2026-27 sezonunun en iyi 10 iç saha forması ve onları nereden satın alabilirsiniz

Nike burada görevi eksiksiz anladı. Standart şablonları bir kenara bırakıp elde oyulmuş lino baskı elmas desenine yönelmesi ve Londra'nın Rosebay Willowherb çiçeğini tasarıma işlemesiyle bu sadece bir spor forması değil, bir sanat eseri. Cesur "Hyperturq" renk paleti, bunu kadın futbolundaki kültürel açıdan en dikkat çekici ve en heyecan verici ürün lansmanlarından biri haline getiriyor. Bunu festival alanlarının ve şehir sokaklarının her yerinde göreceksiniz.