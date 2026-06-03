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Chelsea / Real Madrid kits Nike / adidas
Renuka Odedra

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2026-27 futbol formaları: Chelsea, Manchester United, Arsenal, Real Madrid ve tüm büyük takımların formaları açıklandı

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Juventus
Paris Saint-Germain
Paris Saint Germain
Dortmund
Borussia Dortmund
Celtic
Celtic
Bayern Münih
Bayern Munich

2026-27 sezonuna ait tüm formalar tek bir yerde

2025-26 sezonu neredeyse sona ererken, dikkatler artık 2026-27 sezonuna yöneliyor; dünya futbolunun en büyük kulüpleri, önümüzdeki sezon için tüm yeni formalarını tanıtıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki en büyük spor markaları ve futbol kulüplerinden bazıları, gerçekten olağanüstü formalar üretmek için işbirliği yaptı. Her yıl piyasaya sürülen yeni formalar, futbol kültürünün ve modasının sunabileceği en iyi örnekleri sergiliyor, çünkü bunlar her zaman sadece bir futbol formasından çok daha fazlasıdır.

Nike, Adidas, New Balance ve diğer forma üreticileri, her yıl yepyeni tasarımlar sunarak futbolseverlerin ilgisini çekmeye çalışıyor ve talep o kadar yüksek ki, her zaman yenilik için yer var. Ne kadar büyük, o kadar iyi.

Geçen sezon piyasaya sürülen ürünleri hatırlamak istiyorsanız, 2025-26 sezonunda piyasaya sürülen tüm futbol formaları hakkında eksiksiz rehberimize göz atın.

İster fütüristik, deneysel bir stilde yeni bir yönelim olsun, ister retro bir geri dönüş çabası olsun, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli seçenekler bulunmaktadır. GOAL, 2026-27 sezonunda en iyi takımların giyeceği formaları daha yakından inceliyor.

Alışveriş: 2026-27 futbol formaları

  • AC Milan home kit PUMA

    AC Milan I Ana Sayfa

    2026/27 AC Milan iç saha forması, formanın ön ve arka kısmında gövdenin tamamını kaplayan kalın kırmızı ve siyah şeritleri – cesur, geniş ve eşsiz – yeniden gün yüzüne çıkarıyor; beyaz şort ve siyah çorapların geri dönüşüyle tamamlanan bu tasarım, her zaman kendine özgü bir görünüm sergilemiştir.

    Çizgiler, AC Milan'ın ayırt edici özelliğidir. Her ayrıntı bu kimliği pekiştirir. "From Milan to the World" (Milan'dan Dünyaya) yazısı, kulübü her kıtada evinde hissettiren dünya çapındaki milyonlarca taraftara bir övgü niteliğindedir. Arka yakada, bir mum mühür Rossoneri armasını korur: AC Milan'ın özü, her formaya otantik imzası olarak basılmış, ebeveynlerden çocuklara aktarılan zamansız bir miras.


  • Arsenal 2025-26 home kitadidas

    Arsenal I Ev Sahibi

    Temelinde, 2025-26 Arsenal forması kulübün kendine özgü kimliğine sadık kalarak, zengin kırmızı gövdeyi canlı beyaz kollarla birleştirerek bir bakışta tanınabilir bir siluet sunuyor. Tasarımda, Emirates Stadyumu’na ince görsel göndermeler yer alıyor; bunlara, stadyumun geniş çatı hatlarından esinlenerek tasarlanan özel bir bisiklet yaka ve gövdeye derinlik ve doku katan ince kırmızı desenler de dahil.



  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa I Ev Sahibi

    Aston Villa'nın 2026-27 sezonu için hazırlanan yeni iç saha forması, 1960'larda ortaya çıkan kulübün daha sıra dışı bordo-mavi tasarımlarına saygı duruşunda bulunuyor. 1960'lardan 2010'lara kadar olan arşivdeki formalarından ilham alan yeni tasarım, temiz ve zarif bir görünüm sunuyor ve Villa'nın modern dönemde giydiği, genellikle altın detaylarla süslenmiş raglan kollu iç saha formalarından farklı bir tarz yaratıyor. 


  • Bayern Munich 2026/27 home kitadidas

    Bayern Münih I Ev Sahibi

    Bayern Münih’in yeni 2026-27 iç saha forması, kulübün geleneksel köklerine kendinden emin bir dönüşü simgeliyor ve klasik Kırmızı-Beyaz kimliğini ön plana çıkarıyor. Ana tasarım, ince tonlu dikey şeritlerle karakterize edilen canlı ve koyu kırmızı bir zemin üzerine kurulu. Kırmızı üzerine kırmızı bu şeritler, dokulu bir jakar kumaşa işlenmiş olup, formaya ikonik tek renkli siluetinden ödün vermeden modern bir derinlik ve yapı kazandırıyor.

    Formada ayrıca, 2010'ların başından beri iç saha formalarının vazgeçilmezi olmayan bir renk seçimi olan birinci sınıf altın rengi vurgular da yer alıyor. 2025/26 Bundesliga şampiyonluğunu kutlamak için forma, göğsün ortasında, üretici logosu ile kulüp arması arasında yer alan, kulübün kakadu maskotunu tasvir eden altın renkli bir rozet gibi benzersiz bir şampiyonluk detayı içeriyor.



  • Borussia Dortmund 26/27 home kitPUMA

    Borussia Dortmund I Ev Sahibi

    Borussia Dortmund'un 2026-27 sezonuna ait iç saha forması, şehrin endüstriyel ruhuna çarpıcı bir saygı duruşu niteliğinde. Puma, sade tasarımlardan uzaklaşarak Ruhr bölgesinin çeliği, betonu ve hırsından ilham alan bir forma tasarladı. Forma, kulübün imzası niteliğindeki sarı rengini korurken, ön kısmı ve alt gövdeyi kaplayan karmaşık, tonlu bir grafik desenle öne çıkıyor.

    Bu geometrik motif, Minister Stein kömür madeninin çelik iskeletinden ve efsanevi Dortmunder U-Tower'ın kafes benzeri mimarisinden doğrudan ilham alıyor ve kömür madeninin kapanışının 40. yıldönümünü kutlamaya hazırlanan şehrin mirasını onurlandırıyor.


  • Celtic Home 2026/27 kitadidas

    Celtic I Ana Sayfa

    2026-27 Celtic iç saha forması, Avrupa Kupası’nı Celtic Park’a taşıyan takımın tarihi başarılarını onurlandırmak üzere tasarlanmış olup, Lizbon Aslanları’nın 60. yıl dönümünü kutluyor. Bu forma, Celtic FC’nin en ikonik sezonu olan 1966/67 sezonuna ve bu sihirli başarıyı gerçekleştiren oyuncuların yerel kökenlerine bir övgü niteliğinde.

    Forma, o efsanevi sezonun 60. yılını kutlamak için özel bir arma da dahil olmak üzere altın rengi detaylarla süslenmiştir. Genel estetik, temiz ve geleneklere dayalıdır; Lisbon Lions döneminin sadeliğini kasıtlı olarak yansıtarken, rafine kumaş dokuları ve özel olarak tasarlanmış havalandırma bölgeleri tasarıma kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir.



  • Chelsea home 2026-27 kit Nike

    Chelsea I Ev Sahibi

    Chelsea’nin 2026-27 sezonu iç saha forması karşınızda. Taraftarların görüşleri doğrultusunda yenilenen kulüp arması, forma ön yüzündeki kumaşa gururla işlenmiştir. Parlak mavi kumaştan üretilen forma, düğmeli yaka ve Midwest Gold rengindeki detaylarla süslenmiş olup, bu renkler azgın aslan ve Nike swoosh logolarında da öne çıkmaktadır.  

    İkonik aslan figürü, 75 sezon önce Ted Drake'in Blues'a gelmesinden bu yana Chelsea ambleminin bir parçasıdır ve bu yıl pençe izleri ön plana çıkmaktadır. Duvarlarda, plaj duvar resimlerinde ve konserlerde görülen bu figür, dünya çapında bir dizi gözlemle geleneksel hikaye anlatımının sınırlarını aşan bir yankı uyandırdı.



  • Inter Milan 2026-27 home kitNike

    Inter Milan I Ana Sayfa

    2026-27 Inter Milan iç saha forması, siyah ve Lyon mavisi renklerinin birleşimiyle şekilleniyor ve Inter’in tarihi 1998 forması anısına bir saygı duruşu niteliğinde; University Gold rengindeki detaylar ise o ikonik formadaki Nike swoosh logosu ile kulüp ambleminin sarı rengine gönderme yapıyor.

    Yakanın yeniden eklenmesi, çağdaş siluete geleneksel bir dokunuş katarken, iç kısımda yer alan "Inner Pride" yazısı, Inter ile şehir arasındaki kopmaz bağı vurgulayan "Made of Milano" konseptini yansıtıyor. Bu konsept, formanın grafik detaylarında da kendini gösteriyor. Şerit kenarları, Milano'nun terzilik ve üretim geleneğine doğrudan atıfta bulunan, terzinin makas kesiminden ilham alan bir stilde işlenmiştir.


  • Juventus 26/27 home kit adidas

    Juventus I Ana Sayfa

    Juventus'un 2026-27 iç saha forması, kulübün en prestijli dönemlerini tanımlayan "Sartorial Elegance" tarzına cesur bir dönüşü temsil ediyor. Geçen sezonun deneysel "barkod" desenlerinden uzaklaşan bu forma, ikonik siyah-beyaz dikey çizgilerin temiz ve tek tip bir şekilde uygulanmasına odaklanıyor. Tasarım, retro esintili, parlak beyaz renkli katlanabilir polo yakayla tamamlanıyor ve bu da forma, Allianz Stadyumu'ndaki sahada olduğu kadar Torino sokaklarında da şık görünmesi amaçlanan, özel dikim ve yüksek moda estetiği kazandırıyor.

    Bu yılki formayı ayıran en belirgin özellik, önceki sezonun pembe vurgularının yerini alan, bolca kullanılan altın metalik detaylardır. Bu ışıltılı altın rengi, sadeleştirilmiş Juventus 'J' armasına, Adidas performans logosuna ve sponsor markasına uygulanarak, tek renkli zeminle lüks bir kontrast oluşturuyor.


  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool I Ana Sayfa

    Klasik adidas 1989-91 Liverpool FC iç saha formasıdan ilham alan bu tasarım, dinamik geometrik deseniyle bir bakışta tanınır ve Kenny Dalglish’in takımının 1989/90 lig şampiyonluğunu kazandığı, kulübün başarılı bir dönemine aittir. Yeni tasarım, kulüp tarihinin belirleyici bir dönemini kutluyor. Koyu kırmızı zemin, 80'lerin sonlarındaki orijinalin görsel dilini doğrudan yansıtan ve daha keskin, modern bir uygulama sunan çağdaş bir tam yüzey grafikle zenginleştirilmiştir.

    Adidas logosu, kulüp arması ve süslemelerdeki temiz beyaz detaylar klasik estetiği pekiştirirken, yeniden tasarlanan tüm yüzeyi kaplayan baskı, 80'lerin futbol kültürünün enerjisini ve tavrını yansıtıyor.


  • Manchester United 2026-27 kit adidas

    Manchester United I Ana Sayfa

    1970'lerden ilham alan 2026-27 Manchester United forması, ikonik polo yakası ve çizgili manşetlerin ön plana çıkmasını sağlayan sade kırmızı bir zeminle, sahaya zarif ve eşsiz bir United görünümünü geri getiriyor. Yaka tasarımı, ince çizgili detaylarla birleşerek, kulübün 1977'deki Yurtiçi Kupa zaferi sırasında giyilen formaları anımsatıyor ve bu tarihi anın 50. yıl dönümünü kutluyor. Geçmişle olan bu bağlantı, çağdaş bir yapı ile dengelenerek hem nostaljik hem de yenilikçi bir forma yaratıyor.

    Adidas'ın üç şeridi ve markası üzerindeki beyaz vurgular, kırmızı zeminle keskin bir kontrast oluştururken, siyah detaylar tasarımın genelinde ince bir şekilde entegre edilerek kulübün klasik renk paletini pekiştiriyor. Boynun arkasındaki "United" yazısı, görünümü tamamlıyor.



  • Manchester City 26-27 home kitPUMA

    Manchester City I Ev Sahibi

    Manchester City’nin 2026-27 sezonuna ait iç saha forması, geleneksel tek renkli tasarım anlayışından uzaklaşarak kendine özgü bir gök mavisi degradeye yer veriyor. Omuzlardaki koyu tondan alt kenara doğru beyaz renge yumuşak bir geçişle uzanan tasarım, kulübün tarihi boyunca giydiği çeşitli gök mavisi tonlarının görsel bir zaman çizelgesini yansıtmayı amaçlıyor.

    Tasarım, canlı beyaz yaka ve kol manşetleriyle güzel bir şekilde çerçevelenmiş ve modern ilerleme temasını vurgulamak için tek renkli, metalik gümüş kulüp arması ve uyumlu sponsor logosu ile tamamlanmıştır.




  • Porto 2026-27 home kit New Balance

    Porto I Ana Sayfa

    Porto'nun iç saha forması, "Ejderhalar"ın klasik kimliğinin modern bir yorumu niteliğinde. FC Porto ve New Balance, kulübün kültürünü ve geleneğini yansıtan, her gerçek Porto taraftarının kalbinde anında yankı uyandıracak bir tasarım sunuyor. Geniş mavi ve beyaz şeritler, nakışlı arması, V yakası ve kırmızı kadife rakamlar, 1980'lerin sonu ile 1990'ların başındaki kendine özgü stili çağrıştırıyor.

    Bu formanın en çok konuşulan unsuru, şüphesiz arkadaki oyuncu isimleri ve numaralarıdır. 1980'lerin estetiğine güçlü bir şekilde atıfta bulunmak için New Balance, cesur, kırmızı 3D blok harfleri geri getirdi. İç kısımdaki vurgu çizgileri ve kadife benzeri doku ile tamamlanmıştır.



  • Porto away 2026-27 kit New Balance

    Porto I Deplasman

    Porto'nun 2026-27 sezonuna ait deplasman forması, koyu mor zemin üzerine yumuşak krem rengi detaylarla zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Kumaşa entegre edilen ince tonlu çizgiler, temiz ve klasik bir silueti korurken derinlik katıyor. Tek renkli kulüp arması modern estetiği pekiştirirken, özenli son rötuşlar genel olarak hassasiyet hissini güçlendiriyor.

    Tasarım, FC Porto'nun uluslararası varlığını yansıtarak, Porto'nun Douro Vadisi'nden küresel sahneye uzanan yolculuğunu da yansıtıyor. Malzeme dokularından yapısına kadar her unsur, şehrin kalite ve özgünlük konusundaki itibarını yansıtıyor.


  • PSG 2026-27 home kitNike

    PSG I Ana Sayfa

    Paris Saint-Germain’in 2026/27 iç saha forması, Paris tasarımının temellerine derin bir dönüşü simgeliyor. Bu versiyonda Nike, fırça izi efektleri ve ofset grafiklerle yapılan son dönemdeki denemelerden uzaklaşarak efsanevi Hechter şeridini tüm ihtişamıyla geri getiriyor. Forma, önceki yılların koyu lacivertinden daha açık ve daha canlı bir ton olan canlı Old Royal mavisi bir zemin üzerine, iki net beyaz çizgiyle çevrelenmiş cesur ve geniş bir merkezi kırmızı şerit ile tasarlanmıştır.

    Gelenekçileri memnun eden bir hamle ile, bu ikonik üç renkli şerit artık formanın arkasına da kesintisiz bir şekilde uzanıyor ve Parc des Princes'teki ultrasların salladığı bayrakları yansıtan bütünlüklü bir akış yaratıyor.


  • Real Madrid home 2026-27 kit 1adidas

    Real Madrid I Ana Sayfa

    Kulübün ikonik beyaz zeminini temel alan forma, tanıdık unsurları zarif dokular ve ince detaylarla bir araya getirerek, Real Madrid’in iç saha kimliğini yansıtan netliği korurken, özenle tasarlanmış ve modern bir tasarım sunuyor.

    Koyu yeşil vurgular, yakayı ve kol manşetlerini çevreleyen tasarımı çerçeveliyor. Kumaşın üzerinde, kulübün tacında bulunan elmas ve incilerin geometrisinden ilham alan karmaşık desenler yer alıyor ve zanaatkarlık ile mükemmelliği modern bir performans estetiğine dönüştürüyor. Omuzlardaki adidas üç şeridi, beklenmedik bir pembe dokunuşla formayı sezonun genel kimliğiyle birleştirirken, genel görünüme enerji katıyor.