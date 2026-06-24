D Grubu'ndaki Türkiye ile oynanacak son maçın arifesinde, ABD milli takımı ve Christian Pulisic için iyi bir haber. 19 Haziran'da Avustralya ile oynanan maçta, Paraguay'a karşı oynanan açılış maçında yaşadığı baldır yorgunluğunun etkileri nedeniyle önceki maçı kaçırmak zorunda kalan Milan'lı futbolcu, Los Angeles Stadyumu'nda Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı takımla oynanacak maç için tamamen iyileşti.
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2026 Dünya Kupası: ABD, Montella’nın çalıştırdığı Türkiye ile oynayacağı son maç için Pulisic’i kadroya geri aldı: Milanlı oyuncunun durumu nasıl?
POCHETTINO’NUN PLANI
Son günlerde Pulisic, Avustralya maçında önlem amaçlı kadro dışı bırakılmasının ardından tam kapasiteyle antrenmanlara yeniden başlamıştı ve ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun Türkiye karşısında sahaya süreceği ilk on birde yeniden yer alması bekleniyor. İki maçta iki galibiyet alarak Dünya Kupası'nda matematiksel olarak son 16'ya kalmayı garantileyen ABD için bu maç, muhtemelen kadro rotasyonunun ön plana çıkacağı bir karşılaşma olacak. ABD, 0 puanda kalarak turnuvadan elenen Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
PULISIC’İN DÜNYA KUPASI
Kendi evinde düzenlenen bu Dünya Kupası’nda Christian Pulisic, ABD’nin Paraguay’ı 4-1 yendiği maçın ilk 45 dakikasında forma giydi; bu süre zarfında çok iyi bir izlenim bıraktı, Bobadilla’nın 1-0’lık skoru belirleyen kendi kalesine attığı golün oluşmasına katkıda bulundu ve Balogun’un ilk golü için bir asist yaptı, ancak daha sonra baldırında bir rahatsızlık hissetti ve bu durum, teknik direktör Pochettino’nun ikinci yarıdan sonra onu soyunma odasında tutmasına ve yerine Berhalter’ı oyuna sokmasına neden oldu.