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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston
Çeviri:

2026 Ballon d'Or güç sıralaması: Harry Kane, Lamine Yamal ve Kylian Mbappe, Altın Top için kıran kırana mücadelede başı çekiyor

Power rankings
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
L. Diaz
A. Hakimi
P. Cubarsi
D. Raya
L. Martinez
F. Ruiz
M. Oyarzabal
Dünya Kupası
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Africa Cup of Nations

Futbolun en prestijli bireysel ödülü pazartesi günü verilecek. Çok sayıda adayın ödülü kazanma şansı bulunuyor.

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun ikili hâkimiyeti geride kalırken Ballon d'Or yarışı, yaklaşık 20 yıldır olmadığı kadar açık görünüyor. Artık sayısız oyuncu, futboldaki en prestijli bireysel ödülü kazanabileceğine inanarak sezona başlıyor. Sakatlıkların ve istikrarsızlığın damga vurduğu kariyerinde çıkış yakalayan Ousmane Dembele, 2025'te Altın Top'u kazandı. Dembele, 2026'da da kalabalık aday grubunun içinde yer alıyor.

Dembele, ödülü büyük ölçüde Paris Saint-Germain'in ilk Avrupa Kupası'nı kazanmasına yardımcı olurken sergilediği performanslar sayesinde aldı. Şampiyonlar Ligi'nin bu kez de Ballon d'Or yarışında belirleyici bir rol oynaması bekleniyor. Ancak 2026 aynı zamanda bir Dünya Kupası yılı. Bu nedenle yaz aylarında Kuzey Amerika'da sergilenecek performanslar da nihai sonucu büyük ölçüde etkileyebilir.

Afrika Uluslar Kupası'nın da değerlendirmeye alınacağını unutmayın. Bu, bazı oyuncuların sezon boyunca yalnızca kulüplerinde parlamakla kalmayıp iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergilediği anlamına geliyor.

Yine de hiç kimse, ister sahada ister röportajlarda olsun, ödül için iddiasını ortaya koymak adına bundan fazlasını yapamaz. GOAL'ün Ballon d'Or Güç Sıralaması, son 12 ay boyunca 2026 Altın Top ödülünün en olası sahiplerini takip etti. İşte 26 Ekim Pazartesi günü Londra'daki törende kürsünün zirvesine çıkma ihtimali en yüksek olduğunu düşündüğümüz isimler...

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    2025-26'da: 25 gol, yedi asist. Dünya Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Ferran Torres'in New Jersey'deki Dünya Kupası finalinde uzatmalarda maçın tek golünü atarak 2025-26 sezonunun en önemli golüne imza attığına şüphe yok. İspanya formasıyla turnuvada o ana kadarki performansı pek etkileyici olmadığından, Ballon d'Or adaylığında bu golün büyük payı olduğunu söylemek de yerinde olur.

    Bununla birlikte Torres, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu korumasına çok sayıda golle katkı sağladı. PSG'deki kariyerine hızlı başlaması da birkaç oy alma şansını artırmış olmalı.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    2025-26'da: Dört gol, altı asist, gol yenmeyen 31 maç. Premier League'i kazandı.

    Günümüz Arsenal'ını Gabriel Magalhaes kadar iyi temsil eden başka bir oyuncu belki de yok. Brezilyalı millî futbolcu, Premier League'in en tehlikeli duran top silahlarından biri hâline geldi. Fizik gücüne dayalı savunma tarzı da son birkaç on yılda pek az dönemde bugünkü kadar revaçtaydı.

    William Saliba klasını her zamanki gibi korusa da Gabriel, artık Arsenal'ın stoper ikilisinin daha etkili ismi olarak görülebilir. Ancak Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı, Brezilya'nın Dünya Kupası'na nispeten erken vedasıyla birlikte, Ballon d'Or oylamasında şüphesiz aleyhine işlemiştir.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martinez (Inter)

    2025-26 sezonunda: 30 gol, 10 asist. Serie A ve Coppa Italia şampiyonluğu.

    Şampiyonlar Ligi'nden Bodo/Glimt'e karşı aldıkları utanç verici sonuçla elenmelerine rağmen Inter başarılı bir sezon geçirdi. Serie A şampiyonluğunu kazanan takım, ardından Coppa Italia finalinde de zafere ulaştı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu başarının arkasındaki itici güç Lautaro Martinez'di.

    İtalya'nın en üst liginde en yakın rakibinin üç gol önünde gol kralı olan Martinez, bu formunu Dünya Kupası'na da taşıdı. Arjantin adına kritik goller attı; bunlardan biri, İngiltere'yi yendikleri yarı finalde galibiyeti getiren goldü. Ancak Arjantin finalde savunma sağlamlığına öncelik verdiği için Lautaro yedek kulübesinden oyuna giremedi ve 2024 Copa America finalinde attığı galibiyet golünün bir benzerini atma fırsatı bulamadı.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    2025-26 sezonunda: Dört gol, 18 asist, 21 maçta gol yemedi. Afrika Uluslar Kupası, Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

    Dünyanın en iyi sağ beki Achraf Hakimi, PSG formasıyla bir başarılı sezon daha geçirdi. Sakatlıktan da Şampiyonlar Ligi finalindeki zaferde tam olarak rol alabilecek kadar zamanında döndü.

    CAF'ın tartışmalı Afrika Uluslar Kupası finalinin sonucunu değiştiren kararı sayesinde Hakimi, şimdilik Afrika şampiyonu olduğunu da söyleyebilir. Ancak Senegal'in karara yaptığı itiraz bu durumu hâlâ tersine çevirebilir. Fas ise Dünya Kupası'nda bir kez daha kıtanın önde gelen takımı olduğunu gösterdi; Hakimi de çeyrek finale uzanan yolculuklarında üzerine düşeni yaptı.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    16Vinicius Junior (Real Madrid)

    2025-26'da: 28 gol, 16 asist.

    Vinicius Junior, Real Madrid formasıyla sergilediği performans açısından berbat bir 2025 geçirdi. Ballon d'Or rövanşı arayışı yolunda gitmezken takvim yılı boyunca La Liga'da yalnızca sekiz gol atabildi. Ancak eski deyişin de belirttiği gibi, “Form geçici, kalite kalıcıdır.” Vini, 2026'nın başındaki yükselen formuyla hâlâ belirleyici olabileceğini gösterdi; bu dönemde Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı altı maçta dört gol attı.

    Eski Flamengo oyuncusunun yeniden en iyi seviyesine ulaşması Bernabeu'ya kupa getirmeye yetmedi. Yine de Dünya Kupası'nda dört gol atıp takımına öncülük ederek Brezilya formasıyla sahip olduğu berbat istatistiklere son verdi. Ancak Brezilya'yı son 16 turunun ötesine taşıyamadı ve takımın altıncı yıldız bekleyişi sürdü.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Jude Bellingham (Real Madrid)

    2025-26'da: 15 gol, altı asist.

    2024'te ilk üçte yer alan Jude Bellingham'ın, Real Madrid'de sakatlıkları nedeniyle iki kez sahalardan uzak kaldığı son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, iki yıl sonra Ballon d'Or adaylığı elde etme şansı bile kalmamış gibi görünüyordu. Ancak Bellingham'ın Dünya Kupası'nda İngiltere adına sergilediği performans, ona nihai aday listesinde yer kazandırdı.

    Orta saha oyuncusu, İngiltere'nin yarı finale yürüyüşünün itici gücüydü. Attığı yedi gol arasında, eleme turlarında Meksika ve Norveç'e karşı galibiyeti getiren ikişer golü de vardı. İngiltere dünya sahnesinde bir kez daha hedefe ulaşamasa da Bellingham'ın performansı muhtemelen Ballon d'Or seçmenlerinin hafızasında uzun süre yer etti.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    2025-26 sezonunda: Sekiz gol, 15 asist. Premier League şampiyonluğu.

    Declan Rice, 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu gösterdi. Arsenal'in oyuncusu o günden bu yana performansını daha da ileri taşıdı. Rice, Arsenal'in Premier League şampiyonluğunda en önemli oyunculardan biriydi ve takımının Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde de büyük rol oynadı.

    Rice, topla yaptığı etkili koşular, savunmadaki müdahaleleri ve duran toplardaki ortalarıyla maçlarda nadiren etkisiz kaldı. Kuzey Amerika'da sakatlıklar ve hastalıkla mücadele etmesine rağmen İngiltere'nin Dünya Kupası yarı finaline uzanan yolculuğunda önemli katkılar sunmayı sürdürdü.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Fransa Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Vitinha, 2021'de Wolves'ta beklentilerin altında kalan kiralık döneminden 2025'te Ballon d'Or'da ilk üçe girmeye uzanan uzun bir yol katetti. PSG'nin oyununa hükmeden isim, artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak görülüyor. Geçen sezonun büyük bölümünde de bu unvanın hakkını veren Vitinha, Luis Enrique'nin ekibi Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanırken gol ve asist sayısını da artırdı.

    Şampiyonlar Ligi finalinde maçın oyuncusu seçilen Vitinha, Dünya Kupası'nda da Portekiz'in oyun temposunu belirlemeyi sürdürdü. Ancak Portekiz, genel olarak beklentilerin çok altında kaldı ve son 16 turunda İspanya'ya yenilerek elendi.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    12Luis Diaz (Bayern Münih)

    2025-26 sezonunda: 30 gol, 27 asist. Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Liverpool taraftarlarının, Luis Diaz satılmasaydı 2025-26 sezonlarının çok daha başarılı geçip geçmeyeceğini merak etmesi anlaşılabilir. Çok yönlü hücum oyuncusu, Liverpool'un 2024-25 sezonundaki şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Ancak yeni bir meydan okuma isteği, kulübün Kolombiya millî takım oyuncusu için Bayern Münih'ten gelen 75 milyon avroluk (65,5 milyon sterlin/88 milyon dolar) teklifi kabul etmesine yol açtı.

    Diaz, Harry Kane ve Bayern Münih'teki diğer takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyum sayesinde o günden bu yana hız kesmedi. Geçen sezon Bundesliga'da attığı bazı goller göz kamaştırıcıydı. Bayern Münih Avrupa'da bir kez daha hedefine ulaşamasa da Diaz'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan verici performansları Altın Top oylamasında oy kullananların dikkatini mutlaka çekmiştir. Kolombiya son 16 turunda İsviçre'ye penaltılarla elense de Diaz, Dünya Kupası'nda da bazı büyüleyici anlara imza attı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Pau Cubarsi (Barcelona)

    2025-26'da: Bir gol, iki asist, gol yenmeyen 26 maç. Dünya Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    İspanya Dünya Kupası'na giderken tüm gözler Lamine Yamal'ın üzerindeydi, ancak Barcelona'nın bir diğer genç oyuncusu Pau Cubarsi onun önüne geçti. 19 yaşındaki oyuncu, Barcelona ile yaşadığı bir şampiyonluk sezonunun daha ardından dünya sahnesinde de adını duyurdu. Cubarsi, Kuzey Amerika'daki turnuvanın en iyi stoperi olarak birçok kişi tarafından görüldü.

    Cubarsi, İspanya'nın kupaya uzanan yolda kalesinde yalnızca 10 isabetli şut görmesinde ve sadece bir gol yemesinde kilit rol oynadı. Savunma oyuncusu, İspanya'nın finaldeki zaferinin ardından En İyi Genç Oyuncu seçildi.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

    2025-26 sezonunda: Üç gol, altı asist. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Fransa Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Fabian Ruiz, geçen sezonun önemli bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Yine de 2025-26 sezonunun en çok kupa kazanan oyuncusu olarak Ballon d'Or aday listesine girmeyi başardı. PSG'li oyuncu, bir kez daha dünyanın en iyi orta saha üçlüsünün parçası olurken takımının ligdeki ve Avrupa'daki başarılarına önemli katkılarda bulundu.

    Ruiz, eleme turlarında ilk 11'e girdikten sonra İspanya'nın Dünya Kupası zaferine de önemli katkı sağladı. Eski Napoli yıldızı, İspanya formasıyla çıktığı 50'den fazla maçta hâlâ yenilgi yüzü görmedi. Takımının uğuru olan Ruiz, 2024'te kazanılmasına yardımcı olduğu Avrupa şampiyonluğuna şimdi bir de dünya şampiyonluğu ekledi.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    2025-26 sezonunda: 58 gol, 11 asist. FA Cup ve Carabao Cup şampiyonluğu.

    Kendi yüksek standartlarına göre sönük geçen bir sezonun ardından Erling Haaland, 2025-26 sezonuna “Terminatör modunda” başladı. En büyük kupalar için yeniden mücadele etmeyi hedefleyen Manchester City'nin rakip savunmaları tek başına yıkan gücüne dönüştü. Ancak 2026'nın başında yaşadığı gol suskunluğu, hem Haaland'ın Altın Top şansını hem de City'nin kupa umutlarını tehlikeye attı. Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine rağmen Haaland ve takımı toparlandı; FA Cup ile Carabao Cup'ı kazanırken Premier Lig şampiyonluğu yarışında Arsenal'ı sonuna kadar zorladı.

    Haaland, ulaşabileceği en büyük kupaları kazanamasa da Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılması Altın Top adaylığını kuşkusuz güçlendirdi. Yıldız forvet, Norveç'in tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldiği turnuvada yedi gol atarak bu fırsatı sonuna kadar değerlendirdi.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    2025-26 sezonunda: 25 gol, 14 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Fransa Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa'yı kazandı.

    Sakatlıklar, Dembele'nin PSG'nin sezonunun ilk yarısındaki etkisini sınırladı. Bu nedenle Ballon d'Or unvanını koruması ihtimal dışı görünüyordu. Ancak tamamen iyileştikten sonra en iyi formunu yeniden yakalayarak tekrar adaylar arasına girdi. Özellikle Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Liverpool ve Bayern Münih karşısında galibiyeti getiren performanslar sergiledi, ardından Arsenal'a karşı kazanılan finalde de gol attı.

    Dembele'nin iddiasını güçlendirmek için Dünya Kupası'nda da etkili olması gerekiyordu. Kariyerindeki ilk turnuva gollerini nihayet attı ve altı golle tamamladığı turnuvanın en dikkat çekici anı, Norveç'e karşı yaptığı hat-trick oldu. Ancak Kuzey Amerika'da bunun dışında bazı takım arkadaşlarının gölgesinde kaldı. Bu yüzden üst üste ikinci kez Ballon d'Or'u kazanması artık neredeyse kesin olarak mümkün görünmüyor.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    7Michael Olise (Bayern Münih)

    2025-26 sezonunda: 26 gol, 41 asist. Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'dan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını öngörenler yanıldı. Kanat oyuncusu, Bundesliga şampiyonunda geçirdiği iki yıl boyunca harika performanslar sergiledi. Gol atmakta da takım arkadaşlarına gol hazırlamakta da aynı derecede etkili olan 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın en korkulan hücumcularından biri hâline geldi. Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. Özellikle çeyrek finalde Real Madrid karşısında Bernabeu'da uzun süre rakibine zor anlar yaşattı, ardından Bavyera'daki maçta attığı golle turu noktaladı.

    Olise'nin kulüp düzeyindeki performansı, forma rekabetinin yoğunluğuna rağmen Fransa'nın ilk 11'indeki yerini sağlamlaştırmasına da yardımcı oldu. Yaratıcılığı ve pas becerisiyle rekor kırarak yedi asist yapan Olise, Fransa'nın Dünya Kupası serüveninin yıldızlarından biriydi.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    2025-26'da: İki gol. Dünya Kupası, FA Cup ve Carabao Kupası'nı kazandı.

    2024 Ballon d'Or ödülünü koruma umutlarını sona erdiren ön çapraz bağ sakatlığından dönen Rodri, 2025-26 sezonunun büyük bölümünde eski formundan uzak göründü. Manchester City formasıyla iki kupa kazandıkları süreçte etkili olduğu anlar yaşasa da fiziksel sorunlarla boğuşmaya devam etti ve zaman zaman maç temposuna ayak uyduramadı.

    Ancak İspanya'nın ikinci şampiyonluğunu kazandığı Dünya Kupası'nda Rodri, takımının öne çıkan oyuncularından biri olarak tüm bunları geride bıraktı. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen İspanya kaptanı, birçok kişinin artık mümkün görmediği bir başka Ballon d'Or için yeniden güçlü bir aday.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    5Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    2025-26 sezonunda: 23 gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, Trophee des Champions, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonluğu.

    Şampiyonlar Ligi eleme turlarının en iyi oyuncusunu seçecek olsak Khvicha Kvaratskhelia, neredeyse herkesten açık ara önde olurdu. PSG'nin kanat oyuncusu, üst üste yedi eleme maçında gol atan veya asist yapan turnuva tarihindeki ilk futbolcu oldu. Son şampiyon bir Avrupa zaferine daha ulaşırken Kvaratskhelia bu seriye bazı muhteşem goller de sığdırdı.

    Ancak Kvaratskhelia'nın sezon genelindeki performansı aynı seviyeye ulaşmadı. Gürcistan'ın Dünya Kupası'na katılamaması da Ballon d'Or sıralamasında ne kadar yükseğe çıkabileceğini sınırlayabilir. Yine de 'Kvaradona' lakaplı oyuncunun en azından ilk üçe girme şansı var ve bunun için yapabileceğinin neredeyse tamamını yaptı.

  • messi Getty Images

    4Lionel Messi (Inter Miami)

    2025-26 sezonunda: 44 gol, 30 asist. MLS Kupası'nı kazandı.

    Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterildiği günlerin bile geride kaldığı düşünülüyordu. Ancak Inter Miami'yi tarihindeki ilk MLS Kupası şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Arjantin ile de göz kamaştırıcı bir Dünya Kupası geçiren sekiz kez ödülün sahibi Messi'nin koleksiyonuna bir Altın Top daha ekleme ihtimali hâlâ güçlü.

    Miami'nin altı play-off maçında altı gol ve yedi asist üreten Messi, üst üste ikinci kez MLS'in En Değerli Oyuncusu ödülünü kazanırken rakiplerinden ne kadar üstün olduğunu gösterdi. Ballon d'Or oylamasına katılanların oylarını verirken onun kulüp düzeyindeki bu başarısını da mutlaka dikkate almış olması gerekirdi. Ardından Dünya Kupası'nda sekiz gol ve dört asistle olağanüstü bir performans sergiledi. Bu kez Arjantin'i sonuna kadar taşıyamasa da 39 yaşında hâlâ dünyanın en iyi futbolcularından biri, hatta en iyisi olduğunu gösterecek kadarını yaptı.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    3Kylian Mbappe (Real Madrid)

    2025-26 sezonunda: 58 gol, 14 asist.

    Kylian Mbappe, Ballon d'Or'a nihayet bu yıl mı kavuşacak? Monaco'da genç bir oyuncu olarak sahneye çıktığı ilk günlerden itibaren geleceğin Altın Top kazananı olarak görülen forvet, Aralık ayında 27 yaşına girmiş olmasına rağmen hâlâ podyumun en üst basamağına çıkmayı bekliyor.

    Mbappe, sezonun büyük bölümünde bu bekleyişi sona erdirmek için elinden geleni yaptı ve zorlanan Real Madrid'i sırtladı. Ancak dizinden sakatlandı ve bu sakatlığı tam olarak atlatmakta güçlük çekti. Bu süreçte Real Madrid'in sezonu bir kupayla tamamlama umutları da giderek azaldı. Yine de Mbappe, en iyi performanslarını Dünya Kupalarında sergileme eğiliminde. Üst üste üçüncü turnuvada da öne çıkan oyunculardan biri oldu ve attığı 10 golle tarihe geçen ikinci Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    2025-26'da: 26 gol, 21 asist. Dünya Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Geçen sezona girilirken bahis şirketlerinin Ballon d'Or favorisi olan Lamine Yamal, ödülü kazanan 21 yaş altındaki ilk futbolcu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Üstelik bunu başarmak için ödülü 2026'da kazanması bile gerekmiyor! Barcelonalı genç futbolcunun 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarındaki performansı, birçok kişinin gözünde onu dünyanın en iyi futbolcusu konumuna taşıdı. Oylamada Dembele'nin ardından ikinci sırayı alması da bunun göstergesiydi.

    Yamal'ın en büyük maçlarda daha fazla belirleyici an yaşatması gerektiğini hâlâ düşünenler var. Ayrıca bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının sakatlık sorunlarını artırdığına dair endişeler de bulunuyor. Bu sorunlar, kulüp sezonunun erken sona ermesine yol açtı ve Dünya Kupası'nda İspanya adına sınırlı katkı vermesinde rol oynadı. İspanya Kuzey Amerika'da şampiyonluğa ulaşırken Yamal yine de kendine özgü dinamizmini gösterebildi. Ancak turnuvaya bireysel olarak damgasını vuramaması, Ballon d'Or yarışında bir kez daha ödülü kıl payı kaçırabileceği anlamına geliyor.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern Münih)

    2025-26 sezonunda: 73 gol, sekiz asist. Bundesliga, DFB-Pokal ve DFL-Supercup'ı kazandı.

    Harry Kane'in değerini tam olarak takdir etmeyenler her zaman olacak. Ancak uzun süre kendisine yöneltilen kupa kazanamama eleştirilerinden kurtulan Bayern Münih forveti, olağanüstü bir hızla gol atmaya devam ederken bireysel ödülleri de hak ettiğini göstermeye kararlı görünüyor.

    Kane, geçen sezon çok sayıda gol atmasının yanı sıra Bundesliga şampiyonunun formasını giyerken çok yönlü oyununu da son derece etkili biçimde sergiledi. İngiltere'nin Dünya Kupası yarı finaline uzanan yolculuğunda ise altı gol kaydetti. Kuzey Amerika'da hedefe ulaşamaması, başkalarına Ballon d'Or'u ondan alma fırsatı verdi. Ancak bu ödülün genellikle bireysel açıdan en iyi sezonu geçiren oyuncuya verildiği düşünülürse, Kane'in zirvede yer almamasına itiraz etmek zor.