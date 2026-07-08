Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

2026 Ballon d'Or Güç Sıralaması: Harry Kane liderliğini korurken, Kylian Mbappé ve Erling Haaland Dünya Kupası'ndaki performanslarıyla baskılarını sürdürüyor

Power rankings
Ballon d'Or
H. Kane
K. Mbappe
L. Messi
E. Haaland
L. Yamal
Vinicius Junior
D. Rice
M. Olise
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
Dünya Kupası
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Africa Cup of Nations
FEATURES

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisinin hakimiyetinin artık geride kaldığı düşünülürse, Ballon d'Or yarışı son 20 yılın büyük bir bölümünde hiç bu kadar açık bir hal almamıştı; sayısız oyuncu artık her sezonun başında, futbolun sunduğu en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduklarına inanarak sezona başlıyor. Ousmane Dembélé, sakatlıklar ve istikrarsızlıklarla dolu bir kariyerin ardından 2025 yılında Altın Top ödülünü kazandı ve 2026 yılında da yine kalabalık bir aday grubu arasında yer alıyor.

Dembele, Paris Saint-Germain’in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunduğu performansları sayesinde bu ödülü büyük ölçüde garantilemişti ve Şampiyonlar Ligi, bu sefer de Ballon d’Or yarışında yine büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Ancak bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, nihai kazananın kim olacağı, bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuva sona erene kadar belli olmayabilir.

Afrika Uluslar Kupası’nın da değerlendirmeye alınacağını unutmayın; bu da, bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergileyebileceği anlamına geliyor.

Ballon d'Or yarışı bir maraton, sprint değil; ancak Dünya Kupası son turlarına girerken, kazananı ilan edebileceğimiz noktaya neredeyse geldik. GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek tören öncesinde 2026 Altın Top ödülünün en olası adaylarını takip etmeye devam ediyor...

Son güncelleme: 29 Haziran 2026. Listeden çıkarılan oyuncular: Raphinha ve Cristiano Ronaldo.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ismael Saibari (Bayern Münih) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 28 gol, 9 asist. Afrika Uluslar Kupası, Eredivisie ve Johan Cruyff Schaal şampiyonluklarını kazandı.

    Ismael Saibari'nin PSV'de geçirdiği muhteşem sezon, Hollanda dışında pek dikkat çekmemiş olabilir, ancak Eredivisie'nin Yılın Futbolcusu, Bayern Münih'in dikkatini çekecek kadar iyi bir performans sergiledi ve forvet, önümüzdeki sezon öncesinde 55 milyon avroya Allianz Arena'ya transfer oldu.

    Almanya'ya gelmeden önce Saibari'nin odak noktası, Fas'ın Dünya Kupası'ndaki serisini sürdürmesine yardımcı olmak. Forvet, Atlas Aslanları'nın grup maçlarının her birinde gol attı ve son 32 turunda Hollanda'ya karşı penaltı atışlarında galibiyet golünü kaydetti. Ancak Kanada maçında aldığı sakatlık, turnuvanın geri kalanında yer almasını tehlikeye atabilir.

    • Reklam
  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    19Jude Bellingham (Real Madrid) 🆕

    2025-26 sezonunda: 12 gol, 6 asist.

    2024'te podyuma çıkan Jude Bellingham'ın, iki yıl sonra Ballon d'Or adaylığı kazanma şansı, Real Madrid'de iki kez sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından sona ermiş gibi görünüyordu. Ancak Bellingham'ın Dünya Kupası'nda şu ana kadar sergilediği performans, ona nihai aday listesinde bir yer kazandırabilir.

    Orta saha oyuncusu, İngiltere'nin çeyrek finale yükselmesindeki itici güç oldu; Meksika'ya karşı attığı iki gol sayesinde Altın Ayakkabı yarışında da iddialı bir konumda bulunuyor. Bu formunu sürdürebilirse, Üç Aslanlar'ın turnuvayı kazanma şansı oldukça yüksek olacak ve bu da Bellingham'ın Altın Top adayları arasındaki yerini sağlamlaştıracaktır.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Bukayo Saka (Arsenal) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 13 gol, 13 asist. Premier Lig şampiyonluğu.

    Hem form hem de kondisyon açısından Bukayo Saka için bu sezon pek de iyi geçmedi. Ancak Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu kazanması ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesiyle, bu sezon Arsenal'in kanat oyuncusu için yine de unutulmaz bir sezon oldu.

    Saka'nın takıma geri dönüşü, Mayıs ayı başında Fulham karşısında Arsenal'in haftalardır sergilediği en iyi performansı ortaya çıkarmasına neden oldu ve takım şampiyonluk yarışındaki kontrolü yeniden ele geçirdi. Ardından, İngiltere milli takım oyuncusu, Gunners'ın Avrupa futbolunun en büyük maçına katılmasını garantileyen golü attı. Sakatlıklar onu Dünya Kupası'na kadar takip etse de, yine de Three Lions'ta varlığını hissettirdi ve final yaklaşırken kilit bir figür olmaya hazırlanıyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    17Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 13 gol, 26 asist.

    Premier Lig'de tek sezon asist rekorunu kırarak hem FWA Yılın Futbolcusu hem de Premier Lig Yılın Futbolcusu ödüllerini kazanan Bruno Fernandes, Portekiz'in son 16 turunda elenmesine rağmen bu formunu Dünya Kupası'na taşıyamamış olsa da, bir kez daha Manchester United'ın lokomotifi olduğunu kanıtladı.

    Altın Top ödülünü kazanmak, Fernandes için her halükarda zor olacaktı. United'ın Avrupa kupalarında yer almaması ve çabalarının karşılığında bir kupa kazanamaması nedeniyle, Fernandes'in başlıca adaylar arasında yer alabilmesi için gerçekten olağanüstü bir sezon geçirmesi gerekirdi. Her ne kadar iyi oynasa da, o seviyeye ulaşamadı.

  • Lautaro Martinez Argentina 2026Getty Images

    16Lautaro Martinez (Inter) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 28 gol, 10 asist. Serie A ve Coppa Italia şampiyonluğu.

    Bodo/Glimt tarafından Şampiyonlar Ligi'nden utanç verici bir şekilde elenmiş olsalar da, Inter yine de başarılı bir sezon geçirdi; Nerazzurri, Serie A şampiyonluğunu garantiledikten sonra Coppa Italia finalinde de zafer kazandı. Önceki yıllarda olduğu gibi, Lautaro Martinez bu başarının arkasındaki itici güç oldu.

    İtalya'nın en üst liginde en golcü oyuncu olarak üç gol farkla zirvede yer aldı ve o zamandan beri Arjantin formasıyla ilk Dünya Kupası golünü atarak gol orucunu nihayet bozdu. Savunan şampiyonun ilk on birinde her zaman yer almıyor olsa da, Albiceleste'nin turnuvayı arka arkaya kazanan üçüncü takım olma hedefine ulaşması için katkılarını sürdürüyor.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️

    2025-26 sezonunda: Dört gol, altı asist, 31 maçta kalesini gole kapatma. Premier Lig şampiyonluğu.

    Belki de hiçbir oyuncu, modern Arsenal'i Gabriel Magalhaes kadar iyi temsil edemez. Brezilya milli takımında forma giyen bu oyuncu, Premier Lig'in en tehlikeli duran top silahlarından biri haline gelirken, fiziksel savunma stili de son yirmi yılda nadiren şu anda olduğu kadar popüler olmuştur.

    William Saliba her zamanki gibi klas bir performans sergilese de, Gabriel artık Arsenal'in stoper ikilisinin en önemli ismi olarak kabul edilebilir. Ancak Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı, Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan nispeten erken elenmesi gibi, Ballon d'Or oylamasında şüphesiz aleyhine bir faktör olacaktır.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) 🆕

    2025-26 sezonunda: 31 gol, 9 asist. Copa del Rey’i kazandı.

    Mikel Oyarzabal'ın hayatının en iyi sezonunu geçirdiğini söylemek abartı olmaz. Euro 2024 finalinde galibiyet golünü atan oyuncu, Real Sociedad'ın Copa del Rey'i kazanmasına yardımcı olurken kulüp düzeyinde kariyerinin en iyi gol sezonunu yaşadı ve bu ölümcül formunu uluslararası arenada da sürdürdü.

    Oyarzabal, İspanya'nın Eylül ayında Dünya Kupası elemelerine başlamasından bu yana maç başına ortalama bir gol atıyor ve La Roja'nın iki yıl önce Almanya'da kazandığı kıtasal şampiyonluğa küresel bir zafer daha eklemeyi hedeflediği bu turnuvada, şimdiye kadar gol önündeki yeteneğini sergiledi.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    13Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 28 gol, 16 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid'deki performansları açısından berbat bir 2025 yılı geçirdi; Ballon d'Or intikam turu ters teptiği için takvim yılı boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi. Ancak eski atasözünde de söylendiği gibi, "form geçicidir, ama sınıf kalıcıdır" ve Vini, 2026'nın başlangıcında Şampiyonlar Ligi eleme turlarında altı maçta dört gol atarak, iyi bir performans serisi sırasında hâlâ belirleyici olabileceğini gösterdi.

    Eski Flamengo yeteneğinin en iyi seviyesine dönmesi, Bernabeu’ya kupa getirmek için yeterli olmadı; ancak Dünya Kupası’nda dört gol atarak takımın öncülüğünü yaparken Brezilya milli takımındaki berbat performansını geride bırakmayı başardı. Yine de, Selecao’yu son 16 turunun ötesine taşıyacak kadar etkili olamadı ve takımın altıncı yıldızını kazanma bekleyişi devam ediyor.

  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    12Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

    Vitinha, 2021'de Wolves'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminden 2025'te Ballon d'Or podyumuna çıkmaya kadar uzun bir yol kat etti ve PSG'nin baş diktatörü artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak görülüyor. Kuşkusuz, sezonun büyük bir bölümünde bu tarzda oynadı ve Luis Enrique'nin takımı hem Ligue 1'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanırken, oyununa daha fazla gol ve asist ekledi.

    Vitinha, Şampiyonlar Ligi finalinde Maçın En İyi Oyuncusu seçildi ve Dünya Kupası'nda da Portekiz milli takımının temposunu belirlemeye devam etti; ancak Selecção, İspanya'ya karşı son 16 turunda elenene kadar genel olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

  • FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARAFP

    11Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 4 gol, 18 asist, 21 maçta kalesini gole kapattı. Afrika Uluslar Kupası, Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve UEFA Süper Kupası’nı kazandı.

    Dünyanın en iyi sağ beklerinden biri olan Achraf Hakimi, PSG formasıyla bir kez daha muhteşem bir sezon geçirdi ve sakatlığından tam da Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferde tam olarak rol alabilecek zamanında geri döndü.

    Şu an için, CAF’ın tartışmalı Afrika Uluslar Kupası finali sonucunu iptal etme kararıyla Afrika şampiyonu olduğunu da iddia edebilir, ancak Senegal’in itirazı bu kararı tersine çevirebilir. Her halükarda Fas, Dünya Kupası’nda şu ana kadar kıtanın en parlak takımı olduğunu bir kez daha gösterdi ve Hakimi, takımın çeyrek finale yükselme yolunda önemli katkılarda bulundu.

  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Luis Diaz (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 30 gol, 27 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonlukları.

    Liverpool taraftarlarının, geçen yaz Luis Diaz satılmasaydı sezonlarının çok daha başarılı olup olmayacağını merak etmeleri affedilebilir. Çok yönlü forvet, 2024-25 sezonunda Kırmızılar'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı, ancak yeni bir meydan okuma arzusuyla kulüp, Kolombiyalı milli oyuncu için Bayern Münih'ten gelen 75 milyon avro (65,5 milyon sterlin/88 milyon dolar) teklifini kabul etti.

    Diaz o günden beri geriye bakmadı; Harry Kane ve diğer Bayern takım arkadaşlarıyla mükemmel bir uyum yakaladı. Geçtiğimiz sezon Bundesliga’da attığı bazı goller nefes kesiciydi; Şampiyonlar Ligi’ndeki heyecan verici performansları ise, Bayern’in Avrupa’da yine başarısız olmasına rağmen, Ballon d’Or oylamasına katılanların dikkatini kesinlikle çekmiş olmalı. Ayrıca, Dünya Kupası’nda Kolombiya formasıyla da sihirli anlar yaşattı; her ne kadar takım, son 16 turunda İsviçre’ye penaltılarda elenmiş olsa da.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 14 asist. Premier Lig şampiyonluğu.

    Declan Rice, 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve o günden bu yana Arsenal'de giderek daha da güçlendi. Rice, Arsenal'in bu sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında en önemli oyunculardan biri oldu ve takımın Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde de büyük rol oynadı.

    Rice’ın hücumda yaptığı sürüşler, defansif müdahaleleri ve duran toplardaki vuruşları sayesinde maçlar nadiren onun gözünden kaçıyor. İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası’nda hafif bir hamstring sakatlığıyla mücadele etse de, Three Lions’ın 60 yıldır ilk kez kupa kazanma yolunda belirleyici katkılar yapmaya devam ediyor.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    8Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 23 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi eleme turlarının en seçkin oyuncusunu seçecek olsak, Khvicha Kvaratskhelia diğer hemen hemen herkesten bir adım önde olurdu. PSG'nin kanat oyuncusu, turnuva tarihinde arka arkaya yedi eleme maçında gol atan veya asist yapan ilk oyuncu oldu; bu sayıya, son şampiyonun bir başka Avrupa zaferine doğru ilerlerken attığı bazı muhteşem goller de dahildi.

    Ancak Kvaratskhelia’nın sezon genelindeki performansı aynı zirvelere ulaşamadı; Gürcistan’ın Dünya Kupası’na katılamaması ise Ballon d’Or sıralamasında ulaşabileceği en yüksek noktaya bir sınır koyma tehlikesi yaratıyor. ‘Kvaradona’ lakaplı bu oyuncunun en azından podyuma çıkma şansı hâlâ var ve oraya ulaşmak için elinden gelenin fazlasını yapması pek mümkün değildi.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Lamine Yamal (Barselona) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 26 gol, 20 asist. La Liga ve Supercopa de España şampiyonluklarını kazandı.

    Sezon öncesinde bahisçilerin Ballon d'Or favorisi olan Lamine Yamal, bu ödülü kazanan ilk 21 yaş altı oyuncu olma yolunda ilerliyor - ve bunu başarmak için 2026'da ödülü kazanmasına bile gerek yok! Barcelona'nın genç yıldızının geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarındaki performansları, onu birçok kişinin gözünde dünyanın en iyi futbolcusu olarak öne çıkardı ve oylamada Dembele'nin ardından ikinci sırada yer alması da bunun kanıtı oldu.

    Hâlâ Yamal’ın en önemli maçlarda daha belirleyici anlar yaratması gerektiğini düşünenler var; öte yandan, bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının sakatlık sorunlarının artmasına yol açtığına dair endişeler de mevcut. Bu durum, sezonunu erken bitirmesine neden oldu ve Dünya Kupası’nda İspanya formasıyla şu ana kadar sınırlı bir performans sergilemesinde rol oynadı. Yine de Yamal’ın turnuvanın son aşamalarında La Roja formasıyla birdenbire patlama yapması ve bir kez daha Ballon d’Or podyumuna çıkması hiç de şaşırtıcı olmaz.

  • Erling HaalandGetty Images

    6Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 58 gol, 11 asist. FA Kupası ve Carabao Kupası’nı kazandı.

    Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Erling Haaland, 2025-26 sezonuna "Terminatör Modu"na geçerek, en büyük kupalar için yeniden şampiyonluk adayı olmayı hedefleyen Manchester City'nin tek başına bir koçbaşı haline geldi. 2026'nın başında yaşanan gol suskunluğu, hem Haaland'ın Ballon d'Or şansını hem de Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleriyle City'nin kupa kazanma umutlarını tehlikeye attı; ancak hem kendisi hem de takım toparlanarak FA Kupası ve Carabao Kupası'nı kazandı ve Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal'e son ana kadar zorluk çıkardı.

    Böylece Haaland, ulaşabileceği en büyük kupaları kazanamasa da, Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda yıldız forvetin, takımının tarihindeki ilk çeyrek final yolculuğunda yedi gol atarak bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmesi, şüphesiz Altın Top adaylığını güçlendirdi.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 44 gol, 27 asist. MLS Kupası’nı kazandı.

    Bunu başaramazdı, değil mi?! Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterilme günlerinin geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi tarihindeki ilk MLS Kupası'na taşıdıktan ve Arjantin ile muhteşem bir Dünya Kupası geçirdikten sonra, sekiz kez bu ödülü kazanan oyuncunun yaz sonuna kadar Altın Top yarışında yeniden yer alması için gerçek bir şans var.

    Messi, Miami'nin altı play-off maçında tek başına altı gol ve yedi asist kaydederek üst üste ikinci kez MLS MVP ödülünü kazanma yolunda bir sınıf farkı olduğunu kanıtladı ve Arjantin'in Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu korumasına yardımcı olabilirse, kulüp seviyesindeki bu başarısı kesinlikle dikkate alınacaktır.

    Şu ana kadar muhteşem bir performans sergileyen Messi, beş maçta sekiz gol atarak Dünya Kupası'nın tüm zamanların en çok gol atma rekorunu kırdı ve Altın Ayakkabı yarışında liderliğe yükseldi. Messi, La Albiceleste'yi şampiyonluğa taşıyabilirse, 2026'da Ballon d'Or için ondan daha iyi bir aday olmayabilir.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    4Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 23 gol, 14 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası’nı kazandı.

    Sakatlıklar, Dembele'nin PSG'nin sezonun ilk yarısında yaratabileceği etkiyi sınırladı; bu da Ballon d'Or unvanını savunmasının imkansız gibi göründüğü anlamına geliyordu. Ancak, tam olarak forma kavuşmasının ardından en iyi formunu yeniden bularak gündeme geri döndü; özellikle Şampiyonlar Ligi eleme turlarında hem Liverpool hem de Bayern Münih karşısında maçı kazandıran performanslar sergiledi ve ardından Arsenal'i yendikleri final maçında da gol attı.

    Dembele, iddiasını daha da güçlendirmek için Dünya Kupası’nda da etkili olması gerekiyordu. Grup aşamasının ikinci maçında Irak karşısında turnuvadaki ilk golünü attıktan sonra, Norveç’i mağlup eden muhteşem bir hat-trick ile turnuvada adından söz ettirdi; bu performans, Kuzey Amerika’da Altın Ayakkabı ödülü için yarışma şansını da sürdürmesini sağladı.

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    3Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 55 gol, 12 asist.

    Acaba bu yıl Kylian Mbappé nihayet Ballon d'Or'u kazanabilecek mi? Monaco'da henüz bir genç olarak ortaya çıktığı andan itibaren bu forvet, geleceğin Altın Top ödülü sahibi olarak gösterilmişti. Ancak Aralık ayında 27 yaşına giren Mbappé, podyumun en üst basamağına çıkma fırsatını hâlâ bekliyor.

    Sezonun büyük bir bölümünde, bu bekleyişi sona erdirmek için elinden gelenin fazlasını yaptı; Mbappé, zor günler geçiren Real Madrid'i sırtında taşıdı, hatta tam olarak iyileşmekte zorlandığı bir diz sakatlığı geçirdi. Bu süre zarfında Los Blancos'un sezonu bir kupa ile bitirme umutları giderek sönüp gitti. Bununla birlikte Mbappé, en iyi performanslarını genellikle Dünya Kupaları’na saklama eğilimindedir ve üst üste üçüncü turnuvada da en göze çarpan oyunculardan biri olmuştur; attığı yedi gol sayesinde, iki kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ilk oyuncu olma şansını ciddi bir şekilde yakalamıştır.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    2Michael Olise (Bayern Münih) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 26 gol, 39 asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonlukları kazandı.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını öngörenler büyük bir yanılgıya düştü; kanat oyuncusu, Bundesliga şampiyonu takımda iki yıl boyunca muhteşem performanslar sergiledi. Hem gol atma hem de başkalarına gol fırsatı yaratma konusunda eşit derecede yetenekli olan 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa’nın en korkulan forvetlerinden biri haline geldi; aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde de iz bıraktı. Özellikle çeyrek finalde Real Madrid karşısında sergilediği performans dikkat çekti; Bernabeu’da uzun süre rakibi perişan eden Olise, Bavyera’daki rövanş maçında attığı golle seriyi tamamladı.

    Olise’in kulüpteki performansları, kadro için yaşanan yoğun rekabete rağmen Fransa milli takımında ilk 11’de yerini sağlamlaştırmasına da yardımcı oldu. Yaratıcılığı ve pas vizyonuyla turnuvanın favorilerinden biri olan Les Bleus’un rakip savunmalarını düzenli olarak aşmasına katkıda bulunan Olise, bugüne kadar Fransa’nın Dünya Kupası serüveninin yıldızlarından biri oldu.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    1Harry Kane (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 73 gol, sekiz asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup şampiyonluklarını kazandı.

    Harry Kane'i tam olarak takdir etmeyenler her zaman olacaktır, ancak yıllardır pek çok kişinin ona karşı kullandığı "kupa laneti" artık ortadan kalktığına göre, Bayern Münih'in forveti, olağanüstü bir gol ortalamasıyla gol atmaya devam ederken, bireysel olarak da takdir edilmeye layık olduğunu göstermeye kararlı, bir misyonu olan bir adam gibi görünüyor.

    Kane, sayısız gol atmanın yanı sıra, Bundesliga şampiyonu takımda çok yönlü oyunuyla yıkıcı bir etki yarattı; aynı zamanda İngiltere’nin Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselme sürecinde altı gol attı. Eğer bu performansını sürdürerek Üç Aslanlar’ı Kuzey Amerika’da zafere taşıyabilirse, Ballon d’Or’un diğer adayları eşyalarını toplayıp eve dönseler iyi olur.