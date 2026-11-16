2026 Black Friday'de en iyi spor fırsatları: Krampon, forma, oyun ve antrenman ekipmanları

İster pazar ligi maçları için kramponlarınızı yenilemek, ister en yeni 2026-27 kulüp formasını almak ya da evdeki antrenman düzeninizi geliştirmek isteyin, Black Friday spor ürünleri alışverişi için yılın en iyi haftası.

Nike, adidas, Pro: Direct Soccer, Kitbag ve Amazon gibi büyük perakendeciler, performans ekipmanlarında, taraftar ürünlerinde ve aksesuarlarda fiyatları %50'ye varan oranlarda düşürüyor. Sayısız internet mağazasında fırsat arama zahmetinden sizi kurtarmak için GOAL, şu anda yararlanabileceğiniz en iyi spor fırsatlarını bir araya getirdi.