Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun ikili hâkimiyeti geride kalırken Ballon d'Or yarışı, yaklaşık 20 yıldır olmadığı kadar açık görünüyor. Artık sayısız oyuncu, futboldaki en prestijli bireysel ödülü kazanabileceğine inanarak sezona başlıyor. Sakatlıkların ve istikrarsızlığın damga vurduğu kariyerinde çıkış yakalayan Ousmane Dembele, 2025'te Altın Top'u kazandı. Dembele, 2026'da da kalabalık aday grubunun içinde yer alıyor.

Dembele, ödülü büyük ölçüde Paris Saint-Germain'in ilk Avrupa Kupası'nı kazanmasına yardımcı olurken sergilediği performanslar sayesinde aldı. Şampiyonlar Ligi'nin bu kez de Ballon d'Or yarışında belirleyici bir rol oynaması bekleniyor. Ancak 2026 aynı zamanda bir Dünya Kupası yılı. Bu nedenle yaz aylarında Kuzey Amerika'da sergilenecek performanslar da nihai sonucu büyük ölçüde etkileyebilir.

Afrika Uluslar Kupası'nın da değerlendirmeye alınacağını unutmayın. Bu, bazı oyuncuların sezon boyunca yalnızca kulüplerinde parlamakla kalmayıp iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergilediği anlamına geliyor.

Yine de hiç kimse, ister sahada ister röportajlarda olsun, ödül için iddiasını ortaya koymak adına bundan fazlasını yapamaz. GOAL'ün Ballon d'Or Güç Sıralaması, son 12 ay boyunca 2026 Altın Top ödülünün en olası sahiplerini takip etti. İşte 26 Ekim Pazartesi günü Londra'daki törende kürsünün zirvesine çıkma ihtimali en yüksek olduğunu düşündüğümüz isimler...