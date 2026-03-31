Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Brazil 2026 World Cup kitsNike
Angelica Daujotas

Çeviri:

2026 Brezilya FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Brezilya’nın 2026 formaları açıklandı - efsanevi sarı, cesur Jordan devrimiyle buluşuyor.

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası formaları piyasaya çıktı ve her zamanki gibi Selecao yine işini şansa bırakmıyor.

Nike'da Brezilya formalarısatın alın

Göğsünde beş yıldız ve arkasında zengin bir tarih barındıran Brezilya'nın en büyük sahnedeki görünümü konusunda beklentiler her zaman çok yüksek. Nike, gelenek ile yeniliği harmanlayarak bu beklentilere yanıt verdi ve futbolun en ikonik renklerine sadık kalan bir iç saha forması ile işleri yeni bir yöne taşıyan, cesur ve Jordan markalı bir deplasman forması sundu.

1970'e yapılan ince göndermelerden turnuvanın en dikkat çekici alternatif tasarımlarından birine kadar, Brezilya'nın 2026 koleksiyonu şimdiden gündemde.

Tasarım detayları, çıkış tarihleri ve fiyatlar dahil olmak üzere Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası formaları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Mağaza: Brezilya 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Brazil 2026 World Cup home kitNike

    Brezilya İç Saha Forması

    Bir klasiği bozmamak gerekir – ve Brezilya da bunu yapmadı. Bu, yeniden tasarımdan ziyade rafine bir evrim; futbolun en ikonik formasından tam da beklediğiniz şey.

    2026 iç saha forması, ikonik "kanarya sarısı" temel rengini koruyor, yeşil detaylarla ve mavi şortlarla eşleştiriliyor ve nesiller boyu Dünya Kupası futbolunu tanımlayan görünümü sürdürüyor.

    Ancak Nike, modern dokunuşlar da eklemiştir. Bükülmüş Brezilya bayrağından ilham alan ince bir grafik, kumaşın her yerine yayılırken, yanlarda ve omuzlarda yer alan daha parlak yeşil vurgular, forma daha keskin ve çağdaş bir hava katar.

    Ayrıca, forma genelinde tarihe de gönderme yapılıyor. Renk paleti ve detaylar, tüm zamanların en iyi takımlarından biri olarak kabul edilen efsanevi 1970 kadrosundan ilham alıyor.

    Nike'da Brezilya formaları satın alınŞimdi satın alın

    Fanatics'te Brezilya formaları satın alınŞimdi satınalın

    • Reklam
  • Brazil 2026 World Cup away kitNike

    Brezilya Deplasman Forması

    Jordan Brand ile işbirliği içinde tasarlanan bu deplasman forması – Brezilya için bir Dünya Kupası'nda bir ilk – cesur ve yeni bir kimlik sunuyor.

    Forma, çarpıcı mavi bir zemin üzerine katmanlı, pürüzlü grafikler ve tonlu şeritler içeriyor ve ön tarafta dinamik, neredeyse soyut bir desen oluşturuyor. Sarı detaylar ve turkuaz yan paneller, formayı Brezilya'nın geleneksel renk paletine bağlı tutarken, genel görünüm sahadaki enerjiyi, hareketi ve yaratıcılığı yansıtacak şekilde tasarlandı.

    Konsept aynı zamanda daha agresif bir havaya sahip; tasarımın bazı versiyonları doğadan ve Brezilya'nın "tehlikeli" hücum kimliğinden ilham alıyor. Bu forma, bir ifade parçası ve 2026 döngüsünün en çok konuşulan formalarından biri.

    Nike'ta Brezilya formaları satın alınŞimdi satın alın

    Fanatics'te Brezilya formaları satın alınŞimdi satınalın

