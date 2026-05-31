Ballon d'Or Power Rankings
Tom Maston

2026 Ballon d'Or Güç Sıralaması: Ousmane Dembélé, Harry Kane'in en büyük rakibi olarak öne çıkıyor - ancak Declan Rice'ın umutları Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilginin ardından sönüyor

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisinin hakimiyetinin artık geride kaldığı düşünülürse, Ballon d'Or yarışı son 20 yılın büyük bir bölümünde hiç bu kadar açık bir hal almamıştı; sayısız oyuncu artık her sezonun başında futbolun sunduğu en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduklarına inanarak sezona başlıyor. Ousmane Dembele, sakatlıklar ve istikrarsızlıklarla dolu bir kariyerin ardından 2025'te Altın Top'u kazandı ve 2026'da yine kalabalık bir aday grubu arasında yer alıyor.

Dembélé, Paris Saint-Germain’in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunduğu performansları sayesinde bu ödülü büyük ölçüde garantilemişti; bu sefer de Şampiyonlar Ligi, Ballon d’Or yarışında yine büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Ancak bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, nihai kazananın adı Kuzey Amerika’da yaz aylarına kadar belli olmayabilir.

Afrika Uluslar Kupası'nın da dikkate alınacağını unutmayın; bu, bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergileyebileceği anlamına geliyor.

Ballon d'Or yarışı bir maraton, sprint değil, ancak PSG'nin Budapeşte'de Avrupa şampiyonluğunu savunmasıyla Avrupa sezonu sona ererken, GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, 26 Ekim'de Londra'da yapılacak tören öncesinde Altın Top'un en olası kazananlarını takip etmeye devam ediyor...

Son güncelleme: 29 Mayıs 2026. Listeden çıkarılan oyuncular: Julian Alvarez.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20Pedri (Barcelona) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 4 gol, 12 asist. La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonu oldu.

    Pedri, henüz 23 yaşına basmış olmasına rağmen futbol dünyasının en usta orta saha oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Barcelona, orta sahadaki bu usta oyuncusu sahada olduğunda ancak gerçek performansını sergileyebiliyor. Bu sezon her zaman böyle olmadı, çünkü Pedri yine sakatlık sorunlarıyla boğuşmaya başladı. Ancak formda olduğu zamanlarda La Liga'da ondan daha iyi çok az oyuncu vardı.

    Hansi Flick'in takımı, lig şampiyonluğunu başarıyla korudu, ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki umutları, çeyrek finalde Atletico Madrid'e elenmesiyle sona erdi. Pedri, Dünya Kupası zaferi peşinde koşan İspanya milli takımının yine kilit isimlerinden biri olacak, ancak Ballon d'Or için mücadele etme umudu neredeyse tamamen ortadan kalktı.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    19Bukayo Saka (Arsenal) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 13 gol, 10 asist. Premier Lig şampiyonluğu.

    Form ve kondisyon sorunları nedeniyle, bu sezon Bukayo Saka için pek de iyi bir sezon olmadı. Ancak, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu kazanması ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesi, Arsenal'in kanat oyuncusu için yine de unutulmaz bir sezon oldu.

    Saka'nın takıma dönüşü, Mayıs ayı başında Fulham karşısında Arsenal'in haftalardır sergilediği en iyi performansı ortaya çıkardı ve takım şampiyonluk yarışının kontrolünü yeniden ele geçirdi. Ardından, İngiltere milli takım oyuncusu, Gunners'ın Avrupa futbolunun en büyük maçına katılmasını garantileyen golü attı. Saka'nın bu yaz Dünya Kupası'nda Three Lions'ın kilit oyuncularından biri olacağı da göz önüne alındığında, Ballon d'Or kampanyası daha yeni başlıyor olabilir.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    18Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    2025-26 sezonunda: 23 gol, 14 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid'deki performansları açısından berbat bir 2025 yılı geçirdi ve Ballon d'Or intikam turu ters teptiği için takvim yılı boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi. Ancak, eski bir atasözünde de söylendiği gibi, form geçicidir ama sınıf kalıcıdır ve Vini, 2026'nın başlangıcında, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında altı maçta dört gol atarak, hala belirleyici olabileceğini gösterdi.

    Eski Flamengo yeteneğinin en iyi seviyesine dönmesi, Bernabeu'ya kupa getirmek için yeterli olmadı; ayrıca Brezilya milli takımındaki berbat performansı, Dünya Kupası başlamadan önce mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle, Ballon d'Or adaylığı şu anda umabileceği en iyi şey.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    17Lautaro Martinez (Inter) ↔️

    2025-26 sezonunda: 26 gol, 8 asist. Serie A ve Coppa Italia şampiyonluğu.

    Bodo/Glimt tarafından Şampiyonlar Ligi'nden utanç verici bir şekilde elenmelerine rağmen, Inter yine de başarılı bir sezon geçirdi. Nerazzuri, Coppa Italia finalinde zafer kazanmadan önce Serie A şampiyonluğunu garantiledi. Önceki yıllarda olduğu gibi, Lautaro Martinez bu başarının arkasındaki itici güç oldu.

    İtalya'nın en üst liginde 3 gol farkla gol kralı olan Lautaro, bu yaz Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda yine yer alacak. 2024 Copa America'da yıldızlaşarak büyük turnuvalardaki başarısızlık yükünü omuzlarından atan 28 yaşındaki oyuncu için, belki de bu yaz dünya sahnesinde parlamanın zamanı gelmiştir.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Raphinha (Barcelona) ↔️

    2025-26 sezonunda: 21 gol, 8 asist. La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonu oldu.

    Bazıları için, Raphinha'nın 2025 Ballon d'Or oylamasında beşinci sırada yer alması, Barcelona formasıyla kaydettiği oldukça etkileyici istatistikler göz önüne alındığında bir utançtı. Haklıydılar da ve Brezilyalı oyuncu, sezonun ilk aylarında ilerlemesini engelleyen inatçı bir hamstring sorununu atlattıktan sonra yeniden adaylar arasına girmeye istekli görünüyordu.

    Supercopa de Espana finalinde Real Madrid'e karşı ve Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle'a karşı maçı kazandıran performanslar sergiledi, ancak Barça'nın Avrupa'daki umutları açısından pahalıya mal olan bir başka sakatlık geçirdi. Bununla birlikte, turnuva yaklaşırken Carlo Ancelotti yönetiminde gelişme gösteren Selecao ile birlikte Dünya Kupası'nda Brezilya'nın liderlerinden biri olacak.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    15Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) 🆕

    2025-26 sezonunda: 3 gol, 16 asist, 19 maçta kalesini gole kapatma başarısı. Afrika Uluslar Kupası, Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve UEFA Süper Kupası şampiyonu oldu.

    Dünyanın en iyi sağ beklerinden biri olan Achraf Hakimi, PSG'de bir kez daha mükemmel bir sezon geçirdi ve sakatlığından tam zamanında dönerek Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferde tam anlamıyla rol aldı.

    Şu an için, CAF'ın tartışmalı Afrika Uluslar Kupası finalinin sonucunu bozma kararıyla Afrika şampiyonu olduğunu iddia edebilir, ancak Senegal'in itirazı bu kararı tersine çevirebilir. Her halükarda, Fas, 2022'deki dördüncü sıradaki başarısını tekrarlamak hedefiyle Dünya Kupası'nda ileriye gitme şansına sahip.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    14Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️

    2025-26 sezonunda: Dört gol, beş asist, 29 maçta kalesini gole kapatma başarısı. Premier Lig şampiyonluğu.

    Belki de hiçbir oyuncu, modern Arsenal'i Gabriel Magalhaes kadar iyi özetleyemez. Brezilya milli takımında forma giyen bu oyuncu, Premier League'in en tehlikeli duran top silahlarından biri olarak öne çıkarken, fiziksel savunma stili de son yirmi yılda nadiren şu anda olduğu kadar popüler olmuştur.

    William Saliba her zamanki gibi klasını korusa da, Gabriel artık Arsenal'in stoper ikilisinin daha önemli üyesi olarak görülebilir. Ancak, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı, Selecao ile güçlü bir Dünya Kupası geçirmiş olsa bile, şüphesiz aleyhine bir faktör olacaktır.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 12 gol, 25 asist.

    Premier Lig'in tek sezon asist rekorunu kırarak hem FWA Yılın Futbolcusu hem de Premier Lig Yılın Futbolcusu ödüllerini kazanan Bruno Fernandes, bir kez daha Manchester United'ın lokomotifi olduğunu kanıtladı. Şimdi Portekiz formasıyla Dünya Kupası'nda da başarılı bir performans sergilerse, Ballon d'Or adaylığı kesinlikle onun olacak.

    Ancak Altın Top'u kazanmak bambaşka bir konu. United'ın Avrupa'da yer almaması ve çabalarının karşılığında bir kupa kazanamaması nedeniyle, Fernandes'in ana adaylar arasında yer alabilmesi için gerçekten olağanüstü bir sezon geçirmesi gerekirdi. Her ne kadar iyi olsa da, o seviyeye ulaşamadı.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    12Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 35 gol, 6 asist. Suudi Pro Ligi şampiyonluğu.

    Sadece bir kişi, Sir Stanley Matthews, 40 yaşında veya üzerinde Ballon d'Or'u kazanmıştır ve Cristiano Ronaldo'nun bu seçkin kulübe katılması, dikkatini Avrupa futboluna verenler için uzak bir ihtimal gibi görünebilir. Ancak, beş kez Altın Top ödülünü kazanan oyuncu Suudi Arabistan'da goller atmaya devam etti ve sezon ortasında geçirdiği bir düşüşün ardından Al-Nassr'ın Pro League şampiyonluğunu kazanmasıyla nihayet Orta Doğu'da ilk kupa zaferini elde etti.

    Ronaldo, yeni Suudi şampiyonu için maç başına ortalama bir gol attı ve FIFA'nın Dünya Kupası'nda ilk maçtan itibaren oynayabilmesi için ona bir fırsat vermesiyle, geçen yıl UEFA Uluslar Ligi'ni kazandıktan sonra sonuna kadar gitme şansını değerlendirmek isteyen Portekiz takımının hücum hattını yine o yönetecek. Ronaldo, kulüp düzeyinde tattığı başarıya uluslararası başarıyı da ekleyebilirse, en azından podyumda bir yer alması kaçınılmaz olabilir...

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    11Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 36 gol, 26 asist. MLS Kupası'nı kazandı.

    Bunu başaramazdı, değil mi?! Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterilme günlerinin geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi ilk MLS Kupası'na taşıdıktan ve Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanma favorileri arasında yer almasından sonra, sekiz kez bu ödülü kazanan oyuncunun yaz aylarında Altın Top yarışında yeniden yer alması için gerçek bir şans var.

    Messi, Miami'nin altı play-off maçında altı gol ve yedi asistle ikinci kez üst üste MLS MVP ödülünü kazanarak bir sınıf farkı olduğunu kanıtladı ve Arjantin'in Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu savunmasına yardımcı olabilirse, kulüp seviyesindeki bu başarı kesinlikle dikkate alınacaktır. Çevresindeki tüm yeteneklere rağmen, Messi Albiceleste kadrosunun kalbinde yer almaya devam ediyor ve bu nedenle, şu anda evi olarak gördüğü ülkede elde edilecek herhangi bir zafer, büyük olasılıkla bir kez daha büyük ölçüde ona atfedilecektir.

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    10Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    2025-26 sezonunda: 51 gol, 10 asist. FA Kupası ve Carabao Kupası'nı kazandı.

    Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, Erling Haaland 2025-26 sezonuna "Terminatör Modu"na geçerek, en büyük kupalar için yeniden iddialı bir takım olmayı hedefleyen Manchester City'nin tek başına bir koçbaşı haline geldi. 2026'nın başında yaşanan gol suskunluğu, Haaland'ın Ballon d'Or şansını ve City'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle kupa kazanma umutlarını tehlikeye attı, ancak takım toparlanarak FA Cup ve Carabao Cup'ı kazandı ve Premier League şampiyonluk yarışında Arsenal'e son ana kadar baskı uyguladı.

    Haaland, ulaşabileceği en büyük kupaları kazanamasa da, Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması, yıldız forvetine ilk kez büyük bir uluslararası turnuvada yer alma şansı sunarak adaylığını güçlendirdi. İskandinavlar, Kuzey Amerika'da zafer kazanacak sürpriz adaylardan ibaret olsa da, Haaland bu küresel sahneyi kullanarak seçmenlere neler yapabileceğini hatırlatabilir.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 6 gol, 13 asist. Premier Lig şampiyonluğu.

    Declan Rice, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve o günden bu yana Arsenal'de giderek daha da güçlendi. Rice, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında en önemli oyunculardan biri oldu ve takımın Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde büyük rol oynadı.

    Rice'ın hücumdaki koşuları, savunmadaki katkıları ve duran toplardaki vuruşları sayesinde maçlar nadiren onun dikkatinden kaçıyor. Ayrıca, 2026 Dünya Kupası'nı kazanarak 60 yıllık acıyı sona erdirebilecek gibi görünen Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında da kesin bir ilk 11 oyuncusu.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    8Luis Diaz (Bayern Münih) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 28 gol, 25 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonu oldu.

    Liverpool taraftarlarının, Luis Diaz geçen yaz satılmasaydı sezonun çok daha başarılı geçip geçmeyeceğini merak etmeleri affedilebilir. Çok yönlü forvet, 2024-25 sezonunda Reds'in şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı, ancak yeni bir meydan okuma arzusu, kulübün Kolombiyalı milli oyuncuyu Bayern Münih'e 75 milyon avroya (65,5 milyon sterlin/88 milyon dolar) satmasına neden oldu.

    Diaz o günden beri geriye bakmadı ve Harry Kane ile Bayern'deki diğer takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladı. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da attığı bazı goller muhteşemdi, Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan verici performansları ise, Bayern'in Avrupa'da yine başarısız olmasına rağmen, Ballon d'Or oylamasına katılanların dikkatini kesinlikle çekmiş olmalı. Diaz'ın bu yaz, sürpriz aday olarak gösterilen Kolombiya milli takımında ilk Dünya Kupası'na çıkacağını da hesaba katarsak, Altın Top ödülünün en güçlü adaylarından biri olduğunu söyleyebiliriz.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ↔️

    2025-26 sezonunda: 22 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi eleme turlarının en iyi oyuncusunu seçecek olsaydık, Khvicha Kvaratskhelia diğerlerinden açık ara farkla önde olurdu. PSG'nin kanat oyuncusu, turnuva tarihinde yedi eleme maçında üst üste gol atan veya asist yapan ilk oyuncu oldu. Bu sayının içinde, son şampiyonun bir başka Avrupa zaferine doğru ilerlerken attığı bazı muhteşem goller de yer alıyor.

    Ancak Kvaratskhelia'nın sezon boyunca gösterdiği performans aynı seviyede değildi. Gürcistan'ın Dünya Kupası'na katılamaması, Ballon d'Or sıralamasında ulaşabileceği en yüksek noktaya bir sınır koyma tehdidi oluşturuyor. "Kvaradona" lakaplı oyuncunun en azından podyuma çıkması için hala bir yol var ve oraya ulaşmak için elinden gelenin fazlasını yaptı.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    2025-26 sezonunda: 48 gol, 10 asist.

    Bu yıl Kylian Mbappe nihayet Ballon d'Or'u kazanacak mı? Monaco'da genç bir oyuncu olarak ortaya çıktığı andan itibaren, bu forvet oyuncusu geleceğin Altın Top ödülü sahibi olarak gösterildi. Ancak kısa süre önce 27. yaş gününü kutlayan Mbappe, podyumun zirvesine çıkma fırsatını hâlâ bekliyor.

    Sezonun büyük bir bölümünde, bu bekleyişi sona erdirmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Mbappe, zor günler geçiren Real Madrid'i sırtında taşıdı, hatta tam olarak iyileşmekte zorlandığı bir diz sakatlığı geçirdi. Bu sırada Los Blancos'un sezonu bir kupa ile bitirme umutları da giderek azaldı. Ancak Mbappe, en iyi performanslarını Dünya Kupaları için saklama eğilimindedir, bu nedenle Fransa kaptanının, kulüp sezonu hayal kırıklığıyla sona ermiş olsa bile Ballon d'Or yarışında sonuna kadar mücadele etmesini bekleyebiliriz.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 23 gol, 33 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonu oldu.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını öngörenler büyük bir yanılgıya düştüler, çünkü kanat oyuncusu Bundesliga şampiyonu için neredeyse iki yıldır muhteşem performanslar sergiliyor. Hem gol atma hem de diğer oyuncular için gol fırsatları yaratma konusunda eşit derecede yetenekli olan 24 yaşındaki oyuncu, Almanya'nın en üst liginde en korkulan forvetlerden biri haline geldi. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı; özellikle çeyrek finalde Real Madrid'e karşı, Bernabeu'da uzun süre rakibi zorladıktan sonra Bavyera'da attığı golle seriyi tamamladı.

    Olise'nin kulüp performansları, yoğun rekabete rağmen Fransa milli takımında ilk 11'de yerini sağlamlaştırmasına da yardımcı oldu. Bu nedenle, kupayı kaldırması beklenen favorilerden birinin kadrosunda yer alan Olise, yaklaşan Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri olabilir.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    4Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 10 asist. Ligue 1, Şampiyonlar Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası şampiyonlukları.

    Vitinha, beş yıl önce Wolves'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminden 2025'te Ballon d'Or podyumuna çıkmasına kadar uzun bir yol kat etti ve PSG'nin baş diktatörü artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak görülüyor. Kuşkusuz, sezonun büyük bir bölümünde bu şekilde oynadı ve Luis Enrique'nin takımı hem Ligue 1'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazandıkça, oyununa daha fazla gol ve asist ekledi.

    Vitinha, Şampiyonlar Ligi finalinde Maçın En İyi Oyuncusu seçildi ve bu yaz, 2025 Uluslar Ligi'ni kazandıktan sonra Dünya Kupası'nda zafer kazanabileceğine gerçekten inanan Portekiz kadrosunda yer alacak. Eğer bunu başarırlarsa, orta sahadaki adamlarının bunda büyük bir payı olacaktır.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 25 gol, 20 asist. La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonu oldu.

    Sezon öncesinde bahisçilerin Ballon d'Or favorisi olan Lamine Yamal, bu ödülü kazanan ilk 21 yaş altı oyuncu olma yolunda ilerliyor - ve bunu başarmak için 2026'da ödülü kazanması bile gerekmeyecek! Barcelona'nın genç oyuncusu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarındaki performansıyla birçok kişinin gözünde dünyanın en iyi futbolcusu olarak öne çıktı ve oylamada Dembele'nin ardından ikinci sırada yer alması da bunun kanıtı oldu.

    Hala Yamal'ın en önemli maçlarda daha belirleyici anlar yaratması gerektiğine inananlar var. Öte yandan, bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının sakatlık sorunlarını artırdığı ve bunun da sezonunu erken bitirmesine ve Dünya Kupası'nın ilk maçlarında forma giyememesine yol açacağına dair endişeler var. Yamal, Kuzey Amerika'daki eleme maçlarından çok önce İspanya kadrosuna geri dönmüş olacak ve bu yaz bir başka büyük uluslararası turnuvada parlayabilirse, Ballon d'Or'u yine de kazanabilir.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    2Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    2025-26 sezonunda: 19 gol, 12 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

    Sakatlıklar, Dembele'nin PSG'nin sezonun ilk yarısında yaratabileceği etkiyi sınırladı, bu da Ballon d'Or unvanını savunmasının imkansız gibi göründüğü anlamına geliyordu. Ancak, tam olarak forma kavuşmasından bu yana, en iyi formunu yeniden keşfederek tekrar gündeme geldi; özellikle Şampiyonlar Ligi eleme turlarında hem Liverpool hem de Bayern Münih karşısında galibiyeti getiren performansları ve ardından finalde attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

    Luis Enrique'nin takımı geçen sezonki Avrupa zaferini tekrarlarken, Dembele de Dünya Kupası öncesinde formunu yakalayan Fransa milli takımının kilit oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor. Bu nedenle, kişisel performansları 2024-25 sezonundaki zirveye her zaman ulaşamasa da, Dembele bir kez daha Altın Top ödülünün güçlü adayları arasında yer alıyor.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 65 gol, 7 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonu oldu.

    Harry Kane'i tam olarak takdir etmeyenler her zaman olacaktır, ancak yıllardır pek çok kişinin onu eleştirmek için kullandığı "kupa hasreti" yükünden kurtulduktan sonra, Bayern Münih'in forveti, olağanüstü bir gol ortalamasıyla gol atmaya devam ederken, bireysel olarak da takdir edilmeye layık olduğunu göstermeye kararlı, bir misyonu olan bir adam gibi görünüyor.

    Kane, sayısız gol atmanın yanı sıra, Bundesliga şampiyonu için çok etkili bir şekilde çok yönlü oyununu sergiledi ve bu formunu sürdürebilirse, yaz bitmeden daha fazla kupa kazanabilir. İngiltere taraftarları, kaptanlarının Dünya Kupası'nda yine gücünü kaybetmemesi için dua ediyor, çünkü Kane, Three Lions'ın uluslararası düzeyde büyük bir başarıya ulaşmak için 60 yıldır süren acı bekleyişini sona erdirme umutlarının anahtarı.