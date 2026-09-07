İç saha formaları geleneklere ve kulüplerin kutsal renklerine bağlı kalmak zorundayken, deplasman formaları küresel spor giyim devlerinin kuralları bozabildiği alan oluyor. 2026-27 sezonu resmen başladı ve tasarımcılar, elit seviyedeki saha performansıyla üst düzey tribün modası arasındaki çizgileri her zamankinden daha fazla bulanıklaştırarak yaratıcılığın sınırlarını ileri taşıdı.

Retro adidas Trefoil esintilerinden şık, modern minimalist grafiklere kadar bu sezonun deplasman formaları, nostalji ile cesur yeniliğin inanılmaz bir karışımını sunuyor. Podyum için yeniden yorumlanan ince çizgiler, karanlık bölgesel göndermeler ya da deplasman gecelerinde tüm dikkatleri çekmek için tasarlanmış çarpıcı renk paletleri fark etmeksizin, Avrupa'nın dört bir yanındaki ve ötesindeki kulüpler şimdiden klasikleşecek tasarımlara imza attı.

GOAL, bu sezon satışa çıkan en iyi deplasman formalarını derledi; maç günü deplasman tribünlerinden şehir sokaklarına kadar her yerde göreceğiniz öne çıkan parçalar burada.