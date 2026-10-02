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2026/27 Uluslar Ligi değişiyor: en iyi iki grup üçüncüsü A Ligi'nde kalıyor, yalnızca en kötü iki grup dördüncüsü doğrudan küme düşüyor

National League Qualification
İtalya

2028/29 sezonundan itibaren turnuva yeni bir formata kavuşacak. UEFA İcra Komitesi ise bu arada, İtalya’nın 25 Eylül’de Roma Olimpiyat Stadyumu’nda Belçika karşısında ilk maçına çıktığı bu 5. edisyon için de bazı yenilikler açıkladı.

2028/29 sezonundan itibaren kulüp düzeyindeki yeni organizasyonlara benzer bir formatla oynanacak Nations League reformu beklenirken (liglerde 6 takımdan oluşan 3 grup yer alacak, her milli takım 5 farklı rakibe karşı 6 maç oynayacak), buna bağlı olarak turnuvanın İtalya'nın Belçika ve Türkiye karşısında şimdiden sahaya çıktığı bu beşinci edisyonunun yönetmeliği de değişiyor.


  • UEFA İcra Komitesi bunu resmileştirdi: Yeni formatta milli takımların sayısal dengesini yeniden sağlamak için, her ligde takım sayısı mevcut 16’dan 18’e çıkarılacak ve buna bağlı olarak yükselme ile düşme mekanizmaları kaçınılmaz olarak değişecek. Özetle İtalya’nın çeyrek finale yükselme şansı aynı kalacak; bu sezon da dört grubun liderleri ve ikinci sıradaki takımları çeyrek finale çıkacak. Buna karşılık B Ligi’ne düşme riski azalacak.

  • Peki, ayrıntılarda neler değişecek? Geçen sezona kadar Lega A’daki dört grubun sonuncuları doğrudan Lega B’ye düşüyordu; buna karşılık tüm üçüncüler, Lega B’deki ikincilerle küme düşmemek için play-off oynuyordu. 2026/2027 Nations League’de ise yalnızca en kötü iki dördüncü doğrudan küme düşecek, dört grubun en iyi iki üçüncüsü Lega A’da kalacak ve en kötü iki üçüncüyle en iyi iki dördüncü, Lega B’deki dört grubun ikincileriyle play-off oynayacak. İtalya, 11 gün içinde dört maça çıkıyor; bu gerçek anlamda zorlu fikstürün sonunda çeyrek finale yükselme umudunu taşıyıp taşıyamayacağını ya da Lega A’da kalmak için mücadele etmek zorunda olup olmayacağını büyük olasılıkla öğrenecek.

  • Peki ayrıntılı olarak neler değişecek, bakalım. Geçen sezona kadar A Ligi’ndeki dört grubun son sırasındaki takımlar doğrudan B Ligi’ne düşüyordu; üçüncü sırada yer alan tüm takımlar ise kümede kalmak için B Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlarla play-off oynuyordu. 2026/2027 Uluslar Ligi’nde ise yalnızca en kötü iki dördüncü doğrudan düşecek, dört grubun en iyi iki üçüncüsü A Ligi’nde kalacak ve en kötü iki üçüncü ile en iyi iki dördüncü, B Ligi’ndeki dört grubun ikincileriyle play-off oynayacak. İtalya’yı 11 gün içinde dört maç bekliyor; bunun sonunda çeyrek finale kalma umudunu sürdürüp sürdüremeyeceğini ya da A Ligi’nde kalmak için mücadele etmek zorunda olup olmayacağını büyük ihtimalle öğrenecek.

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  • Gelecek ve yenilenmiş Nations League’in bir sonraki edisyonunda doğrudan A Ligi’ne katılım hakkı elde etmek için çeyrek finale kalmak ya da en azından en iyi iki üçüncüden biri olmak önemli olacak.


    İTALYA’NIN UEFA NATIONS LEAGUE A1 GRUBU’NDAKİ FİKSTÜRÜ


    25 Eylül 2026 (20.45): İtalya-Belçika 0-2


    28 Eylül 2026 (20.45): Türkiye-İtalya 1-4


    2 Ekim 2026 (20.45): Fransa-İtalya - Stade de France, Saint-Denis


    5 Ekim 2026 (20.45): İtalya-Türkiye - Renato Dall’Ara Stadyumu, Bologna


    12 Kasım 2026 (20.45): İtalya-Fransa - Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano


    15 Kasım 2026 (20.45): Belçika-İtalya - Kral Baudouin Stadyumu, Brüksel

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