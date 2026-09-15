2026/27 Uluslar Ligi değişiyor: en iyi iki üçüncü Lig A’da kalıyor, sadece en kötü iki dördüncü doğrudan küme düşüyor

Ama ayrıntılara bakalım. Geçen sezona kadar Lega A’daki dört grubun son sırasındaki takımlar doğrudan Lega B’ye düşüyordu, buna karşılık tüm üçüncüler de küme düşmemek için Lega B’deki ikincilerle play-off oynuyordu. 2026/2027 Nations League’de ise yalnızca en kötü iki dördüncü doğrudan küme düşecek, dört gruptaki en iyi iki üçüncü Lega A’da kalacak ve en kötü iki üçüncü ile en iyi iki dördüncü, Lega B’nin dört grubundaki ikinci sıradaki takımlara karşı play-off oynayacak. İtalya’yı 11 gün içinde dört maç bekliyor; gerçek bir fikstür yoğunluğu olan bu sürecin sonunda, çeyrek finale kalma umudunu taşıyıp taşıyamayacağını ya da Lega A’da kalmak için mücadele etmek zorunda olup olmayacağını muhtemelen öğrenecek.