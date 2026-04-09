Ballon d'Or Power Rankings
Tom Maston

Çeviri:

2026 Altın Top Güç Sıralaması: Lamine Yamal ilk üçten düşerken, Harry Kane ilk Altın Top'a doğru hızla ilerliyor

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisinin hakimiyetinin artık geride kaldığı düşünülürse, Ballon d'Or yarışı son 20 yılın büyük bir bölümünde hiç bu kadar açık bir hal almamıştı; sayısız oyuncu artık her sezonun başında futbolun sunduğu en prestijli bireysel ödülü kazanma şansına sahip olduklarına inanarak sezona başlıyor. Ousmane Dembele, tutarsızlıklarla dolu bir kariyerin ardından 2025'te Altın Top'u kazandı ve 2026 yarışı başladığında kalabalık bir aday grubu arasında yer aldı.

Dembélé, Paris Saint-Germain’in ilk Avrupa Kupası zaferine katkıda bulunduğu performansları sayesinde bu ödülü büyük ölçüde garantilemişti; bu sefer de Şampiyonlar Ligi, Ballon d’Or yarışında yine büyük bir rol oynayacak gibi görünüyor. Ancak bu yıl aynı zamanda Dünya Kupası yılı olduğu için, nihai kazananın adı Kuzey Amerika’da yaz aylarına kadar belli olmayabilir.

Afrika Uluslar Kupası'nın da dikkate alınacağını unutmayın; bu, bazı oyuncuların sadece kulüplerinde değil, sezon boyunca iki büyük turnuvada da etkileyici performanslar sergileyebileceği anlamına geliyor.

Ballon d'Or yarışı bir maraton, sprint değil ve Dembele'nin 2024-25 sezonunun ortalarına kadar potansiyel bir kazanan olarak ortaya çıkmadığını akılda tutmakta fayda var. Ancak, Avrupa sezonu artık son düzlüğe girerken, GOAL'un Ballon d'Or Güç Sıralaması, Altın Top'un en olası kazananlarını takip etmeye devam ediyor...

Son güncelleme: 20 Mart 2026.

    20Lautaro Martinez (Inter) 🆕

    2025-26 sezonunda: 24 gol, 6 asist.

    Bodo/Glimt tarafından Şampiyonlar Ligi'nden utanç verici bir şekilde elenmiş olsalar da, Inter yine de güçlü bir sezon geçiriyor. Nerazzuri, Serie A tablosunun zirvesinde 7 puan farkla lider durumda ve Coppa Italia yarı finalinde. Önceki yıllarda olduğu gibi, Lautaro Martinez bu başarının arkasındaki itici güç oldu.

    İtalya'nın en skorer oyuncusu olan Lautaro, bu yaz Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda da yer alacak. 2024 Copa America'da yıldızlaşarak büyük turnuvalardaki başarısızlık yükünü omuzlarından atan 28 yaşındaki oyuncu için, belki de bu yaz dünya sahnesinde parlamanın zamanı gelmiştir.

    19Pedri (Barcelona) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 4 gol, 10 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Pedri, henüz 23 yaşına basmış olmasına rağmen futbol dünyasının en usta orta saha oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Barcelona, orta sahadaki bu usta oyuncusu sahada olduğunda ancak gerçek performansını sergileyebiliyor. Bu sezon her zaman böyle olmadı, çünkü Pedri yine sakatlık sorunlarıyla boğuşmaya başladı. Ancak formda olduğu zamanlarda La Liga'da ondan daha iyi çok az oyuncu vardı.

    Hansi Flick'in takımı şu anda lig şampiyonluğunu korumak için iyi bir yolda, ancak Çarşamba günü Camp Nou'da Atletico Madrid'e yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi umutları sarsıldı. Pedri, Dünya Kupası zaferi peşinde koşan İspanya milli takımının yine de kilit bir oyuncusu olacak, ancak Barça beklenenden erken bir şekilde Avrupa'dan elenirse, Ballon d'Or umutları da muhtemelen onunla birlikte yok olacak.

    18Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 🆕

    2025-26 sezonunda: 29 gol, 6 asist.

    Sadece bir kişi, Sir Stanley Matthews, 40 yaşında veya üzerinde Ballon d'Or ödülünü kazanmıştır ve Ronaldo'nun bu seçkin kulübe katılması, dikkatini Avrupa futboluna verenler için pek olası görünmeyebilir. Ancak, Suudi Arabistan'da goller atmaya devam ediyor ve sezon ortasında yaşadığı kısa bir düşüşün ardından Al-Nassr'ın Pro League tablosunun zirvesine geri dönmesiyle, bu sezon Orta Doğu'da nihayet ilk kupasını kazanabilir.

    Ronaldo, bu sezon lig lideri takımda maç başına ortalama bir gol atıyor. FIFA, beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncuya Dünya Kupası'nda ilk maçtan itibaren oynayabilmesi için bir muafiyet tanıdı. Böylece Ronaldo, geçen yıl UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan ve bu yıl da şampiyonluk şansını yüksek gören Portekiz milli takımının hücum hattını yine o yönetecek. Ronaldo, önümüzdeki birkaç ay içinde hem kulüp hem de milli takım düzeyinde başarıya ulaşırsa, bir Altın Top ödülünü daha kazanması kaçınılmaz olabilir.

    17Fede Valverde (Real Madrid) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 9 gol, 12 asist.

    Tüm dünyanın gözü üzerindeyken başarılı performans sergilemek, bazı Ballon d'Or adaylarının umutlarını artırır ve Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City'ye karşı attığı muhteşem hat-trick'in ardından Fede Valverde'nin başına da tam olarak bu gelecek gibi görünüyor. Bu, orta saha oyuncusunun daha önce güçlü bir sezon geçirmediğini göstermez, ancak Altın Top oylamasına katılanlar, Mart ayı başında Bernabeu'da sergilediği tek kişilik şovdan önce Valverde'nin her maçına yakından dikkat etmiyorlardı.

    Valverde'nin sıralamada yükselebilmesi için, Madrid'in tüm zorluklara rağmen hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de La Liga'yı kazanma hedefinde, maçların kaderini belirleyen anlar yaratmaya devam etmesi gerekecek. Şu anda dağınık bir durumda olan Uruguay milli takımıyla güçlü bir Dünya Kupası performansı sergilemesi de ona zarar vermeyecektir.

    16Bruno Fernandes (Manchester United) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 11 gol, 20 asist.

    Premier Lig'in tek sezon asist rekorunu gözüne kestiren ve bu sayede İngiltere'nin en üst liginde Yılın Futbolcusu seçilmesi yönündeki çağrılar artan Bruno Fernandes, bir kez daha Manchester United'ın lokomotifi olduğunu kanıtlıyor. Eğer bu formunu sezon sonuna kadar sürdürebilir ve Portekiz formasıyla Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergilerse, Ballon d'Or adaylığı da onu bekliyor olmalı.

    Ancak Altın Top'u kazanmak bambaşka bir konu. United'ın Avrupa'da yer almaması ve çabalarının karşılığında bir kupa kazanamaması nedeniyle, Fernandes'in ana adaylar arasında yer alabilmesi için gerçekten olağanüstü bir sezon geçirmesi gerekirdi. Her ne kadar iyi olsa da, o seviyeye ulaşamadı.

    15Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) 🆕

    2025-26 sezonunda: 14 gol, 9 asist. Şampiyonlar Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

    Sakatlıklar, Dembele'nin PSG'nin sezonuna yapabileceği etkiyi sınırladı, bu da Ballon d'Or unvanını savunmasının şimdiden neredeyse imkansız hale geldiği anlamına geliyor. Ancak bu, özellikle Fransız şampiyonu bir başka şampiyonluğa yaklaşırken Ligue 1'de en iyi formunun izlerini gösterdiği için, nihai sıralamada ilk 10'a giremeyeceği anlamına gelmez.

    Luis Enrique'nin takımı da geçen sezonki Şampiyonlar Ligi zaferini tekrarlama şansını hala korurken, Dembele de Dünya Kupası öncesinde formunu yakalayan Fransa milli takımının kilit isimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla, kişisel performansı 2024-25 sezonundaki zirveye ulaşmamış olsa da, Dembele takımının başarısı sayesinde Altın Top yarışında yer alabilir.

    14Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 29 gol, 19 asist. MLS Kupası'nı kazandı.

    Bunu başaramazdı, değil mi?! Lionel Messi'nin Ballon d'Or'a aday gösterilme günlerinin geride kaldığı düşünülüyordu, ancak Inter Miami'yi ilk MLS Kupası'na taşımasının ardından ve Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanma favorileri arasında yer almasıyla, sekiz kez bu ödülü kazanan oyuncunun yaz aylarında Altın Top yarışında yeniden yer alması için gerçek bir şans var.

    Messi, Miami'nin altı play-off maçında tek başına altı gol ve yedi asist yaparak üst üste ikinci kez MLS MVP ödülünü kazanırken, bir sınıf üstte olduğunu kanıtladı ve 2026'da Arjantin'in Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu savunmasına yardımcı olabilirse, kulüp seviyesindeki bu başarı kesinlikle dikkate alınacaktır. Çevresindeki tüm yeteneklere rağmen, Messi Albiceleste kadrosunun kalbinde yer almaya devam ediyor ve bu nedenle, şu anda evi olarak gördüğü ülkede elde edilecek herhangi bir zafer, büyük olasılıkla bir kez daha büyük ölçüde ona atfedilecektir.

    13Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) 🆕

    2025-26 sezonunda: 16 gol, 8 asist. Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

    Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi eleme turlarının en iyi oyuncusunu seçecek olsaydık, Khvicha Kvaratskhelia en güçlü adaylardan biri olurdu. PSG'nin kanat oyuncusu, şu ana kadar son şampiyonun oynadığı beş eleme maçında beş gol attı ve bu sayının içinde bazı muhteşem vuruşlar da vardı.

    Ancak Kvaratskhelia'nın sezon genelindeki performansı aynı seviyede değil ve Gürcistan'ın Dünya Kupası'na katılamaması, Ballon d'Or sıralamasında ulaşabileceği en yüksek noktayı sınırlayabilir. Yine de, "Kvaradona" lakaplı oyuncu bu yüksek profilli Avrupa maçlarında performansını sürdürürse, France Football'un ilk 10'una girmekten çok da uzak olmayacaktır.

    12Gabriel Magalhaes (Arsenal) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 4 gol, 5 asist, 23 maçta kalesini gole kapatma başarısı.

    Belki de hiçbir oyuncu, modern Arsenal'i Gabriel Magalhaes kadar iyi özetleyemez. Brezilya milli takımında forma giyen bu oyuncu, Premier League'in en tehlikeli duran top silahlarından biri olarak öne çıkarken, fiziksel savunma stili de son yirmi yılda nadiren şu anda olduğu kadar popüler olmuştur.

    William Saliba her zamanki gibi klas bir oyuncu olsa da, Gabriel artık Arsenal'in stoper ikilisinin daha önemli üyesi olarak görülmelidir. Eğer sezonun sonlarında önemli goller atmaya devam ederken, diğer tarafta da gol yememeyi başarabilirse, Selecao ile geçireceği güçlü bir Dünya Kupası, Ballon d'Or adayları arasında kendine bir yer edinmesi için yeterli olacaktır.

    11Raphinha (Barcelona) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 19 gol, 8 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Bazıları için, Raphinha'nın 2025 Ballon d'Or oylamasında beşinci sırada yer alması, Barcelona formasıyla kaydettiği oldukça etkileyici istatistikler göz önüne alındığında bir utançtı. Haklıydılar da; Brezilyalı oyuncu, sezonun ilk aylarında ilerlemesini engelleyen inatçı bir hamstring sorununu atlattıktan sonra, yeniden adaylar arasına girmeye istekli görünüyordu.

    İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid'e karşı ve Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle'a karşı maçı kazandıran performanslar sergiledi, ancak Barça'nın Avrupa'daki umutları açısından pahalıya mal olabilecek başka bir sakatlık geçirdi. Bununla birlikte, turnuva yaklaşırken Carlo Ancelotti yönetiminde gelişme gösteren Selecao ile birlikte Dünya Kupası'nda Brezilya'nın liderlerinden biri olacak.

    10Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 18 gol, 13 asist.

    Vinicius Jr, Real Madrid'deki performansları açısından berbat bir 2025 yılı geçirdi ve Ballon d'Or intikam turu ters teptiği için yıl boyunca La Liga'da sadece sekiz gol atabildi. Ancak, eski bir atasözünde de söylendiği gibi, form geçicidir ama sınıf kalıcıdır ve Vini, 2026'ya hızlı bir başlangıç yaparak, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı beş maçta şimdiden dört gol atarak, hala belirleyici olabileceğini gösteriyor.

    Eski Flamengo yeteneği, hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla geçen bir haftanın ardından Bernabeu'ya kupa kazandırmak için en iyi formunu korumak zorunda, aynı zamanda Brezilya milli takımındaki berbat performansını da Dünya Kupası başlamadan önce mutlaka iyileştirmesi gerekiyor. Ancak bu hedefleri başarabilirse, Vinicius bir kez daha Altın Top yarışına girmeyi başarabilir.

    9Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 7 gol, 10 asist. Trophee des Champions, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazandı.

    Vitinha, beş yıl önce Wolves'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan kiralık döneminden bu yana uzun bir yol kat ederek 2025'te Ballon d'Or podyumunda yer aldı ve PSG'nin baş diktatörü artık birçok kişi tarafından dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak görülüyor. Kuşkusuz, sezonun büyük bir bölümünde bu şekilde oynadı ve Kasım ayında Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ı yendikleri maçta attığı hat-trick ile de vurgulandığı gibi, oyununa daha fazla gol ve asist ekledi.

    Ayrıca, Nations League'i kazandıktan sonra Dünya Kupası'nda zafer kazanabileceğine içtenlikle inanan Portekiz milli takımının gelecek yaz kadrosunda yer alacak. Eğer bunu başarırlarsa, Vitinha muhtemelen bunda büyük rol oynamış olacak.

    8Declan Rice (Arsenal) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 6 gol, 13 asist.

    Declan Rice, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği performanslarla dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve o günden bu yana Arsenal'de giderek daha da güçlendi. Rice, sadece Premier Lig şampiyonluğunun değil, aynı zamanda ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin peşinde olan Gunners'ın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Son 16 turunda Bayer Leverkusen'e attığı muhteşem gol, onun kalitesini bir kez daha hatırlattı.

    Rice'ın hücumdaki koşuları, savunmadaki katkıları ve duran toplardaki vuruşları, maçların nadiren onun dikkatinden kaçmasına neden oluyor. Ayrıca, 2026 Dünya Kupası'nı kazanarak 60 yıllık acıyı sona erdirebilecek gibi görünen Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında da kesin bir ilk 11 oyuncusu.

    7Julian Alvarez (Atlético Madrid) 🆕

    2025-26 sezonunda: 19 gol, 10 asist.

    Julian Alvarez için inişli çıkışlı bir sezon oldu. Alvarez, Atletico Madrid'de hızlı bir başlangıç yaptı ve Eylül ayındaki derbide Real Madrid'i mağlup etmesine yardımcı olan iki gol attı. Ancak o maçtan bu yana La Liga'da sadece iki gol attı, bu da Ballon d'Or'a bir kez daha aday olmasının imkansız gibi göründüğü anlamına geliyordu.

    Ancak Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki performansları sayesinde durum tamamen değişti. Çarşamba günü Barcelona'ya karşı attığı muhteşem serbest vuruş, Alvarez'in son beş Avrupa maçında attığı beşinci gol oldu ve Atleti'nin yarı finale yükselme şansının yüksek olmasıyla birlikte, eski Manchester City oyuncusu kıtada parlamak için daha fazla fırsat bulacak gibi görünüyor. Yaklaşan Copa del Rey finali ve Arjantin'in forvet hattını yeniden yöneteceği Dünya Kupası da eklendiğinde, "Örümcek" bir kez daha Altın Top için yarışabilir.

    6Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    2025-26 sezonunda: 46 gol, 9 asist. Carabao Kupası'nı kazandı.

    Kendi yüksek standartlarına göre hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, Erling Haaland mevcut sezona "Terminatör Modu"na geçerek, en büyük ödüllerin peşinde yeniden kendilerini kanıtlamayı hedefleyen Manchester City için tek başına bir koçbaşı haline geldi. Savunmalar 25 yaşındaki oyuncuyu durdurmakta çaresiz görünüyordu, ancak 2026'nın başındaki gol suskunluğu, Haaland'ın Ballon d'Or şansını ve City'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle kupa kazanma umutlarını tehlikeye attı. O zamandan beri toparlanan takım, Carabao Kupası'nı kazandı ve Haaland'ın hat-trick yapmasıyla FA Kupası umutlarını da canlı tutarken, Premier Lig'de Arsenal'in hemen arkasında yer almaya devam ediyor.

    Haaland'ın adaylığı, Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasıyla da güçlendi. Bu, yıldız forvetine ilk kez büyük bir turnuvada yer alma şansı sunuyor. İskandinavlar, Kuzey Amerika'da zafer kazanacak sürpriz adaylar arasında yer alıyor, ancak Haaland, küresel sahneyi kullanarak seçmenlere neler yapabileceğini hatırlatabilir.

    5Luis Diaz (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 25 gol, 20 asist. DFL-Supercup'ı kazandı.

    Liverpool taraftarlarının, Luis Diaz geçen yaz satılmasaydı sezonlarının bu kadar çalkantılı geçmeyeceğini düşünmeleri affedilebilir. Çok yönlü forvet, 2024-25 sezonunda Reds'in şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı, ancak yeni bir meydan okuma arzusu, kulübün Kolombiyalı milli oyuncuyu Bayern Münih'e 75 milyon avroya (65,5 milyon sterlin/88 milyon dolar) satmasına neden oldu.

    Diaz o günden beri geriye bakmadı ve Harry Kane ile diğer Bayern takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladı. Bundesliga'daki bazı golleri muhteşemdi, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi yendikleri maçta attığı iki gol ise, kırmızı kart görmüş olsa da Ballon d'Or seçmenlerinin dikkatini çeken, maçı kazandıran bir performanstı. Diaz'ın bu yaz, sürpriz bir aday olarak gösterilen Kolombiya milli takımıyla ilk Dünya Kupası'nda oynayacağını da hesaba katarsak, Altın Top ödülünün en güçlü adaylarından biri olduğunu söyleyebiliriz.

    4Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    2025-26 sezonunda: 22 gol, 18 asist. İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

    Sezon öncesinde bahisçilerin Ballon d'Or favorisi olan Lamine Yamal, bu ödülü kazanan ilk 21 yaş altı oyuncu olma yolunda ilerliyor - ve bunu başarmak için 2026'da ödülü kazanmasına bile gerek yok! Barcelona'nın genç oyuncusu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarındaki performansıyla birçok kişinin gözünde dünyanın en iyi futbolcusu olarak öne çıktı ve oylamada Dembele'nin ardından ikinci sırada yer alması da bunun kanıtı oldu.

    Hala Yamal'ın en önemli maçlarda daha belirleyici anlar yaratması gerektiğini düşünenler var, ayrıca bu kadar genç yaşta oynadığı maç sayısının sakatlık sorunlarının artmasına yol açacağına dair endişeler de var. Öte yandan Barça, potansiyel Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma konusunda zorlu bir mücadele veriyor, bu da Yamal'ın Ballon d'Or'u eve götürmek istiyorsa İspanya formasıyla Dünya Kupası'ndaki performanslarına büyük ölçüde güvenmesi gerekebileceği anlamına geliyor.

    3Michael Olise (Bayern Münih) ⬆️

    2025-26 sezonunda: 17 gol, 31 asist. DFL-Supercup'ı kazandı.

    Michael Olise'nin Crystal Palace'tan Bayern Münih'e geçişte zorlanacağını öngörenler büyük bir yanılgıya düştüler, çünkü kanat oyuncusu Bundesliga şampiyonu için yaklaşık bir yıldır fantastik performanslar sergiliyor. Hem gol atma hem de diğer oyuncular için gol fırsatları yaratma konusunda eşit derecede yetenekli olan 24 yaşındaki oyuncu, Alman birinci liginin en korkulan forvetlerinden biri haline geldi ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de iz bıraktı. En dikkat çekici performansı, Salı günü Bernabeu'da Real Madrid'i uzun süre zorlayan maçtı.

    Olise'nin kulüpteki performansları, yoğun rekabetin olduğu bir ortamda Fransa milli takımında da ilk 11'de yerini sağlamlaştırmasına yardımcı oldu. Bu nedenle, kupayı kaldırması beklenen favorilerden biri olan Fransa'nın yaklaşan Dünya Kupası'ndaki yıldızlarından biri olabilir.

    2Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    2025-26 sezonunda: 45 gol, 9 asist.

    Bu yıl Kylian Mbappe nihayet Ballon d'Or'u kazanacak mı? Monaco'da genç bir oyuncu olarak ortaya çıktığı andan itibaren, bu forvet oyuncusu geleceğin Altın Top ödülü sahibi olarak gösterildi. Ancak kısa süre önce 27. yaş gününü kutlayan Mbappe, Paris'te podyumun zirvesine çıkma fırsatını hâlâ bekliyor.

    Şu ana kadar, bu bekleyişi sona erdirmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Mbappe, sezonun ilk yarısında zor günler geçiren Real Madrid'i sırtında taşıdı, hatta bu süreçte dizinden sakatlandı. O zamandan beri sahalara geri döndü, ancak Los Blancos'un sezonu bir kupa ile bitirme umutları giderek azalıyor. Ancak Mbappe, en iyi performanslarını genellikle Dünya Kupaları için saklama eğilimindedir. Bu nedenle, kulüp kariyeri hayal kırıklığıyla sona erse bile, Fransa kaptanının bu yarışta sonuna kadar mücadele etmesini bekleyebilirsiniz.

    1Harry Kane (Bayern Münih) ↔️

    2025-26 sezonunda: 54 gol, 5 asist. DFL-Supercup'ı kazandı.

    Harry Kane'i tam olarak takdir etmeyenler her zaman olacaktır, ancak yıllardır pek çok kişinin onu eleştirmek için kullandığı "kupa canavarı" etiketinden kurtulduktan sonra, Bayern Münih'in forveti, rekor kıran bir hızla gol atmaya devam ederken, bireysel olarak da takdir edilmeye layık olduğunu göstermeye kararlı, bir misyonu olan bir adam gibi görünüyor.

    Kane, sayısız gol atmanın yanı sıra, Bundesliga şampiyonu için çok yönlü oyunuyla yıkıcı bir etki yarattı ve bu formunu sürdürebilirse, sezon sonunda daha fazla kupa kazanacak. Bu arada İngiltere taraftarları, kaptanlarının yaz öncesi yine gücünü kaybetmemesi için dua ediyor, çünkü Kane, Three Lions'ın uluslararası düzeyde büyük bir başarıya ulaşmak için verdiği acı verici bekleyişi sona erdirme umutlarının anahtarı.