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best 2026-27 third kitsGOAL / various
Renuka Odedra
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2026-27 sezonunun en iyi 10 üçüncü forması ve nereden satın alınabilecekleri

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Yeni sezonun en şık formaları sıralaması.

Bir zamanlar kulüplerin üçüncü forması yalnızca işlevsel bir önlemdi: Pazar öğleden sonra oynanan bir maçta forma renkleri çakışırsa kullanılacak yedek bir seçenek. Bugünse futbol modasının gözdesi.

2026-27 sezonunda spor giyim devleri ve üst lig kulüpleri, üçüncü formayı yaratıcı riskler almak için bir tuvale dönüştürdü. İç saha formaları geleneğe bağlı kalırken deplasman formaları alışılmış çizgiyi koruyor. Yeni üçüncü forma koleksiyonunda ise sokak giyim kültürü, arşivlerden gelen güçlü bir nostalji ve cesur grafik denemeler öne çıkıyor.

90'lardan ilham alan retro armalardan stadyum turnikelerinin çok ötesinde giyilmek üzere tasarlanan canlı renk seçeneklerine kadar, bu sezon piyasaya sürülen formalar maç formasıyla günlük moda arasındaki sınırı belirsizleştiriyor.

GOAL, sezona damga vuran 2026-27 üçüncü formalarını inceliyor ve en çok dikkat çekenleri sıralıyor.

  • AS Monaco third kit 2026-27Mizuno

    AS Monaco

    AS Monaco’nun 2026-27 sezonu üçüncü forması, kulübün geleneksel çapraz renk ayrımından uzaklaşarak deniz köpüğü renginde sakin bir zemin üzerinde akışkan, mermer dokulu bir desen sunuyor. Formanın gövdesine yayılan açık turkuaz kıvrımlar Fransız Rivierası’na ince bir gönderme yaparken yaka ve kol ağızlarındaki belirgin lacivert detaylar güçlü bir kontrast oluşturuyor. Tek renk lacivert arma ve sade sponsor yerleşimiyle tamamlanan forma, Akdeniz sahnesi için tasarlanmış, kıyılardan ilham alan yeni bir görünüm ortaya koyuyor.



  • RB Leipzig 2026-27 kit PUMA

    RB Leipzig

    Puma ve RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi ışıkları altında dikkatleri üzerine çekmek için tasarlanan şık 2026–27 üçüncü formasını tanıttı. Saha performansını sokak modasının kendine özgü tarzıyla buluşturan forma, koyu lacivert Blue Jewel zemin üzerinde ön paneli ve omuzları kaplayan, canlı mavi ve kırmızı tonlardan oluşan geometrik bir desene sahip. Net beyaz detaylarla tamamlanan bu cesur ve modern tasarım, bu yıl Avrupa'da piyasaya sürülen formalara çıtayı yükseltiyor.


  • St Johnstone 2026-27 third kitPUMA

    St Johnstone

    St Johnstone’un üçüncü forması, modern performans odaklı spor giyimini köklü İskoç mirasıyla buluşturarak şık ve güçlü bir görünüm sunuyor. Formanın koyu siyah zemini, kulübün yerel kimliğini kutlamak için gövdenin ön kısmına belirgin biçimde süblimasyon baskıyla uygulanan resmî St Johnstone tartanına fon oluşturuyor.


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  • Coventry City 2026-27 third kit Hummel

    Coventry City

    Kendine özgü gök mavisinden uzaklaşan Coventry City’nin üçüncü forması, canlı bir koyu mor renkte tasarlandı. Formanın alt kısmına doğru soluklaşan hareketli beyaz yarım ton desen, tek renk beyaz logolar, düz mor arka yüz ve Hummel’ın omuzlardaki karakteristik şeritleri, dikkat çekici ana renge belirgin bir yapı kazandırıyor. Enerjik ve sokak giyimine de uygun bu alternatif forma, Coventry City’ye deplasman maçları için cesur bir yeni görünüm sunuyor.


  • Genoa 2026-27 third kit Kappa

    Genoa

    Genoa’nın köklü denizcilik mirasına saygı duruşunda bulunan Kappa, klasik rossoblù renklerinde ince yatay çizgilerle süslenmiş kırık beyaz bir üçüncü forma sunuyor. Formanın en dikkat çekici detayı, yaka şeridi ve klasik çizgili omuz şeritleriyle uyumlu, metalik altın renginde sadeleştirilmiş retro Grifone arması. Sade, zarif ve çabasızca şık olan forma, İtalya’nın en eski futbol kulübüne yakışan denizcilik temasıyla İtalyan terziliğini buluşturuyor.



  • Arsenal third kit adidas

    Arsenal

    Taraftarların sevdiği renk paletini yeniden yorumlayan Arsenal'ın 2026–27 sezonu üçüncü forması, göğüs kısmındaki özel tasarım zikzak şimşek deseniyle yumuşak bir kanarya sarısı tonunda. Omuz şeritlerinde, yan panellerde ve retro top ambleminde koyu lacivert öne çıkarken fitilli bisiklet yaka ve manşetlerde ince bordo iplikler kullanılıyor. 90'ların başındaki deplasman forması tasarımlarından ilham alan forma, Kuzey Londra nostaljisini modern spor giyimin şıklığıyla buluşturuyor.


  • Celta Vigo 2026-27 third kit Hummel

    Celta Vigo

    Celta Vigo, kulübün simgeleşmiş renk paletini kutlarken 1990’ların retro estetiğine cesur ve nostaljik bir gönderme yapıyor. Forma, canlı kırmızı zemini ve gövde boyunca uzanan, geleneksel gök mavisi ile koyu lacivert tonlarında dokunmuş çarpıcı dikey baklava deseniyle dikkat çekiyor. İnce biyeli koyu lacivert polo yaka ve aynı renkteki kol manşetleri, formanın üst bölümüne retro bir görünüm kazandırıyor. Bu tasarım, deplasmanda Celta Vigo için dinamik ve geçmişten ilham alan bir görünüm yaratıyor.

  • CF Montreal 2026-27 third kit adidas

    CF Montreal

    adidas ve CF Montréal, 2026 üçüncü formasıyla MLS’in Archive Collection serisinin öne çıkan tasarımlarından biri olan nostaljik bir esere imza attı. Kulübün köklü geçmişinden ilham alan forma, Montréal’ün orijinal klasik Montreal Impact armasını yeniden sahaya taşıyor. Arma, ince ve dalgalı yatay çizgilerle işlenmiş açık mavi-beyaz geçişli bir zemin üzerinde yer alırken tasarımı belirgin siyah detaylar tamamlıyor. Formanın alt kenarındaki, kulübün ilk profesyonel deplasman maçını anan küçük “1993” detayıyla tasarım, 90’ların nostaljisini modern saha estetiğiyle buluşturuyor.

  • AC Monza 2026-27 third kit Nike

    AC Monza

    AC Monza’nın üçüncü forması, kulübün şehrindeki ünlü yarış pistinin hızından ve ihtişamından ilham alıyor. Mat siyah zeminini ortadan geçen koyu kırmızı ve beyaz çift yarış şeridi kesiyor. Yan panellere aynı renk tonlarında, damalı bayrak desenli ince bir jakar dokuma işlenirken arma ve sponsor logolarındaki altın rengi işlemeler formaya daha seçkin bir görünüm kazandırıyor. İtalya’nın en üst liginde adından söz ettiren bir kulüp için tasarlanan forma, podyumdan ilham alan dinamik bir tasarım sunuyor.

  • Juventus 2026-27 third kitadidas

    Juventus

    Juventus’un 2026–27 sezonu üçüncü forması, kulübün Latince adının “gençlik” anlamından ilham alıyor. Mürekkep siyahı zemine, alt etek boyunca yukarı doğru yükselen ince köz motifleri hareket katıyor. Tek harfli zarif “J” armasından üç yıldıza ve yaka arkasındaki son detaya kadar tüm tamamlayıcı unsurlar parlak, fırçalanmış altın renginde. Gösterişli desenler yerine koyu tonların zarafetini tercih eden sade ve üst düzey bir tasarım.