.

    Ayrıca MagentaTV de bu maçta yer alıyor. Telekom'un bu sağlayıcısı, ARD ve ZDF'nin aksine tüm Dünya Kupası maçlarını canlı olarak yayınlıyor ve bunlardan 44'ü bile özel olarak yayınlanıyor. Bununla ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz. 

    MagentaTV tüm Dünya Kupası maçlarını canlı yayınlıyor. Hemen kaydolun!

  • 2026 Dünya Kupası, Açılış Maçı: Neden Dünya Kupası'nı ABD değil de Meksika açıyor? Yer, stadyum, saat, ücretsiz TV yayını ve canlı yayın - grup aşaması fikstürü

    TarihSaat (CET)KarşılaşmaGrupYayın
    11.06.21:00Meksika – Güney AfrikaAMagentaTV, ZDF
    12 Haziran04:00Güney Kore – Çek CumhuriyetiAMagentaTV
    12.06.21:00Kanada – Bosna HersekBMagentaTV, ARD
    13 Haziran03:00ABD – ParaguayDMagentaTV
    13.06.21:00Katar – İsviçreBMagentaTV, ZDF
    14 Haziran0Brezilya – FasCMagentaTV, ZDF
    14.06.03:00Haiti – İskoçyaCMagentaTV, ARD
    14.06.06:00Avustralya – TürkiyeDMagentaTV
    14.06.19:00Almanya – CuracaoEMagentaTV, ARD
    14.06.22:00Hollanda – JaponyaFMagentaTV
    15 Haziran01:00Fildişi Sahili – EkvadorEMagentaTV, ARD
    15.06.04:00İsveç – TunusFMagentaTV
    15 Haziran18:00İspanya – Yeşil Burun AdalarıHMagentaTV, ARD
    15 Haziran21:00Belçika – MısırGMagentaTV, ARD
    16 Haziran0Suudi Arabistan – UruguayHMagentaTV, ZDF
    16.06.03:00İran – Yeni ZelandaGMagentaTV, ZDF
    16.06.21:00Fransa – SenegalIMagentaTV
    17 Haziran0:00Irak – NorveçIMagentaTV
    17.06.03:00Arjantin – CezayirJMagentaTV, ARD
    17.06.06:00Avusturya – ÜrdünJMagentaTV, ZDF
    17 Haziran19:00Portekiz – Demokratik Kongo CumhuriyetiKMagentaTV, ZDF
    17.06.22:00İngiltere – HırvatistanLMagentaTV, ZDF
    18 Haziran01:00Gana – PanamaLMagentaTV
    18.06.04:00Özbekistan – KolombiyaKMagentaTV
    18 Haziran18:00Çek Cumhuriyeti – Güney AfrikaAMagentaTV, ZDF
    18 Haziran21:00İsviçre – Bosna HersekBMagentaTV
    19.06.0:00Kanada – KatarBMagentaTV
    19.06.01:00Meksika – Güney KoreAMagentaTV
    19.06.21:00ABD – AvustralyaDMagentaTV, ARD
    20 Haziran0İskoçya – FasCMagentaTV
    20.06.02.30Brezilya – HaitiCMagentaTV
    20.06.05:00Türkiye – ParaguayDMagentaTV
    20.06.19:00Hollanda – İsveçFMagentaTV, ZDF
    20 Haziran22:00Almanya – Fildişi SahiliEMagentaTV, ZDF
    21 Haziran02:00Ekvador – CuracaoEMagentaTV
    21.06.06:00Tunus – JaponyaFMagentaTV
    21.06.18:00İspanya – Suudi ArabistanHMagentaTV
    21 Haziran21:00Belçika – İranGMagentaTV, ZDF
    22 Haziran0Uruguay – Yeşil Burun AdalarıHMagentaTV
    22.06.03:00Yeni Zelanda – MısırGMagentaTV
    22.06.19:00Arjantin – AvusturyaJMagentaTV, ARD
    22.06.23:00Fransa – IrakIMagentaTV, ARD
    23 Haziran02:00Norveç – SenegalIMagentaTV
    23.06.03:00Ürdün – CezayirJMagentaTV
    23.06.19:00Portekiz – ÖzbekistanKMagentaTV, ARD
    23.06.22:00İngiltere – GanaLMagentaTV, ARD
    24 Haziran01:00Panama - HırvatistanLMagentaTV
    24.06.04:00Kolombiya – Demokratik Kongo CumhuriyetiKMagentaTV
    24.06.21:00İsviçre – KanadaBMagentaTV, ARD
    24.06.21:00Bosna Hersek – KatarBMagentaTV
    25 Haziran0:00İskoçya – BrezilyaCMagentaTV
    25.06.0Fas – HaitiCMagentaTV, ZDF
    25.06.03:00Çek Cumhuriyeti – MeksikaAMagentaTV
    25.06.03:00Güney Afrika – Güney KoreAMagentaTV
    25 Haziran22:00Ekvador – AlmanyaEMagentaTV, ARD
    25 Haziran22:00Curacao – Fildişi SahiliEMagentaTV
    26 Haziran01:00Tunus – HollandaFMagentaTV, ARD
    26.06.01:00Japonya – İsveçFMagentaTV
    26.06.04:00Türkiye – ABDDMagentaTV
    26.06.04:00Paraguay – AvustralyaDMagentaTV, ARD
    26.06.21:00Norveç – FransaIMagentaTV, ZDF
    26.06.21:00Senegal – IrakIMagentaTV
    27.06.02:00Uruguay – İspanyaHMagentaTV
    27.06.02:00Yeşil Burun Adaları – Suudi ArabistanHMagentaTV, ARD
    27.06.05:00Yeni Zelanda – BelçikaGMagentaTV
    27.06.05:00Mısır – İranGMagentaTV
    27.06.23:00Panama – İngiltereLMagentaTV
    27.06.23:00Hırvatistan – GanaLMagentaTV, ZDF
    28 Haziran01:30Kolombiya – PortekizKMagentaTV, ZDF
    28.06.01:30DR Kongo – ÖzbekistanKMagentaTV
    28.06.04:00Ürdün – ArjantinJMagentaTV
    28.06.04:00Cezayir – AvusturyaJMagentaTV
  • Mexiko FansGetty Images

    2026 Dünya Kupası, Açılış Maçı: Neden Dünya Kupası'nı ABD değil de Meksika açıyor? Yer, stadyum, saat, ücretsiz TV yayını ve canlı yayın - gruplar

    A GrubuMeksikaGüney AfrikaGüney KoreÇek Cumhuriyeti
    B GrubuKanadaİsviçreBosna-HersekKatar
    C GrubuBrezilyaFasİskoçyaHaiti
    D GrubuABDTürkiyeParaguayAvustralya
    E GrubuAlmanyaEkvadorFildişi SahiliCuracao
    F GrubuHollandaJaponyaİsveçTunus
    G GrubuBelçikaMısırİranYeni Zelanda
    H GrubuİspanyaUruguaySuudi ArabistanYeşil Burun Adaları
    Grup IFransaSenegalNorveçIrak
    Grup JArjantinAvusturyaCezayirÜrdün
    K GrubuPortekizKolombiyaÖzbekistanKongo Demokratik Cumhuriyeti
    Grup LİngiltereHırvatistanGanaPanama
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