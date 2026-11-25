Mitre Impel, sıklıkla Impel One adıyla güncellenen, okullar ve amatör kulüpler için en popüler ve en çok satan antrenman toplarından biri. Günlük kullanım için tasarlanan top, uygun fiyatı ve şeklini koruma özelliğini bir araya getiriyor. Hem çim hem de suni yüzeylerde pas, şut ve top kontrolü çalışmalarının temel ekipmanlarından biri.