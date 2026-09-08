Paris Saint-Germain, kendisini küresel sahnede geçilmesi gereken takım olarak sağlam şekilde konumlandırdı ve bir kez daha Ballon d’Or tartışmalarının merkezinde yer alıyor. İlk Avrupa zaferinin ardından 2025 ödülünü aldıktan sonra Fransız devi, ikinci Şampiyonlar Ligi kupası zaferinin ardından Erkeklerde Yılın Kulübü ödülünü üst üste kazanmayı hedefliyor.

Ancak Ligue 1 şampiyonu için üst üste ikinci şampiyonluğa giden yol kolay olmayacak. Onların üstünlüğü, kendileri de tarihi sezonlar geçiren birkaç Avrupa devinin meydan okumasıyla karşı karşıya. Kısa liste, kıtanın dört bir yanından ve ötesinden farklı başarı hikâyelerini yansıtıyor; bu da final kararının yaklaşan galanın en çok tartışılan unsurlarından biri olacağını garanti ediyor.







