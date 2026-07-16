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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

2026 Ballon d'Or Güç Sıralaması: Lionel Messi ve Lamine Yamal, Dünya Kupası finali öncesinde yarışta kalırken, Harry Kane'in umutları darbe aldı

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
Dünya Kupası
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Africa Cup of Nations

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisinin hakimiyetinin artık geride kaldığı düşünülürse, Ballon d'Or yarışı son 20 yılın büyük bir bölümünde hiç bu kadar açık bir hal almamıştı; sayısız oyuncu artık her sezonun başında, futbolun sunduğu en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduklarına inanarak sezona başlıyor. Ousmane Dembélé, sakatlıklar ve istikrarsızlıklarla dolu bir kariyerin ardından 2025'te Altın Top ödülünü kazandı ve 2026'da da yine kalabalık bir aday grubu arasında yer alıyor.

Dembele, Paris Saint-Germain’in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunduğu performansları sayesinde bu ödülü büyük ölçüde garantilemişti ve Şampiyonlar Ligi, bu sefer de Ballon d’Or yarışında yine büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Ancak bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, nihai kazananın kim olacağı, bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuva sona erene kadar belli olmayabilir.

Afrika Uluslar Kupası’nın da değerlendirmeye alınacağını unutmayın; bu da, bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergileyebileceği anlamına geliyor.

Ballon d'Or yarışı bir maraton, sprint değil; ancak Dünya Kupası son turlarına girerken, kazananı ilan edebileceğimiz noktaya neredeyse geldik. GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek tören öncesinde 2026 Altın Top ödülünün en olası adaylarını takip etmeye devam ediyor...

Son güncelleme: 8 Temmuz 2026. Listeden çıkarılan oyuncular: Ismael Saibari ve Bukayo Saka.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 14 gol, 6 asist.

    2024'te podyuma çıkan Jude Bellingham'ın, iki yıl sonra Ballon d'Or adaylığı kazanma şansı, Real Madrid'de geçirdiği son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, sakatlıktan kurtulmak için iki kez sahalardan uzak kalması nedeniyle ortadan kalkmış gibi görünüyordu. Ancak Bellingham'ın Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla sergilediği performans, ona nihai aday listesinde bir yer kazandırabilir.

    Orta saha oyuncusu, Three Lions’ın yarı finale yükselmesindeki itici güç oldu; attığı altı golün arasında, eleme turlarında Meksika ve Norveç’e karşı galibiyeti getiren ikili goller de yer alıyordu. İngiltere, dünya sahnesinde bir kez daha başarısız olsa da, Bellingham’ın performansları Ballon d’Or oy verenlerinin hafızasında uzun süre kalacak gibi görünüyor.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19David Raya (Arsenal) 🆕

    2025-26 sezonunda: 29 maçta kalesini gole kapattı. Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

    Ballon d'Or aday listesinde her zaman bir veya iki kaleciye yer vardır ve David Raya, Arsenal'de geçirdiği bir başka muhteşem sezonun ardından 2026'nın en öne çıkan adayıdır. Raya, Arsenal'in nihayet engeli aşıp İngiltere'nin en üst liginde şampiyonluğa ulaşmasıyla üçüncü sezon üst üste Premier Lig Altın Eldiven ödülünü kazandı; ayrıca Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finaline kadar uzanan yolculuğunda sadece beş gol yedi.

    Raya, İspanya milli takımında Unai Simon'un yedeği olması nedeniyle Kuzey Amerika'da La Roja formasıyla sahaya çıkmamış olsa da, sezonu Dünya Kupası şampiyonu olarak tamamlayabilir.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    18Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 13 gol, 26 asist.

    Premier Lig'de tek sezon asist rekorunu kırarak hem FWA Yılın Futbolcusu hem de Premier Lig Yılın Futbolcusu ödüllerini kazanan Bruno Fernandes, Portekiz'in son 16 turunda elenmesine rağmen bu formunu Dünya Kupası'na taşıyamamış olsa da, bir kez daha Manchester United'ın lokomotifi olduğunu kanıtladı.

    Altın Top ödülünü kazanmak, Fernandes için her halükarda zor olacaktı. United'ın Avrupa kupalarında yer almaması ve çabalarının karşılığında bir kupa kazanamaması nedeniyle, Fernandes'in başlıca adaylar arasında yer alabilmesi için gerçekten olağanüstü bir sezon geçirmesi gerekirdi. Her ne kadar iyi oynasa da, o seviyeye ulaşamadı.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️

    2025-26 sezonunda: Dört gol, altı asist, 31 maçta kalesini gole kapatma. Premier Lig şampiyonluğu.

    Belki de hiçbir oyuncu, modern Arsenal'i Gabriel Magalhaes kadar iyi özetleyemez. Brezilya milli takımında forma giyen bu oyuncu, Premier Lig'in en tehlikeli duran top silahlarından biri olarak öne çıkarken, fiziksel savunma stili de son yirmi yılda nadiren şu anda olduğu kadar popüler olmuştur.

    William Saliba her zamanki gibi klas bir performans sergilese de, Gabriel artık Arsenal'in stoper ikilisinin en önemli ismi olarak kabul edilebilir. Ancak Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı, Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan nispeten erken elenmesi gibi, Ballon d'Or oylamasında şüphesiz aleyhine bir faktör olacaktır.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 4 gol, 18 asist, 21 maçta kalesini gole kapattı. Afrika Uluslar Kupası, Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve UEFA Süper Kupası’nı kazandı.

    Dünyanın en iyi sağ beklerinden biri olan Achraf Hakimi, PSG formasıyla bir kez daha muhteşem bir sezon geçirdi ve sakatlığından tam da Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferde tam olarak rol alabilecek zamanında geri döndü.

    Şu an için, CAF’ın tartışmalı Afrika Uluslar Kupası finali sonucunu bozma kararıyla Afrika şampiyonu olduğunu da iddia edebilir, ancak Senegal’in itirazı bu kararı tersine çevirebilir. Her halükarda Fas, Dünya Kupası’nda bir kez daha kıtanın en parlak takımı olduğunu gösterdi ve Hakimi, takımın çeyrek finale yükselme yolunda önemli katkılar sağladı.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Rodri (Manchester City) 🆕

    2025-26 sezonunda: İki gol. FA Kupası ve Carabao Kupası’nı kazandı.

    2024 Ballon d'Or'u savunma umutlarını mahveden ön çapraz bağ sakatlığından döndükten sonra, Rodri 2025-26 sezonunun büyük bir bölümünde eskisi gibi bir oyuncu gibi görünmüyordu. Manchester City formasıyla iki kupa kazandıkları dönemde parladığı anlar olsa da, kondisyon sorunlarıyla boğuşmaya devam etti ve zaman zaman ritmini yakalayamadı.

    Ancak tüm bunlar Dünya Kupası'nda unutuldu; Rodri, İspanya'nın finale yükselme yolunda en göze çarpan oyuncularından biri oldu. Eğer La Roja'yı Arjantin karşısında zafere taşıyabilirse, Rodri, Ballon d'Or'un son oylamasında bir kez daha ilk 10'da yer alabilir.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 28 gol, 16 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid'deki performansları açısından berbat bir 2025 yılı geçirdi; Ballon d'Or intikam turu ters teptiği için takvim yılı boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi. Ancak eski bir atasözünde de söylendiği gibi, "form geçicidir, ama sınıf kalıcıdır" ve Vini, 2026'nın başlangıcında Şampiyonlar Ligi eleme turlarında altı maçta dört gol atarak, iyi bir performans serisi sırasında hâlâ belirleyici olabileceğini gösterdi.

    Eski Flamengo yeteneğinin en iyi seviyesine dönmesi, Bernabeu’ya kupa getirmek için yeterli olmadı; ancak Dünya Kupası’nda dört gol atarak takımın öncülüğünü yaparken Brezilya milli takımındaki berbat performansını geride bırakmayı başardı. Yine de, Selecao’yu son 16 turunun ötesine taşıyacak kadar etkili olamadı ve takımın altıncı yıldızını kazanma bekleyişi devam ediyor.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 14 asist. Premier Lig şampiyonluğu.

    Declan Rice, 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve o günden bu yana Arsenal'de giderek daha da güçlendi. Rice, Arsenal'in bu sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında en önemli oyunculardan biri oldu ve takımın Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde de büyük rol oynadı.

    Rice’ın hücumda yaptığı koşular, defansif müdahaleleri ve duran toplardaki vuruşları sayesinde maçların gidişatını nadiren etkilemedi; ayrıca Kuzey Amerika’da sakatlık ve hastalıklarla boğuşmasına rağmen İngiltere’nin Dünya Kupası yarı finallerine yükselme yolunda belirleyici katkılar yapmaya devam etti.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Lautaro Martinez (Inter) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 30 gol, 10 asist. Serie A ve Coppa Italia şampiyonluğu.

    Bodo/Glimt tarafından Şampiyonlar Ligi'nden utanç verici bir şekilde elenmiş olsalar da, Inter yine de başarılı bir sezon geçirdi; Nerazzurri, Serie A şampiyonluğunu garantiledikten sonra Coppa Italia finalinde de zafer kazandı. Önceki yıllarda olduğu gibi, Lautaro Martinez bu başarının arkasındaki itici güç oldu.

    İtalya'nın en üst liginde en çok gol atan oyuncu olarak ikinci sıradaki rakibine üç gol fark attı ve bu formunu Dünya Kupası'na da taşıdı; burada Arjantin için, İngiltere'yi yendikleri yarı final maçındaki galibiyet golü de dahil olmak üzere bazı çok önemli goller attı. Savunan şampiyonun her zaman ilk tercihi olmasa da, Albiceleste'nin turnuvayı arka arkaya iki kez kazanan üçüncü takım olma hedefinde Lautaro katkı sağlamaya devam ediyor.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    11Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 32 gol, 9 asist. Copa del Rey’i kazandı.

    Mikel Oyarzabal'ın hayatının en iyi sezonunu geçirdiğini söylemek abartı olmaz. Euro 2024 finalinde galibiyet golünü atan oyuncu, Real Sociedad'ın Copa del Rey'i kazanmasına yardımcı olurken kulüp düzeyinde kariyerinin en iyi gol sezonunu yaşadı ve uluslararası arenada da bu ölümcül formunu sürdürdü.

    Oyarzabal, İspanya'nın Eylül ayında Dünya Kupası elemelerine başlamasından bu yana maç başına ortalama neredeyse bir gol atıyor ve La Roja'nın iki yıl önce Almanya'da kazandığı kıtasal şampiyonluğa küresel bir zafer eklemeyi hedeflediği bu turnuvada şimdiye kadar ölümcül yeteneğini sergiledi.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    10Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

    Vitinha, 2021'de Wolves'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminden 2025'te Ballon d'Or podyumuna çıkmaya kadar uzun bir yol kat etti ve PSG'nin baş diktatörü artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak görülüyor. Kuşkusuz, sezonun büyük bir bölümünde bu tarzda oynadı ve Luis Enrique'nin takımı hem Ligue 1'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanırken, performansına daha fazla gol ve asist ekledi.

    Vitinha, Şampiyonlar Ligi finalinde Maçın En İyi Oyuncusu seçildi ve Dünya Kupası'nda da Portekiz milli takımının temposunu belirlemeye devam etti; ancak Selecção, İspanya'ya karşı son 16 turunda elenene kadar genel olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Luis Diaz (Bayern Münih) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 30 gol, 27 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonlukları kazandı.

    Liverpool taraftarlarının, geçen yaz Luis Diaz satılmasaydı sezonlarının çok daha başarılı olup olmayacağını merak etmeleri affedilebilir. Çok yönlü forvet, 2024-25 sezonunda Kırmızılar'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı, ancak yeni bir meydan okuma arzusuyla kulüp, Kolombiya milli oyuncusu için Bayern Münih'in 75 milyon avro (65,5 milyon sterlin/88 milyon dolar) teklifini kabul etti.

    Diaz o günden beri geriye bakmadı; Harry Kane ve diğer Bayern takım arkadaşlarıyla mükemmel bir uyum yakaladı. Geçtiğimiz sezon Bundesliga’da attığı bazı goller nefes kesiciydi; Şampiyonlar Ligi’ndeki heyecan verici performansları ise, Bayern’in Avrupa’da yine başarısız olmasına rağmen, Ballon d’Or oylamasına katılanların dikkatini kesinlikle çekmiş olmalı. Ayrıca, Dünya Kupası’nda Kolombiya formasıyla da sihirli anlar yaşattı; her ne kadar takım, son 16 turunda penaltı atışlarında İsviçre’ye yenilip elense de.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 58 gol, 11 asist. FA Kupası ve Carabao Kupası’nı kazandı.

    Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Erling Haaland, 2025-26 sezonuna "Terminatör Modu"na geçerek başladı ve Manchester City'nin en büyük kupalar için yeniden şampiyonluk adayı konumuna gelme hedefinde tek başına bir koçbaşı haline geldi. 2026'nın başlarında yaşanan gol kıtlığı, hem Haaland'ın Ballon d'Or şansını hem de Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle City'nin kupa kazanma umutlarını tehlikeye attı; ancak hem o hem de takım toparlanarak FA Kupası ve Carabao Kupası'nı kazandı ve Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal'e son ana kadar zorluk çıkardı.

    Böylece Haaland, ulaşabileceği en büyük kupaları kazanamasa da, Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda, yıldız forvetin takımının tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmesinde yedi gol atarak bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmesi, şüphesiz Altın Top adaylığını güçlendirdi.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 23 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi eleme turlarının en seçkin oyuncusunu seçecek olsak, Khvicha Kvaratskhelia diğer hemen hemen herkesten bir adım önde olurdu. PSG'nin kanat oyuncusu, turnuva tarihinde yedi ardışık eleme maçında gol atan veya asist yapan ilk oyuncu oldu; bu sayıya, son şampiyonun bir başka Avrupa zaferine doğru ilerlerken attığı bazı muhteşem goller de dahildi.

    Ancak Kvaratskhelia’nın sezon genelindeki performansı aynı zirvelere ulaşamadı; Gürcistan’ın Dünya Kupası’na katılamaması ise oyuncunun Ballon d’Or sıralamasında ulaşabileceği en yüksek noktaya bir sınır getirebilir. “Kvaradona” lakaplı oyuncunun en azından podyuma çıkma şansı hâlâ var ve oraya ulaşmak için elinden gelenin fazlasını yapması pek mümkün değildi.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    6Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 24 gol, 14 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

    Sakatlıklar, Dembele'nin PSG'nin sezonun ilk yarısında yaratabileceği etkiyi sınırladı; bu da Ballon d'Or unvanını savunmasının imkansız gibi göründüğü anlamına geliyordu. Ancak, tam olarak forma kavuşmasının ardından en iyi formunu yeniden bularak gündeme geri döndü; özellikle Şampiyonlar Ligi eleme turlarında hem Liverpool hem de Bayern Münih karşısında maçı kazandıran performanslar sergiledi ve ardından Arsenal'i yendikleri final maçında da gol attı.

    Dembele, adaylığını güçlendirmek için Dünya Kupası’nda da etkili olması gerekiyordu ve grup aşamasının ikinci maçında Irak karşısında turnuvadaki ilk golünü attıktan sonra, Norveç’i mağlup ettiği maçta muhteşem bir hat-trick yaparak turnuvada adından söz ettirdi. Ancak Kuzey Amerika’da bazı takım arkadaşlarının gölgesinde kaldı; bu da arka arkaya iki kez Altın Top ödülünü kazanmasının artık neredeyse imkansız olduğu anlamına geliyor.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 56 gol, 13 asist.

    Acaba bu yıl Kylian Mbappé nihayet Ballon d'Or'u kazanacak mı? Monaco'da henüz bir genç olarak ortaya çıktığı andan itibaren bu forvet, geleceğin Altın Top ödülü sahibi olarak gösterilmişti. Ancak Aralık ayında 27 yaşına giren Mbappé, podyumun zirvesine çıkma fırsatını hâlâ bekliyor.

    Sezonun büyük bir bölümünde, bu bekleyişi sona erdirmek için elinden gelenin fazlasını yaptı; Mbappé, zor günler geçiren Real Madrid'i sırtında taşıdı, hatta tam olarak iyileşmekte zorlandığı bir diz sakatlığı geçirdi; bu süre zarfında Los Blancos'un sezonu bir kupa ile bitirme umutları giderek sönüp gitti. Bununla birlikte Mbappé, en iyi performanslarını genellikle Dünya Kupaları’na saklama eğilimindedir ve üst üste üçüncü turnuvada da en göze çarpan oyunculardan biri olmuştur. Attığı sekiz gol sayesinde, üçüncülük maçında gol sayısını artırabilirse, iki kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ilk oyuncu olma şansını yakalamıştır.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Münih) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 26 gol, 39 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonluklarını kazandı.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını öngörenler büyük bir yanılgıya düştü; kanat oyuncusu, Bundesliga şampiyonu takımda iki yıl boyunca muhteşem performanslar sergiledi. Hem gol atma hem de diğer oyuncular için gol fırsatları yaratma konusunda eşit derecede yetenekli olan 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın en korkulan forvetlerinden biri haline geldi; aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Özellikle çeyrek finalde Real Madrid karşısında, Bernabeu'da uzun süre rakibi perişan ettikten sonra, Bavyera'daki rövanş maçında attığı golle seriyi tamamladı.

    Olise’in kulüpteki performansları, kadro için yaşanan yoğun rekabete rağmen Fransa milli takımında ilk 11’de yerini sağlamlaştırmasına da yardımcı oldu. Yaratıcılığı ve pas vizyonuyla, yarı finalde elenen Les Bleus’un Dünya Kupası kampanyasının yıldızlarından biri oldu ve takımın rakip savunmalarını düzenli olarak aşmasına katkıda bulundu.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 26 gol, 21 asist. La Liga ve İspanya Süper Kupası’nı kazandı.

    Sezon öncesinde bahisçilerin Ballon d'Or favorisi olan Lamine Yamal, bu ödülü kazanan ilk 21 yaş altı oyuncu olma yolunda ilerliyor - ve bunu başarmak için 2026'da ödülü kazanmasına bile gerek yok! Barcelona'nın genç oyuncusu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında sergilediği performanslarla birçok kişinin gözünde dünyanın en iyi futbolcusu olarak öne çıktı ve oylamada Dembele'nin ardından ikinci sırada yer alması da bunun kanıtı oldu.

    Hâlâ Yamal’ın en önemli maçlarda daha belirleyici anlar yaratması gerektiğini düşünenler var; öte yandan, bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının sakatlık sorunlarının artmasına yol açtığına dair endişeler de mevcut. Bu durum, kulüp sezonunu erken bitirmesine neden oldu ve Dünya Kupası’nda İspanya formasıyla şu ana kadar sınırlı bir performans sergilemesinde rol oynadı. Yine de Yamal’ın Pazar günkü finalde La Roja formasıyla aniden patlama yapması sürpriz olmaz; eğer bunu başarır ve İspanya kazanırsa, Ekim ayında Ballon d’Or oyları sayıldığında zirveye çıkma şansı oldukça yüksek olacaktır.

  • messi(C)Getty Images

    2Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 44 gol, 30 asist. MLS Kupası’nı kazandı.

    Bunu başaramazdı, değil mi?! Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterilme günlerinin geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi tarihindeki ilk MLS Kupası'na taşıdıktan ve Arjantin ile muhteşem bir Dünya Kupası geçirdikten sonra, sekiz kez bu ödülü kazanan oyuncunun koleksiyonuna bir Altın Top daha ekleme şansı gerçekten var.

    Messi, Miami'nin altı play-off maçında tek başına altı gol ve yedi asist kaydetmesi sayesinde üst üste ikinci kez MLS MVP ödülünü kazanma yolunda bir sınıf farkı yarattığını kanıtladı; Arjantin'in Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu korumasına yardımcı olabilirse, kulüp seviyesindeki bu başarısı kesinlikle dikkate alınacaktır.

    Şu ana kadar muhteşem bir performans sergileyen Messi, yedi maçta sekiz gol atarak Dünya Kupası’nın tüm zamanların en çok gol atma rekorunu kırdı ve Altın Ayakkabı yarışında liderliğe yükseldi. Messi, La Albiceleste’yi şampiyonluğa taşıyabilirse, 2026’da Ballon d’Or için ondan daha iyi bir aday olmayabilir.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 73 gol, sekiz asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonluklarını kazandı.

    Harry Kane'i tam olarak takdir etmeyenler her zaman olacaktır, ancak artık pek çok kişinin onu eleştirmek için kullandığı "kupa hasreti" yükünden kurtulmuş olan Bayern Münih forveti, olağanüstü bir gol ortalamasıyla bireysel ödüllere de layık olduğunu göstermeye kararlı, bir misyonu olan bir adam gibi görünüyor.

    Kane, sayısız gol atmanın yanı sıra, Bundesliga şampiyonu için çok yönlü oyunuyla yıkıcı bir etki yarattı; aynı zamanda İngiltere’nin Dünya Kupası yarı finallerine yükselme sürecinde altı gol attı. Kuzey Amerika’daki başarısızlığı, diğer adayların Ballon d’Or’u ondan almasına kapı açmış olsa da, Kane jürinin değerlendirmesine sunacak oldukça etkileyici bir performans sergiledi.