ABD için her şey yolunda gitti; Avustralya’yı da mağlup ederek, Meksika ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yaptıkları Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi.





Pochettino’nun takımı, Burgess’ın kendi kalesine attığı gol ve Freeman’ın kafa vuruşuyla Avustralya’yı 2-0 mağlup ederek bir kez daha galip geldi ve izleyenleri ikna etti. Maçın tüm heyecanı ilk yarıda yaşandı. Tam puanla ve muhteşem bir futbolla USMNT, şimdiden tur atlamayı garantiledi ve bu çok dengeli turnuvada sürpriz bir aday olarak da öne çıkıyor.