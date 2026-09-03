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Top 10 2026-27 kitsGOAL / various
Renuka Odedra
Çeviri:

2026-27 sezonunun en iyi 10 iç saha forması ve onları nereden satın alabilirsiniz

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Yeni sezonun en şık formalarının sıralaması.

Yeni bir futbol sezonu, yeni başlangıçlar, büyük vaatler ve en önemlisi de taptaze tarz demek. 2026-27 sezonunda spor giyim devleri arşivlere yönelerek 80'lerin sonlarına ait nostalji ile modern saha hassasiyeti arasında denge kurdu.

Futbol forma kültürü çoktan maç günlerinin ötesine geçti; bugün iç saha formaları, 90 dakikalık üstünlük kadar sokak modasındaki karşılığıyla da öne çıkıyor.

Zamansız ve minimalist klasiklerden, cesur ve tartışma yaratan geometrik yeniden yorumlara kadar bir kulübün iç saha forması, hâlâ en büyük gurur nişanı olmayı sürdürüyor. GOAL bu sezon Avrupa genelinde ve ötesinde görücüye çıkan en iyi iç saha formalarını derledi.

  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool

    adidas, Liverpool ile çok konuşulan yeniden birlikteliğini yalnızca işaretlemekle kalmadı, bir mesaj da verdi. Doğrudan 1989-91’in görkemli günlerine yaslanan bu parça sadece bir forma değil: kültürel bir güç gösterisi. Koyu kırmızı zeminle birleşen o zarif geometrik vintage doku, Anfield’ın mirasına dokunmadan lüks sokak stilini haykırıyor. Anında tükenme potansiyeli taşıyan bu forma, aynı zamanda marka hikâye anlatımında da tam bir ustalık dersi.



  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Barcelona

    Nike, tasarım ilhamı olarak yenilenen Spotify Camp Nou'nun mimari düzenini kullanarak büyük bir risk aldı ve bu risk karşılığını verdi. Klasik Blaugrana çubuklarına doğrudan işlenen yapısal geometri, bu formaya inanılmaz bir doku ve görsel derinlik kazandırıyor. Özel dikim hissi veriyor, modern ve tartışmasız şekilde yüksek modayı yansıtıyor. Bu, yıl boyunca saha kenarı stil rehberlerine ve TikTok kombin kontrollerine damga vuran tam anlamıyla o tür bir forma.



  • AC Milan home kit PUMA

    Milan

    PUMA gereksiz numaraları bir kenara bıraktı, kalıp üzerinde fazla düşünmeyi bıraktı ve Milan taraftarlarına gerçekten istedikleri şeyi verdi: saf İtalyan asaletini. Cesur, tavizsiz kırmızı-siyah çubuklar ve keskin beyaz detayların birleşimi zamansız. Ense kısmındaki mum mühür arması grafiğini de ekleyince ortaya, San Siro çimlerinden moda haftası podyumuna zahmetsizce uyum sağlayan bir iç saha forması çıkıyor.



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  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa

    Aşırı tasarlanmış formalar denizinde, Aston Villa'nın 60'lardan ilham alan minimalist dönüşü tam anlamıyla ferah bir nefes oldu. İkincil renkleri bırakıp zengin ve saf bir bordo gövdeyi açık mavi kollarla birleştiren adidas, bu şık estetiği kusursuz şekilde yakaladı. Düğme patını andıran zarif yaka detayı, en iyi giyinenler listesine girmek için gösterişli grafiklere ihtiyaç olmadığını kanıtlayan keskin ve miras vurgulu bir görünüm sunuyor.



  • London City Lionesses 2026-27 home kitNike

    London City Lionesses

    Nike burada görevi eksiksiz anladı. Standart şablonları bir kenara bırakıp elde oyulmuş lino baskı elmas desenine yönelmesi ve Londra'nın Rosebay Willowherb çiçeğini tasarıma işlemesiyle bu sadece bir spor forması değil, bir sanat eseri. Cesur "Hyperturq" renk paleti, bunu kadın futbolundaki kültürel açıdan en dikkat çekici ve en heyecan verici ürün lansmanlarından biri haline getiriyor. Bunu festival alanlarının ve şehir sokaklarının her yerinde göreceksiniz.

  • Venezia home 2026-27 kitNOCTA

    Venezia

    Venezia ve Drake'in NOCTA koleksiyonu, futbol ürünleriyle ilgili kuralları yeniden yazmayı sürdürüyor. Şık, mat siyah bir zemin üzerine ince jakarlı çizgilerle tasarlanan bu parça, ikiye bölünmüş yeşil-turuncu göğüs bandı ve retro krem rengi marka detaylarıyla adeta bir koleksiyonluk. Bu, bir futbol formasından çok, üzerinde kulüp arması bulunan lüks bir moda parçası.


  • Orlando Pirates 2026-27 home kit adidas

    Orlando Pirates

    Orlando Pirates ve adidas, dünya futbolunun en şık formalarından bazılarını istikrarlı şekilde piyasaya sürüyor ve bu yılki seri de istisna değil. Ham, endüstriyel estetik ile metalik lüksü harmanlayan koyu gri tonlardaki zikzak desenler, metalik altın detaylarla keskin bir kontrast oluşturuyor. Cesur, göz korkutucu ve 2026-27 döngüsünün en şık tasarımlarından biri.


  • Augsburg 2026-27 home kit Mizuno

    Augsburg

    Mizuno sessiz sedasız şekilde adeta altın değerinde işler çıkarmayı sürdürüyor ve Augsburg’un yeni iç saha forması, tam anlamıyla "anlayan anlar" denecek türden bir forma. Şehrin Roma köklerini kutlayan, kırık beyaz krem zemin üzerine işlenmiş karmaşık ton sür ton mermer dokusuyla ince bir zarafet yayıyor. Sofistike, sade ve gerçek forma tutkunlarının onayını almayı garanti eden bir tasarım.


  • Atalanta 26-27 home kit New Balance

    Atalanta

    New Balance, Inter'in dizginlerini devraldı ve hemen çok beğenilen bir iş ortaya koydu. Keskin, dar siyah ve mavi dikey çubuklar son derece net bir silüet sunarken, zarif altın detaylar formayı bütünüyle bir üst seviyeye taşıyor. Bu tasarım, güçlü maç günü kimliği ile şık ve günlük kullanıma uygun stil arasındaki o zor dengeyi yakalıyor.



  • Hearts 2026-27 home kitHummel

    Hearts

    Hearts, taraftarlar için özel olarak tasarlanmış hissi veren koyu bordo formasıyla yerel gurura bir kez daha güçlü vurgu yapıyor. Edinburgh’daki Royal Mile üzerinde yer alan ikonik Heart of Midlothian mozaiğinden ilham alan ince dama desenli jakar detay, stadyum ışıkları altında kumaşa olağanüstü bir derinlik katıyor. Parlak beyaz manşetler ve sade, retro bir V yaka ile tamamlanan bu tasarım, saf ve gösterişten uzak futbol geleneğinin doğru biçimde yansıtılmış hali.