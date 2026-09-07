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2026-27 best away kit GOAL / various
Renuka Odedra

Çeviri:

2026-27 sezonunun en iyi 10 deplasman forması ve onları nereden satın alabilirsiniz

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Yeni sezonun en şık formalarının sıralaması.

İç saha formaları geleneklere ve kulüplerin kutsal renklerine bağlı kalmak zorundayken, deplasman formaları küresel spor giyim devlerinin kuralları bozabildiği alan oluyor. 2026-27 sezonu resmen başladı ve tasarımcılar, elit seviyedeki saha performansıyla üst düzey tribün modası arasındaki çizgileri her zamankinden daha fazla bulanıklaştırarak yaratıcılığın sınırlarını ileri taşıdı.

Retro adidas Trefoil esintilerinden şık, modern minimalist grafiklere kadar bu sezonun deplasman formaları, nostalji ile cesur yeniliğin inanılmaz bir karışımını sunuyor. Podyum için yeniden yorumlanan ince çizgiler, karanlık bölgesel göndermeler ya da deplasman gecelerinde tüm dikkatleri çekmek için tasarlanmış çarpıcı renk paletleri fark etmeksizin, Avrupa'nın dört bir yanındaki ve ötesindeki kulüpler şimdiden klasikleşecek tasarımlara imza attı.

GOAL, bu sezon satışa çıkan en iyi deplasman formalarını derledi; maç günü deplasman tribünlerinden şehir sokaklarına kadar her yerde göreceğiniz öne çıkan parçalar burada.

  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Manchester United

    adidas, United'ın deplasman formasını hazırlarken sadece arşivlere dönmedi: 80'lerin sonundaki saf nostaljiyi gün yüzüne çıkarıp ona yüksek moda dokunuşu kattı. Cesur ve canlı bir royal mavi zemin üzerine inşa edilen forma, net kırmızı-beyaz detaylarla çerçeveleniyor ve retro adidas Trefoil logosunun geri dönüşüyle taçlanıyor. Old Trafford'daki maç günleriyle zahmetsiz blok partisi sokak stilini buluşturan bu ürün, anında tükenme potansiyeli taşıyor.



  • Ajax 26-27 away kit adidas

    Ajax

    Ajax ve adidas, dünya futbolunun en şık formalarından bazılarını istikrarlı şekilde piyasaya sürüyor ve bu yeni tasarım da istisna değil. Modern sokak kültürüne yaslanan "Black & Hazy Orange" renk düzeni, mat siyah bir zemin üzerinde ateşli turuncu dokunuşların patlamasına imkân tanıyor. Göğüsteki ikonik Trefoil ile tamamlanan bu tasarım, forma tutkunlarının yıl boyunca peşinden koşacağı şık ve sade bir gösteriş sunuyor.



  • Bayer Leverkusen 26/27 away kitNew Balance

    Bayer Leverkusen

    New Balance, kulübün ilaç bilimi köklerine dayanan bir tasarımla Leverkusen'in "Renkler Şehri" kimliğine güçlü şekilde yaslanıyor. Canlı bir Terrarium mavi zemin üzerine inşa edilen tasarımın öne çıkan unsuru, omuzlar ve kollara yayılan girdaplı, sıvı-mermer desen. Keskin Black Iris süslemeler ve çalışmanın içine işlenen ince detaylar, endüstriyel miras ile çağdaş sokak giyimi havası arasında köprü kuran bir formayı tamamlıyor.



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  • Porto away 2026-27 kit New Balance

    Porto

    Doğrudan kıvrımlı Douro Nehri'nden ve şehrin zengin şarapçılık mirasından ilham alan Porto'nun deplasman forması, tam anlamıyla sofistike bir hava yayıyor. Derin ve zengin yakut renkli zemin, ince tonlu dikey çizgiler ve tek düğmeli, özel dikim hissi veren polo yakayla tamamlanıyor. Bu forma, standart bir alternatif formadan çok, sahil kenarında yaz geceleri için hazırlanmış lüks ve özel tasarım bir parça hissi veriyor.



  • PSG 26/27 away kitNike

    PSG

    Nike burada görevi eksiksiz yerine getirmiş; aşırı karmaşık şablonlardan uzak durup keskin, Paris'e özgü bir yaşam tarzı estetiğine yönelmiş. Temiz beyaz bir zemin üzerine kurulan forma, kulübün ikonik merkezi dikey şeridini klasik lacivert ve kırmızıyla ön plana çıkarıyor. Temiz, zamansız ve hem saha kenarı stil rehberlerinde hem de şehir sokaklarında öne çıkacağı garanti.


  • Toulouse 2026/27 away kitNike

    Toulouse

    Toulouse'un deplasman forması, sezonun tam anlamıyla "bilen bilir" parçası. Craft, zarif mikro çizgiler ve ince mor dokunuşlarla detaylandırılmış, kırık beyaz krem bir zemin tercih etti; bu da bölgenin ünlü 'La Ville Rose' kimliğine sade bir gönderme yapıyor. Gerçek forma koleksiyonerlerinin anında saygısını kazanan, sofistike ve gösterişten uzak bir forma.



  • monaco 2026-27 away kitMizuno

    Monaco

    Mizuno sessiz sedasız saf altın değerinde işler çıkarmaya devam ediyor ve Monaco'nun yeni deplasman forması tam anlamıyla ferahlatıcı bir değişim sunuyor. Standart renk paletlerinden uzaklaşıp derin ve çarpıcı bir bordo tona yönelen forma, zengin altın sponsor detayları ve vintage örgü polo yakayla tamamlanıyor. Riviera'da kendine rahatlıkla yer bulabilecek, özel dikim hissi veren yüksek moda bir iddia ortaya koyuyor.



  • Chelsea 26-27 away kit Nike

    Chelsea

    Chelsea, gösterişten uzaklaşıp doğrudan sade ve lüks sokak stiline yöneldi. Tamamen siyah siluet, çarpıcı "Midwest Gold" kontrast detayları için koyu bir zemin görevi görüyor ve son derece keskin bir görünüm yaratıyor. 'Aslanı Serbest Bırakmak' konsepti etrafında şekillenen bu forma, Stamford Bridge'den festival alanlarına zahmetsizce geçiş yapacak şekilde tasarlanmış; gizli ve keskin bir tasarım sunuyor.



  • Sunderland 2026-27 away kit Hummel

    Sunderland

    2026-27 döneminin en çok konuşulan crossover ürünlerinden biri olan bu tasarımda Hummel büyük bir yaratıcı risk aldı ve bu riskin karşılığını fazlasıyla aldı. Elvis Presley'nin bölgeyle olan bağlarından ve taraftar marşı geleneğinden ilham alan bu forma, cesur bir şeker pembesi zemini siyah detaylar ve klasik chevron omuz şeritleriyle buluşturuyor. Gösterişli, tavizsiz ve forma koleksiyoncuları için tam anlamıyla bir kutsal kâse parçası.



  • Real Madrid 26-27 away kitadidas

    Real Madrid

    Real Madrid, imza niteliğindeki renk paletinin dışına nadiren çıkar; bu da bu parçayı gerçekten özel bir olay hâline getiriyor. Zengin bir "Aurora Ivy" koyu yeşiline bürünen forma, kumaşın alt katmanına doğrudan işlenmiş, zarif ve stilize bir "RMCF" arma deseni içeriyor. Vintage Trefoil logosuyla tamamlanan tasarım, Bernabéu asaletini modern sokak modası çekiciliğiyle buluşturuyor.