Ballon d'Or Power Rankings
Tom Maston

Çeviri:

2026 Ballon d'Or Güç Sıralaması: Luis Diaz ve Declan Rice, Şampiyonlar Ligi'ndeki güçlü performanslarıyla şanslarını artırdı – ancak Harry Kane hâlâ aşılması gereken isim

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisinin hakimiyetinin artık geride kaldığı düşünülürse, Ballon d'Or yarışı son 20 yılın büyük bir bölümünde hiç bu kadar açık bir hal almamıştı; sayısız oyuncu artık her sezonun başında futbolun sunduğu en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduklarına inanarak sezona başlıyor. Ousmane Dembele, sakatlıklar ve istikrarsızlıklarla dolu bir kariyerin ardından 2025'te Altın Top'u kazandı ve bir yıl sonra da kalabalık bir adaylar grubu arasında yer alıyor.

Dembélé, Paris Saint-Germain’in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunduğu performansları sayesinde bu ödülü büyük ölçüde garantilemişti; bu sefer de Şampiyonlar Ligi, Ballon d’Or yarışında yine büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Ancak bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, nihai kazananın adı Kuzey Amerika’da yaz aylarına kadar belli olmayabilir.

Afrika Uluslar Kupası'nın da dikkate alınacağını unutmayın; bu, bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergileyebileceği anlamına geliyor.

Ballon d'Or yarışı bir maraton, sprint değil ve Dembele'nin 2024-25 sezonunun ortasına kadar potansiyel bir kazanan olarak ortaya çıkmadığını akılda tutmakta fayda var. Ancak, Avrupa sezonu artık son düzlüğe girerken, GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, Altın Top'un en olası kazananlarını takip etmeye devam ediyor...

Son güncelleme: 16 Nisan 2026. Listeden çıkan oyuncular: Fede Valverde.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20Pedri (Barcelona) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 4 gol, 11 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Pedri, henüz 23 yaşına basmış olmasına rağmen futbol dünyasının en usta orta saha oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Barcelona, orta sahadaki bu usta oyuncusu sahada olduğunda ancak gerçek performansını sergileyebiliyor. Bu sezon her zaman böyle olmadı, çünkü Pedri yine sakatlık sorunlarıyla boğuşmaya başladı. Ancak formda olduğu zamanlarda, La Liga'da ondan daha iyi çok az oyuncu vardı.

    Hansi Flick'in takımı şu anda lig şampiyonluğunu korumak için iyi bir yolda ilerliyor, ancak Atletico Madrid'e çeyrek finalde elenerek Şampiyonlar Ligi umutları sona erdi. Pedri, Dünya Kupası zaferi peşinde koşan İspanya milli takımının yine de önemli bir üyesi olacak, ancak Ballon d'Or için mücadele etme umudu neredeyse tamamen ortadan kalktı.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    19Lautaro Martinez (Inter) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 24 gol, 6 asist.

    Bodo/Glimt tarafından Şampiyonlar Ligi'nden utanç verici bir şekilde elenmiş olsalar da, Inter yine de güçlü bir sezon geçiriyor. Nerazzuri, Serie A tablosunun zirvesinde 7 puan farkla lider durumda ve Coppa Italia finaline yükseldi. Önceki yıllarda olduğu gibi, Lautaro Martinez bu başarının arkasındaki itici güç oldu.

    İtalya'nın en skorer oyuncusu olan Lautaro, bu yaz Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda da yer alacak. 2024 Copa America'da yıldızlaşarak büyük turnuvalardaki başarısızlık lanetini üzerinden atan 28 yaşındaki oyuncu için, belki de bu yaz dünya sahnesinde parlamanın zamanı gelmiştir.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Rayan Cherki (Manchester City) 🆕

    2025-26 sezonunda: 10 gol, 13 asist. Carabao Kupası'nı kazandı.

    Son birkaç yılın en değerli transferlerinden biri olan Rayan Cherki, geçen yaz Lyon'dan 34 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer olduktan sonra takımın kaderini değiştiren bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Daha önce Pep Guardiola tarafından kanatları kırpılabilecek türden bir yetenek olan Cherki'ye, City'nin teknik direktörü kendini ifade etme özgürlüğü vermeyi tercih etti ve sonuçlar ortada.

    22 yaşındaki oyuncu, City'nin sezonunu tersine çevirmesinde o kadar önemli bir rol oynadı ki, takım şu anda iç sahada üçlü kupayı kazanmanın eşiğinde. Didier Deschamps'ın bu yaz Fransa milli takımında ona benzer bir rol vereceği henüz belli değil, ancak Cherki mevcut performans seviyesini korursa Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri olabilir.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    17Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 20 gol, 14 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid'deki performansları açısından berbat bir 2025 yılı geçirdi ve Ballon d'Or intikam turu ters teptiği için takvim yılı boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi. Ancak, eski atasözünde de söylendiği gibi, form geçicidir ama sınıf kalıcıdır ve Vini, 2026'nın başlangıcında, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında altı maçta dört gol atarak, hala belirleyici olabileceğini gösterdi.

    Ancak, eski Flamengo yeteneğinin en iyi seviyesine dönmesi, Bernabeu'ya kupa getirmek için yeterli olmayacak gibi görünüyor. Ayrıca, Brezilya milli takımındaki berbat performansının, Dünya Kupası başlamadan önce acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle, Ballon d'Or adaylığı şu anda umabileceği en iyi şey.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Raphinha (Barcelona) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 19 gol, 8 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Bazıları için, Raphinha'nın 2025 Ballon d'Or oylamasında beşinci sırada yer alması, Barcelona formasıyla kaydettiği oldukça etkileyici istatistikler göz önüne alındığında bir utançtı. Haklıydılar da ve Brezilyalı oyuncu, sezonun ilk aylarında ilerlemesini engelleyen inatçı bir hamstring sorununu atlattıktan sonra yeniden adaylar arasına girmeye istekli görünüyordu.

    Supercopa de Espana finalinde Real Madrid'e karşı ve Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle'a karşı maçı kazandıran performanslar sergiledi, ancak Barça'nın Avrupa'daki umutları açısından pahalıya mal olan bir başka sakatlık geçirdi. Bununla birlikte, turnuva yaklaşırken Carlo Ancelotti yönetiminde gelişme gösteren Selecao ile birlikte Dünya Kupası'nda Brezilya'nın liderlerinden biri olacak.

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 11 gol, 23 asist.

    Premier Lig'in tek sezon asist rekorunu gözüne kestiren ve bu sayede İngiltere'nin en üst liginde Yılın Futbolcusu seçilmesi yönündeki sesler artan Bruno Fernandes, bir kez daha Manchester United'ın lokomotifi olduğunu kanıtlıyor. Eğer sezon sonuna kadar bu formunu koruyabilir ve Portekiz formasıyla Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyebilirse, Ballon d'Or adaylığı da onu bekliyor olacaktır.

    Ancak Altın Top'u kazanmak bambaşka bir konu. United'ın Avrupa'da yer almaması ve çabalarının karşılığında bir kupa kazanamaması nedeniyle, Fernandes'in ana adaylar arasında yer alabilmesi için gerçekten olağanüstü bir sezon geçirmesi gerekirdi. Her ne kadar iyi olsa da, o seviyeye ulaşamadı.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    14Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 32 gol, 6 asist.

    Sadece bir kişi, Sir Stanley Matthews, 40 yaşında veya üzerinde Ballon d'Or'u kazanmıştır. Cristiano Ronaldo'nun bu seçkin kulübe katılması, dikkatini Avrupa futboluna verenler için pek olası görünmeyebilir. Ancak, beş kez Altın Top ödülünü kazanan Ronaldo, Suudi Arabistan'da goller yağdırmaya devam ediyor ve sezon ortasında yaşadığı kısa bir düşüşün ardından Al-Nassr'ın Pro League tablosunun zirvesine geri dönmesi ve AFC Şampiyonlar Ligi İkincisi'nin (Asya'nın Avrupa Ligi versiyonu) finaline kalmasıyla, bu sezon Orta Doğu'da nihayet ilk kupasını kazanabilir.

    Ronaldo, bu sezon lig lideri takımda maç başına ortalama bir gol atıyor ve FIFA'nın Dünya Kupası'nda ilk maçtan itibaren oynayabilmesi için ona bir erteleme vermesiyle, geçen yıl UEFA Uluslar Ligi'ni kazandıktan sonra şansını deneyecek olan Portekiz milli takımının hücum hattını yine o yönetecek. Ronaldo önümüzdeki birkaç ay içinde kulüp ve milli takım düzeyinde başarıya ulaşırsa, bir başka Altın Top ödülünü kaçırması pek olası görünmüyor...

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    13Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 31 gol, 19 asist. MLS Kupası'nı kazandı.

    Bunu başaramazdı, değil mi?! Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterilme günlerinin geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi ilk MLS Kupası'na taşıdıktan ve Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanma favorileri arasında yer almasından sonra, sekiz kez bu ödülü kazanan oyuncunun yaz aylarında Altın Top yarışında yeniden yer alması için gerçek bir şans var.

    Messi, Miami'nin altı play-off maçında tek başına altı gol ve yedi asist yaparak üst üste ikinci kez MLS MVP ödülünü kazanırken, bir sınıf üstte olduğunu kanıtladı ve 2026'da Arjantin'in Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu savunmasına yardımcı olabilirse, kulüp seviyesindeki bu başarı kesinlikle dikkate alınacaktır. Çevresindeki tüm yeteneklere rağmen, Messi Albiceleste kadrosunun kalbinde yer almaya devam ediyor ve bu nedenle, şu anda evi olarak gördüğü ülkede elde edilecek herhangi bir zafer, büyük olasılıkla bir kez daha büyük ölçüde ona atfedilecektir.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️

    2025-26 sezonunda: Dört gol, beş asist, 25 maçta kalesini gole kapatma başarısı.

    Belki de hiçbir oyuncu, modern Arsenal'i Gabriel Magalhaes kadar iyi özetleyemez. Brezilya milli takımında forma giyen bu oyuncu, Premier League'in en tehlikeli duran top silahlarından biri olarak öne çıkarken, fiziksel savunma stili de son yirmi yılda nadiren şu anda olduğu kadar popüler olmuştur.

    William Saliba her zamanki gibi klasını korusa da, Gabriel artık Arsenal'in stoper ikilisinin daha önemli üyesi olarak görülmelidir. Eğer sezonun sonuna kadar önemli goller atmaya devam ederken, diğer tarafta da gol yememeyi başarırsa, Selecao ile geçireceği güçlü bir Dünya Kupası, Ballon d'Or adayları arasında kendine bir yer edinmesi için yeterli olacaktır.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    11Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 10 asist. Şampiyonlar Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

    Vitinha, beş yıl önce Wolves'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminden bu yana uzun bir yol kat ederek 2025'te Ballon d'Or podyumunda yer aldı ve PSG'nin baş diktatörü artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak görülüyor. Kuşkusuz, sezonun büyük bir bölümünde bu şekilde oynadı ve Kasım ayında Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı yendikleri maçta attığı hat-trick ile de vurgulandığı gibi, oyununa daha fazla gol ve asist ekledi.

    Ayrıca bu yaz, 2025 Uluslar Ligi'ni kazandıktan sonra Dünya Kupası'nda zafer kazanabileceğine gerçekten inanan Portekiz milli takımının bir parçası olacak. Eğer bunu başarırlarsa, Vitinha muhtemelen bunda büyük rol oynamış olacak.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    10Julian Alvarez (Atlético Madrid) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 21 gol, 10 asist.

    Julian Alvarez için inişli çıkışlı bir sezon oldu. Alvarez, Atletico Madrid'de hızlı bir başlangıç yaptı ve Eylül ayındaki derbide Real Madrid'i yenmeye yardımcı olmak için iki gol attı. Ancak o maçtan bu yana La Liga'da sadece iki gol attı, bu da Ballon d'Or'a bir kez daha aday olmasının imkansız gibi göründüğü anlamına geliyordu.

    Ancak Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki performansları sayesinde her şey değişti. Atletico'nun yarı final ilk maçında Arsenal'e karşı attığı penaltı, Alvarez'in son yedi Avrupa maçında attığı altıncı gol oldu ve Diego Simeone'nin takımı için finale kalmak imkansız değil. Öte yandan, Copa del Rey finalini kaybetmek, Alvarez'in Ballon d'Or'a aday olma umutlarına bir darbe vurdu, ancak Dünya Kupası'nda yine Arjantin'in hücum hattını yönetecek olması, "Örümcek"in iddiasını ortaya koymak için hâlâ bolca fırsatı olduğu anlamına geliyor.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    9Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 21 gol, 9 asist. Şampiyonlar Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

    Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi eleme turlarının en iyi oyuncusunu seçecek olsaydık, Khvicha Kvaratskhelia en güçlü adaylardan biri olurdu. PSG'nin kanat oyuncusu, son şampiyonun Avrupa'da oynadığı maçlarda 7 gol attı ve bu sayının içinde bazı muhteşem vuruşlar da vardı.

    Ancak Kvaratskhelia'nın sezon boyunca gösterdiği performans aynı seviyede değil ve Gürcistan'ın Dünya Kupası'na katılamaması, Ballon d'Or sıralamasında ulaşabileceği en yüksek noktayı sınırlayabilir. Yine de, "Kvaradona" lakaplı oyuncu bu önemli Avrupa maçlarında performansını sürdürürse, France Football'un ilk 10'una girmekten çok uzak olmayacaktır.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    8Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 6 gol, 13 asist.

    Declan Rice, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve Arsenal'de o günden bu yana giderek daha da güçlendi. Rice, sadece Premier Lig şampiyonluğunu değil, aynı zamanda ilk Şampiyonlar Ligi zaferini de kovalayan Gunners'ın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Arsenal'in Avrupa yarı finalinin ilk ayağında Atletico Madrid deplasmanında sergilediği mükemmel performans, onun kalitesini bir kez daha hatırlattı.

    Rice'ın hücumdaki koşuları, savunmadaki katkıları ve duran toplardaki vuruşları, maçların nadiren onun farkına varmadan geçmesini sağlıyor. Ayrıca, 2026 Dünya Kupası'nı kazanarak 60 yıllık acıyı sona erdirebilecek gibi görünen Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında da kesin bir ilk 11 oyuncusu.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    7Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    2025-26 sezonunda: 18 gol, 11 asist. Şampiyonlar Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

    Sakatlıklar, Dembele'nin PSG'nin sezonun ilk yarısında gösterebileceği performansı sınırladı, bu da Ballon d'Or unvanını savunmasının imkansız gibi göründüğü anlamına geliyordu. Ancak, tam olarak forma kavuşmasından bu yana, en iyi formunu yeniden keşfederek, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Bayern Münih'e karşı attığı ikişer golle, yeniden gündeme geldi.

    Luis Enrique'nin takımı, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi zaferini tekrarlama şansını hala elinde tutarken, Dembele de Dünya Kupası öncesinde formunu yakalayan Fransa milli takımının kilit isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Bu nedenle, kişisel performansları 2024-25 sezonundaki zirveye her zaman ulaşamasa da, Dembele yine de Temmuz ortasına kadar adaylar arasına girmeyi başarabilir.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 47 gol, 9 asist.

    Bu yıl Kylian Mbappe nihayet Ballon d'Or'u kazanacak mı? Monaco'da genç bir oyuncu olarak ortaya çıktığı andan itibaren, bu forvet oyuncusu geleceğin Altın Top ödülü sahibi olarak gösterilmişti. Ancak kısa süre önce 27. yaşını kutlayan Mbappe, memleketi Paris'te podyumun zirvesine çıkma fırsatını hâlâ bekliyor.

    Sezonun büyük bir bölümünde, bu bekleyişi sona erdirmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Mbappe, zor günler geçiren Real Madrid'i sırtında taşıdı, hatta dizinden sakatlandı ve bu sakatlıktan tam olarak kurtulamadı. Los Blancos'un sezonu bir kupa ile bitirme umutları giderek uzaklaşıyor. Ancak Mbappe, en iyi performanslarını Dünya Kupaları için saklama eğilimindedir. Bu nedenle, kulüp kariyeri hayal kırıklığıyla sona erecek gibi görünse de, Fransa kaptanının Ballon d'Or yarışında sonuna kadar mücadele etmesini bekleyebilirsiniz.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 48 gol, 9 asist. Carabao Kupası'nı kazandı.

    Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, Erling Haaland mevcut sezona "Terminatör Modu"na geçerek, en büyük kupalar için yeniden iddialı bir takım olmayı hedefleyen Manchester City'nin tek başına bir koçbaşı haline geldi. 2026'nın başında yaşanan gol suskunluğu, Haaland'ın Ballon d'Or şansını ve City'nin kupa kazanma umutlarını tehlikeye attı; takım Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Ancak o zamandan beri toparlanarak Carabao Kupası'nı kazandılar ve hem Premier Lig'de hem de FA Kupası'nda şampiyonluk yarışını sürdürüyorlar. Haaland'ın Arsenal'i yendikleri maçta attığı gol, şampiyonluk yarışının belirleyici anı olarak tarihe geçebilir.

    Haaland'ın adaylığı, Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasıyla da güçlendi. Bu, yıldız forvetine ilk kez büyük bir turnuvada yer alma şansı sunuyor. İskandinavlar, Kuzey Amerika'da zafer kazanma konusunda bir sürpriz adaydan öteye geçemese de, Haaland bu küresel sahneyi kullanarak seçmenlere neler yapabileceğini hatırlatabilir.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    4Luis Diaz (Bayern Münih) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 28 gol, 23 asist. Bundesliga ve DFL-Supercup şampiyonu oldu.

    Liverpool taraftarlarının, Luis Diaz geçen yaz satılmasaydı sezonun çok daha başarılı geçip geçmeyeceğini merak etmeleri affedilebilir. Çok yönlü forvet, 2024-25 sezonunda Reds'in şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı, ancak yeni bir meydan okuma arzusu, kulübün Kolombiya milli oyuncusu için Bayern Münih'ten gelen 75 milyon avroluk (65,5 milyon sterlin/88 milyon dolar) teklifi kabul etmesine yol açtı.

    Diaz o günden beri geriye bakmadı ve Harry Kane ile diğer Bayern takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladı. Bundesliga'daki bazı golleri muhteşemdi, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında PSG'ye karşı sergilediği performans ise, Bayern maçı kaybetmiş olsa da Ballon d'Or seçmenlerinin dikkatini çeken türden bir gösteriydi. Diaz'ın Bayern'in Real Madrid'i elediği çeyrek finalin her iki maçında da gol attığını ve bu yaz, sürpriz aday olarak gösterilen Kolombiya milli takımıyla ilk Dünya Kupası'na katılacağını da hesaba katarsak, Altın Top ödülünün en güçlü adaylarından biri olduğunu söyleyebiliriz.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 25 gol, 20 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Sezon öncesinde bahisçilerin Ballon d'Or favorisi olan Lamine Yamal, bu ödülü kazanan ilk 21 yaş altı oyuncu olma yolunda ilerliyor - ve bunu başarmak için 2026'da ödülü kazanmasına bile gerek yok! Barcelona'nın genç oyuncusu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında gösterdiği performansla birçok kişinin gözünde dünyanın en iyi futbolcusu olarak öne çıktı ve oylamada Dembele'nin ardından ikinci sırada yer alması da bunun kanıtı oldu.

    Hâlâ Yamal'ın en önemli maçlarda daha belirleyici anlar yaratması gerektiğini düşünenler var. Öte yandan, bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının sakatlık sorunlarının artmasına yol açtığı ve bunun da sezonunu erken bitirmesine neden olduğu yönünde endişeler var. Yamal, Dünya Kupası'nda İspanya formasıyla sahalara dönmüş olacak ve bu yaz bir başka büyük uluslararası turnuvada parlayabilirse, Ballon d'Or'u yine de kazanabilir.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    2Michael Olise (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 21 gol, 31 asist. Bundesliga ve DFL-Supercup şampiyonluğu.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını öngörenler büyük bir yanılgıya düştü, çünkü kanat oyuncusu Bundesliga şampiyonu için neredeyse iki yıldır muhteşem performanslar sergiliyor. Hem gol atma hem de diğer oyuncular için gol fırsatları yaratma konusunda eşit derecede yetenekli olan 24 yaşındaki oyuncu, Almanya'nın en üst liginde en korkulan forvetlerden biri haline geldi. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı; özellikle çeyrek finalde Real Madrid'e karşı, Bernabeu'da uzun süre rakibi alt üst ettikten sonra Bavyera'da attığı golle seriyi tamamladı.

    Olise'nin kulüp performansları, yoğun rekabete rağmen Fransa milli takımında ilk 11'de yerini sağlamlaştırmasına da yardımcı oldu. Bu nedenle, kupayı kaldırması beklenen favorilerden biri olan Fransa'nın yaklaşan Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri olabilir.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 58 gol, 7 asist. Bundesliga ve DFL-Supercup şampiyonu oldu.

    Harry Kane'i tam olarak takdir etmeyenler her zaman olacaktır, ancak yıllardır pek çok kişinin onu eleştirmek için kullandığı "kupa canavarı" etiketinden kurtulduktan sonra, Bayern Münih'in forveti, olağanüstü bir gol ortalamasıyla gol atmaya devam ederken, bireysel olarak da takdir edilmeye layık olduğunu göstermeye kararlı, bir misyonu olan bir adam gibi görünüyor.

    Kane, sayısız gol atmanın yanı sıra, Bundesliga şampiyonları için çok etkili bir şekilde çok yönlü oyununu sergiledi ve bu formunu sürdürebilirse, sezon sonunda daha fazla kupa kazanacak. Bu arada İngiltere taraftarları, kaptanlarının yaz gelmeden önce tekrar gücünü kaybetmemesi için dua ediyor, çünkü Kane, Three Lions'ın uluslararası düzeyde büyük bir başarıya ulaşmak için 60 yıldır süren acı verici bekleyişini sona erdirme umutlarının anahtarı.