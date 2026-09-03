2026-27 sezonunun en iyi 10 iç saha forması ve onları nereden satın alabilirsiniz

Yeni bir futbol sezonu, yeni başlangıçlar, büyük vaatler ve en önemlisi de taptaze tarz demek. 2026-27 sezonunda spor giyim devleri arşivlere yönelerek 80'lerin sonlarına ait nostalji ile modern saha hassasiyeti arasında denge kurdu.
Futbol forma kültürü çoktan maç günlerinin ötesine geçti; bugün iç saha formaları, 90 dakikalık üstünlük kadar sokak modasındaki karşılığıyla da öne çıkıyor.
Zamansız ve minimalist klasiklerden, cesur ve tartışma yaratan geometrik yeniden yorumlara kadar bir kulübün iç saha forması, hâlâ en büyük gurur nişanı olmayı sürdürüyor. GOAL bu sezon Avrupa genelinde ve ötesinde görücüye çıkan en iyi iç saha formalarını derledi.