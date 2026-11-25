Black Friday 2026 resmen başladı ve erken dönem fırsatları gelmeye başladı. İster salonunuzu maç günleri için kapsamlı bir izleme merkezine dönüştürmek, ister EA FC 27’de lige hükmetmek, ister sezon öncesi form durumunuzu takip etmek isteyin, teknoloji ve futbol ekipmanlarınızı yenilemek için en iyi zaman kasım ayı.

Karmaşık indirim sayfalarında durmadan gezinmek zorunda kalmayın diye futbol tutkunlarına yönelik, şu anda erişilebilen en iyi Black Friday teknoloji ve ekipman fırsatlarını derledik.