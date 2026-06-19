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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Çeviri:

2026 Dünya Kupası, ABD-Avustralya 2-0: Pulisic'in yokluğunda Pochettino'nun takımı bir kez daha galip geldi ve son 16 turuna yükseldi

Dünya Kupası
ABD - Avustralya
ABD
Avustralya

2026 Dünya Kupası'nın ikinci günündeki maçı takip edin.

ABD için her şey yolunda gitti; Avustralya’yı da mağlup ederek, Meksika ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yaptıkları Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi.


Pochettino’nun takımı, Burgess’ın kendi kalesine attığı gol ve Freeman’ın kafa vuruşuyla Avustralya’yı 2-0 mağlup ederek bir kez daha galip geldi ve izleyenleri ikna etti. Maçın tüm heyecanı ilk yarıda yaşandı. Tam puanla ve muhteşem bir futbolla USMNT, şimdiden tur atlamayı garantiledi ve bu çok dengeli turnuvada sürpriz bir aday olarak da öne çıkıyor.

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    ABD-Avustralya 2-0


    GOLLER - 11' Burgess'ın kendi kalesine attığı gol, 45' Freeman


    GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR -


    63' - Volpato için hemen bir fırsat, top üstten dışarı


    52' - Balogun, çok iyi bir kontra atağı kaçırdı


    İkinci yarı


    52' - Dest'in sol ayağıyla vuruşu, eski Milan oyuncusu yine tehlikeli


    45' - Amerikalılar maçı domine etti; McKennie, Balogun ve Dest'in göze çarpan performanslarıyla harika bir ilk yarıyı tamamladılar


    44' - Skor ikiye çıktı! Freeman, bir seken topun ardından kafayla 2-0'ı yaptı: gol önce ofsayt nedeniyle iptal edildi, ardından geçerli sayıldı

    12' - Leckie hemen dış ayakla denedi ancak beraberliği sağlayamadı


    11' - ABD öne geçti! Balogun, Pepi'yi bulmak için ortaya doğru ilerlerken Burgess'in şanssız bir şekilde topu yönlendirmesiyle kendi kalesine gol attı: 1-0


    1' - İlk dakika ve ilk şut: Konuk takımdan Toure deniyor, şut ortadan gidiyor

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  • MAÇ SONUÇLARI

    ABD (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson (80' Trusty); Adams, Tillman; Dest (80' Scally), McKennie (96' Reyna), Pepi (74' Berhalter); Balogun (96' Wright). Teknik Direktör: Mauricio Pochettino.
    Yedekler: Turner, Brady, Robinson, Arfsten, McKenzie, Roldan, Aaronson, Weah, Zendejas.


    AVUSTRALYA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Burgess (46' Geria); Italiano, O’Neill, Okon-Engstler (77' Irvine); Bos; Leckie (61' Volpato), Toure (46' Irankunda), Velupillay (46' Metcalfe). Teknik Direktör: Tony Popović.
    Yedekler: Ryan, Izzo, Degenek, Trewin, Behich, Herrington, Devlin, Hrustic, Mabil, Yengi.


    SARI KART GÖRENLER - Bos, Circati, Robinson, Italiano, Souttar, Balogun, Richards


    KIRMIZI KART GÖRENLER -


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