2026-27 club football kits
Renuka Odedra

Çeviri:

2026-27 futbol formaları: Juventus, PSG, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve tüm üst düzey takımların formaları açıklandı

Juventus
Paris Saint Germain
Borussia Dortmund
Celtic
Bayern Munich

2026-27 sezonuna ait tüm formalar tek bir yerde

2025-26 sezonu neredeyse sona ererken, dikkatler artık 2026-27 sezonuna yöneliyor; dünya futbolunun en büyük kulüpleri, önümüzdeki sezon için tüm yeni formalarını tanıtıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki en büyük spor markaları ve futbol kulüplerinden bazıları, gerçekten olağanüstü formalar üretmek için işbirliği yaptı. Her yıl piyasaya sürülen yeni formalar, futbol kültürünün ve modasının sunabileceği en iyi örnekleri sergiliyor, çünkü bunlar her zaman sadece bir futbol forması olmaktan çok daha fazlasıdır.

Nike, Adidas, New Balance ve diğer forma üreticileri, her yıl yeni tasarımlar sunarak futbolseverlerin ilgisini çekmeye çalışıyor ve talep o kadar yüksek ki, her zaman yenilik için yer var. Ne kadar büyük, o kadar iyi.

İster fütüristik, deneysel bir stilde yeni bir yönelim olsun, ister retro bir geri dönüş çabası olsun, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli seçenekler var. GOAL, 2026-27 sezonunda en iyi takımların giyeceği formaları yakından inceliyor.

Alışveriş: 2026-27 futbol formaları

    Bayern Münih I Ev Sahibi

    Bayern Münih’in yeni 2026-27 iç saha forması, kulübün geleneksel köklerine kendinden emin bir dönüşe imza atarak klasik Kırmızı-Beyaz kimliğini ön plana çıkarıyor. Ana tasarım, ince tonlu dikey şeritlerle karakterize edilen canlı ve koyu kırmızı bir zemin üzerine kurulu. Kırmızı üzerine kırmızı bu şeritler, dokulu bir jakar kumaşa işlenerek, ikonik tek renkli silueti bozmadan forma modern bir derinlik ve yapı kazandırıyor.

    Formada ayrıca, 2010'ların başından beri iç saha formalarında pek görülmeyen bir renk seçimi olan birinci sınıf altın rengi vurgular da yer alıyor. 2025/26 Bundesliga şampiyonluğunu kutlamak için forma, göğsün ortasında, üretici logosu ile kulüp arması arasında yer alan, kulübün kakadu maskotunu tasvir eden altın renkli bir rozet gibi benzersiz bir şampiyonluk detayı içeriyor.



    Borussia Dortmund I Ev Sahibi

    Borussia Dortmund'un 2026-27 sezonuna ait iç saha forması, şehrin endüstriyel ruhuna çarpıcı bir saygı duruşu niteliğinde. Puma, sade tasarımlardan uzaklaşarak Ruhr bölgesinin çeliği, betonu ve hırsından ilham alan bir forma tasarladı. Forma, kulübün imzası niteliğindeki sarı rengini korurken, ön kısmı ve alt gövdeyi kaplayan karmaşık, tonlu bir grafik desenle öne çıkıyor.

    Bu geometrik motif, Minister Stein kömür madeninin çelik iskeletinden ve efsanevi Dortmunder U-Tower'ın kafes benzeri mimarisinden doğrudan ilham alıyor ve kömür madeninin kapanışının 40. yıldönümünü kutlamaya hazırlanan şehrin mirasını onurlandırıyor.


    Celtic I Ana Sayfa

    2026-27 Celtic iç saha forması, Avrupa Kupası’nı Celtic Park’a taşıyan takımın tarihi başarılarını onurlandırmak üzere tasarlanmış olup, Lizbon Aslanları’nın 60. yıl dönümünü kutluyor. Bu forma, Celtic FC’nin en ikonik sezonu olan 1966/67 sezonuna ve bu sihirli başarıyı gerçekleştiren oyuncuların yerel kökenlerine bir övgü niteliğinde.

    Forma, o efsanevi sezonun 60. yılını kutlamak için özel bir arma da dahil olmak üzere altın rengi detaylarla süslenmiştir. Genel estetik, temiz ve geleneklere dayalıdır; Lisbon Lions döneminin sadeliğini kasıtlı olarak yansıtarken, rafine kumaş dokuları ve özel olarak tasarlanmış havalandırma bölgeleri tasarıma kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir.



    Juventus I Ana Sayfa

    Juventus 2026-27 iç saha forması, kulübün en prestijli dönemlerini tanımlayan "Sartorial Elegance" tarzına cesur bir dönüşü temsil ediyor. Geçen sezonun deneysel "barkod" desenlerinden uzaklaşan bu forma, ikonik siyah ve beyaz dikey çizgilerin temiz ve tek tip bir şekilde uygulanmasına odaklanıyor. Tasarım, retro esintili, parlak beyaz renkli katlanabilir polo yakayla tamamlanıyor ve bu da forma, Allianz Stadyumu'ndaki sahada olduğu kadar Torino sokaklarında da şık görünmesi amaçlanan, özel dikim ve yüksek moda estetiği kazandırıyor.

    Bu yılki formayı tanımlayan en belirgin özellik, önceki sezonun pembe vurgularının yerini alan, bolca kullanılan altın metalik detaylardır. Bu ışıltılı altın rengi, sadeleştirilmiş Juventus "J" armasına, Adidas performans logosuna ve sponsor markasına uygulanarak, tek renkli zeminle lüks bir kontrast oluşturuyor.


    PSG I Ana Sayfa

    Paris Saint-Germain’in 2026/27 iç saha forması, Paris tasarımının temellerine derin bir dönüşü simgeliyor. Bu versiyonda Nike, fırça izi efektleri ve ofset grafiklerle yaptığı son denemelerden uzaklaşarak efsanevi Hechter şeridini tüm ihtişamıyla geri getiriyor. Forma, önceki yılların koyu lacivertinden daha açık ve daha canlı bir ton olan canlı Old Royal mavisi bir zemin üzerine, iki net beyaz çizgiyle çevrelenmiş cesur ve geniş bir merkezi kırmızı şerit ile tasarlanmıştır.

    Gelenekçileri memnun eden bir hamle ile, bu ikonik üç renkli şerit artık formanın arkasına da kesintisiz bir şekilde uzanıyor ve Parc des Princes'teki ultrasların salladığı bayrakları yansıtan bütünlüklü bir akış yaratıyor.