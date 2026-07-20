2026 Ballon d'Or Güç Sıralaması: Lamine Yamal Dünya Kupası'nı kazandı – peki İspanya'nın genç süperstarı, Altın Top yarışında Harry Kane'i tahtından etmek için yeterince başarılı oldu mu?

Dembele, Paris Saint-Germain’in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunduğu performansları sayesinde bu ödülü büyük ölçüde garantilemişti ve Şampiyonlar Ligi, bu sefer de Ballon d’Or yarışında yine büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Ancak bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, yaz aylarında Kuzey Amerika’da sergilenen performansların da nihai sonuç üzerinde büyük bir etkisi olma ihtimali var.

Afrika Uluslar Kupası'nın da değerlendirmeye alınacağını unutmayın; bu da, bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergilemiş olabileceği anlamına geliyor.

İspanya’nın Dünya Kupası finalindeki zaferi, sadece sezonun perdesini kapatmakla kalmadı, aynı zamanda Ballon d’Or yarışını da sona erdirdi; artık kimse ödülü kazanmak için daha fazla bir şey yapamaz. GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, son dokuz aydır 2026 Altın Top ödülünü kazanma olasılığı en yüksek isimleri takip ediyordu ve işte 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törende podyumun en üst basamağına çıkma olasılığı en yüksek olduğunu düşündüğümüz isimler...

Son güncelleme: 16 Temmuz 2026. Listeden çıkarılan oyuncular: Bruno Fernandes ve Gabriel Magalhaes.