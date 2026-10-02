Peki ayrıntılı olarak neler değişecek, bakalım. Geçen sezona kadar A Ligi’ndeki dört grubun son sırasındaki takımlar doğrudan B Ligi’ne düşüyordu; üçüncü sırada yer alan tüm takımlar ise kümede kalmak için B Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlarla play-off oynuyordu. 2026/2027 Uluslar Ligi’nde ise yalnızca en kötü iki dördüncü doğrudan düşecek, dört grubun en iyi iki üçüncüsü A Ligi’nde kalacak ve en kötü iki üçüncü ile en iyi iki dördüncü, B Ligi’ndeki dört grubun ikincileriyle play-off oynayacak. İtalya’yı 11 gün içinde dört maç bekliyor; bunun sonunda çeyrek finale kalma umudunu sürdürüp sürdüremeyeceğini ya da A Ligi’nde kalmak için mücadele etmek zorunda olup olmayacağını büyük ihtimalle öğrenecek.