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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

2026 Ballon d'Or Güç Sıralaması: Lionel Messi için dokuzuncu Altın Top gerçekten mümkün mü?! Dünya Kupası'na muhteşem bir başlangıç yapan Arjantinli yıldız, Harry Kane, Kylian Mbappé ve diğerlerinin de rekabeti sürdürdüğü bu yarışta iddialı bir konuma yükseldi

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
L. Messi
E. Haaland
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
Raphinha
C. Ronaldo
A. Hakimi
Dünya Kupası
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Africa Cup of Nations
FEATURES

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisinin hakimiyetinin artık geride kaldığı düşünülürse, Ballon d'Or yarışı son 20 yılın büyük bir bölümünde hiç bu kadar açık bir hal almamıştı; sayısız oyuncu artık her sezonun başında, futbolun sunduğu en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduklarına inanarak sezona başlıyor. Ousmane Dembélé, sakatlıklar ve istikrarsızlıklarla dolu bir kariyerin ardından 2025 yılında Altın Top ödülünü kazandı ve 2026 yılında da yine kalabalık bir aday grubu arasında yer alıyor.

Dembele, Paris Saint-Germain’in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunduğu performansları sayesinde bu ödülü büyük ölçüde garantilemişti; bu sefer de Şampiyonlar Ligi’nin Ballon d’Or yarışında yine büyük bir söz hakkı olması muhtemel. Ancak bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, nihai kazananın bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuva sona erene kadar belli olmaması da mümkün.

Afrika Uluslar Kupası'nın da değerlendirmeye alınacağını unutmayın; bu da, bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergileyebileceği anlamına geliyor.

Ballon d'Or yarışı bir maraton, sprint değil; ancak PSG'nin Budapeşte'de Avrupa şampiyonluğunu savunmasının ardından Avrupa sezonu sona erdi ve Dünya Kupası'nın başlamasına sadece birkaç saat kaldı. GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek tören öncesinde Altın Top'u kazanma olasılığı en yüksek oyuncuları takip etmeye devam ediyor...

Son güncelleme: 11 Haziran 2026. Listeden çıkarılan oyuncular: Pedri.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Bukayo Saka (Arsenal) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 13 gol, 12 asist. Premier Lig şampiyonluğu.

    Hem form hem de kondisyon açısından Bukayo Saka için bu sezon pek de iyi geçmedi. Ancak Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu kazanması ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesiyle, bu sezon Arsenal'in kanat oyuncusu için yine de unutulmaz bir sezon oldu.

    Saka'nın takıma geri dönüşü, Mayıs ayı başında Fulham karşısında Arsenal'in haftalardır sergilediği en iyi performansı ortaya çıkarmasına neden oldu ve takım şampiyonluk yarışının kontrolünü yeniden ele geçirdi. Ardından İngiltere milli takım oyuncusu, Gunners'ın Avrupa futbolunun en büyük maçına katılmasını garantileyen golü attı. Sakatlıklar onu Dünya Kupası'na kadar takip etse de, yine de Three Lions'ta varlığını hissettirdi ve eleme turlarında kilit bir figür olmaya hazırlanıyor.

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    19Ismael Saibari (PSV) 🆕

    2025-26 sezonunda: 28 gol, 9 asist. Afrika Uluslar Kupası, Eredivisie ve Johan Cruyff Schaal şampiyonluklarını kazandı.

    Ismael Saibari'nin PSV'de geçirdiği muhteşem sezon, Hollanda dışında pek dikkat çekmemiş olabilir, ancak Eredivisie'nin Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan forvet, Bayern Münih'in dikkatini çekecek kadar iyi bir performans sergiledi ve önümüzdeki günlerde Allianz Arena'ya transfer olması bekleniyor.

    Bundan önce Saibari, Fas'ın Dünya Kupası'nda yine ileriye gitmesine yardımcı olmaya odaklanmıştı. Forvet, son altı yıldır evi olarak gördüğü Hollanda ile oynayacakları son 32 turu maçı öncesinde, Atlas Aslanları'nın oynadığı her maçta gol attı.

  • FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

    18Raphinha (Barcelona) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 21 gol, 9 asist. La Liga ve Supercopa de España şampiyonlukları.

    Bazıları için, Raphinha'nın 2025 Ballon d'Or oylamasında beşinci sırada yer alması, Barcelona formasıyla kaydettiği oldukça etkileyici hücum istatistikleri göz önüne alındığında bir utançtı. Haklılık payları da vardı ve Brezilyalı oyuncu, sezonun ilk aylarında ilerlemesini engelleyen inatçı bir hamstring sorununu atlattıktan sonra yeniden adaylar arasına girmeye istekli görünüyordu.

    Süper Kupa finalinde Real Madrid karşısında ve Şampiyonlar Ligi’nde Newcastle karşısında maçı kazandıran performanslar sergiledi, ancak Barça’nın Avrupa’daki umutları açısından pahalıya mal olan bir sakatlık daha geçirdi. Dünya Kupası’nda da kondisyon sorunları onu rahatsız etmeye devam etse de, Selecao altıncı şampiyonluğunun peşindeyken o, eleme turlarında sahalara dönme umudunu hala koruyor.

  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Lautaro Martinez (Inter) ↔️

    2025-26 sezonunda: 28 gol, 9 asist. Serie A ve Coppa Italia şampiyonluğu.

    Bodo/Glimt tarafından Şampiyonlar Ligi'nden utanç verici bir şekilde elenmiş olsalar da, Inter yine de başarılı bir sezon geçirdi; Nerazzurri, Serie A şampiyonluğunu garantiledikten sonra Coppa Italia finalinde de zafer kazandı. Önceki yıllarda olduğu gibi, Lautaro Martinez bu başarının arkasındaki itici güç oldu.

    İtalya'nın en üst liginde en golcü oyuncu olarak 3 gol farkla zirvede yer aldı ve o zamandan beri Arjantin formasıyla ilk Dünya Kupası golünü atarak gol orucunu nihayet bozdu. Son şampiyonun önündeki yolun oldukça açık olmasıyla birlikte, Lautaro yaz bitmeden gol sayısını artırmak için bolca fırsat bulacaktır.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 37 gol, 6 asist. Suudi Pro Ligi şampiyonluğu.

    40 yaşında veya üzerinde Ballon d'Or'u kazanan tek kişi Sir Stanley Matthews'tur ve Cristiano Ronaldo'nun bu seçkin kulübe katılması, dikkatini Avrupa futboluna odaklayanlar için pek olası görünmeyebilir. Ancak, beş kez Altın Top ödülünü kazanan Ronaldo, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'da gol yağmuruna devam etti ve sezon ortasında yaşadığı kısa bir düşüşün ardından Al-Nassr'ın Pro Ligi şampiyonluğunu kazanmasıyla nihayet Orta Doğu'da ilk kupa zaferini elde etti.

    Ronaldo, yeni Suudi şampiyonu için maç başına ortalama neredeyse bir gol attı, ancak şu ana kadar bu formunu Portekiz milli takımı adına Dünya Kupası'na tam olarak yansıtamadı. Roberto Martinez'in takımına yardımcı mı yoksa engel mi olduğu konusunda sorular devam ediyor ve Seleccao'nun eleme turlarında muhtemelen çok zorlu geçecek bir yolun üstesinden gelmesi için Ronaldo'nun eleştirenlerine kesin bir cevap vermesi gerekecek.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    2025-26 sezonunda: 4 gol, 17 asist, 20 maçta kalesini gole kapattı. Afrika Uluslar Kupası, Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve UEFA Süper Kupası’nı kazandı.

    Dünyanın en iyi sağ beklerinden biri olan Achraf Hakimi, PSG formasıyla bir kez daha muhteşem bir sezon geçirdi ve sakatlığından tam da Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferde tam anlamıyla rol alabilecek zamanında geri döndü.

    Şu an için, CAF’ın tartışmalı Afrika Uluslar Kupası finali sonucunu iptal etme kararıyla Afrika şampiyonu olduğunu da iddia edebilir; ancak Senegal’in itirazı bu kararı tersine çevirebilir. Her halükarda Fas, Dünya Kupası’nda şu ana kadar kıtanın en parlak takımı olduğunu bir kez daha gösterdi; Hakimi ise grup aşamasında Haiti’ye karşı kazanılan maçta hücumda etkili bir performans sergiledi.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 13 gol, 26 asist.

    Premier Lig'de tek sezon asist rekorunu kırarak hem FWA Yılın Futbolcusu hem de Premier Lig Yılın Futbolcusu ödüllerini kazanan Bruno Fernandes, bir kez daha Manchester United'ın lokomotifi olduğunu kanıtladı. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda da bu formunun izlerini gösterdi, ancak o ve Portekiz milli takımının diğer oyuncuları, turnuvayı sonuna kadar götürmek istiyorlarsa eleme turlarında çok daha iyi performanslar sergilemeleri gerekiyor.

    Ancak Altın Top ödülünü kazanmak, Fernandes için yine de zor olabilir. United’ın Avrupa kupalarında yer almaması ve çabalarının karşılığında bir kupa kazanamaması nedeniyle, Fernandes’in başlıca adaylar arasında yer alabilmesi için gerçekten olağanüstü bir sezon geçirmesi gerekirdi. Her ne kadar iyi bir performans sergilemiş olsa da, o seviyeye ulaşamadı.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️

    2025-26 sezonunda: Dört gol, beş asist, 31 maçta kalesini gole kapattı. Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

    Belki de hiçbir oyuncu, modern Arsenal'i Gabriel Magalhaes kadar iyi özetleyemez. Brezilya milli takımında forma giyen bu oyuncu, Premier Lig'in en tehlikeli duran top silahlarından biri olarak öne çıkarken, fiziksel savunma stili de son yirmi yılda nadiren şu anda olduğu kadar popüler olmuştur.

    William Saliba her zamanki gibi klas bir performans sergilese de, Gabriel artık Arsenal'in stoper ikilisinin en önemli ismi olarak kabul edilebilir. Ancak Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı, Selecao ile Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergilemeye devam etse bile, Ballon d'Or oylamasında şüphesiz aleyhine bir faktör olacaktır.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 14 asist. Premier Lig şampiyonluğu.

    Declan Rice, 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve o zamandan beri Arsenal'de giderek daha da güçlendi. Rice, Arsenal'in bu sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında en önemli oyunculardan biri oldu ve takımın Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde de büyük rol oynadı.

    Rice’ın hücumda yaptığı sürüşler, savunmadaki katkıları ve duran toplardaki vuruşları sayesinde maçlarda nadiren göze çarpmadan geçiyor; ancak hafif bir hamstring sorunu, İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası’ndaki etkisini sınırlama tehlikesi yaratıyor. Eğer bu sorunu atlatabilirse, Üç Aslanlar’ın dünya şampiyonluğunu kovaladığı sezonun son ayında muazzam bir performans sergileyebilir.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Vinicius Jr (Real Madrid) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 28 gol, 16 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid'deki performansları açısından berbat bir 2025 yılı geçirdi; Ballon d'Or intikam turu ters teptiği için takvim yılı boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi. Ancak eski bir atasözünde de söylendiği gibi, form geçicidir ama sınıf kalıcıdır ve Vini, 2026'nın başlangıcında Şampiyonlar Ligi eleme turlarında altı maçta dört gol atarak, iyi bir performans serisi sırasında hâlâ belirleyici olabileceğini gösterdi.

    Eski Flamengo yeteneğinin en iyi seviyesine dönmesi, Bernabeu’ya kupa kazandırmaya yetmedi; ancak Dünya Kupası grup aşamalarında dört gol atarak takımı önden sürükleyip Altın Ayakkabı yarışında sağlam bir yer edindiği için, Brezilya milli takımındaki berbat performansını nihayet geride bırakmış gibi görünüyor.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Luis Diaz (Bayern Münih) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 30 gol, 27 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonlukları kazandı.

    Liverpool taraftarlarının, geçen yaz Luis Diaz satılmasaydı sezonlarının çok daha başarılı olup olmayacağını merak etmeleri affedilebilir. Çok yönlü forvet, 2024-25 sezonunda Kırmızılar'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı, ancak yeni bir meydan okuma arzusuyla kulüp, Kolombiyalı milli oyuncu için Bayern Münih'in 75 milyon avro (65,5 milyon sterlin/88 milyon dolar) teklifini kabul etti.

    Diaz o günden beri geriye bakmadı; Harry Kane ve diğer Bayern takım arkadaşlarıyla mükemmel bir uyum yakaladı. Geçtiğimiz sezon Bundesliga’da attığı bazı goller nefes kesiciydi; Şampiyonlar Ligi’ndeki heyecan verici performansları ise, Bayern’in Avrupa’da yine başarısızlığa uğramış olsa da, Ballon d’Or oylamasına katılanların dikkatini kesinlikle çekmiş olmalı. Ayrıca, Kolombiya’nın Portekiz’i geride bırakarak grubunu sürpriz bir şekilde birinci sırada tamamladığı Dünya Kupası’nda da şimdiye kadar bazı sihirli anlara imza attı.

  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

    Vitinha, altı yıl önce Wolves'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminden 2025'te Ballon d'Or podyumuna çıkmaya kadar uzun bir yol kat etti ve PSG'nin baş diktatörü artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak görülüyor. Kuşkusuz, sezonun büyük bir bölümünde bu tarzda oynadı ve Luis Enrique'nin takımı hem Ligue 1'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanırken, oyununa daha fazla gol ve asist ekledi.

    Vitinha, Şampiyonlar Ligi finalinde Maçın En İyi Oyuncusu seçildi ve Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımının temposunu belirlemeye devam etti; ancak Roberto Martinez'in Kuzey Amerika'daki yetenekli kadrosuna rağmen Selecção henüz tam anlamıyla ritmini yakalayamadı.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 55 gol, 11 asist. FA Kupası ve Carabao Kupası’nı kazandı.

    Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Erling Haaland, 2025-26 sezonuna "Terminatör Modu"na geçerek, en büyük kupalar için yeniden şampiyonluk adayı olmayı hedefleyen Manchester City'nin tek başına bir koçbaşı haline geldi. 2026'nın başlarında yaşanan gol kıtlığı, hem Haaland'ın Ballon d'Or şansını hem de Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleriyle City'nin kupa kazanma umutlarını tehlikeye attı; ancak takım toparlanarak FA Kupası ve Carabao Kupası'nı kazandı ve Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal'e son ana kadar zorluk çıkardı.

    Böylece Haaland, ulaşabileceği en büyük kupaları kazanamasa da, Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılması, adaylığını şüphesiz güçlendirdi; yıldız forvet ise İskandinav sürpriz takımı için grup aşamasında attığı dört golle bu fırsatı sonuna kadar değerlendirdi.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ↔️

    2025-26 sezonunda: 23 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi eleme turlarının en seçkin oyuncusunu seçecek olsaydık, Khvicha Kvaratskhelia diğer hemen hemen herkesten bir adım önde olurdu. PSG'nin kanat oyuncusu, turnuva tarihinde arka arkaya yedi eleme maçında gol atan veya asist yapan ilk oyuncu oldu; bu sayının içinde, son şampiyonun bir başka Avrupa zaferine doğru ilerlerken attığı bazı muhteşem goller de yer alıyordu.

    Ancak Kvaratskhelia’nın sezon genelindeki performansı aynı zirvelere ulaşamadı; Gürcistan’ın Dünya Kupası’na katılamaması ise oyuncunun Ballon d’Or sıralamasında ulaşabileceği en yüksek konuma bir sınır getirebilir. “Kvaradona” lakaplı oyuncunun en azından podyuma çıkma şansı hâlâ var ve oraya ulaşmak için elinden gelenin fazlasını yapması pek mümkün değildi.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 42 gol, 26 asist. MLS Kupası’nı kazandı.

    Bunu başaramazdı, değil mi?! Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterilme günlerinin geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi tarihindeki ilk MLS Kupası'na taşıdıktan ve Arjantin ile 2026 Dünya Kupası'na muhteşem bir başlangıç yaptıktan sonra, sekiz kez bu ödülü kazanan oyuncunun yaz sonuna kadar Altın Top yarışında yeniden yer alması için gerçek bir şans var.

    Messi, Miami'nin sadece altı play-off maçında altı gol ve yedi asist kaydetmesiyle üst üste ikinci kez MLS MVP ödülünü kazanma yolunda bir sınıf farkı olduğunu kanıtladı ve Arjantin'in Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu savunmasına yardımcı olabilirse, kulüp seviyesindeki bu başarı kesinlikle dikkate alınacaktır. Turnuvaya muhteşem bir başlangıç yapan Messi, La Albiceleste'nin ilk üç maçında altı gol atarak Dünya Kupası'nın tüm zamanların en çok gol atma rekorunu kırdı. Kağıt üzerinde favori gösterilen takımlar arasında ilerleme yolu nispeten daha kolay olan Arjantin'de, Messi'nin Ballon d'Or ödülünü kazanma şansını artıracak çok daha fazla fırsat yakalaması bekleniyor.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 26 gol, 20 asist. La Liga ve Supercopa de España şampiyonluklarını kazandı.

    Sezon öncesinde bahisçilerin Ballon d'Or favorisi olan Lamine Yamal, bu ödülü kazanan ilk 21 yaş altı oyuncu olma yolunda ilerliyor - ve bunu başarmak için 2026'da ödülü kazanmasına bile gerek yok! Barcelona'nın genç oyuncusu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarındaki performanslarıyla birçok kişinin gözünde dünyanın en iyi futbolcusu olarak öne çıktı ve oylamada Dembele'nin ardından ikinci sırada yer alması da bunun kanıtı oldu.

    Hâlâ Yamal’ın en önemli maçlarda daha belirleyici anlar yaratması gerektiğini düşünenler var; öte yandan, bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının sakatlık sorunlarının artmasına yol açtığına dair endişeler de mevcut. Bu durum, sezonunu erken sonlandırmasına ve İspanya’nın Dünya Kupası açılış maçında yedek kulübesinde kalmasına neden oldu. 18 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan karşısında ilk golü atarak sahalara geri döndü ve artık tam formuna yaklaşırken, eleme turlarını kasıp kavurmak için gerekli zemine sahip.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    4Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 52 gol, 12 asist.

    Acaba bu yıl Kylian Mbappé nihayet Ballon d'Or'u kazanacak mı? Monaco'da henüz bir genç olarak ortaya çıktığı andan itibaren bu forvet, geleceğin Altın Top kazananı olarak gösterilmişti. Ancak Aralık ayında 27 yaşına giren Mbappé, podyumun zirvesine çıkma fırsatını hâlâ bekliyor.

    Sezonun büyük bir bölümünde, bu bekleyişi sona erdirmek için elinden gelenin en iyisini yaptı; Mbappé, zor günler geçiren Real Madrid'i sırtında taşıdı, hatta tam olarak iyileşmekte zorlandığı bir diz sakatlığı geçirdi; bu sırada Los Blancos'un sezonu bir kupa ile bitirme umutları da giderek sönüp gitti. Ancak Mbappé, en iyi performanslarını genellikle Dünya Kupaları’na saklama eğilimindedir ve attığı dört gol ile yaptığı üç asist, onu Ballon d’Or yarışına yeniden soktu.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise (Bayern Münih) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 26 gol, 37 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonluklarını kazandı.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını öngörenler büyük bir yanılgıya düştü; kanat oyuncusu, Bundesliga şampiyonu takımda iki yıl boyunca muhteşem performanslar sergiledi. Hem gol atma hem de diğer oyuncular için gol fırsatları yaratma konusunda eşit derecede yetenekli olan 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa’nın en korkulan forvetlerinden biri haline geldi; aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde de iz bıraktı. Özellikle çeyrek finalde Real Madrid karşısında sergilediği performans dikkat çekti; Bernabeu’da uzun süre rakibi perişan eden Olise, Bavyera’daki rövanş maçında attığı golle seriyi tamamladı.

    Olise’in kulüpteki performansları, kadro için yaşanan yoğun rekabete rağmen Fransa milli takımında ilk 11’de yerini sağlamlaştırmasına da yardımcı oldu. Yaratıcılığı ve pas vizyonuyla turnuvanın favorilerinden biri olan Les Bleus’un rakip savunmalarını düzenli olarak aşmasına katkıda bulunan Olise, bugüne kadar Fransa’nın Dünya Kupası serüveninin yıldızlarından biri oldu.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    2Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ↔️

    2025-26 sezonunda: 23 gol, 13 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

    Sakatlıklar, Dembele'nin PSG'nin sezonun ilk yarısında yaratabileceği etkiyi sınırladı; bu da Ballon d'Or unvanını savunmasının imkansız gibi göründüğü anlamına geliyordu. Ancak, tam olarak forma kavuşmasından bu yana, en iyi formunu yeniden bularak gündeme geri döndü; özellikle Şampiyonlar Ligi eleme turlarında hem Liverpool hem de Bayern Münih karşısında maçı kazandıran performanslar sergiledi ve ardından Arsenal'i yendikleri final maçında da gol attı.

    Dembele, adaylığını güçlendirmek için Dünya Kupası’nda da etkili olması gerekiyordu. Grup aşamasının ikinci maçında Irak karşısında turnuvadaki ilk golünü attıktan sonra, Norveç’i mağlup eden muhteşem bir hat-trick ile turnuvada adından söz ettirdi ve bu performansla turnuvanın Altın Ayakkabı yarışına da girdi.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 69 gol, yedi asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonluklarını kazandı.

    Harry Kane'i tam olarak takdir etmeyenler her zaman olacaktır, ancak yıllardır pek çok kişinin ona karşı kullandığı "kupa laneti" artık ortadan kalktığına göre, Bayern Münih'in forveti, olağanüstü bir gol ortalamasıyla gol atmaya devam ederken, bireysel olarak da takdir edilmeye layık olduğunu göstermeye kararlı, bir misyonu olan bir adam gibi görünüyor.

    Kane, sayısız gol atmanın yanı sıra, Bundesliga şampiyonu takımda çok yönlü oyunuyla yıkıcı bir etki yarattı; ayrıca İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki ilk üç maçında üç gol attı. Eğer bu performansını sürdürerek Üç Aslanlar’ı Kuzey Amerika’da zafere taşıyabilirse, Ballon d’Or’un diğer adayları eşyalarını toplayıp eve dönse iyi olur.