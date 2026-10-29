Londra'da 2026 Altın Top Ödülü için görkemli bir gece yaşandı. Gecenin yıldızı, Barcelona'nın eski oyuncusu ve şu anda London City Lionesses'ta forma giyen Alexia Putellas oldu. En çok arzulanan ödülü kazanan Putellas, 2021 ve 2022'nin ardından kariyerinin üçüncü Altın Top'unu aldı. Böylece, son üç ödül töreninde Aitana Bonmatí ile süren İspanyol hakimiyetini devam ettirdi. Bonmatí, ciddi bir sakatlık nedeniyle bu yıl adaylar arasında yer almadı.
2026 Ballon d'Or'u Alexia Putellas kariyerinde üçüncü kez kazandı. Kopa Ödülü Vicky Lopez'e, en iyi teknik direktör unvanı Romeu'ya gitti
VICKY LOPEZ YİNE ÖN PLANDA
En iyi genç yeteneklere verilen Kopa Ödülü'nü üst üste ikinci kez Barcelona'nın forveti Vicky Lopez kazandı. Lopez, geçen yıl İspanya millî takımı ve kulübüyle çıktığı 53 maçta 17 gol atıp 15 asist yaptı. Barcelona ile üç kupa birden kazandı, İspanya ile de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
CATA COLL EN İYİ KALECİ
Bu yılın en iyi kalecisi, geçen yıl podyumun üçüncü basamağında yer alan Barcelonalı Cata Coll oldu. Coll, 39 maçın 23'ünde kalesini gole kapatırken sezon boyunca toplam sadece 18 gol yedi. O da Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İspanya Kadınlar Ligi, Kraliçe Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.
CORRALL YILIN FORVETİ
Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Muller ödülü, Pachuca'nın 35 yaşındaki Meksikalı forveti Charlyn Corral'ın oldu. 2025/26 sezonunda tam 57 gol atan Corral, Ballon d'Or gecesinde ödül alan ilk Meksikalı kadın futbolcu oldu.
BARCELONA = ROMEU
Barcelona'nın 32 yaşındaki teknik direktörü Pere Romeu, bugün dünyanın en güçlü kulübüyle kazanılabilecek her şeyi kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Ligi, Copa de la Reina ve İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü. Barcelona, sezonu tüm kulvarlarda 44 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle tamamladı; 193 gol atarken kalesinde sadece 21 gol gördü.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun