Ballon d'Or Power Rankings
Tom Maston

Çeviri:

2026 Ballon d'Or Güç Sıralaması: Erling Haaland'ın umutları sönüyor, Harry Kane ise hız kesmeden yoluna devam ediyor

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisinin hakimiyetinin artık geride kaldığı düşünülürse, Ballon d'Or yarışı son 20 yılın büyük bir bölümünde hiç bu kadar açık bir hal almamıştı; sayısız oyuncu artık her sezonun başında futbolun sunduğu en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduklarına inanarak sezona başlıyor. Ousmane Dembele, tutarsızlıklarla dolu bir kariyerin ardından 2025'te Altın Top'u kazandı ve 2026 yarışı başladığında kalabalık bir aday grubu arasında yer aldı.

Dembélé, Paris Saint-Germain’in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunduğu performansları sayesinde bu ödülü büyük ölçüde garantilemişti; bu sefer de Şampiyonlar Ligi, Ballon d’Or yarışında yine büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Ancak bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, nihai kazananın adı Kuzey Amerika’da yaz aylarına kadar belli olmayabilir.

Afrika Uluslar Kupası'nın da dikkate alınacağını unutmayın; bu, bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergileyebileceği anlamına geliyor.

Ballon d'Or yarışı bir maraton, sprint değil ve Dembele'nin 2024-25 sezonunun ortasına kadar potansiyel bir kazanan olarak ortaya çıkmadığını akılda tutmakta fayda var. Ancak, Avrupa sezonu artık son düzlüğe girerken, GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, Altın Top'un en olası kazananlarını takip etmeye devam ediyor...

Son güncelleme: 27 Şubat 2026. Listeden çıkan oyuncular: Martin Zubimendi ve Cristiano Ronaldo.

    15Bruno Fernandes (Manchester United) 🆕

    2025-26 sezonunda: 10 gol, 18 asist.

    Premier Lig'in tek sezon asist rekorunu gözüne kestiren ve bu sayede İngiltere'nin en üst liginde Yılın Oyuncusu seçilmesi yönündeki seslerin giderek artmasına neden olan Bruno Fernandes, bir kez daha Manchester United'ın lokomotifi olduğunu kanıtlıyor. Eğer sezon sonuna kadar bu formunu koruyabilir ve Portekiz formasıyla Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyebilirse, Ballon d'Or adaylığı da onu bekliyor olacaktır.

    Ancak Altın Top'u kazanmak bambaşka bir konu. United'ın Avrupa'da yer almaması ve çabalarının karşılığında bir kupa kazanamaması nedeniyle, Fernandes'in gerçek adaylar arasında yer alabilmesi için gerçekten olağanüstü bir sezon geçirmesi gerekirdi. Her ne kadar iyi olsa da, o seviyeye ulaşamadı.

    14Pedri (Barcelona) ↔️

    2025-26 sezonunda: 4 gol, 10 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Pedri, henüz 23 yaşına basmış olmasına rağmen futbol dünyasının en usta orta saha oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Barcelona, orta sahadaki bu usta oyuncusu sahada olduğunda ancak gerçek performansını sergileyebiliyor. Bu sezon her zaman böyle olmadı, çünkü Pedri yine sakatlık sorunlarıyla boğuşmaya başladı. Ancak formda olduğu zamanlarda La Liga'da ondan daha iyi çok az oyuncu vardı.

    Hansi Flick'in takımı şu anda lig şampiyonluğunu korumaya devam ederken, Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı takımlar arasında yer alıyor. Pedri, Dünya Kupası zaferi peşinde koşan İspanya milli takımının da kilit isimlerinden biri olacak. Tedavi odasından uzak kaldığı sürece, bir başka Ballon d'Or adaylığı şimdiden garantilenmiş sayılır.

    13Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 4 gol, 5 asist, 22 maçta kalesini gole kapatma başarısı.

    Belki de hiçbir oyuncu, modern Arsenal'i Gabriel Magalhaes kadar iyi özetleyemez. Brezilya milli takımında forma giyen bu oyuncu, Premier League'in en tehlikeli duran top silahlarından biri olarak öne çıkarken, fiziksel savunma stili de son yirmi yılda nadiren şu anda olduğu kadar popüler olmuştur.

    William Saliba her zamanki gibi klasını korusa da, Gabriel artık Arsenal'in stoper ikilisinin daha önemli üyesi olarak görülmelidir. Eğer sezonun sonuna kadar önemli goller atmaya devam ederken, diğer tarafta da gol yememeyi başarabilirse, Selecao ile geçireceği güçlü bir Dünya Kupası, Ballon d'Or adayları arasında kendine bir yer edinmesi için yeterli olacaktır.

    12Fede Valverde (Real Madrid) 🆕

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 12 asist.

    Tüm dünyanın gözü üzerindeyken başarılı performans sergilemek, bazı Ballon d'Or adaylarının umutlarını artırır ve Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City'ye karşı attığı muhteşem hat-trick'in ardından Fede Valverde'ye de tam olarak bu olacak gibi görünüyor. Bu, orta saha oyuncusunun daha önce güçlü bir sezon geçirmediğini söylemek anlamına gelmez, ancak Altın Top oylamasına katılanlar, Mart ayı başında Bernabeu'da sergilediği tek kişilik şovdan önce Valverde'nin her maçına yakından dikkat etmiyorlardı.

    Valverde'nin sıralamada yükselebilmesi için, Madrid'in tüm zorluklara rağmen hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de La Liga'yı kazanma hedefinde, maçların kaderini belirleyen anlar yaratmaya devam etmesi gerekecek. Şu anda dağınık bir durumda olan Uruguay milli takımıyla güçlü bir Dünya Kupası performansı sergilemesi de ona zarar vermeyecektir.

    11Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 26 gol, 19 asist. MLS Kupası'nı kazandı.

    Bunu başaramazdı, değil mi?! Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterilme günlerinin geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi ilk MLS Kupası'na taşıdıktan ve Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanma favorileri arasında kalmasından sonra, sekiz kez kazanan oyuncunun yaz geldiğinde Altın Top yarışında yeniden yer alması için gerçek bir şans var.

    Messi, Miami'nin altı play-off maçında tek başına altı gol ve yedi asist yaparak üst üste ikinci kez MLS MVP ödülünü kazanırken, bir sınıf üstte olduğunu kanıtladı ve 2026'da Arjantin'in Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu savunmasına yardımcı olabilirse, kulüp seviyesindeki bu başarı kesinlikle dikkate alınacaktır. Çevresindeki tüm yeteneklere rağmen, Messi Albiceleste kadrosunun kalbinde yer almaya devam ediyor ve bu nedenle, şu anda evi olarak gördüğü ülkede elde edilecek herhangi bir zafer, büyük olasılıkla bir kez daha büyük ölçüde ona atfedilecektir.

    10Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 10 asist. Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

    Vitinha, beş yıl önce Wolves'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminden bu yana uzun bir yol kat ederek 2025'te Ballon d'Or podyumunda yer aldı ve PSG'nin baş diktatörü artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak görülüyor. Kuşkusuz, sezonun büyük bir bölümünde bu şekilde oynadı ve Kasım ayında Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı yendikleri maçta attığı hat-trick ile de vurgulandığı gibi, oyununa daha fazla gol ve asist ekledi.

    Ayrıca, Nations League'i kazandıktan sonra Dünya Kupası'nda zafer kazanabileceğine içtenlikle inanan Portekiz milli takımının gelecek yaz kadrosunda yer alacak. Eğer bunu başarırlarsa, Vitinha muhtemelen bunda büyük rol oynamış olacak.

    9Declan Rice (Arsenal) ↔️

    2025-26 sezonunda: 6 gol, 13 asist.

    Declan Rice, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve o günden bu yana Arsenal'de giderek daha da güçlendi. Rice, sadece Premier Lig şampiyonluğunu değil, aynı zamanda kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini de kovalayan Arsenal'in en önemli oyuncularından biri haline geldi. Bayer Leverkusen'e attığı muhteşem gol, onun kalitesini bir kez daha hatırlattı.

    Rice'ın hücumdaki koşuları, savunmadaki katkıları ve duran toplardaki vuruşları sayesinde maçlar nadiren onun dikkatinden kaçıyor. Ayrıca, 2026 Dünya Kupası'nı kazanarak 60 yıllık acıyı sona erdirebilecek kapasiteye sahip görünen Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında da kesin bir ilk 11 oyuncusu.

    8Vinicius Jr (Real Madrid) ↔️

    2025-26 sezonunda: 16 gol, 12 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid'deki performansları açısından berbat bir 2025 yılı geçirdi ve Ballon d'Or intikam turu ters teptiği için yıl boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi. Ancak, eski bir atasözünde de söylendiği gibi, form geçicidir ama sınıf kalıcıdır ve Vini, 2026'ya dört Şampiyonlar Ligi eleme maçında şimdiden dört gol atarak başladığı sıcak seride hala belirleyici olabileceğini gösteriyor.

    Eski Flamengo yeteneği, Bernabeu'ya kupa kazandırmak için en iyi formunu korumak zorunda, ancak Brezilya milli takımındaki berbat performansı, Dünya Kupası başlamadan önce mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. Ancak bu hedefleri başarabilirse, Vinicius bir kez daha Altın Top yarışına girmeyi başarabilir.

    7Raphinha (Barcelona) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 19 gol, 8 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Bazıları için, Raphinha'nın 2025 Ballon d'Or oylamasında beşinci sırada yer alması, Barcelona formasıyla kaydettiği açıkçası saçma sapan hücum istatistikleri göz önüne alındığında bir utançtı. Onların da haklı olduğu bir nokta vardı ve Brezilyalı oyuncu, sezonun ilk aylarında ilerlemesini durduran inatçı bir hamstring sorununu atlattıktan sonra, yeniden adaylar arasına girmeye hevesli görünüyor.

    Supercopa de Espana finalinde Real Madrid'e ve Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle'a karşı maçı kazandıran performanslar sergiledi, bu da sezonun son aylarında İspanya'da ve Avrupa'da savunmalara merhamet göstermeyeceğini düşündürüyor. Ayrıca, turnuva yaklaşırken Carlo Ancelotti yönetiminde gelişme gösteren Selecao'nun Dünya Kupası'ndaki liderlerinden biri olacak.

    6Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 43 gol, 9 asist.

    Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, Erling Haaland mevcut sezona "Terminatör Modu"na geçerek, Manchester City'nin hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yeniden şampiyonluk adayı olmasını hedefleyen takımın tek başına bir koçbaşı haline geldi. Savunmalar 25 yaşındaki oyuncuyu durdurmakta çaresiz kalmıştı, ancak 2026'nın başındaki gol suskunluğu, hem Haaland'ın Ballon d'Or şansını hem de City'nin kupa kazanma umutlarını tehlikeye atıyor; takım zaten Avrupa'dan elenmiş durumda ve ligde Arsenal'in gerisinde kalıyor.

    Hala kendini affettirmek için zamanı var, özellikle de Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması, yıldız forvetine ilk kez büyük bir turnuvada yer alma şansı sunuyor. İskandinavlar, Kuzey Amerika'da zafer kazanmak için sadece birer sürpriz aday, ancak Haaland, küresel sahneyi kullanarak seçmenlere neler yapabileceğini hatırlatabilir.

    5Luis Diaz (Bayern Münih) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 24 gol, 20 asist. DFL-Supercup'ı kazandı.

    Liverpool taraftarlarının, Luis Diaz geçen yaz satılmasaydı sezonlarının bu kadar çalkantılı geçmeyeceğini düşünmeleri affedilebilir. Çok yönlü forvet, 2024-25 sezonunda Reds'in şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı, ancak yeni bir meydan okuma arzusu, kulübün Kolombiya milli oyuncusu için Bayern Münih'ten gelen 75 milyon avroluk (65,5 milyon sterlin/88 milyon dolar) teklifi kabul etmesine yol açtı.

    Diaz o günden beri geriye bakmadı ve Harry Kane ile diğer Bayern takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladı. Bundesliga'daki bazı golleri muhteşemdi, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi yendikleri maçta attığı iki gol ise, kırmızı kart görmüş olsa da Ballon d'Or seçmenlerinin dikkatini çeken, maçı kazandıran bir performanstı. Diaz'ın bu yaz, sürpriz bir aday olarak gösterilen Kolombiya milli takımıyla ilk Dünya Kupası'nda oynayacağını da hesaba katarsak, Altın Top ödülünün en güçlü adaylarından biri olduğunu söyleyebiliriz.

    4Michael Olise (Bayern Münih) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 17 gol, 28 asist. DFL-Supercup şampiyonu oldu.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını öngörenler büyük bir yanılgıya düştüler, çünkü kanat oyuncusu Bundesliga şampiyonu için yaklaşık bir yıldır fantastik performanslar sergiliyor. Gol atma ve diğer oyuncular için gol fırsatları yaratma konusunda eşit derecede yetenekli olan 24 yaşındaki oyuncu, Alman birinci liginin en korkulan forvetlerinden biri haline gelirken, Şampiyonlar Ligi'nde de iz bırakıyor.

    Olise'nin kulüpteki performansları, yoğun rekabete rağmen Fransa milli takımında ilk 11'de yerini sağlamlaştırmasına da yardımcı oldu. Bu nedenle, kupayı kaldırması beklenen favorilerden biri olan Fransa'nın yaklaşan Dünya Kupası'ndaki yıldızlarından biri olabilir.

    3Lamine Yamal (Barcelona) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 22 gol, 18 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Sezon öncesinde bahisçilerin Ballon d'Or favorisi olan Lamine Yamal, bu ödülü kazanan ilk 21 yaş altı oyuncu olma yolunda ilerliyor - ve bunu başarmak için 2026'da ödülü kazanmasına bile gerek yok! Barcelona'nın genç oyuncusu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarındaki performansıyla birçok kişinin gözünde dünyanın en iyi futbolcusu olarak öne çıktı ve oylamada Dembele'nin ardından ikinci sırada yer alması da bunun kanıtı oldu.

    Hala Yamal'ın en önemli maçlarda daha belirleyici anlar yaratması gerektiğini düşünenler var, ayrıca bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının sakatlık sorunlarının artmasına yol açacağına dair endişeler de var. Öte yandan Barça, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsa savunmadaki eksikliklerini gidermek zorunda, bu da Yamal'ın Ballon d'Or'u eve götürmek istiyorsa Dünya Kupası'nda İspanya formasıyla sergileyeceği performanslara büyük ölçüde güvenmesi gerekebileceği anlamına geliyor.

    2Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 43 gol, 9 asist.

    Bu yıl Kylian Mbappe nihayet Ballon d'Or'u kazanacak mı? Monaco'da genç bir oyuncu olarak ortaya çıktığı andan itibaren, bu forvet oyuncusu geleceğin Altın Top ödülü sahibi olarak gösterildi. Ancak kısa süre önce 27. yaş gününü kutlayan Mbappe, Paris'te podyumun zirvesine çıkma fırsatını hâlâ bekliyor.

    Şu ana kadar, bu bekleyişi sona erdirmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Mbappe, sezonun ilk yarısında zor günler geçiren Real Madrid'i sırtında taşıdı, hatta bu süreçte dizinden sakatlandı. O zamandan beri takım arkadaşları, ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hayalini canlı tutmak için devreye girdi. Mbappe ise en iyi performanslarını genellikle Dünya Kupaları'na saklıyor. Bu nedenle, Fransa kaptanının bu yarışta sonuna kadar mücadele edeceğini bekleyebiliriz.

    1Harry Kane (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 52 gol, 5 asist. DFL-Supercup'ı kazandı.

    Harry Kane'i tam olarak takdir etmeyenler her zaman olacaktır, ancak yıllardır pek çok kişinin onu eleştirmek için kullandığı "kupa hasreti" yükünden kurtulduktan sonra, Bayern Münih'in forveti, rekor kıran bir hızla gol atmaya devam ederken, bireysel olarak da takdir edilmeye layık olduğunu göstermeye kararlı, bir misyonu olan bir adam gibi görünüyor.

    Kane, sayısız gol atmanın yanı sıra, Bundesliga şampiyonları için çok etkili bir şekilde çok yönlü oyununu sergiledi ve bu formunu sürdürebilirse, sezon sonunda daha fazla kupa kazanacak. Bu arada İngiltere taraftarları, kaptanlarının yaz öncesi yine gücünü kaybetmemesi için dua ediyor, çünkü Kane, Three Lions'ın uluslararası düzeyde büyük bir başarıya ulaşmak için verdiği acı verici bekleyişi sona erdirme umutlarının anahtarı.