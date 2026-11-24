Mitre Impel, sık sık Impel One adıyla güncellenen, okullar ve amatör kulüpler için en popüler ve en çok satan antrenman futbol toplarından biri. Günlük kullanım için tasarlanan top, uygun fiyatı ve şeklini güvenilir biçimde korumasıyla hem çim hem de suni zeminlerde pas, şut ve top kontrolü çalışmalarının temel ekipmanlarından biri.