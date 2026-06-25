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2026-27 Şampiyona fikstürünün açıklanmasının ardından Wrexham, “Spygate” skandalı nedeniyle Southampton’la alay etti
Kırmızı Ejderhalar sosyal medyada harekete geçti
2025-26 Şampiyona sezonu, Southampton’ın gizli operasyonlarına dair manşetlerin gölgesinde geçti. Tonda Eckert yönetiminde dördüncü sırada bitirip play-off yarı finallerinde Middlesbrough’u mağlup eden Saints, rakiplerine ait içeriden bilgi edindikleri gerekçesiyle sansasyonel bir şekilde turnuvadan atıldı. 2026-27 fikstürü kesinleştiğinde, Wrexham’ın medya ekibi bu durumu fırsat bilip rakibine bir darbe indirmek için altın bir fırsat yakaladı.
Eylül ayında Güney Kıyısı ekibiyle karşılaşacak olan Wrexham, fikstür listesinin bir görselini oldukça özel bir açıklama ile paylaştı. “Bizi milli maç arasına götürüyor,” yazan gönderinin yanında, ima dolu bir büyüteç ve casus emojisi yer alıyordu. Taraftarlar, sadece birkaç ay önce İngiliz futbolunu sarsan skandala yapılan kasıtlı atıfı fark edince, gönderi anında viral oldu.
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Grafikteki gizli detaylar
Wrexham’ın trolleme girişimleri basit bir emojiyle sınırlı kalmadı. Southampton maçı öncesindeki iki gün için takvime, personele sadece “antrenman sahasını kontrol edin” diyen bir not yazıldı; bu, Saints’in rakiplerini çevreleyen paranoyaya bir göndermeydi.
Daha da ustaca bir hamle ise Southampton kulüp ambleminin değiştirilmesiydi. Keskin gözlü taraftarlar, Wrexham yöneticilerinin logoyu düzenleyerek içine bir ağacın arkasına saklanan bir adamın siluetini eklediğini fark etti. Bu, Spygate soruşturmasının doruk noktasında, ormanlık bir alandan Middlesbrough’un antrenmanını videoya çekerken yakalanan Southampton stajyeri William Salt’ın sızdırılan meşhur görüntülerine doğrudan bir göndermeydi.
Skandalın yarattığı etki
Southampton için sonuçlar, sosyal medyadaki alayların çok ötesine geçen ciddi boyutlara ulaştı. Play-off finalinde Middlesbrough’a yenilmenin yanı sıra, Saints’e yaklaşan 2026-27 Championship sezonu için dört puanlık bir puan kesintisi cezası verildi. Bu durum, takımın Premier Lig’e yükselme yolundaki son çabasına önemli bir dezavantajla başlamasına neden oluyor.
Kulüp, bu yaptırımlara itiraz etmeye çalıştı ancak temyiz başvuruları kısa süre önce reddedildi. Bağımsız bir heyet, tüm ilk cezaların onanacağını teyit etti ve kulübe, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde başka bir başvuru yolu kalmadığı bildirildi.
- Getty Images Sport
Southampton, reddedilen temyiz başvurusuna yanıt verdi
Cezaların onanması kararının ardından Southampton, durumu bir an önce “düzelteceğine” dair söz veren resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Bu konunun ciddiyetini ve ardından gelen incelemeyi tam olarak kabul etmekle birlikte, kulüp başından beri ilk spor yaptırımının orantısız olduğuna inanmıştır; bu görüş, futbol camiasında pek çok kişi tarafından yaygın olarak paylaşılmıştır” denildi.
"Southampton Futbol Kulübü gurur verici bir geçmişe ve sağlam temellere sahiptir, ancak artık güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiği açıktır. Bu çalışma derhal başlayacaktır. Kulüp, bu noktaya gelmesine neden olan olayları dikkatle değerlendirecek, bunlardan ders çıkaracak ve sorumlu bir şekilde ilerlemek için gerekli adımları atacaktır. Bu futbol kulübü, durumu düzeltmek için alçakgönüllülük, sorumluluk bilinci ve kararlılıkla hareket edecektir."