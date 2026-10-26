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Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Çeviri:

2026 Ballon d'Or Feminin güç sıralaması: Alexia Putellas, Aitana Bonmati'nin Kadınlar Altın Topu'ndaki üç yıllık hâkimiyetine son verme yolunda

Power rankings
Women's football
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Women's Champions League
Barcelona
Arsenal Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
Liga F
ABD 1
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Norveç
Bayern Munich
FEATURES
İngiltere
M.City
Japonya
Malavi
Kansas City Current
Jamaika
Almanya
Danimarka
İspanya
Polonya
Haiti
OL Lyonnes
Hollanda
C. Coll
London City Lionesses

Barcelona'nın orta saha oyuncusu son üç ödülün tamamını kazandı. Ancak Bonmati'nin sakatlıklarla geçen sezonunun ardından 2026 ödülü, pazartesi günü Londra'da düzenlenecek törende başka birine verilecek.

Aitana Bonmati, son üç Kadınlar Ballon d'Or ödülünün tamamını kazandı. Ancak 2026'da ödül başka birine gidecek. Kadın futbolunun en iyi oyuncusu olarak yeniden öne çıkan isim, ödülü iki kez kazanmış Barcelona yıldızı Alexia Putellas mı olacak? Yoksa Altın Top pazartesi günü Londra'da sahibini bulduğunda kazananlar listesine yeni bir isim mi eklenecek?

Bonmati, ne yazık ki geçen kasım ayında fibula kemiğini kırdı. Ameliyat gerektiren bu sakatlık nedeniyle mayıs ayında sahalara dönene kadar forma giyemedi. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u yenerek dört kupa kazanmasında yine de pay sahibi oldu. Ancak katkısı, dördüncü Ballon d'Or ödülü için aday gösterilmesine bile yetmedi.

Kadın futbolunda Dünya Kupası'nın düzenlenmediği bir yıl olması da belirsizliği artırıyor. Kamerun'un geçen ağustos ayında kazandığı Afrika Uluslar Kupası da 2026 Kadınlar Ballon d'Or oylamasında dikkate alınmıyor. Bu nedenle, mart ayında Japonya'nın kazandığı Asya Kupası'na katılanlar dışında, ödül sıralamasını büyük ölçüde oyuncuların 2025-26 sezonundaki kulüp performansları belirleyecek.

Peki, 2026 ödülünün favorileri kimler? GOAL, merakla beklenen tören öncesinde Altın Top'u kazanma ihtimali en yüksek isimleri değerlendiriyor...

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelona)

    2025-26 sezonunda: 23 maçta gol yemedi. UEFA Uluslar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Liga F, Supercopa de Espanam & Copa de la Reina şampiyonluklarını kazandı.

    Cata Coll'un, bu güçlü Barcelona takımının kalecisi olarak bazı maçlarda yapacak pek işi olmuyor. Ancak bu durum, müdahale etmesi gerektiği anlardaki performansını daha da etkileyici kılıyor.

    Bu yılki Şampiyonlar Ligi finali bunun iyi bir örneğiydi. Barcelona'nın 4-0 kazandığı skor, dördüncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için Lyon'u rahatça yendiğini düşündürebilir. Oysa durum böyle değildi. Coll, Salma Paralluelo'nun son bölümde attığı iki gol skoru belirleyene kadar dört etkileyici kurtarış yaparak takımının üstünlüğünü korudu.

    Bu maç, Coll'un hem Barcelona'nın hem de İspanya'nın büyük başarılar elde etmesine yardımcı olduğu etkileyici 2025-26 sezonunda gol yemeden tamamladığı 23 karşılaşmadan biriydi. Katkıları zaman zaman gözden kaçsa da Şampiyonlar Ligi finalindeki performansı, bunların önemini hatırlatmalı ve ilk Ballon d'Or adaylığının ardından ona hak ettiği saygıyı kazandırmalıydı.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal)

    2025-26'da: Yedi gol, beş asist. UEFA Uluslar Ligi'ni ve FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.

    Geçen yıl Ballon d'Or oylamasını ikinci sırada tamamlayan Mariona Caldentey'nin bu kez Altın Top'u kazanma ihtimali çok daha düşük. İspanya millî takım oyuncusu, FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nın ilk organizasyonunu kazanan Arsenal'a yine önemli katkı sağladı. Ancak kulüp düzeyinde daha düzenli olarak geride bir rolde oynaması istendiği için hücum istatistikleri geçen yıla kıyasla hem ülke içindeki müsabakalarda hem de Şampiyonlar Ligi'nde geriledi.

    Bu durumun kazanma şansını etkilemesi muhtemel. Ayrıca Arsenal'ın Lyon tarafından yarı finalde sona erdirilen Avrupa şampiyonluğunu koruma mücadelesinin son aşamalarında da kendini göstermekte zorlandı. Yine de geçen yılın ikincisinin oy alması bekleniyor.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City)

    2025-26 sezonunda: 14 gol, 5 asist. Kadınlar Süper Ligi ve FA Cup'ı kazandı.

    Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Vivianne Miedema'nın Ballon d'Or'a son adaylığının üzerinden epey zaman geçti. 2022'de 11. sırayı almasından bu yana adayların yer aldığı son listede bulunamadı. Ancak Hollandalı futbolcu, dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak görülüyor. Geçen sezon Manchester City'ye 10 yıl sonra ilk Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu getiren süreçte kilit rol oynayarak, 2022'den önceki iki Ballon d'Or oylamasını neden üst üste ilk beşte tamamladığını herkese hatırlattı.

    Geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde yalnızca iki oyuncu Miedema'dan fazla gol attı. Miedema, asist sıralamasında üçüncü, gol ve asist toplamında ise ikinci oldu. City'nin Avrupa kupalarında yer almaması, Miedema'nın geçmişte Ballon d'Or'da elde ettiği daha yüksek derecelere ulaşma şansını azaltacak. Yine de uzun bir aradan sonra sakatlık yaşamadığı ilk sezonun ardından aday gösterildi. FA Cup finalinde gol atması da şansını artırdı.

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelona)

    2025-26'da: 32 gol, dokuz asist. UEFA Uluslar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Liga F, İspanya Süper Kupası ve Copa de la Reina şampiyonlukları.

    Claudia Pina, 2025-26 sezonunda harika bir performans sergiledi. Liga F'de Altın Ayakkabı'yı kazandı ve sezon boyunca Avrupa'nın en çok gol atan forvetlerinden biri oldu. Bu performans, Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına yardım ettiği İspanya'ya ve dört kupa kazanan Barcelona'ya büyük katkı sağladı.

    Ancak sezonun ikinci yarısında gol ve asist üretiminde bir miktar düşüş yaşadı ve Barcelona'nın oynadığı büyük maçlarda öne çıkma fırsatını değerlendiremedi. Şampiyonlar Ligi'nin eleme usulü oynanan turlarında ve Liga F'de Real Madrid'e karşı oynanan Clasico'da gol ya da asist kaydedememesi, ayrıca çok konuşulacak bir ana imza atamaması, bu sıralamada daha altlarda yer almasına neden oldu. Yine de Copa de la Reina finalinde gol attı.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    2025-26 sezonunda: 18 gol, dört asist. NWSL Shield ve Altın Ayakkabı ödüllerini kazandı.

    Ligin takvimi, tarihler ve değerlendirme döneminin bitişi açısından Ballon d'Or'un kriterleriyle örtüşmediği için NWSL yıldızlarının oylamada nasıl değerlendirileceğini kestirmek her zaman zor. Geçen yıl yalnızca üç NWSL yıldızı aday gösterildi. Marta ve Esther Gonzalez'in adaylıklarında ise uluslararası düzeydeki büyük turnuvalarda sergiledikleri performans daha belirleyiciydi.

    Temwa Chawinga'nın adaylığı ise NWSL'deki olağanüstü formuna dayanıyordu. Chawinga, son birkaç ayı Ballon d'Or değerlendirmesine dahil edilen 2024 sezonunda Altın Ayakkabı ve En Değerli Oyuncu ödüllerini kazandı. 2025 sezonunda iki ödülü de yeniden alırken Kansas City Current'ın NWSL Shield'ı kazanmasına da yardımcı oldu. 2026 sezonunda da etkileyici performansını sürdürüyor. Bu nedenle, Malawi formasıyla Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'ndaki ilk katılımlarında sergilediği inanılmaz performans oylamada değerlendirilen dönemin dışında kalsa bile forvete Ballon d'Or sıralamasında yeniden hakkı verilmeli.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    2025-26 sezonunda: Altı gol, beş asist. Asya Kupası, Kadınlar Süper Ligi ve FA Cup şampiyonlukları.

    2023 ve 2024'te aday gösterilen Yui Hasegawa, geçen sezon Kadınlar Süper Ligi'ni kasıp kavuran Manchester City'nin oyununa yön verdikten sonra 2026'da yeniden geniş aday listesine girdi. İngiliz genç oyuncu Laura Blindkilde Brown veya ABD milli futbolcusu Sam Coffey ile başarılı bir çift ön liberolu orta saha oluşturan Hasegawa'ya hücuma çıkması için daha fazla özgürlük tanındı. Bunun sonucunda artan gol katkıları da adaylığını güçlendirdi.

    Hasegawa'nın Japonya'nın Asya Kupası zaferinde kilit rol oynaması da adaylığını önemli ölçüde güçlendirdi. Böylece City'nin oldukça rahat kazandığı Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunun ve Brighton'ı 4-0 yenerek elde ettiği FA Cup zaferinin yanına bir kupa daha ekledi.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern Münih)

    2025-26 sezonunda: 10 gol, 22 asist. Bundesliga, DFB-Supercup ve DFB-Pokal şampiyonluğu.

    Almanya'da oynayan futbolcular bu ödülün oylamasında göz ardı edilebiliyor. Ancak Klara Buhl'ün olağanüstü istatistikleri 2025'te dikkat çekti; bir başka mükemmel sezonun ardından 2026'da da aynı etkiyi yarattı.

    Hızlı kanat oyuncusu, Bundesliga'da 2024-25 sezonundaki gol sayısını yakalarken asist sayısını aştı. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakamları da ilk altı maçında yaptığı sekiz asist sayesinde yükseldi. Buhl, kas sakatlığı nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalmasına rağmen Bayern'in üç yerel kupayı birden kazanmasında önemli rol oynadı ve yeniden Ballon d'Or adayları arasına girdi.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal)

    2025-26 sezonunda: 29 gol, 10 asist. FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.

    Alessia Russo, geçen yıl Ballon d'Or oylamasında üçüncü olmuştu. 2025-26 sezonunda bireysel olarak daha da iyi bir performans sergiledi. Ancak İngiltere'nin Avrupa şampiyonluğunu korumasında ve Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi zaferinde oynadığı rolün de 2025 oylamasında üst sıralarda yer almasına katkı sağladığını belirtmek gerek. Bu nedenle Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etmesi ve ilk kez düzenlenen FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası dışında başka bir büyük kupa kazanamaması, golcünün 2026 Ballon d'Or yarışındaki şansını azaltacak.

    Yine de Russo'nun geçen sezonki rakamları mükemmeldi. Eleme turlarındaki iki eşleşmede de gol atarak Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'nde yine de başarılı bir yolculuk geçirmesine katkı sağladı. Hak ettiği oyları alacaktır, ancak muhtemelen geçen yılki kadarını değil.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    2025-26 sezonunda: 18 gol, 16 asist. Şampiyonlar Ligi, Liga F, İspanya Süper Kupası ve Kraliçe Kupası'nı kazandı.

    Ballon d'Or Feminin söz konusu olduğunda birçok faktör devreye giriyor. Elbette her oyuncunun performansı ve istatistikleri, özellikle de en büyük sahnelerde ortaya koydukları, önemli bir etken. Kupa kazanmak da öyle. Ancak bu ödülde isim bilinirliğinin de önem taşıdığını görmezden gelmek saflık olur. Yıllar boyunca adaylar arasında yer almayan pek çok şaşırtıcı isim oldu; ancak ilk adaylığını 2024'e kadar beklemek zorunda kalan Barcelona'nın maestrosu Caroline Graham Hansen kadar çarpıcı örneklerin sayısı azdı. 

    Neyveçli millî oyuncu, neyse ki sonunda bu görünmez engeli aştı ve 2026'da yeniden adaylık yarışında. Geçen sezon Liga F'de Graham Hansen'den daha fazla gole doğrudan katkı sağlayan yalnızca bir oyuncu vardı. Asistlerde ligin zirvesinde yer alan Barcelona yıldızı, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sergilediği harika performanslarla da kritik anlarda öne çıktı.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona)

    2025-26 sezonunda: Dört gol, 10 asist. Şampiyonlar Ligi, Liga F, İspanya Süper Kupası ve Copa de la Reina'yı kazandı.

    Ayağındaki bir kemiğin kırılması nedeniyle iki aydan fazla sahalardan uzak kalan ve İspanya'nın Uluslar Ligi şampiyonluğunu uzaktan izlemek zorunda kalan Patri Guijarro, 2026'da etkileyici bir dönüş yaptı. Barcelona için ne kadar önemli olduğu sahalara döner dönmez görüldü. Takımın performansındaki yükseliş, sahalardan uzak kaldığı döneme rağmen Ballon d'Or'un geniş aday listesine bir kez daha girmesini sağladı.

    Daha önce bu ödülün oylamasında altıncı sıraya kadar yükselen Guijarro, sezonu güçlü bitirmesi sayesinde 2026'da yine bu dereceye yaklaşabilir. Şampiyonlar Ligi finalindeki harika performansında Ewa Pajor'un ikinci golüne yaptığı asist özellikle öne çıktı.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    5Pernille Harder (Bayern Münih)

    2025-26 sezonunda: 34 gol, 14 asist. Bundesliga, DFB-Supercup ve DFB-Pokal şampiyonlukları.

    2018'de ilk kez düzenlenen Kadınlar Ballon d'Or oylamasında ikinci sırayı alan Pernille Harder, 2026'da da etkileyici performansını sürdürüyor. Ödül 2020'de verilmiş olsaydı Danimarkalı millî futbolcunun koleksiyonunda muhtemelen bir Altın Top bulunacaktı. Harder, Danimarka'nın Euro 2025'e grup aşamasında puan alamadan veda etmesine rağmen geçen yıl oylamada 20. sırada yer alarak seçmenlerin gözündeki değerini korudu.

    Bu sonuç, Bayern Münih ile üç kupa kazandığı müthiş bir sezonun ardından gelmişti. Bayern, 2025-26'da da aynı başarıyı yakalarken Harder, önceki sezonun rakamlarını geride bıraktı. Bayern'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester United karşısında aldığı galibiyette başrol oynaması, Barcelona'ya karşı kaybedilen yarı finaldeki etkileyici performansı ve doğal olarak favori gösterilmeyen Danimarka'nın gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılmasına katkısı da göz önüne alındığında Harder, Ballon d'Or'daki son birkaç yılın en iyi sıralamasını elde edebilir.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    4Khadija Shaw (Manchester City)

    2025-26 sezonunda: 39 gol, dokuz asist. Kadınlar Süper Ligi'ni ve FA Cup'ı kazandı.

    Avrupa kupalarında oynamamış olması Altın Top'u kazanma şansını muhtemelen sınırlayacak olsa da Khadija Shaw, Manchester City'yi 10 yıl sonra ilk WSL şampiyonluğuna taşıyan gol dolu sezonu sayesinde bu yılın ilerleyen dönemlerinde Ballon d'Or oylamasında çok sayıda oy almalı. Shaw, geçen sezon 22 lig maçında 21 gol attı. Bu sayı, ligdeki diğer tüm oyunculardan sekiz gol fazlaydı. Dört asist de yapan Shaw, WSL'de açık ara en fazla skor katkısı sağlayan oyuncu oldu.

    Forvet, FA Cup'ta hem bireysel olarak hem de takımıyla başarılarını sürdürdü. Yarı finalde Chelsea'ye karşı attığı iki gol Manchester City'yi Wembley'e taşırken Shaw, Brighton'ı 4-0 yendikleri finalde de bir gol atıp bir golün asistini yaparak üstün bir performans sergiledi. 

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    2025-26 sezonunda: 22 gol, 12 asist. Premiere Ligue, Coupe de la Ligue ve Coupe de France şampiyonlukları.

    Melchie Dumornay'ın bir gün Ballon d'Or'u kazanamaması büyük sürpriz olur. Geçen sezon Lyon formasıyla sergilediği performanslarla bunu defalarca gösterdi; sık sık sahanın en iyi oyuncusu olarak öne çıktı.

    2024-25 sezonunda olağanüstü bir hızla gol atan Dumornay, geçen sezon daha düzenli biçimde asist yaptı. Yine de kritik anlarda, üstelik etkileyici gollerle fileleri bulmayı sürdürdü. Coupe de la Ligue finalinde Lyon, PSG ile karşılaştığında attığı harika gol maçın tek golü oldu. Coupe de France finalinde de gol perdesini açtı. Ardından lig şampiyonluğunu belirleyen maçta hat-trick yaparak OL'nin üç yerel kupayı birden kazanmasında pay sahibi oldu.

    Dumornay, takımının Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında da belirleyici rol oynadı. Wolfsburg'a karşı kazanılan çeyrek final maçında gol attı; OL'nin Arsenal'ı elediği yarı finalde ise maçın oyuncusu seçildi. Bu performanslar, sıralamada üst sıralarda yer almasını sağlamalı.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelona)

    2025-26 sezonunda: 33 gol, yedi asist. Şampiyonlar Ligi, Liga F, İspanya Süper Kupası ve Kraliçe Kupası şampiyonlukları.

    Ewa Pajor'un Barcelona'nın dört kupa kazandığı 2025-26 sezonundaki rolü, onu Ballon d'Or oylamasında zirveye olmasa bile zirvenin hemen yakınına taşımalı. Polonyalı millî futbolcu, 2025'te golcülüğüyle Gerd Muller Ödülü'nü kazanmış ve ana ödülün oylamasında sekizinci sırada yer almıştı. Altın Top'u kazanmak için ciddi bir aday olan Pajor, bu kez daha da üst sıralarda yer almalı.

    Pajor, 2024-25 sezonunda ulaştığı 50 gol barajını aşamamış olabilir. Yine de son derece üretkendi ve büyük maçlarda sahneye çıktı. Barcelona'nın Real Madrid ve Bayern Munich'i eleyip finalde Lyon'u mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi serüveninde, eleme aşamasındaki beş maçın tamamında gol attı. Finalde kaydettiği iki gol belirleyici oldu ve Pajor, altıncı finalinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (London City Lionesses)

    2025-26 sezonunda: 24 gol, 13 asist. UEFA Kadınlar Uluslar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Liga F, İspanya Süper Kupası ve Kraliçe Kupası'nı kazandı.

    Birçok kişiye göre Alexia Putellas, 2025 Kadınlar Ballon d'Or ödülünü hak eden bir isimdi. Barcelona'nın simge oyuncusu, sakatlıklarla geçen zorlu yılları geride bırakarak 2024-25 sezonunda belki de hiç olmadığı kadar iyi göründü. Putellas olağanüstü bir performans sergilerken Barcelona ülke içinde üç kupa kazandı ve Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.

    Putellas bu formunu 2025-26 sezonuna taşıdı. Guijarro ve Bonmati'nin sakatlıkları nedeniyle orta sahada yaşanan eksikler, zaman zaman üzerindeki beklenti yükünü daha da artırdı. İki kez Ballon d'Or kazanan oyuncu, genç takım arkadaşlarının önemli isimlerin yokluğunu doldurmasına yardımcı olurken gol ve asistleriyle de çok etkileyici bir katkı sağladı. Böylece hem İspanya'nın hem de Barcelona'nın kazanabileceği her şeyi kazanmasında pay sahibi oldu.

    İstikrarlı biçimde sürdürdüğü dünya çapındaki performansı, Altın Top oylamasındaki geçmiş başarısı ve Barcelona'nın dört kupa kazanmasında oynadığı rol göz önüne alındığında Putellas, 2026 Kadınlar Ballon d'Or ödülünün favorisi. Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun Oyuncusu ödülü gibi erken dönemde gelen takdirler de bunu destekliyor.