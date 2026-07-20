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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

2026 Ballon d'Or Güç Sıralaması: Lamine Yamal Dünya Kupası'nı kazandı – peki İspanya'nın genç süperstarı, Altın Top yarışında Harry Kane'i tahtından etmek için yeterince başarılı oldu mu?

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Dünya Kupası
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Africa Cup of Nations

Lionel Messi-Cristiano Ronaldo ikilisinin hakimiyetinin artık geride kaldığı düşünülürse, Ballon d'Or yarışı son 20 yılın büyük bir bölümünde hiç bu kadar açık bir hal almamıştı; sayısız oyuncu artık her sezonun başında, futbolun sunduğu en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduklarına inanarak sezona başlıyor. Ousmane Dembélé, sakatlıklar ve istikrarsızlıklarla dolu bir kariyerin ardından 2025'te Altın Top ödülünü kazandı ve 2026'da da yine kalabalık bir adaylar grubu arasında yer aldı.

Dembele, Paris Saint-Germain’in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunduğu performansları sayesinde bu ödülü büyük ölçüde garantilemişti ve Şampiyonlar Ligi, bu sefer de Ballon d’Or yarışında yine büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Ancak bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, yaz aylarında Kuzey Amerika’da sergilenen performansların da nihai sonuç üzerinde büyük bir etkisi olma ihtimali var.

Afrika Uluslar Kupası'nın da değerlendirmeye alınacağını unutmayın; bu da, bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergilemiş olabileceği anlamına geliyor.

İspanya’nın Dünya Kupası finalindeki zaferi, sadece sezonun perdesini kapatmakla kalmadı, aynı zamanda Ballon d’Or yarışını da sona erdirdi; artık kimse ödülü kazanmak için daha fazla bir şey yapamaz. GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, son dokuz aydır 2026 Altın Top ödülünü kazanma olasılığı en yüksek isimleri takip ediyordu ve işte 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törende podyumun en üst basamağına çıkma olasılığı en yüksek olduğunu düşündüğümüz isimler...

Son güncelleme: 16 Temmuz 2026. Listeden çıkarılan oyuncular: Bruno Fernandes ve Gabriel Magalhaes.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Jude Bellingham (Real Madrid) ↔️

    2025-26 sezonunda: 15 gol, 6 asist.

    2024'te podyuma çıkan Jude Bellingham'ın, iki yıl sonra Ballon d'Or adaylığı kazanma şansı, Real Madrid'de geçirdiği son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, sakatlıktan kurtulmak için iki kez sahalardan uzak kalması nedeniyle ortadan kalkmış gibi görünüyordu. Ancak Bellingham'ın Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla sergilediği performans, ona nihai aday listesinde bir yer kazandırabilir.

    Orta saha oyuncusu, Three Lions’ın yarı finale yükselmesindeki itici güç oldu; attığı yedi golün arasında, eleme turlarında Meksika ve Norveç’e karşı galibiyeti getiren ikili goller de yer alıyordu. İngiltere, dünya sahnesinde bir kez daha başarısız olsa da, Bellingham’ın performansları Ballon d’Or oy verenlerinin hafızasında uzun süre kalacak gibi görünüyor.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Lautaro Martinez (Inter) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 30 gol, 10 asist. Serie A ve Coppa Italia şampiyonluğu.

    Bodo/Glimt tarafından Şampiyonlar Ligi'nden utanç verici bir şekilde elenmiş olsalar da, Inter yine de başarılı bir sezon geçirdi; Nerazzurri, Serie A şampiyonluğunu garantiledikten sonra Coppa Italia finalinde de zafer kazandı. Önceki yıllarda olduğu gibi, Lautaro Martinez bu başarının arkasındaki itici güç oldu.

    İtalya'nın en üst liginde en golcü oyuncu olarak ikinci sıradaki rakibine üç gol fark attı ve bu formunu Dünya Kupası'na da taşıdı. Burada Arjantin için, İngiltere'yi yendikleri yarı final maçındaki galibiyet golü de dahil olmak üzere bazı çok önemli goller attı. Ne yazık ki, Albiceleste savunma sağlamlığını ön planda tuttuğu için Lautaro final maçında yedek kulübesinden çıkamadı; bu da 2024 Copa America finalinde attığı galibiyet golünü tekrarlayamadığı anlamına geliyordu.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18David Raya (Arsenal) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 29 maçta kalesini gole kapattı. Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

    Ballon d'Or aday listesinde her zaman bir veya iki kaleciye yer vardır ve David Raya, Arsenal'de geçirdiği bir başka muhteşem sezonun ardından 2026'nın en öne çıkan adayıdır. Raya, Arsenal'in nihayet engeli aşıp İngiltere'nin en üst liginde şampiyonluğa ulaşmasıyla üçüncü sezon üst üste Premier Lig Altın Eldiven ödülünü kazandı; ayrıca Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finaline kadar uzanan yolculuğunda sadece beş gol yedi.

    Sezonu Dünya Kupası şampiyonluk madalyasıyla da tamamladı; ancak Raya, İspanya milli takımında Unai Simon'un yedeği olarak oldukça şaşırtıcı bir şekilde ikinci tercih olmuştu ve bu nedenle La Roja formasıyla Kuzey Amerika'da sahaya çıkamadı.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) 🆕

    2025-26 sezonunda: Üç gol, altı asist. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

    Fabian Ruiz, sakatlığı nedeniyle sezonun önemli bir bölümünü kaçırdı, ancak 2025-26 sezonunun en çok ödül kazanan oyuncusu olarak Ballon d'Or aday listesine girme ihtimali hâlâ yüksek. PSG'li oyuncu, bir kez daha dünyanın en iyi orta saha üçlüsünün bir parçasını oluşturarak, takımının hem ulusal hem de Avrupa'daki başarılarına önemli katkılarda bulunmayı başardı.

    Ruiz daha sonra, eleme turlarında kadroya girerek İspanya’nın zaferle sonuçlanan Dünya Kupası serüveninde de bekleneni verdi. Eski Napoli yıldızı, La Roja formasıyla çıktığı 50 maçta hâlâ yenilgi tatmadı; takımın uğurlu yıldızı, 2024’te kazanılmasına katkıda bulunduğu Avrupa şampiyonluğuna şimdi de bir dünya şampiyonluğu ekledi.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    16Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    2025-26 sezonunda: 4 gol, 18 asist, 21 maçta kalesini gole kapattı. Afrika Uluslar Kupası, Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve UEFA Süper Kupası’nı kazandı.

    Dünyanın en iyi sağ beklerinden biri olan Achraf Hakimi, PSG formasıyla bir kez daha muhteşem bir sezon geçirdi ve sakatlığından tam da Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferde tam olarak rol alabilecek zamanında geri döndü.

    Şu an için, CAF’ın tartışmalı Afrika Uluslar Kupası finali sonucunu bozma kararıyla Afrika şampiyonu olduğunu da iddia edebilir, ancak Senegal’in itirazı bu kararı tersine çevirebilir. Her halükarda Fas, Dünya Kupası’nda bir kez daha kıtanın en parlak takımı olduğunu gösterdi ve Hakimi, takımın çeyrek finale yükselme yolunda önemli katkılar sağladı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 32 gol, 9 asist. Dünya Kupası ve Copa del Rey şampiyonluğu.

    Mikel Oyarzabal'ın hayatının en iyi sezonunu geçirdiğini söylemek abartı olmaz. Euro 2024 finalinde galibiyet golünü atan oyuncu, Real Sociedad'ın Copa del Rey'i kazanmasına yardımcı olurken kulüp düzeyinde kariyerinin en iyi gol sezonunu geçirdi ve uluslararası arenada da bu ölümcül formunu sürdürdü.

    Oyarzabal, İspanya'nın Eylül ayında Dünya Kupası elemelerine başlamasından bu yana maç başına ortalama neredeyse bir gol attı ve turnuva boyunca ölümcül yeteneğini sergiledi; Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvada, sonunda şampiyon olan takım adına beş gol attı.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    2025-26 sezonunda: 28 gol, 16 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid'deki performansları açısından berbat bir 2025 yılı geçirdi; Ballon d'Or intikam turu ters teptiği için takvim yılı boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi. Ancak eski atasözünde de söylendiği gibi, "form geçicidir, klas kalıcıdır" ve Vini, 2026'nın başlangıcında Şampiyonlar Ligi eleme turlarında altı maçta dört gol atarak, iyi bir seri yakaladığında hâlâ belirleyici olabileceğini gösterdi.

    Eski Flamengo yeteneğinin en iyi seviyesine dönmesi, Bernabeu’ya kupa getirmek için yeterli olmadı; ancak Dünya Kupası’nda dört gol atarak takımına öncülük ederken Brezilya milli takımındaki berbat performansını geride bırakmayı başardı. Her ne kadar Selecao’yu son 16 turunun ötesine taşıyamamış olsa da, takımın altıncı yıldızını kazanma bekleyişi devam ediyor.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Declan Rice (Arsenal) ↔️

    2025-26 sezonunda: 8 gol, 15 asist. Premier Lig şampiyonluğu.

    Declan Rice, 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve o günden bu yana Arsenal'de giderek daha da güçlendi. Rice, Arsenal'in bu sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında en önemli oyunculardan biri oldu ve takımın Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde de büyük rol oynadı.

    Rice’ın hücumda yaptığı koşular, defansif müdahaleleri ve duran toplardaki vuruşları sayesinde maçların akışında nadiren gözden kaçtı; ayrıca Kuzey Amerika’da sakatlık ve hastalıklarla boğuşmasına rağmen İngiltere’nin Dünya Kupası yarı finallerine yükselme yolunda belirleyici katkılar yapmaya devam etti.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

    Vitinha, 2021'de Wolves'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminden 2025'te Ballon d'Or podyumuna çıkmaya kadar uzun bir yol kat etti ve PSG'nin baş diktatörü artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak görülüyor. Kuşkusuz, sezonun büyük bir bölümünde bu tarzda oynadı ve Luis Enrique'nin takımı hem Ligue 1'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanırken, performansına daha fazla gol ve asist ekledi.

    Vitinha, Şampiyonlar Ligi finalinde Maçın En İyi Oyuncusu seçildi ve Dünya Kupası'nda da Portekiz milli takımının temposunu belirlemeye devam etti; ancak Selecção, İspanya'ya karşı son 16 turunda elenene kadar genel olarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    11Luis Diaz (Bayern Münih) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 30 gol, 27 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonlukları.

    Liverpool taraftarlarının, geçen yaz Luis Diaz satılmasaydı sezonlarının çok daha başarılı olup olmayacağını merak etmeleri affedilebilir. Çok yönlü forvet, 2024-25 sezonunda Kırmızılar'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı, ancak yeni bir meydan okuma arzusuyla kulüp, Kolombiya milli oyuncusu için Bayern Münih'ten gelen 75 milyon avro (65,5 milyon sterlin/88 milyon dolar) teklifini kabul etti.

    Diaz o günden beri geriye bakmadı; Harry Kane ve diğer Bayern takım arkadaşlarıyla mükemmel bir uyum yakaladı. Geçtiğimiz sezon Bundesliga’da attığı bazı goller nefes kesiciydi; Şampiyonlar Ligi’ndeki heyecan verici performansları ise, Bayern’in Avrupa’da yine başarısızlığa uğramış olsa da, Ballon d’Or oylamasına katılanların dikkatini kesinlikle çekmiş olmalı. Ayrıca, Dünya Kupası’nda Kolombiya formasıyla da sihirli anlar yaşattı; her ne kadar takım, son 16 turunda İsviçre’ye penaltılarda elenmiş olsa da.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Pau Cubarsi (Barselona) 🆕

    2025-26 sezonunda: 1 gol, 2 asist, 26 maçta kalesini gole kapatma. Dünya Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları.

    İspanya'nın Dünya Kupası'na doğru ilerlerken tüm gözler Lamine Yamal'ın üzerindeydi, ancak sonunda Pau Cubarsi adlı bir başka Barcelona'lı genç oyuncu onun gölgesinde kaldı. 19 yaşındaki oyuncu, Blaugrana ile bir başka şampiyonluk sezonunu daha geride bırakırken, küresel sahnede adını duyurdu; Cubarsi, Kuzey Amerika'daki turnuva boyunca birçok kişi tarafından en iyi stoper olarak görüldü.

    İspanya’nın finaldeki zaferinin ardından En İyi Genç Oyuncu ödülüne layık görülen Cubarsi, La Roja’nın kupa yolunda sadece 10 isabetli şut ve tek bir gol yemesinde kilit rol oynadı.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    9Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 23 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi eleme turlarının en seçkin oyuncusunu seçecek olsaydık, Khvicha Kvaratskhelia diğer hemen hemen herkesten bir adım önde olurdu. PSG'nin kanat oyuncusu, turnuva tarihinde arka arkaya yedi eleme maçında gol atan veya asist yapan ilk oyuncu oldu; bu sayıya, son şampiyonun bir başka Avrupa zaferine doğru ilerlerken attığı bazı muhteşem goller de dahildi.

    Ancak Kvaratskhelia’nın sezon genelindeki performansı aynı zirvelere ulaşamadı; Gürcistan’ın Dünya Kupası’na katılamaması ise Ballon d’Or sıralamasında ulaşabileceği en yüksek noktaya bir sınır getirebilir. “Kvaradona” lakaplı oyuncunun en azından podyuma çıkma şansı hâlâ var ve oraya ulaşmak için elinden gelenin fazlasını yapması pek mümkün değildi.

  • haaland Getty Images

    8Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    2025-26 sezonunda: 58 gol, 11 asist. FA Kupası ve Carabao Kupası’nı kazandı.

    Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Erling Haaland, 2025-26 sezonuna "Terminatör Modu"na geçerek, en büyük kupalar için yeniden şampiyonluk adayı olmayı hedefleyen Manchester City'nin tek başına bir koçbaşı haline geldi. 2026'nın başında yaşanan gol suskunluğu, hem Haaland'ın Ballon d'Or şansını hem de Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleriyle City'nin kupa kazanma umutlarını tehlikeye attı; ancak hem kendisi hem de takım toparlanarak FA Kupası ve Carabao Kupası'nı kazandı ve Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal'e son ana kadar zorluk çıkardı.

    Böylece Haaland, ulaşabileceği en büyük kupaları kazanamasa da, Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda yıldız forvetin, takımının tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmesinde yedi gol atarak bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmesi, Altın Top adaylığını şüphesiz güçlendirdi.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    7Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 25 gol, 14 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

    Sakatlıklar, Dembele'nin PSG'nin sezonun ilk yarısında yaratabileceği etkiyi sınırladı; bu da Ballon d'Or unvanını savunmasının imkansız gibi göründüğü anlamına geliyordu. Ancak, tam olarak forma kavuşmasının ardından en iyi formunu yeniden bularak gündeme geri döndü; özellikle Şampiyonlar Ligi eleme turlarında hem Liverpool hem de Bayern Münih karşısında maçı kazandıran performanslar sergiledi ve ardından Arsenal'i yendikleri final maçında da gol attı.

    Dembele, adaylığını güçlendirmek için Dünya Kupası’nda da etkili olması gerekiyordu ve sonunda kariyerinin ilk Dünya Kupası gollerini attı; Norveç’e karşı attığı hat-trick, altı gol attığı turnuvanın en önemli anı oldu. Ancak Kuzey Amerika’da bazı takım arkadaşlarının gölgesinde kaldı, bu da arka arkaya iki kez Altın Top ödülünü kazanmasının artık neredeyse imkansız olduğu anlamına geliyor.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Manchester City) ⬆️

    2025-26 sezonunda: İki gol. Dünya Kupası, FA Kupası ve Carabao Kupası’nı kazandı.

    2024 Ballon d'Or'u savunma umutlarını mahveden ön çapraz bağ sakatlığından döndükten sonra, Rodri 2025-26 sezonunun büyük bir bölümünde eskisi gibi bir oyuncu gibi görünmüyordu. Manchester City formasıyla iki kupa kazandıkları dönemde parladığı anlar olsa da, kondisyon sorunlarıyla boğuşmaya devam etti ve zaman zaman ritmini yakalayamadı.

    Ancak tüm bunlar Dünya Kupası'nda unutuldu; İspanya'nın ikinci şampiyonluğunu kazandığı bu turnuvada Rodri, takımın en göze çarpan oyuncularından biri oldu. Turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçilen Rodri, pek çok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü bir başka Altın Top ödülü için birdenbire yeniden yarışa girdi.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    5Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    2025-26 sezonunda: 58 gol, 14 asist.

    Acaba bu yıl Kylian Mbappé nihayet Ballon d'Or'u kazanacak mı? Monaco'da henüz bir genç olarak ortaya çıktığı andan itibaren bu forvet, geleceğin Altın Top ödülü sahibi olarak gösterilmişti. Ancak Aralık ayında 27 yaşına giren Mbappé, podyumun zirvesine çıkma fırsatını hâlâ bekliyor.

    Sezonun büyük bir bölümünde, bu bekleyişi sona erdirmek için elinden gelenin fazlasını yaptı; Mbappé, zor günler geçiren Real Madrid'i sırtında taşıdı, hatta tam olarak iyileşmekte zorlandığı bir diz sakatlığı geçirdi; bu süre zarfında Los Blancos'un sezonu bir kupa ile bitirme umutları giderek sönüp gitti. Bununla birlikte Mbappé, en iyi performanslarını genellikle Dünya Kupaları’na saklama eğilimindedir ve üst üste üçüncü turnuvada da en göze çarpan oyunculardan biri oldu; attığı 10 golle tarihi bir başarıya imza atarak ikinci Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Michael Olise (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 26 gol, 41 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonluklarını kazandı.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını öngörenler büyük bir yanılgıya düştü; kanat oyuncusu, Bundesliga şampiyonu takımda iki yıl boyunca muhteşem performanslar sergiledi. Hem gol atma hem de diğer oyuncular için gol fırsatları yaratma konusunda eşit derecede yetenekli olan 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın en korkulan forvetlerinden biri haline geldi; aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Özellikle çeyrek finalde Real Madrid karşısında, Bernabeu'da uzun süre rakibi perişan ettikten sonra, Bavyera'daki rövanş maçında attığı golle seriyi tamamladı.

    Olise’in kulüpteki performansları, kadro için yaşanan yoğun rekabete rağmen Fransa milli takımında ilk 11’de yerini sağlamlaştırmasına da yardımcı oldu. Yaratıcılığı ve pas vizyonuyla rekor kıran yedi asist yapan oyuncu, Les Bleus’un Dünya Kupası serüveninin yıldızlarından biri oldu.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 44 gol, 30 asist. MLS Kupası’nı kazandı.

    Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterilme günlerinin geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi tarihindeki ilk MLS Kupası'na taşıdıktan ve Arjantin ile muhteşem bir Dünya Kupası geçirdikten sonra, sekiz kez bu ödülü kazanan oyuncunun koleksiyonuna bir Altın Top daha ekleme şansı hâlâ var.

    Messi, Miami'nin altı play-off maçında tek başına altı gol ve yedi asist kaydetmesi ile üst üste ikinci kez MLS MVP ödülünü kazanma yolunda bir sınıf farkı yarattığını kanıtladı ve Ballon d'Or oylamasında seçmenler oylarını verirken kulüp seviyesindeki bu başarının kesinlikle dikkate alınması gerekir.

    Ardından, muhteşem bir Dünya Kupası performansında sekiz gol attı ve dört asist yaptı. Bu sefer Arjantin’i kupaya taşıyamamış olsa da, 39 yaşında hâlâ dünyanın en iyi futbolcusu olmasa da en iyilerinden biri olduğunu gösterecek kadarını yaptı.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 26 gol, 21 asist. Dünya Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası’nı kazandı.

    Sezon öncesinde bahisçilerin Ballon d'Or favorisi olan Lamine Yamal, bu ödülü kazanan ilk 21 yaş altı oyuncu olma yolunda ilerliyor - ve bunu başarmak için 2026'da ödülü kazanmasına bile gerek yok! Barcelona'nın genç yıldızının geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarındaki performansları, onu birçok kişinin gözünde dünyanın en iyi futbolcusu olarak öne çıkardı ve oylamada Dembele'nin ardından ikinci sırada yer alması da bunun kanıtı oldu.

    Hâlâ Yamal’ın en önemli maçlarda daha belirleyici anlar yaratması gerektiğini düşünenler var; öte yandan, bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının sakatlık sorunlarının artmasına yol açtığına dair endişeler de mevcut. Bu durum, kulüp sezonunun erken sona ermesine neden oldu ve Dünya Kupası’nda İspanya formasıyla sınırlı bir performans sergilemesinde rol oynadı. La Roja’nın Kuzey Amerika’daki turnuvada sonuna kadar ilerlemesi sırasında Yamal yine de kendine özgü dinamizmini sergilemeyi başardı; ancak turnuvaya kişisel bir damga vuramaması, Ballon d’Or yarışında bir kez daha bir adım geride kalabileceği anlamına geliyor.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 73 gol, sekiz asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonluklarını kazandı.

    Harry Kane'i tam olarak takdir etmeyenler her zaman olacaktır, ancak artık pek çok kişinin onu eleştirmek için kullandığı "kupa açlığı" yükünden kurtulmuş olan Bayern Münih forveti, olağanüstü bir gol ortalamasıyla ağları havalandırırken, bireysel olarak da takdir edilmeye layık olduğunu göstermeye kararlı, bir misyonu olan bir adam gibi görünüyordu.

    Kane, sayısız gol atmanın yanı sıra, Bundesliga şampiyonu için çok yönlü oyunuyla yıkıcı bir etki yarattı; aynı zamanda İngiltere'nin Dünya Kupası yarı finallerine yükselme sürecinde altı gol attı. Kuzey Amerika’da başarısız olması, diğer adayların Ballon d’Or’u ondan almasına kapı açtı; ancak bu ödülün genellikle en iyi bireysel sezonu geçiren oyuncuya verildiği göz önüne alındığında, Kane’in podyumun zirvesinde yer almaması tartışılabilir bir durum değildir.