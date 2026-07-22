Ascoli Piceno’daki Teatro dei Filarmonici’de 2026/2027 Serie B şampiyonası resmen başladı. Geçen sezonun sonunda Serie C’den yükselen üç takımdan birinin ev sahipliğinde – Marche ekibinin yanı sıra Benevento, Arezzo ve Vicenza da yükseldi – maç takvimi, her bir maç günü için ayrı ayrı kura çekilerek belirlendi. Öne çıkan büyük kulüpler arasında beklentiler, Pippo Inzaghi’nin çalıştırdığı Palermo’ya, geçen Haziran’daki play-off finalinde yaşadığı acı yenilginin ardından sahneye çıkan Catanzaro’ya, her zamanki gibi Sampdoria’ya ve Serie A’dan küme düşen üç takıma – Cremonese, Hellas Verona ve Pisa – yöneliyor.
Çeviri:
2026/2027 Sezonu, fikstürler açıklandı: Maç tarihleri ve ligin maç günleri hakkında bilmeniz gereken her şey ile maçları televizyonda ve internet üzerinden nereden izleyebileceğiniz
TARİHLER
İlk maç 22 Ağustos 2026'da oynanacak (21 Ağustos'ta Açık Gün düzenlenecek), milli takımlar nedeniyle verilecek aralar ise 21 Eylül – 6 Ekim, 9 Kasım – 17 Kasım 2026 ve 22 Mart – 30 Mart 2027 tarihleri arasında olacak. Hafta içi maçlar 27 Ekim, 24 Kasım, 8 Aralık 2026 ve 2 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak; bu sezonda da Noel haftası maçları planlanıyor ve bu maçlar 27 Aralık 2026'da oynanacak; kış arası ise 28 Aralık 2026 ile 8 Ocak 2027 tarihleri arasında olacak. Ligin son maçı 14 ile 16 Mayıs 2027 tarihleri arasında oynanacak.
İLK GÜN
2026/2027 Serie B sezonunun ilk haftası için yapılan kura çekiminin sonuçları şöyle: Avellino-Arezzo, Benevento-Modena, Carrarese-Mantova, Cesena-Sampdoria, Empoli-Cremonese, Hellas Verona-Ascoli, Vicenza-Catanzaro, Palermo-Juve Stabia, Pisa-Padova ve Sudtirol-Entella. Serie B, bu yıl da DAZN ve LaBChannel kanallarında yayınlanacak.
TÜM TAKVİM
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SERIE B’Yİ TELEVİZYONDA VE CANLI YAYINDA NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?
Serie B, bu yıl da DAZN ve LaBChannel'da yayınlanacak.
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