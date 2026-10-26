Aitana Bonmati, son üç Kadınlar Ballon d'Or ödülünün tamamını kazandı. Ancak 2026'da ödül başka birine gidecek. Kadın futbolunun en iyi oyuncusu olarak yeniden öne çıkan isim, ödülü iki kez kazanmış Barcelona yıldızı Alexia Putellas mı olacak? Yoksa Altın Top pazartesi günü Londra'da sahibini bulduğunda kazananlar listesine yeni bir isim mi eklenecek?

Bonmati, ne yazık ki geçen kasım ayında fibula kemiğini kırdı. Ameliyat gerektiren bu sakatlık nedeniyle mayıs ayında sahalara dönene kadar forma giyemedi. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u yenerek dört kupa kazanmasında yine de pay sahibi oldu. Ancak katkısı, dördüncü Ballon d'Or ödülü için aday gösterilmesine bile yetmedi.

Kadın futbolunda Dünya Kupası'nın düzenlenmediği bir yıl olması da belirsizliği artırıyor. Kamerun'un geçen ağustos ayında kazandığı Afrika Uluslar Kupası da 2026 Kadınlar Ballon d'Or oylamasında dikkate alınmıyor. Bu nedenle, mart ayında Japonya'nın kazandığı Asya Kupası'na katılanlar dışında, ödül sıralamasını büyük ölçüde oyuncuların 2025-26 sezonundaki kulüp performansları belirleyecek.

Peki, 2026 ödülünün favorileri kimler? GOAL, merakla beklenen tören öncesinde Altın Top'u kazanma ihtimali en yüksek isimleri değerlendiriyor...