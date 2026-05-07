Ballon d'Or Power Rankings
Tom Maston

2026 Ballon d'Or Güç Sıralaması: Harry Kane golleriyle zirvede kalıyor - ancak Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi, Ousmane Dembélé, Declan Rice ve diğerlerine kapıyı aralıyor

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisinin hakimiyetinin artık geride kaldığı düşünülürse, Ballon d'Or yarışı son 20 yılın büyük bir bölümünde hiç bu kadar açık bir hal almamıştı; sayısız oyuncu artık her sezonun başında futbolun sunduğu en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduklarına inanarak sezona başlıyor. Ousmane Dembele, sakatlıklar ve istikrarsızlıklarla dolu bir kariyerin ardından 2025'te Altın Top'u kazandı ve bir yıl sonra kalabalık bir adaylar grubu arasında yer alıyor.

Dembélé, Paris Saint-Germain’in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunduğu performansları sayesinde bu ödülü büyük ölçüde garantilemişti; bu sefer de Şampiyonlar Ligi, Ballon d’Or yarışında yine büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Ancak bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, nihai kazananın kim olacağı Kuzey Amerika’da yaz aylarına kadar belli olmayabilir.

Afrika Uluslar Kupası'nın da dikkate alınacağını unutmayın; bu, bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergileyebileceği anlamına geliyor.

Ballon d'Or yarışı bir maraton, sprint değil ve Dembele'nin 2024-25 sezonunun ortalarına kadar potansiyel bir kazanan olarak ortaya çıkmadığını akılda tutmakta fayda var. Ancak, Avrupa sezonu artık son düzlüğe girerken, GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, Altın Top'un en olası kazananlarını takip etmeye devam ediyor...

Son güncelleme: 30 Nisan 2026. Listeden çıkan oyuncular: Rayan Cherki.

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    20Julian Alvarez (Atlético Madrid) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 21 gol, 10 asist.

    Julian Alvarez için inişli çıkışlı bir sezon oldu. Alvarez, Atletico Madrid'de hızlı bir başlangıç yaptı ve Eylül ayında derbide Real Madrid'i yenmelerine yardımcı olmak için iki gol attı. Ancak o maçtan bu yana La Liga'da sadece iki gol attı, bu da Ballon d'Or'a bir kez daha aday olmasının imkansız gibi göründüğü anlamına geliyordu.

    Ancak Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki performansları sayesinde her şey değişti. Alvarez, Atleti'nin yarı finale yükselmesinde sekiz maçta altı gol attı; bunlardan biri, Camp Nou'da Barcelona'ya karşı attığı ve tüm dünyaya yeteneğini hatırlatan muhteşem bir serbest vuruştu. Finalde yer alamaması ve Copa del Rey finalinde yenilgiye uğraması, bu yaz Dünya Kupası'nda Arjantin'in hücum hattını yine o yönetecek olsa da, Alvarez'in Ballon d'Or'a aday olma umutlarına büyük bir darbe vurdu.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    19Pedri (Barcelona) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 4 gol, 11 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Pedri, henüz 23 yaşına basmış olmasına rağmen futbol dünyasının en usta orta saha oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Barcelona, orta sahadaki bu usta oyuncusu sahada olduğunda ancak gerçek performansını sergileyebiliyor. Bu sezon her zaman böyle olmadı, çünkü Pedri yine sakatlık sorunlarıyla boğuşmaya başladı. Ancak formda olduğu zamanlarda, La Liga'da ondan daha iyi çok az oyuncu vardı.

    Hansi Flick'in takımı şu anda lig şampiyonluğunu korumak için iyi bir yolda ilerliyor, ancak Şampiyonlar Ligi umutları, çeyrek finalde Atletico Madrid'e elenmelerinin ardından sona erdi. Pedri, Dünya Kupası zaferi peşinde koşan İspanya milli takımının yine de önemli bir üyesi olacak, ancak Ballon d'Or için mücadele etme umudu neredeyse tamamen ortadan kalktı.

  • FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    18Lautaro Martinez (Inter) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 24 gol, 7 asist. Serie A şampiyonluğu.

    Bodo/Glimt tarafından Şampiyonlar Ligi'nden utanç verici bir şekilde elenmiş olsalar da, Inter yine de güçlü bir sezon geçiriyor. Nerazzuri, Coppa Italia finaline çıkmadan önce Serie A şampiyonluğunu garantiledi. Önceki yıllarda olduğu gibi, Lautaro Martinez bu başarının arkasındaki itici güç oldu.

    İtalya'nın en üst liginde açık ara en golcü oyuncu olan Lautaro, bu yaz Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda da yer alacak. 2024 Copa America'da yıldızlaşarak büyük turnuvalardaki başarısızlık yükünü omuzlarından atan 28 yaşındaki oyuncu için, belki de bu yaz dünya sahnesinde parlamanın zamanı gelmiştir.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    17Bukayo Saka (Arsenal) 🆕

    2025-26 sezonunda: 13 gol, 9 asist.

    Form ve kondisyon sorunları nedeniyle, bu sezon Bukayo Saka için pek de iyi geçmedi. Ancak, Arsenal'in Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupayı kazanmasına sadece dört maç kalmışken, Arsenal'in kanat oyuncusu için sezonun en unutulmaz şekilde sona ermesi için gerçek bir şans var.

    Saka'nın takıma dönüşü, Arsenal'i Fulham karşısında haftalardır sergilediği en iyi performansa taşıdı ve takım, şampiyonluk yarışının kontrolünü yeniden ele geçirdi. Ardından, İngiltere milli takım oyuncusu, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak Avrupa futbolunun en büyük maçına Kuzey Londra ekibinin biletini kesen golü attı. Saka'nın bu yaz Dünya Kupası'nda Three Lions'ın kilit oyuncularından biri olacağını da hesaba katarsak, Ballon d'Or ödülüne adaylığı daha yeni başlıyor olabilir.

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    16Vinicius Jr (Real Madrid) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 22 gol, 14 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid'deki performansları açısından berbat bir 2025 yılı geçirdi ve Ballon d'Or intikam turu ters teptiği için takvim yılı boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi. Ancak, eski bir atasözünde de söylendiği gibi, form geçicidir ama sınıf kalıcıdır ve Vini, 2026'nın başlangıcında, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında altı maçta dört gol atarak, hala belirleyici olabileceğini gösterdi.

    Eski Flamengo yeteneğinin en iyi seviyesine dönmesi, Bernabeu'ya kupa getirmek için yeterli olmayacak gibi görünüyor. Ayrıca, Brezilya milli takımındaki berbat performansı, Dünya Kupası başlamadan önce acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle, Ballon d'Or adaylığı şu anda umabileceği en iyi şey.

  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    15Raphinha (Barcelona) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 19 gol, 8 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Bazıları için, Raphinha'nın 2025 Ballon d'Or oylamasında beşinci sırada yer alması, Barcelona formasıyla kaydettiği oldukça etkileyici istatistikler göz önüne alındığında bir utançtı. Haklıydılar da ve Brezilyalı oyuncu, sezonun ilk aylarında ilerlemesini engelleyen inatçı bir hamstring sorununu atlattıktan sonra, yeniden adaylar arasına girmeye istekli görünüyordu.

    Süper Kupa finalinde Real Madrid'e karşı ve Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle'a karşı maçı kazandıran performanslar sergiledi, ancak Barça'nın Avrupa'daki umutları açısından pahalıya mal olan bir başka sakatlık geçirdi. Bununla birlikte, turnuva yaklaşırken Carlo Ancelotti yönetiminde gelişme gösteren Selecao ile birlikte Dünya Kupası'nda Brezilya'nın liderlerinden biri olacak.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Bruno Fernandes (Manchester United) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 11 gol, 23 asist.

    Premier Lig'in tek sezon asist rekorunu gözüne kestiren ve bu sayede İngiltere'nin en üst liginde Yılın Oyuncusu seçilmesi yönündeki çağrılar artan Bruno Fernandes, bir kez daha Manchester United'ın lokomotifi olduğunu kanıtlıyor. Eğer sezon sonuna kadar bu formunu koruyabilir ve Portekiz formasıyla Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyebilirse, Ballon d'Or adaylığı da onun olacaktır.

    Ancak Altın Top'u kazanmak bambaşka bir konu. United'ın Avrupa'da yer almaması ve çabalarının karşılığında bir kupa kazanamaması nedeniyle, Fernandes'in ana adaylar arasında yer alabilmesi için gerçekten olağanüstü bir sezon geçirmesi gerekirdi. Her ne kadar iyi olsa da, o seviyeye ulaşamadı.

  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    13Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 32 gol, 6 asist.

    Sadece bir kişi, Sir Stanley Matthews, 40 yaşında veya üzerinde Ballon d'Or ödülünü kazanmıştır. Cristiano Ronaldo'nun bu seçkin kulübe katılması, dikkatini Avrupa futboluna verenler için pek olası görünmeyebilir. Ancak, beş kez Altın Top ödülünü kazanan Ronaldo, Suudi Arabistan'da gol yağmuruna devam ediyor ve sezon ortasında yaşadığı kısa bir düşüşün ardından Al-Nassr'ın Pro League tablosunda yeniden zirveye çıkması ve AFC Şampiyonlar Ligi İkincisi (Asya'nın Avrupa Ligi versiyonu) finaline yükselmesiyle, bu sezon Orta Doğu'da nihayet ilk kupasını kazanabilir.

    Ronaldo, bu sezon lig lideri takımda maç başına ortalama bir gol atıyor ve FIFA'nın Dünya Kupası'nda ilk maçtan itibaren oynayabilmesi için ona bir erteleme vermesi sayesinde, geçen yıl UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan ve bu yıl da şansı olduğunu düşünen Portekiz milli takımının hücum hattını yine o yönetecek. Ronaldo önümüzdeki birkaç ay içinde hem kulüp hem de milli takım düzeyinde başarıya ulaşırsa, bir Ballon d'Or ödülünü daha kazanması kaçınılmaz olabilir...

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    12Lionel Messi (Inter Miami) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 32 gol, 20 asist. MLS Kupası'nı kazandı.

    Bunu başaramazdı, değil mi?! Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterilme günlerinin geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi ilk MLS Kupası'na taşıdıktan ve Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanma favorileri arasında yer almasından sonra, sekiz kez bu ödülü kazanan oyuncunun yaz aylarında Altın Top yarışında yeniden yer alması için gerçek bir şans var.

    Messi, Miami'nin altı play-off maçında tek başına altı gol ve yedi asist yaparak üst üste ikinci kez MLS MVP ödülünü kazanırken, bir sınıf farkı olduğunu kanıtladı ve 2026'da Arjantin'in Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu savunmasına yardımcı olabilirse, kulüp seviyesindeki bu başarı kesinlikle dikkate alınacaktır. Çevresindeki tüm yeteneklere rağmen, Messi Albiceleste kadrosunun kalbinde yer almaya devam ediyor ve bu nedenle, şu anda evi olarak gördüğü ülkede elde edilecek herhangi bir zafer, büyük olasılıkla bir kez daha büyük ölçüde ona atfedilecektir.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    11Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️

    2025-26 sezonunda: Dört gol, beş asist, 27 maçta kalesini gole kapatma başarısı.

    Belki de hiçbir oyuncu, modern Arsenal'i Gabriel Magalhaes kadar iyi özetleyemez. Brezilya milli takımında forma giyen bu oyuncu, Premier Lig'in en tehlikeli duran top silahlarından biri olarak öne çıkarken, fiziksel savunma stili de son yirmi yılda nadiren şu anda olduğu kadar popüler olmuştur.

    William Saliba her zamanki gibi klas bir oyuncu olsa da, Gabriel artık Arsenal'in stoper ikilisinin daha önemli üyesi olarak görülmelidir. Eğer sezonun son haftalarında ve hatta Şampiyonlar Ligi finalinde önemli goller atmaya devam ederken, aynı zamanda rakip takımların gol atmasını engelleyebilirse, Brezilya milli takımıyla oynayacağı güçlü bir Dünya Kupası performansı, Ballon d'Or adayları arasında yerini garantilemek için yeterli olacaktır.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    10Luis Diaz (Bayern Münih) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 28 gol, 23 asist. Bundesliga ve DFL Süper Kupası şampiyonu oldu.

    Liverpool taraftarlarının, Luis Diaz geçen yaz satılmasaydı sezonun çok daha başarılı geçip geçmeyeceğini merak etmeleri affedilebilir. Çok yönlü forvet, 2024-25 sezonunda Reds'in şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı, ancak yeni bir meydan okuma arzusu, kulübün Kolombiyalı milli oyuncuyu Bayern Münih'e 75 milyon avroya (65,5 milyon sterlin/88 milyon dolar) satmasına neden oldu.

    Diaz o günden beri geriye bakmadı ve Harry Kane ile diğer Bayern takım arkadaşlarıyla mükemmel bir uyum yakaladı. Bundesliga'da attığı bazı goller nefes kesiciydi, Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan verici performansları ise, Bayern'in Avrupa'da yine başarısız olmasına rağmen, Ballon d'Or oylamasına katılanların dikkatini kesinlikle çekmiştir. Diaz'ın bu yaz, sürpriz aday olarak gösterilen Kolombiya milli takımında ilk Dünya Kupası'na çıkacağını da hesaba katarsak, Altın Top ödülünün sürpriz adayı olmak için tüm şartları taşıyor.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 10 asist. Şampiyonlar Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

    Vitinha, beş yıl önce Wolves'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminden 2025'te Ballon d'Or podyumuna çıkmasına kadar uzun bir yol kat etti ve PSG'nin baş diktatörü artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak görülüyor. Kuşkusuz, sezonun büyük bir bölümünde bu şekilde oynadı ve Luis Enrique'nin takımı bir kez daha Şampiyonlar Ligi finaline yükselirken, oyununa daha fazla gol ve asist ekledi.

    Vitinha, bu yaz 2025 Uluslar Ligi'ni kazandıktan sonra Dünya Kupası'nda zafer kazanabileceğine gerçekten inanan Portekiz kadrosunda da yer alacak. Eğer bunu başarırlarsa, orta sahadaki adamlarının bunda büyük payı olacaktır.

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 49 gol, 9 asist. Carabao Kupası'nı kazandı.

    Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, Erling Haaland mevcut sezona "Terminatör Modu"na geçerek, en büyük kupalar için yeniden iddialı bir takım olmayı hedefleyen Manchester City'nin tek başına bir koçbaşı haline geldi. 2026'nın başlarında yaşanan gol suskunluğu, Haaland'ın Ballon d'Or şansını ve City'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle kupa kazanma umutlarını tehlikeye attı, ancak takım daha sonra toparlanarak Carabao Kupası'nı kazandı, Premier Lig'de lider Arsenal ile arasındaki farkı kapattı ve FA Kupası finaline yükseldi.

    Haaland'ın adaylığı, Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasıyla da güçlendi. Bu, yıldız forvetine ilk kez büyük bir turnuvada yer alma şansı sunuyor. İskandinavlar, Kuzey Amerika'da zafer kazanma konusunda en fazla sürpriz adaylar arasında yer alıyor, ancak Haaland, küresel sahneyi kullanarak seçmenlere neler yapabileceğini hatırlatabilir.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    7Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 21 gol, 10 asist. Şampiyonlar Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

    Şampiyonlar Ligi eleme turlarının en iyi oyuncusunu seçecek olsaydık, Khvicha Kvaratskhelia diğerlerinden açık ara farkla önde olurdu. PSG'nin kanat oyuncusu, turnuva tarihinde yedi eleme maçında üst üste gol atan veya asist yapan ilk oyuncu oldu. Bu sayının içinde, son şampiyonun bir başka finale yükselme mücadelesinde attığı bazı muhteşem goller de yer alıyor.

    Ancak Kvaratskhelia'nın sezon boyunca gösterdiği performans aynı seviyede değildi ve Gürcistan'ın Dünya Kupası'na katılamaması, Ballon d'Or ödülünde ulaşabileceği en yüksek sıralamayı sınırlayabilir. "Kvaradona" lakaplı oyuncunun en azından podyuma çıkması için hala bir şansı var ve oraya ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    6Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 47 gol, 9 asist.

    Bu yıl Kylian Mbappe nihayet Ballon d'Or'u kazanacak mı? Monaco'da genç bir oyuncu olarak ortaya çıktığı andan itibaren, bu forvet oyuncusu geleceğin Altın Top ödülü sahibi olarak gösterildi. Ancak kısa süre önce 27. yaş gününü kutlayan Mbappe, memleketi Paris'te podyumun zirvesine çıkma fırsatını hâlâ bekliyor.

    Sezonun büyük bir bölümünde, bu bekleyişi sona erdirmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Mbappe, zor günler geçiren Real Madrid'i sırtında taşıdı, hatta tam olarak iyileşmekte zorlandığı bir diz sakatlığı geçirdi. Bu arada Los Blancos'un sezonu bir kupa ile bitirme umutları da giderek azaldı. Ancak Mbappe, en iyi performanslarını Dünya Kupaları için saklama eğilimindedir. Bu nedenle, kulüp kariyeri hayal kırıklığıyla sona erecek gibi görünse de, Fransa kaptanının Ballon d'Or yarışında sonuna kadar mücadele etmesini bekleyebiliriz.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern Münih) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 22 gol, 32 asist. Bundesliga ve DFL Süper Kupası şampiyonu oldu.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını öngörenler büyük bir yanılgıya düştüler, çünkü kanat oyuncusu Bundesliga şampiyonu için neredeyse iki yıldır muhteşem performanslar sergiliyor. Hem gol atma hem de başkalarına gol hazırlama konusunda eşit derecede yetenekli olan 24 yaşındaki oyuncu, Almanya'nın en üst liginde en korkulan forvetlerden biri haline geldi. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı; özellikle çeyrek finalde Real Madrid'e karşı, Bernabeu'da uzun süre rakibi perişan ettikten sonra Bavyera'da attığı golle seriyi tamamladı.

    Olise'nin kulüp performansları, yoğun rekabete rağmen Fransa milli takımında ilk 11'de yerini sağlamlaştırmasına da yardımcı oldu. Bu nedenle, kupayı kaldırması beklenen favorilerden birinin kadrosunda yer alan Olise, yaklaşan Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri olabilir.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    4Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 6 gol, 13 asist.

    Declan Rice, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve Arsenal'de o günden bu yana giderek daha da güçlendi. Rice, Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini de kovalayan Arsenal'in en önemli oyuncularından biri haline geldi. Kuzey Londra'da yaşanan tarihi bir haftanın ardından, her iki kupa da artık Arsenal'in elinde.

    Rice'ın hücumdaki koşuları, savunmadaki katkıları ve duran toplardaki vuruşları sayesinde maçlar nadiren onun dikkatinden kaçıyor. Ayrıca, 2026 Dünya Kupası'nı kazanarak 60 yıllık acıyı sona erdirebilecek gibi görünen Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında da kesin bir ilk 11 oyuncusu.

  • Ousmane Dembele PSG 2025-26Getty Images

    3Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 19 gol, 11 asist. Şampiyonlar Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

    Sakatlıklar, Dembele'nin PSG'nin sezonun ilk yarısında gösterebileceği performansı sınırladı, bu da Ballon d'Or unvanını savunmasının imkansız gibi göründüğü anlamına geliyordu. Ancak, tam olarak forma kavuşmasından bu yana, en iyi formunu yeniden keşfederek, özellikle Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Liverpool ve Bayern Münih'e karşı galibiyet getiren performanslarıyla yeniden gündeme geldi.

    Luis Enrique'nin takımı, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi zaferini tekrarlamak için artık bir galibiyete ihtiyaç duyarken, Dembele ise Dünya Kupası öncesinde formunu yakalayan Fransa milli takımının kilit oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor. Bu nedenle, kişisel performansları 2024-25 sezonundaki zirveye her zaman ulaşamasa da, Dembele yine de Temmuz ortasına kadar adaylar arasına girmeyi başarabilir.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 25 gol, 20 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Sezon öncesinde bahisçilerin Ballon d'Or favorisi olan Lamine Yamal, bu ödülü kazanan ilk 21 yaş altı oyuncu olma yolunda ilerliyor - ve bunu başarmak için 2026'da ödülü kazanması bile gerekmiyor! Barcelona'nın genç oyuncusu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarındaki performansıyla birçok kişinin gözünde dünyanın en iyi futbolcusu olarak öne çıktı ve oylamada Dembele'nin ardından ikinci sırada yer alması da bunun kanıtı oldu.

    Hala Yamal'ın en önemli maçlarda daha belirleyici anlar yaratması gerektiğine inananlar var. Öte yandan, bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının sakatlık sorunlarının artmasına yol açtığı ve bunun da sezonunu erken bitirmesine neden olduğu yönünde endişeler var. Yamal, Dünya Kupası'nda İspanya formasıyla sahalara dönecek ve bu yaz bir başka büyük uluslararası turnuvada parlayabilirse, Ballon d'Or'u yine de kazanabilir.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    1Harry Kane (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 59 gol, 7 asist. Bundesliga ve DFL Süper Kupası şampiyonu oldu.

    Harry Kane'i tam olarak takdir etmeyenler her zaman olacaktır, ancak yıllardır pek çok kişinin onu eleştirmek için kullandığı "kupa canavarı" etiketinden kurtulduktan sonra, Bayern Münih'in forveti, olağanüstü bir gol ortalamasıyla gol atmaya devam ederken, bireysel olarak da takdir edilmeye layık olduğunu göstermeye kararlı, bir misyonu olan bir adam gibi görünüyor.

    Kane, sayısız gol atmanın yanı sıra, Bundesliga şampiyonları için çok etkili bir şekilde çok yönlü oyununu sergiledi ve bu formunu sürdürebilirse, yaz bitmeden yeni kupalar kazanabilir. İngiltere taraftarları, kaptanlarının Dünya Kupası öncesinde yine gücünü kaybetmemesi için dua ediyor, çünkü Kane, Three Lions'ın uluslararası düzeyde büyük bir başarıya ulaşmak için 60 yıldır süren acı bekleyişine son verme umudunun anahtarı.