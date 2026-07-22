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Benevento Serie BGetty Images

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2026/2027 Sezonu, fikstürler açıklandı: Maç tarihleri ve ligin maç günleri hakkında bilmeniz gereken her şey ile maçları televizyonda ve internet üzerinden nereden izleyebileceğiniz

Serie B

Ascoli Piceno'da yeni sezonun fikstürleri çekilişle belirlendi

Ascoli Piceno’daki Teatro dei Filarmonici’de 2026/2027 Serie B şampiyonası resmen başladı. Geçen sezonun sonunda Serie C’den yükselen üç takımdan birinin ev sahipliğinde – Marche ekibinin yanı sıra Benevento, Arezzo ve Vicenza da yükseldi – maç takvimi, her bir maç günü için ayrı ayrı kura çekilerek belirlendi. Öne çıkan büyük kulüpler arasında beklentiler, Pippo Inzaghi’nin çalıştırdığı Palermo’ya, geçen Haziran’daki play-off finalinde yaşadığı acı yenilginin ardından sahneye çıkan Catanzaro’ya, her zamanki gibi Sampdoria’ya ve Serie A’dan küme düşen üç takıma – Cremonese, Hellas Verona ve Pisa – yöneliyor.

  • TARİHLER

    İlk maç 22 Ağustos 2026'da oynanacak (21 Ağustos'ta Açık Gün düzenlenecek), milli takımlar nedeniyle verilecek aralar ise 21 Eylül – 6 Ekim, 9 Kasım – 17 Kasım 2026 ve 22 Mart – 30 Mart 2027 tarihleri arasında olacak. Hafta içi maçlar 27 Ekim, 24 Kasım, 8 Aralık 2026 ve 2 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak; bu sezonda da Noel haftası maçları planlanıyor ve bu maçlar 27 Aralık 2026'da oynanacak; kış arası ise 28 Aralık 2026 ile 8 Ocak 2027 tarihleri arasında olacak. Ligin son maçı 14 ile 16 Mayıs 2027 tarihleri arasında oynanacak.

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  • İLK GÜN

    2026/2027 Serie B sezonunun ilk haftası için yapılan kura çekiminin sonuçları şöyle: Avellino-Arezzo, Benevento-Modena, Carrarese-Mantova, Cesena-Sampdoria, Empoli-Cremonese, Hellas Verona-Ascoli, Vicenza-Catanzaro, Palermo-Juve Stabia, Pisa-Padova ve Sudtirol-Entella. Serie B, bu yıl da DAZN ve LaBChannel kanallarında yayınlanacak.

  • TÜM TAKVİM

    38 maçlık ligin genel tablosunu görmek için BURAYA tıklayın

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  • SERIE B’Yİ TELEVİZYONDA VE CANLI YAYINDA NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?

    Serie B, bu yıl da DAZN ve LaBChannel'da yayınlanacak.