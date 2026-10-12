2026-27 sezonunun en iyi 10 üçüncü forması ve nereden satın alınabilecekleri

Bir zamanlar kulüplerin üçüncü forması yalnızca işlevsel bir önlemdi: Pazar öğleden sonra oynanan bir maçta forma renkleri çakışırsa kullanılacak yedek bir seçenek. Bugünse futbol modasının gözdesi.

2026-27 sezonunda spor giyim devleri ve üst lig kulüpleri, üçüncü formayı yaratıcı riskler almak için bir tuvale dönüştürdü. İç saha formaları geleneğe bağlı kalırken deplasman formaları alışılmış çizgiyi koruyor. Yeni üçüncü forma koleksiyonunda ise sokak giyim kültürü, arşivlerden gelen güçlü bir nostalji ve cesur grafik denemeler öne çıkıyor.

90'lardan ilham alan retro armalardan stadyum turnikelerinin çok ötesinde giyilmek üzere tasarlanan canlı renk seçeneklerine kadar, bu sezon piyasaya sürülen formalar maç formasıyla günlük moda arasındaki sınırı belirsizleştiriyor.

GOAL, sezona damga vuran 2026-27 üçüncü formalarını inceliyor ve en çok dikkat çekenleri sıralıyor.