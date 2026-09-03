Yeni bir futbol sezonu; yeni başlangıçlar, büyük vaatler ve en önemlisi yepyeni tarzlar demek. 2026-27 sezonu için spor giyim devleri arşivlere yöneldi ve 80'lerin sonundaki nostaljiyle sahadaki modern hassasiyet arasında bir denge kurdu.

Futbol forma kültürü artık çoktan maç günlerinin ötesine geçti; günümüzde iç saha formaları, 90 dakikalık üstünlük kadar sokak modasındaki yerini de temsil ediyor.

Zamansız ve minimalist klasiklerden, tartışma yaratan cesur geometrik yeniden yorumlara kadar bir kulübün iç saha forması hâlâ en büyük onur nişanı olmayı sürdürüyor. GOAL bu sezon Avrupa genelinde ve ötesinde tanıtılacak en iyi iç saha formalarını derledi.