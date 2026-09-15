2028/29 sezonundan itibaren kulüp düzeyindeki yeni organizasyonlara benzer bir formatla oynanacak Nations League reformu beklenirken (liglerde 6 takımlı 3 grup olacak, her milli takım 5 farklı rakibe karşı 6 maç oynayacak), buna bağlı olarak turnuvanın bu beşinci edisyonunun kuralları da değişiyor. İtalya, 25 Eylül Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda Belçika karşısında turnuvadaki ilk maçına çıkacak.
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2026/27 Uluslar Ligi değişiyor: en iyi iki üçüncü Lig A’da kalıyor, sadece en kötü iki dördüncü doğrudan küme düşüyor
Bu karar bugün Selanik’te toplanan UEFA İcra Komitesi tarafından resmileştirildi: yeni formatta milli takımların sayısal dengesini yeniden sağlamak için - her ligde mevcut 16 takımdan 18 takıma geçilecek - yükselme ve düşme mekanizmaları kaçınılmaz olarak değişecek. Özünde İtalya’nın çeyrek finale yükselme şansı aynı kalacak; bu sezon da dört grubun liderleri ve ikinci sıradaki takımları çeyrek finale yükselecek. Buna karşılık B Ligi’ne düşme riski azalacak.
Ama ayrıntılara bakalım. Geçen sezona kadar Lega A’daki dört grubun son sırasındaki takımlar doğrudan Lega B’ye düşüyordu, buna karşılık tüm üçüncüler de küme düşmemek için Lega B’deki ikincilerle play-off oynuyordu. 2026/2027 Nations League’de ise yalnızca en kötü iki dördüncü doğrudan küme düşecek, dört gruptaki en iyi iki üçüncü Lega A’da kalacak ve en kötü iki üçüncü ile en iyi iki dördüncü, Lega B’nin dört grubundaki ikinci sıradaki takımlara karşı play-off oynayacak. İtalya’yı 11 gün içinde dört maç bekliyor; gerçek bir fikstür yoğunluğu olan bu sürecin sonunda, çeyrek finale kalma umudunu taşıyıp taşıyamayacağını ya da Lega A’da kalmak için mücadele etmek zorunda olup olmayacağını muhtemelen öğrenecek.
Ama ayrıntılara bakalım. Geçen sezona kadar Lega A’daki dört grubun sonuncuları doğrudan Lega B’ye düşerken, tüm üçüncü sıradaki takımlar da Lega B’nin ikinci sıradaki takımlarıyla küme düşmemek için play-off oynuyordu. 2026/2027 Nations League’de ise yalnızca en kötü iki grup dördüncüsü doğrudan küme düşecek, dört grubun en iyi iki üçüncüsü Lega A’da kalacak ve en kötü iki üçüncü ile en iyi iki dördüncü, Lega B’nin dört grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlarla play-off oynayacak. İtalya’yı 11 gün içinde dört maç bekliyor; gerçek anlamda zorlu bir fikstürün sonunda takım, büyük olasılıkla çeyrek finale yükselme umudunu sürdürüp sürdüremeyeceğini ya da Lega A’da kalmak için mücadele etmek zorunda olup olmayacağını öğrenecek.
Gelecek sezon yenilenmiş formatıyla düzenlenecek Nations League’in A Ligi’ne doğrudan katılım hakkı elde edebilmek için çeyrek finale kalmak ya da en azından en iyi iki üçüncüden biri olmak önemli olacak.
İtalya'nın UEFA NATIONS LEAGUE A1 GRUBU'NDAKİ MAÇ TAKVİMİ
25 Eylül 2026 (saat 20.45): İtalya-Belçika - Olimpico Stadyumu, Roma
28 Eylül 2026 (saat 20.45): Türkiye-İtalya - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
2 Ekim 2026 (saat 20.45): Fransa-İtalya - Stade de France, Saint-Denis
5 Ekim 2026 (saat 20.45): İtalya-Türkiye - Renato Dall’Ara Stadyumu, Bologna
12 Kasım 2026 (saat 20.45): İtalya-Fransa - Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano
15 Kasım 2026 (saat 20.45): Belçika-İtalya - Kral Baudouin Stadyumu, Brüksel
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