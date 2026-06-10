2026 Dünya Kupası, Açılış Maçı: Neden Dünya Kupası'nı ABD değil de Meksika açıyor? Yer, stadyum, saat, ücretsiz TV yayını ve canlı yayın

Bu sorunun cevabı oldukça açık. Turnuvanın maçlarının büyük bir kısmı ve final de dahil olmak üzere ABD’de oynanacağı için, üç ortak ev sahibi ülke ile FIFA, açılış maçını Meksika’nın yapması konusunda anlaştı. Ayrıca üç ev sahibi ülke arasında Meksika, açık ara en zengin futbol tarihine sahip. Maç, efsanevi bir sahada oynanacak.

Çünkü Meksika ve Güney Afrika, Mexico City'deki Aztek Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu stadyum, dünyanın en efsanevi futbol katedrallerinden biri olarak kabul ediliyor. 1970 ve 1986 yıllarında da açılış maçı burada oynanmıştı. Böylece, bu stadyum, bir Dünya Kupası'nın açılış maçına üçüncü kez ev sahipliği yapacak olan dünyadaki ilk stadyum olacak.

Buna karşılık, Kanada Toronto'da Bosna-Hersek ile, ABD ise Los Angeles'ta Paraguay ile karşılaşacak ve bu ülkeler de önümüzdeki günlerde kendi evlerinde açılış maçlarını ve törenlerini gerçekleştirecek. Genel bakış: