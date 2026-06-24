Kendi evinde düzenlenen bu Dünya Kupası’nda Christian Pulisic, ABD’nin Paraguay’ı 4-1 yendiği maçın ilk 45 dakikasında forma giydi; bu süre zarfında çok iyi bir izlenim bıraktı, Bobadilla’nın 1-0’lık skoru belirleyen kendi kalesine attığı golün oluşmasına katkıda bulundu ve Balogun’un ilk golü için bir asist yaptı, ancak daha sonra baldırında bir rahatsızlık hissetti ve bu durum, teknik direktör Pochettino’nun ikinci yarıdan sonra onu soyunma odasında tutmasına ve yerine Berhalter’ı oyuna sokmasına neden oldu.