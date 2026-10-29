2026 Ballon d'Or'u Alexia Putellas kariyerinde üçüncü kez kazandı. Kopa Ödülü Vicky Lopez'e, en iyi teknik direktör unvanı Romeu'ya gitti

Londra'da 2026 Altın Top Ödülü için görkemli bir gece yaşandı. Gecenin yıldızı, Barcelona'nın eski oyuncusu ve şu anda London City Lionesses'ta forma giyen Alexia Putellas oldu. En çok arzulanan ödülü kazanan Putellas, 2021 ve 2022'nin ardından kariyerinin üçüncü Altın Top'unu aldı. Böylece, son üç ödül töreninde Aitana Bonmatí ile süren İspanyol hakimiyetini devam ettirdi. Bonmatí, ciddi bir sakatlık nedeniyle bu yıl adaylar arasında yer almadı.