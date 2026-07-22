2026/2027 Sezonu, fikstürler açıklandı: Maç tarihleri ve ligin maç günleri hakkında bilmeniz gereken her şey ile maçları televizyonda ve internet üzerinden nereden izleyebileceğiniz

Ascoli Piceno’daki Teatro dei Filarmonici’de 2026/2027 Serie B şampiyonası resmen başladı. Geçen sezonun sonunda Serie C’den yükselen üç takımdan birinin ev sahipliğinde – Marche ekibinin yanı sıra Benevento, Arezzo ve Vicenza da yükseldi – maç takvimi, her bir maç günü için ayrı ayrı kura çekilerek belirlendi. Öne çıkan büyük kulüpler arasında beklentiler, Pippo Inzaghi’nin çalıştırdığı Palermo’ya, geçen Haziran’daki play-off finalinde yaşadığı acı yenilginin ardından sahneye çıkan Catanzaro’ya, her zamanki gibi Sampdoria’ya ve Serie A’dan küme düşen üç takıma – Cremonese, Hellas Verona ve Pisa – yöneliyor.