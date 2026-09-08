Getty Images Sport
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2026 Ballon d’Or Yılın Kulübü adayları: Erkeklerde prestijli ödüller için kısa listede PSG, Arsenal ve Bayern Münih öne çıkarken Barcelona yeniden ilgi odağına dönüyor
PSG üst üste ikinci zafere göz dikti
Paris Saint-Germain, kendisini küresel sahnede geçilmesi gereken takım olarak sağlam şekilde konumlandırdı ve bir kez daha Ballon d’Or tartışmalarının merkezinde yer alıyor. İlk Avrupa zaferinin ardından 2025 ödülünü aldıktan sonra Fransız devi, ikinci Şampiyonlar Ligi kupası zaferinin ardından Erkeklerde Yılın Kulübü ödülünü üst üste kazanmayı hedefliyor.
Ancak Ligue 1 şampiyonu için üst üste ikinci şampiyonluğa giden yol kolay olmayacak. Onların üstünlüğü, kendileri de tarihi sezonlar geçiren birkaç Avrupa devinin meydan okumasıyla karşı karşıya. Kısa liste, kıtanın dört bir yanından ve ötesinden farklı başarı hikâyelerini yansıtıyor; bu da final kararının yaklaşan galanın en çok tartışılan unsurlarından biri olacağını garanti ediyor.
- Getty Images Sport
Arsenal ve Bayern, takip eden grubun başını çekiyor
Meydan okuyanların başında, Mikel Arteta yönetiminde gerçekten dönüştürücü bir yıl geçiren Arsenal geliyor. Arsenal, Premier League şampiyonluğu için 22 yıllık bekleyişine sonunda son verdi ve yurt içindeki sert rekabete rağmen İngiliz futbolunun zirvesine geri döndü.
Kısa listeye katılan bir diğer ekip ise, Vincent Kompany yönetiminde taktiksel bir devrim geçiren Almanya devi Bayern Münih. Bireysel Ballon d’Or ödülü için de önde gelen adaylardan biri olan İngiltere kaptanı Harry Kane’in üretken golcülüğünün öncülüğünde Bayern Münih, dünyanın en nefes kesici hücum futbolu örneklerinden bazılarını ortaya koydu.
Küresel tanınırlık ve sürpriz başarı hikâyeleri
Yılın Erkek Kulübü kısa listesini, sporun küresel erişimini öne çıkaran iki kulüp tamamlıyor. Norveç ekibi Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'ndeki müthiş serüveninin ardından elitler arasındaki yerini aldı; burada Atletico Madrid ve Manchester City gibi devleri mağlup ederek beklentileri boşa çıkardı. Listeye dahil edilmeleri, Avrupa sahnesindeki olağanüstü başarılarının bir göstergesi niteliğinde.
Bu uluslararası tabloyu tamamlamak üzere onlara katılan ekip ise Brezilya'nın güçlü kulüplerinden Flamengo. Rio merkezli kulüp, yurt içi ve kıtasal düzeyde üstünlük kurduğu bir sezonun ardından aday gösterildi; Campeonato Brasileiro şampiyonluğunu kazandı ve son altı yılda dikkat çekici bir şekilde üçüncü kez Copa Libertadores'i müzesine götürdü.
- Getty Images Sport
Barcelona ve City, kadınlar tacı için mücadele ediyor
Yılın Kadın Kulübü kategorisinde de rekabet bir o kadar çetin; Barcelona, dünyanın önde gelen gücü statüsünü yeniden kazanmayı hedefliyor. Katalan ekibi, yurt içinde görkemli bir üçleme yaptı ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu daha elde ederek 2026 ödülünün açık favorisi haline geldi. Bu ödülün 2023 ve 2024’teki ilk iki edisyonunu kazanan takım, 2025’te kısa süreliğine Arsenal’ın gerisine düştü.
Barcelona’ya karşı rekabete, İngiltere şampiyonu Manchester City ile Almanya şampiyonu Bayern Münih öncülük ediyor; iki takım da kadın futbolunun zirvesindeki farkı kapatma yolunda önemli adımlar attı. Onlara, OL Lyonnes ile Concacaf W Champions Cup’ı kazanan Meksika ekibi Club America da eşlik ediyor.
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