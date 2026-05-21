Geçen yaz, Yunanistanlı 23 yaşındaki hücum oyuncusu Stuttgart'a transfer olmak üzereydi, ancak son anda yaşanan bir fiyasko transferin gerçekleşmesini engelledi.
Çeviri:
2025'te, aslında kesinleşmiş olan transferi engelleyen çılgın bir komedi yaşandı: VfB Stuttgart, eski transfer hedefiyle ilgili rekabete girecek mi?
Bild gazetesine göre, Konstantelias'ın transferi VfB'ye yeniden teklif edildi. PAOK, bu kez yıldız oyuncusunu gerçekten satmak niyetinde gibi görünüyor. Ancak talep edilen yaklaşık 20 milyon avroluk transfer ücreti, Stuttgart için çok yüksek bulunuyor. Ayrıca VfB'nin teknik kadrosu, şu anda yeni bir hücum oyuncusuna ihtiyaç duymuyor. Ancak yaz aylarında olası ayrılıklar olması durumunda bu durum değişebilir.
PAOK'un sahibi Ivan Savvidis, transferi havaalanında durdurdu
2025 yılında Stuttgart, oyuncu ile zaten anlaşmaya varmıştı; iki kulüp de 20 milyon avroluk transfer ücreti konusunda mutabık kalmıştı. Bu anlaşma yazılı olarak da kaydedilmişti. Konstantelias, Hollanda'daki antrenman kampında takım arkadaşlarına veda etti ve havaalanına doğru yola çıktı. Ancak orada, PAOK'un Rus sahibi Ivan Savvidis, muhtemelen kendi taraftarlarının öfkesinden korktuğu için transferi son anda iptal etti. Bu arada bazı taraftarların kulüp tesislerine gidip çalışanları tehdit ettiği söyleniyor.
Sonuçta Konstantelias, o zamanlar 2027'ye kadar geçerli olan sözleşmesini 2029'a kadar erken uzattı. Anlaşmanın bozulmasının ardından Stuttgart'ın spor direktörü Fabian Wohlgemuth, "Bu olayda her şey her zamanki gibi gitmedi" dedi.
PAOK, geçen sezonu hayal kırıklığı yaratan bir üçüncü sırada tamamladı. Ancak Konstantelias, 14 gol ve 9 asistle yine etkileyici bir performans sergiledi. Yine de PAOK yönetimi artık onu satmaya kararlı olduğu söyleniyor. Ancak bu kez tereddüt edenin kendisi olabilir: Ağustos ayında baba olacağı için, iddiaya göre Selanik'te kalmak istiyor.