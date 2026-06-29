2026 Ballon d'Or Güç Sıralaması: Lionel Messi için dokuzuncu Altın Top gerçekten mümkün mü?! Dünya Kupası'na muhteşem bir başlangıç yapan Arjantinli yıldız, Harry Kane, Kylian Mbappé ve diğerlerinin de rekabeti sürdürdüğü bu yarışta iddialı bir konuma yükseldi

Dembele, Paris Saint-Germain’in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunduğu performansları sayesinde bu ödülü büyük ölçüde garantilemişti; bu sefer de Şampiyonlar Ligi’nin Ballon d’Or yarışında yine büyük bir söz hakkı olması muhtemel. Ancak bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, nihai kazananın bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuva sona erene kadar belli olmaması da mümkün.

Afrika Uluslar Kupası'nın da değerlendirmeye alınacağını unutmayın; bu da, bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergileyebileceği anlamına geliyor.

Ballon d'Or yarışı bir maraton, sprint değil; ancak PSG'nin Budapeşte'de Avrupa şampiyonluğunu savunmasının ardından Avrupa sezonu sona erdi ve Dünya Kupası'nın başlamasına sadece birkaç saat kaldı. GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek tören öncesinde Altın Top'u kazanma olasılığı en yüksek oyuncuları takip etmeye devam ediyor...

Son güncelleme: 11 Haziran 2026. Listeden çıkarılan oyuncular: Pedri.