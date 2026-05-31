2026 Ballon d'Or Güç Sıralaması: Ousmane Dembélé, Harry Kane'in en büyük rakibi olarak öne çıkıyor - ancak Declan Rice'ın umutları Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilginin ardından sönüyor

Dembélé, Paris Saint-Germain’in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunduğu performansları sayesinde bu ödülü büyük ölçüde garantilemişti; bu sefer de Şampiyonlar Ligi, Ballon d’Or yarışında yine büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Ancak bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, nihai kazananın adı Kuzey Amerika’da yaz aylarına kadar belli olmayabilir.

Afrika Uluslar Kupası'nın da dikkate alınacağını unutmayın; bu, bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergileyebileceği anlamına geliyor.

Ballon d'Or yarışı bir maraton, sprint değil, ancak PSG'nin Budapeşte'de Avrupa şampiyonluğunu savunmasıyla Avrupa sezonu sona ererken, GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, 26 Ekim'de Londra'da yapılacak tören öncesinde Altın Top'un en olası kazananlarını takip etmeye devam ediyor...

Son güncelleme: 29 Mayıs 2026. Listeden çıkarılan oyuncular: Julian Alvarez.