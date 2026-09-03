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Top 10 2026-27 kitsGOAL / various
Renuka Odedra

Çeviri:

2026-27 sezonunun en iyi 10 iç saha forması ve bunları nereden satın alabilirsiniz

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Yeni sezonun en şık formalarını sıralıyoruz.

Yeni bir futbol sezonu; yeni başlangıçlar, büyük vaatler ve en önemlisi yepyeni tarzlar demek. 2026-27 sezonu için spor giyim devleri arşivlere yöneldi ve 80'lerin sonundaki nostaljiyle sahadaki modern hassasiyet arasında bir denge kurdu.

Futbol forma kültürü artık çoktan maç günlerinin ötesine geçti; günümüzde iç saha formaları, 90 dakikalık üstünlük kadar sokak modasındaki yerini de temsil ediyor.

Zamansız ve minimalist klasiklerden, tartışma yaratan cesur geometrik yeniden yorumlara kadar bir kulübün iç saha forması hâlâ en büyük onur nişanı olmayı sürdürüyor. GOAL bu sezon Avrupa genelinde ve ötesinde tanıtılacak en iyi iç saha formalarını derledi.

  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool

    adidas, Liverpool ile yüksek profilli yeniden buluşmasını yalnızca kutlamakla kalmadı, aynı zamanda bir mesaj verdi. Doğrudan 1989–91 arasındaki ihtişamlı günlere yaslanan bu parça sadece bir forma değil: kültürel bir güç gösterisi. O ince geometrik vintage dokumayla birleşen koyu kırmızı zemin, Anfield'ın mirasına dokunmadan lüks sokak stilini adeta haykırıyor. Anında tükenme potansiyeli taşıyor ve marka hikâyesi anlatımı açısından tam anlamıyla bir ustalık dersi.




  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Barcelona

    Nike, tasarım ilhamı olarak yenilenen Spotify Camp Nou'nun mimari düzenini kullanarak büyük bir risk aldı ve bu risk karşılığını verdi. Klasik Blaugrana çubuklarına doğrudan işlenen yapısal geometri, bu formaya olağanüstü bir doku ve görsel derinlik katıyor. Kişiye özel dikilmiş gibi, modern ve tartışmasız biçimde yüksek modayı yansıtıyor. Bu, yıl boyunca saha kenarı stil rehberlerine ve TikTok kombin kontrollerine damga vuran tam anlamıyla o tür bir forma.



  • AC Milan home kit PUMA

    Milan

    PUMA, gereksiz numaraları bir kenara bıraktı, şablonu fazla kurcalamayı bıraktı ve Milan taraftarlarına gerçekten istedikleri şeyi verdi: saf İtalyan asaleti. Cesur, tavizsiz kırmızı-siyah çubuklar ve keskin beyaz detaylar zamansız bir görünüm sunuyor. Ense kısmındaki balmumu mühür arması grafiği de eklenince, San Siro zemininden moda haftası podyumuna zahmetsizce geçiş yapan bir iç saha forması ortaya çıkıyor.



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  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa

    Aşırı tasarlanmış forma lansmanlarının arasında, Villa'nın 60'lardan ilham alan minimalist dönüşü tam anlamıyla ferah bir nefes gibi. İkincil renkleri bırakıp gök mavisi kollarla eşleştirilen zengin ve saf bir bordo gövdeye yönelen adidas, bu zarif estetiği kusursuz şekilde yakaladı. İnce sahte patlı yaka, güçlü ve nostaljik bir görünüm sunarken en iyi giyinenler listesine girmek için gösterişli grafiklere ihtiyacınız olmadığını da kanıtlıyor.



  • London City Lionesses 2026-27 home kitNike

    London City Lionesses

    Nike burada görevi tamamen doğru anlamış. Standart şablonlardan uzak durup elde oyulmuş linol baskı elmas desenini kullanması ve Londra'nın Rosebay Willowherb çiçeğini tasarıma işlemesi, bunu sadece bir spor forması olmaktan çıkarıp bir sanat eserine dönüştürüyor. Cesur "Hyperturq" renk seçeneği, bunu kadın futbolundaki kültürel açıdan en güncel ve en heyecan verici işlerden biri haline getiriyor. Bunu festival alanlarında ve şehir sokaklarında her yerde göreceksiniz.

  • Venezia home 2026-27 kitNOCTA

    Venezia

    Venezia ile Drake'in NOCTA serisi, futbol ürünleri dünyasının kurallarını yeniden yazmayı sürdürüyor. Şık, mat siyah bir zemin üzerine yerleştirilen ince jakarlı çizgiler, ikiye bölünmüş yeşil-turuncu göğüs bandı ve retro krem rengi markalama detayları, bunu aranan statüde bir ürün hâline getiriyor. Bu, bir futbol formasından çok, üzerinde sadece bir kulüp arması bulunan lüks bir moda parçası gibi duruyor.


  • Orlando Pirates 2026-27 home kit adidas

    Orlando Pirates

    Orlando Pirates ve adidas, dünya futbolundaki en şık formalardan bazılarını istikrarlı şekilde piyasaya sürüyor ve bu yılki model de bunun istisnası değil. Ham, endüstriyel estetiği metalik lüksle harmanlayan koyu gri tonlardaki zikzaklar, metalik altın detaylarla çarpıcı bir kontrast oluşturuyor. Cesur, ürkütücü ve 2026-27 döngüsünün en şık tasarımlarından biri.


  • Augsburg 2026-27 home kit Mizuno

    Augsburg

    Mizuno sessiz sedasız mutlak cevherler üretmeye devam ediyor ve Augsburg’un yeni iç saha forması, tam anlamıyla “bilen bilir” denecek türden bir forma. Şehrin Roma köklerini kutlayan, kırık beyaz krem zemin üzerine işlenmiş karmaşık ton sür ton mermer dokusuyla dikkat çeken forma, ince bir zarafet yansıtıyor. Sofistike, sade ve gerçek forma tutkunlarından onay dolu baş sallamalar alması garanti.


  • Atalanta 26-27 home kit New Balance

    Atalanta

    New Balance, Inter'in dümenini devraldı ve hemen çok beğenilen bir işe imza attı. Keskin, dar siyah ve mavi dikey çizgiler son derece net bir silüet ortaya koyarken, zarif altın detaylar formayı bütünüyle yukarı taşıyor. Bu tasarım, güçlü maç günü kimliği ile rafine, günlük kullanıma uygun stil arasındaki o yakalanması zor dengeyi tutturuyor.



  • Hearts 2026-27 home kitHummel

    Hearts

    Hearts, taraftara özel hissettiren koyu bordo bir formayla yerel gururu ikiye katlıyor. Edinburgh'daki Royal Mile üzerinde yer alan ikonik Heart of Midlothian mozaiğinden ilham alan ince dama desenli jakarlı yapı, stadyum ışıkları altında kumaşa olağanüstü bir derinlik katıyor. Parlak beyaz manşetler ve sade, retro bir V yaka ile tamamlanan bu forma, saf ve gösterişsiz futbol geleneğinin doğru şekilde hayata geçirilmiş hali.