2025-26 Şampiyona sezonu, Southampton’ın gizli operasyonlarına dair manşetlerin gölgesinde geçti. Tonda Eckert yönetiminde dördüncü sırada bitirip play-off yarı finallerinde Middlesbrough’u mağlup eden Saints, rakiplerine ait içeriden bilgi edindikleri gerekçesiyle sansasyonel bir şekilde turnuvadan atıldı. 2026-27 fikstürü kesinleştiğinde, Wrexham’ın medya ekibi bu durumu fırsat bilip rakibine bir darbe indirmek için altın bir fırsat yakaladı.

Eylül ayında Güney Kıyısı ekibiyle karşılaşacak olan Wrexham, fikstür listesinin bir görselini oldukça özel bir açıklama ile paylaştı. “Bizi milli maç arasına götürüyor,” yazan gönderinin yanında, ima dolu bir büyüteç ve casus emojisi yer alıyordu. Taraftarlar, sadece birkaç ay önce İngiliz futbolunu sarsan skandala yapılan kasıtlı atıfı fark edince, gönderi anında viral oldu.