2025'te, aslında kesinleşmiş olan transferi engelleyen çılgın bir komedi yaşandı: VfB Stuttgart, eski transfer hedefiyle ilgili rekabete girecek mi?

2025 yılında Stuttgart, oyuncu ile zaten anlaşmaya varmıştı; iki kulüp de 20 milyon avroluk transfer ücreti konusunda mutabık kalmıştı. Bu anlaşma yazılı olarak da kaydedilmişti. Konstantelias, Hollanda'daki antrenman kampında takım arkadaşlarına veda etti ve havaalanına doğru yola çıktı. Ancak orada, PAOK'un Rus sahibi Ivan Savvidis, muhtemelen kendi taraftarlarının öfkesinden korktuğu için transferi son anda iptal etti. Bu arada bazı taraftarların kulüp tesislerine gidip çalışanları tehdit ettiği söyleniyor.

Sonuçta Konstantelias, o zamanlar 2027'ye kadar geçerli olan sözleşmesini 2029'a kadar erken uzattı. Anlaşmanın bozulmasının ardından Stuttgart'ın spor direktörü Fabian Wohlgemuth, "Bu olayda her şey her zamanki gibi gitmedi" dedi.

PAOK, geçen sezonu hayal kırıklığı yaratan bir üçüncü sırada tamamladı. Ancak Konstantelias, 14 gol ve 9 asistle yine etkileyici bir performans sergiledi. Yine de PAOK yönetimi artık onu satmaya kararlı olduğu söyleniyor. Ancak bu kez tereddüt edenin kendisi olabilir: Ağustos ayında baba olacağı için, iddiaya göre Selanik'te kalmak istiyor.