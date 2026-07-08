2026 Ballon d'Or Güç Sıralaması: Harry Kane liderliğini korurken, Kylian Mbappé ve Erling Haaland Dünya Kupası'ndaki performanslarıyla baskılarını sürdürüyor

Dembele, Paris Saint-Germain’in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunduğu performansları sayesinde bu ödülü büyük ölçüde garantilemişti ve Şampiyonlar Ligi, bu sefer de Ballon d’Or yarışında yine büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Ancak bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, nihai kazananın kim olacağı, bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuva sona erene kadar belli olmayabilir.

Afrika Uluslar Kupası’nın da değerlendirmeye alınacağını unutmayın; bu da, bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergileyebileceği anlamına geliyor.

Ballon d'Or yarışı bir maraton, sprint değil; ancak Dünya Kupası son turlarına girerken, kazananı ilan edebileceğimiz noktaya neredeyse geldik. GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek tören öncesinde 2026 Altın Top ödülünün en olası adaylarını takip etmeye devam ediyor...

Son güncelleme: 29 Haziran 2026. Listeden çıkarılan oyuncular: Raphinha ve Cristiano Ronaldo.