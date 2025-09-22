2025 Kadınlar Altın Top resmi sıralaması: Aitana Bonmati, Barcelona'nın üçlü zaferi ve Euro 2025'teki olağanüstü performansının ardından Mariona Caldentey ve Alessia Russo'yu geride bırakarak Altın Top'u kazandı

İspanya'nın İsviçre'ye uçmaya hazırlandığı sırada viral menenjite yakalanmasının ardından, Bonmati'nin o turnuvaya katılımının aslında şüpheli olduğu düşünülürse bu durum inanılmaz. İyileşip sadece oynamakla kalmayıp, bu kadar muhteşem bir performans sergilemesi hayret verici. 2024-25 sezonu onun için mükemmel bitmedi; Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'e, Euro 2025 finalinde ise İngiltere'ye yenilerek, çok kazanmak istediği iki şampiyonluğu kaçırdı. Ancak tesellisi, üst üste üçüncü kez kazandığı Ballon d'Or oldu. Lionel Messi ve Michel Platini'nin ardından, Altın Top'u üst üste üç yıl kazanan tek oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı yenen Arsenal takımından iki oyuncu da Bonmati ile birlikte podyuma çıktı. İkinci sırada, geçen yıl Kuzey Londra'ya transfer olan ve ilk sezonunda Gunners'ı eşi görülmemiş bir Avrupa zaferine taşıyan, uzun süredir Barça'nın simgesi olan Mariona Caldentey yer aldı. Alessia Russo, bu yıl sadece kulübüyle değil, ülkesiyle de Avrupa şampiyonu olduktan sonra ilk üçü tamamladı. Euro 2025'te İngiltere için attığı gol, Lionesses'in İspanya karşısında maça geri dönmesine yardımcı oldu, ancak sonunda penaltılarda Bonmati ve Caldentey'in kalbini kırdılar.

Bu üçlü, 2025 sıralamasında en üstte yer aldı, ancak tüm oylar sayıldığında 30 kişilik aday listesinin geri kalanı nasıl bir sıralama ortaya çıkardı? Aşağıdaki resmi sıralamaya göz atın: