24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Goal.com black friday deals GOAL / various
Renuka Odedra
Çeviri:

2026 Black Friday'de en iyi spor fırsatları: Krampon, forma, oyun ve antrenman ekipmanları

SHOPPING

En iyi fırsatların hepsi bir arada.

İster pazar ligi maçları için kramponlarınızı yenilemek, ister en yeni 2026-27 kulüp formasını almak ya da evdeki antrenman düzeninizi geliştirmek isteyin, Black Friday spor ürünleri alışverişi için yılın en iyi haftası.

Nike, adidas, Pro: Direct Soccer, Kitbag ve Amazon gibi büyük perakendeciler, performans ekipmanlarında, taraftar ürünlerinde ve aksesuarlarda fiyatları %50'ye varan oranlarda düşürüyor. Sayısız internet mağazasında fırsat arama zahmetinden sizi kurtarmak için GOAL, şu anda yararlanabileceğiniz en iyi spor fırsatlarını bir araya getirdi.

  • EAFC 27 EA

    EA FC 2027

    EA FC 27 ile futbol oyunlarının bir sonraki evrimini deneyimleyin. Yepyeni açık dünya sosyal alanı, baştan aşağı yenilenen Menajer Kariyeri ve tüm lisanslarıyla 21.000'den fazla futbolcuyla bugüne kadarki en gerçekçi ve dokunsal futbol deneyimini sunuyor.

  • Beats Solo 4 Amazon

    Beats Solo 4

    Mayıs 2024'te piyasaya sürülen Beats Solo 4, Apple'ın popüler kulak üstü kablosuz kulaklıklarının en yeni nesli. Tanıdık tasarımını korurken daha iyi ses, daha uzun pil ömrü ve hem iOS hem de Android için akıllı özellikler gibi önemli iç donanım iyileştirmeleri sunuyor.

  • Garmin vívoactive 6Amazon

    Garmin vívoactive 6

    Nisan 2025'te piyasaya sürülen Garmin vívoactive 6, günlük kullanım için tasarlanmış çok yönlü bir sağlık ve fitness GPS akıllı saati. Parlak 3,05 cm'lik AMOLED dokunmatik ekranı, hafif tasarımı ve 11 güne varan pil ömrüyle üst düzey koşu araçlarını daha ulaşılabilir bir fiyatla sunuyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Optimum Nutrition Creatine PowderAmazon

    Optimum Nutrition kreatin tozu

    Optimum Nutrition Micronised Creatine Powder, kas gücünü, kuvveti ve toparlanmayı desteklemek için tasarlanmış, tek bileşenli ve yaygın olarak güven duyulan bir takviye. Mikronize saf kreatin monohidrat sayesinde daha küçük parçacıkları sıvılarda daha kolay çözünüyor ve daha uzun süre sıvının içinde asılı kalıyor. Böylece diğer kreatin takviyelerinde yaygın olan pütürlü dokuyu ortadan kaldırıyor.

  • Under Armour Rogue 4Running ShoeUnder Armour

    Under Armour Rogue 4 koşu ayakkabıları

    Erkekler için Under Armour Charged Rogue 4, konfor, hava geçirgenliği ve tepki verme özelliği arasında denge arayan, nötr basışa sahip koşucular için tasarlanmış çok yönlü bir günlük antrenman ayakkabısı. Hafif, özel tasarım file sayası ile Under Armour'ın kendine özgü Charged Cushioning® orta tabanını birleştirerek kısa ve orta mesafeli koşularda, spor salonu antrenmanlarında veya günlük kullanımda darbeleri en üst düzeyde emiyor.

  • Mitre Impel FootballMitre

    Mitre IMPEL futbol topu

    Mitre Impel, sık sık Impel One adıyla güncellenen, okullar ve amatör kulüpler için en popüler ve en çok satan antrenman futbol toplarından biri. Günlük kullanım için tasarlanan top, uygun fiyatı ve şeklini koruma becerisini bir araya getiriyor. Bu da onu hem çim hem de suni zeminlerde pas, şut ve top kontrolü çalışmalarının vazgeçilmez ekipmanlarından biri yapıyor.

  • FORZA 24ft x 8ft Goal Net Amazon

    FORZA 7,32 m x 2,44 m kale ağı

    FORZA'nın 7,32 m x 2,44 m tam boy çizgili futbol kale ağı, standart ölçülerdeki 11'e 11 kaleler için tasarlanmış üst düzey bir yedek ağ. Net World Sports tarafından üretilen ağ, yoğun kullanıma dayanıklılığı profesyonel bir görünümle birleştirerek hem amatör hem de profesyonel kulüplerin kalelerini takım renkleriyle uyumlu hâle getirmesine olanak tanıyor.

  • SPORTSROYALS Power Tower Dip StationAmazon

    SPORTSROYALS Power Tower dip istasyonu

    Sportsroyals Power Tower Dip Station, ev spor salonları için tasarlanmış, yüksek puanlı ve çok işlevli bir vücut ağırlığıyla kuvvet antrenmanı istasyonu. Dayanıklı, 2 mm kalınlığında çelik alaşımlı iskeleti ve kaymayı önleyen ayaklara sahip genişletilmiş H biçimli tabanıyla yoğun antrenmanlarda son derece sağlam duruyor. Üst vücut ve merkez bölgesi için beş işlevi bir arada sunan bu istasyon, tek bir kompakt alanda barfiks, dip, dikey bacak kaldırma, ters kürek çekme ve yükseltilmiş şınav yapmanıza olanak tanıyor.

  • SCI-MX Protein PowderAmazon

    SCI-MX protein tozu

    SCI-MX Ultra Muscle, yağsız kas gelişimini ve toparlanmayı en üst düzeye çıkarmak isteyen sporcular ve spor salonuna gidenler için formüle edilmiş, kütle ve güç artışına yönelik güçlü bir hepsi bir arada ürün. Farklı kaynaklardan elde edilen proteinleri kompleks karbonhidratlarla birleştirerek tek bir pratik içecekte yüksek miktarda kalorinin yanı sıra kreatin ve glutamin gibi performansı artıran bileşenler sunuyor.

  • Warrior Creatine Gummies Amazon

    Warrior kreatin jelibonları

    Optimum Nutrition Micronised Creatine Powder, kas gücünü, kuvveti ve toparlanmayı desteklemek için tasarlanmış, tek bileşenli ve yaygın olarak güven duyulan bir takviye. Mikronize saf kreatin monohidrat sayesinde daha küçük parçacıkları sıvılarda daha kolay çözünüyor ve daha uzun süre sıvının içinde asılı kalıyor. Böylece diğer kreatin takviyelerinde yaygın olan pütürlü dokuyu ortadan kaldırıyor.