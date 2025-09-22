Mariona Caldentey Aitana Bonmati Alessia Russo
2025 Kadınlar Altın Top resmi sıralaması: Aitana Bonmati, Barcelona'nın üçlü zaferi ve Euro 2025'teki olağanüstü performansının ardından Mariona Caldentey ve Alessia Russo'yu geride bırakarak Altın Top'u kazandı

Ballon d'Or. Sevseniz de sevmeseniz de, dünyadaki her futbolcunun bir gün kazanmayı hayal ettiği ödül budur. Ve şimdi, unutulmaz bir 2024-25 sezonunun ardından, 2025 Kadınlar Altın Top ödülünün sahibi açıklandı: Aitana Bonmati. Barcelona'nın yıldızı, geçtiğimiz yıl kulübü için olağanüstü bir performans sergiledi. Katalanlar'ın lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi üçlüsünü kazanmasında dünya klasında istikrarlı performansı öne çıkarken, İspanya milli takımındaki performansları da onu Euro 2025'in En Değerli Oyuncusu yapmaya yetti.

İspanya'nın İsviçre'ye uçmaya hazırlandığı sırada viral menenjite yakalanmasının ardından, Bonmati'nin o turnuvaya katılımının aslında şüpheli olduğu düşünülürse bu durum inanılmaz. İyileşip sadece oynamakla kalmayıp, bu kadar muhteşem bir performans sergilemesi hayret verici. 2024-25 sezonu onun için mükemmel bitmedi; Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'e, Euro 2025 finalinde ise İngiltere'ye yenilerek, çok kazanmak istediği iki şampiyonluğu kaçırdı. Ancak tesellisi, üst üste üçüncü kez kazandığı Ballon d'Or oldu. Lionel Messi ve Michel Platini'nin ardından, Altın Top'u üst üste üç yıl kazanan tek oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı yenen Arsenal takımından iki oyuncu da Bonmati ile birlikte podyuma çıktı. İkinci sırada, geçen yıl Kuzey Londra'ya transfer olan ve ilk sezonunda Gunners'ı eşi görülmemiş bir Avrupa zaferine taşıyan, uzun süredir Barça'nın simgesi olan Mariona Caldentey yer aldı. Alessia Russo, bu yıl sadece kulübüyle değil, ülkesiyle de Avrupa şampiyonu olduktan sonra ilk üçü tamamladı. Euro 2025'te İngiltere için attığı gol, Lionesses'in İspanya karşısında maça geri dönmesine yardımcı oldu, ancak sonunda penaltılarda Bonmati ve Caldentey'in kalbini kırdılar.

Bu üçlü, 2025 sıralamasında en üstte yer aldı, ancak tüm oylar sayıldığında 30 kişilik aday listesinin geri kalanı nasıl bir sıralama ortaya çıkardı? Aşağıdaki resmi sıralamaya göz atın:

    30. Caroline Weir (Real Madrid)

    2023-24 sezonunun neredeyse tamamını ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kaçıran Weir, geçtiğimiz yıl muhteşem bir dönüş yaptı ve Real Madrid’deki ilk sezonunda İspanya’yı kasıp kavuran performansına benzer bir form yakaladı. İskoçya milli takım oyuncusu, Las Blancas formasıyla tüm turnuvalarda toplam 15 gol ve 11 asist kaydetti; bunların arasında takımın Barcelona’ya karşı kazandığı tarihi ilk galibiyette attığı iki gol özellikle öne çıktı.

    29. Steph Catley (Arsenal)

    Ekim ayında Arsenal'in başına geçen Renee Slegers tarafından stoper pozisyonuna kaydırılan Catley, muhteşem bir sezonda Gunners formasıyla parladı. Genellikle sol bek olarak görev yapan oyuncu, 2007'den bu yana Arsenal'in ilk Avrupa zaferi olan Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı gol yemeden bitiren savunmaya daha fazla sağlamlık kattı.

    =27. Clara Mateo (Paris FC)

    Fransa'da düzenlenen her iki sezon sonu ödül töreninde de Ligue 1'in Yılın Oyuncusu seçilen Mateo, Paris FC'nin Paris Saint-Germain'i yenerek Coupe de France'ı kazanması ve ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesinde önemli bir rol oynadı. 27 yaşındaki oyuncu, ligde 18 gol atarak gol krallığına ulaşırken, 7 asistle asist sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

    =27. Frida Maanum (Arsenal)

    Arsenal'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan kadrosunun bir diğer önemli üyesi olan Maanum, kulüp sezonunu 10 gol ve 4 asistle tamamladı; ancak bu istatistikler, orta saha oyuncusunun "Gunners"ın ilk 11'indeki değerini tam olarak yansıtmıyor. Ardından, Norveç milli takımında da kilit bir rol oynadı ve İzlanda'yı yendikleri maçta iki gol atarak, takımının nihayet yeniden Avrupa Şampiyonası'nın eleme turlarına yükselmesini sağladı.

    26. Lindsey Heaps (Lyon)

    Heaps, geçen sezon Fransa birinci liginde sadece iki oyuncunun gerisinde kalarak orta sahada oynamasına rağmen 12 gol attı ve sekiz asistle ligin asist kraliçesi oldu; bu performansıyla OL’nin bir şampiyonluk daha kazanmasına katkıda bulundu. Nitekim, Lyon’un şampiyonluğu garantileyen Paris Saint-Germain galibiyetinde skoru açan golün ardında, onun muhteşem asisti yatıyordu.

    25. Emily Fox (Arsenal)

    Fox, geçtiğimiz yılı dünya çapındaki yeteneklerini sergilemekle geçirdi ve Arsenal’de sağ bek pozisyonunda yepyeni bir seviyeye ulaştı. 27 yaşındaki oyuncu, savunmada istikrarlı ve güvenilir bir varlık olarak Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona’yı durdurmaya yardımcı oldu; aynı zamanda hücumda da gerçek bir değer olduğunu kanıtlayarak, neden kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi olduğunu haklı çıkardı.

    24. Sofia Cantore (Washington Spirit)

    Cantore, geçen yıl Juventus formasıyla muhteşem bir sezon geçirdi; Bianconeri’nin 2022’den bu yana ilk kez şampiyonluğunu kazandığı Serie A’da çift haneli gol sayısına ulaştı ve ardından İtalya’nın beklenmedik bir şekilde yarı finale yükseldiği Avrupa Şampiyonası’nda da bu performansını sürdürdü. Artık Washington Spirit’e katılan 25 yaşındaki oyuncu, Azzurre’nin Norveç’i mağlup ettiği tarihi çeyrek final maçında her iki golün de asistini yaptı.

    23. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

    2024-25 sezonuna Rytting Kaneryd kadar iyi bir formda başlayan pek kimse yoktu; Kaneryd, iç sahada üçlü kupayı kazanan Chelsea takımının en hareketli oyuncusuydu. Euro 2025’te de yeteneklerini sergiledi; şampiyonluk için ciddi bir aday gibi görünen İsveç milli takımında kanatlarda adeta rüzgar gibi esiyordu, ta ki İngiltere’nin cesur bir geri dönüşüyle takımın serüveni çeyrek finalde sona erene kadar. 

    22. Esther Gonzalez (Gotham)

    Bu yıl NWSL'de Gonzalez'den daha fazla gol atan kimse olmadı; oyuncu bu formunu Euro 2025'e de taşıdı. Gotham'ın forveti, söz konusu turnuva öncesinde 2025 yılında ligde oynadığı 13 maçta 10 gol atmıştı ve bu yaz İsviçre'de İspanya forması giydiğinde de gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer aldı; La Roja'nın finale yükselmesiyle Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

    21. Amanda Gutierres (Palmeiras)

    Gutierres, bu yaz öncesinde bazıları için pek tanıdık bir isim olmayabilirdi, ancak Copa America’da attığı altı golle Altın Ayakkabı ödülünü kazanması, onu kesinlikle gündeme taşıdı. 24 yaşındaki oyuncu, Brezilya’nın turnuvayı kazanmasında başrol oynadı; Venezuela, Bolivya, Paraguay ve Uruguay’ı yendikleri maçlarda gol attı; ardından finalde Kolombiya’ya karşı oynanan maçta da gol attı. Selecao, penaltı atışlarında galip gelirken, Gutierres de penaltı atışlarında gol attı.

    20. Pernille Harder (Bayern Münih)

    Harder'ın geçtiğimiz sezon Almanya'nın en iyi oyuncusu olduğunu kimse inkar edemez; forvet, Bayern Münih'in lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi üçlüsünü kazanmasında çok büyük bir rol oynadı. Bundesliga'da 22 maçta 14 gol ve 5 asist kaydeden Danimarka milli takım oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta 6 gol atarak, ülkesinin Euro 2025'teki başarısızlığına rağmen Ballon d'Or aday listesine girmeyi başardı.

    19. Klara Buhl (Bayern Münih)

    Almanya'nın Euro 2025'te yarı finale yükselmesinde Buhl en göze çarpan isimlerden biriydi; takım, uzatmalarda İspanya'ya yenilerek turnuvadan elendi. Bu canlı performanslar, geçen yıl Bayern Münih'te bu kanat oyuncusunu izleyenler için hiç de sürpriz olmadı, zira formu muhteşemdi. Buhl, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 gol ve 17 asist kaydetti ve Alman devinin lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi üçlüsünü kazanmasında başrol oynadı.

    18. Melchie Dumornay (Lyon)

    Lyon, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal'e karşı şok bir mağlubiyet yaşamamış olsaydı, Dumornay Ballon d'Or için ciddi bir aday olabilirdi. 22 yaşındaki oyuncu, OL'nin bir kez daha lig şampiyonluğunu kazandığı bu sezon tüm turnuvalarda 22 gol ve 9 asistle olağanüstü bir performans sergiledi. Bu goller arasında, şampiyonluğu garantileyen PSG galibiyetinde attığı açılış golü de yer alıyordu.

    17. Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    Chawinga, 2024 yılının sonlarında gösterdiği performansla Ballon d'Or adayları arasında yerini sağlamlaştıran bir başka NWSL yıldızı. 27 yaşındaki oyuncu, Kansas City Current'ın şampiyonluk maçına yükselmesiyle ligin En Değerli Oyuncusu seçildi ve Altın Ayakkabı ödülünü de kazandı. 2025 sezonuna da güçlü bir başlangıç yapan Chawinga, ilk 14 maçında 9 gol attı.

    16. Cristiana Girelli (Juventus)

    Girelli, hem kulüp hem de milli takımda muhteşem bir 12 ay geçirdi. 35 yaşındaki oyuncu, Juventus’un üç yıl aradan sonra ilk kez şampiyonluğunu kazandığı sezonda 19 golle Serie A Gol Kralı oldu; Bianconeri’nin Roma’yı mağlup ettiği Coppa Italia finalinde ilk golü attı ve ardından İtalya’nın Euro 2025 yarı finallerine yükselmesinde öncü rol oynayarak, Norveç’i yendikleri çeyrek final maçında iki golü de kaydetti.

    15. Sandy Baltimore (Chelsea)

    Baltimore, Chelsea'de muhteşem bir ilk sezon geçirdi ve takımın tek bir maç bile kaybetmeden üç ulusal kupayı da kazanmasında kilit bir rol oynadı. Bu başarıya, sezonun büyük bir bölümünde alıştığı forvet pozisyonu yerine sol bekte oynamasına rağmen ulaştı. 25 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda toplamda dokuz gol ve altı asist kaydetti; özellikle FA Cup finalindeki olağanüstü performansı öne çıkan anlardan biriydi.

    14. Barbra Banda (Orlando Pride)

    Banda, Mart ayında başlayan yeni NWSL sezonundan bu yana mükemmel bir formda ve ilk 14 maçında sekiz gol attı; ancak 2024 sezonunun sonu da Ballon d'Or oylamasında değerlendirilen döneme dahil edildi. Bu durum, forvetin Orlando Pride'ı NWSL Shield ve kulüp tarihindeki ilk NWSL Şampiyonluğu'na taşımasına katkıda bulunması nedeniyle özellikle önemliydi.

    13. Caroline Graham Hansen (Barselona)

    Graham Hansen, bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda ülkesinin 12 yıllık grup aşamasını geçememe serisini sonlandırıp çeyrek finalde İtalya'ya yenilmeden önce Norveç'in en iyi oyuncusu oldu. Bu başarı, kanat oyuncusunun Barcelona'nın ulusal üçlü kupayı kazandığı muhteşem bir kulüp sezonunun ardından geldi. Geçen yılın Ballon d'Or ikincisi, 2024-25 sezonunu 21 gol ve 14 asistle tamamladı.

    12. Marta (Orlando Pride)

    Copa America'da Turnuvanın En İyi Oyuncusu seçilen Marta, bu yaz Brezilya milli takımında oynamak üzere uluslararası futboldan geri dönüş yaptıktan sonra eski formuna kavuştu. 39 yaşındaki oyuncu, altı maçta sadece üçünde ilk on birde yer almasına rağmen üç gol attı ve üç asist yaptı; final maçında ise iki gol atarak en göze çarpan isim oldu. Ayrıca 2024 yılının sonunda Orlando Pride'ın NWSL Shield ve Şampiyonluk kupalarını kazanmasına da katkıda bulundu.

    11. Claudia Pina (Barselona)

    Kulüp ve milli takımda her zaman ilk 11'de yer almamasına rağmen, Pina geçtiğimiz yıl hangi pozisyonda oynarsa oynasın güvenilir bir maç kazandıran oyuncu olduğunu kanıtladı. 24 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan isim oldu; Barça'nın üçlü kupayı kazanmasında önemli anlara imza atmakla kalmadı, aynı zamanda İspanya'nın Euro 2025 finaline yükselme yolunda iki muhteşem gol attı.

    10. Hannah Hampton (Chelsea)

    Bu ödüle aday gösterilen tek kaleci olan Hampton, Chelsea ile muhteşem bir sezon geçirdi; Blues’un ligde yenilgisiz üçlü kupayı kazanmasında pay sahibi olarak WSL Altın Eldiven ödülünü paylaşırken, ardından Avrupa Şampiyonası’nda da muhteşem bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere'nin Avrupa şampiyonu olduğu turnuvada takımın en iyi oyuncularından biri oldu ve çeyrek finalde İsveç'e, finalde ise İspanya'ya karşı penaltı atışlarında önemli kurtarışlar yaptı. İlk 10'a girmenin yanı sıra, 2025 Ballon d'Or töreninde ilk kez verilen Kadınlar Yashin Ödülü'nü de kazandı.

    9. Lucy Bronze (Chelsea)

    Bronze, Euro 2025'te İngiltere'nin en iyi oyuncularından biriydi; Lionesses'in şampiyonluğunu koruduğu bu turnuvada, İsveç'i mağlup ettikleri çeyrek final maçındaki performansı özellikle öne çıktı. Bu performanslar, Chelsea'de geçirdiği muhteşem bir sezonun ardından geldi; bu sezon, bu bek oyuncusu Blues'un yurt içi üçlüsünde kilit bir rol oynadı ve takımın üst üste altıncı Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğunu garantileyen golü attı.

    8. Ewa Pajor (Barselona)

    Geçen sezon Pajor kadar gol atan başka bir oyuncu yoktu. Bu forvet, 2024-25 sezonunu kulüp ve milli takımda toplam 52 gol ve 16 asistle muhteşem bir performansla tamamladı; Barcelona’nın iç sahada üçlü kupayı kazanmasına katkıda bulunurken, Polonya’nın kadınlar kategorisinde katıldığı ilk büyük turnuvada da forma giydi. Pajor, ülkesinin yaz sezonunu Avrupa Şampiyonası’nda ilk kez kazandığı zaferle muhteşem bir şekilde tamamlamasına da gol atarak katkıda bulundu.

    7. Leah Williamson (Arsenal)

    Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İngiltere'nin son büyük turnuvasını kaçıran Williamson, Euro 2025'te kaybettiği zamanı telafi etti ve 2022'de başardığı tarihi başarıyı tekrarlayarak Lionesses'i kaptan olarak zafere taşıdı. Bu başarı, kulüp sezonunun da muhteşem bir şekilde sona ermesinin ardından geldi; ömür boyu Arsenal taraftarı olan Williamson, Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in Barcelona'yı yenmesine yardımcı oldu.

    6. Patri Guijarro (Barselona)

    Geçtiğimiz yıl kulüp ve milli takımda kaydettiği 12 gol ve 16 asist, Barcelona ve İspanya milli takımında defansif orta saha oyuncusu olarak görev yapan Guijarro için oldukça etkileyici bir performans oldu. Pozisyonunda tartışmasız dünyanın en iyisi olan Guijarro, konservatif rolünden dolayı tanınmakta zorlanabilir, ancak son zamanlarda hak ettiği şekilde Ballon d'Or'a düzenli olarak aday gösterilmeye başladı. 2025'teki güçlü sıralaması da gösterdiği gibi, oylama sırasında da genellikle büyük saygı görüyor.

    5. Chloe Kelly (Arsenal)

    2024-25 sezonunun ilk yarısında zaman zaman sahaya bile çıkamayan Kelly, Ocak ayında Arsenal’e kiralık olarak katıldıktan sonra büyük bir çıkış yakaladı ve Gunners’ın Şampiyonlar Ligi’ni kazanmasına katkıda bulundu. Ardından, Euro 2025’te İngiltere için fark yaratan isim olduğunu kanıtladı; Lionesses’in Kelly ile sonsuza dek anılacak bu turnuvayı kazanmasında çeyrek final, yarı final ve final maçlarında kahramanca katkılarda bulundu.

    4. Alexia Putellas (Barcelona)

    Son dönemde yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından Putellas, geçtiğimiz sezon olağanüstü bir bireysel performans sergileyerek yeni zirvelere ulaştı ve bu performans, Barcelona'nın ulusal üçlü kupayı kazanmasında büyük rol oynadı. İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, 2024-25 sezonunda kulüp ve milli takımda toplam 27 gol attı ve 21 asist yaptı; bu performansıyla milli takımın yaz aylarında Euro 2025 finaline yükselmesine katkıda bulundu.

    3. Alessia Russo (Arsenal)

    Geçen sezon WSL'de Russo'dan daha fazla gol atan oyuncu olmadı; oyuncu, Arsenal formasıyla attığı 12 golle Altın Ayakkabı ödülünü paylaştı. Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece Pina, İngiltere'nin forvetinden daha fazla gol attı; Russo, Arsenal'in yeniden Avrupa şampiyonu olmasına katkıda bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, Lionesses formasıyla da başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdi ve bir başka Avrupa şampiyonluğunu kazanma yolunda final maçında gol attı.

    2. Mariona Caldentey (Arsenal)

    Bu yazın başlarında WSL'de Yılın Oyuncusu seçilen Caldentey, Arsenal'deki ilk sezonunda inanılmaz bir etki yarattı. Bu durum en çok Şampiyonlar Ligi'nde göze çarptı; burada sergilediği performanslar, Gunners'ın zaferinde hayati öneme sahipti. Kulüp düzeyinde 18 gol ve 9 asist kaydeden 29 yaşındaki oyuncu, İspanya formasıyla da mükemmel bir Avrupa Şampiyonası geçirdi ve İngiltere'ye yenildikleri final maçında ilk golü attı. Tüm bunlar, onun Ballon d'Or podyumunda yer almasına yardımcı oldu ve sürekli olarak küçümsenen bir yetenekten dünyaca ünlü bir yıldız haline dönüşümü tamamlandı.

    1. Aitana Bonmati (Barselona)

    2023 ve 2024 yıllarında Ballon d'Or'u kazanan Bonmati, 2025'te bir kez daha bu ödüle layık görülerek, tarihte bu ödülü üst üste üç yıl kazanan üçüncü oyuncu oldu. İspanya'nın finale yükselmesine katkıda bulunarak Euro 2025'te Turnuvanın En İyi Oyuncusu seçildi ve geçen sezon Barcelona'nın finale çıkmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de En İyi Oyuncu ödülünü kazandı. Bu iki maçta da Bonmati galip gelen tarafta yer almadı; sırasıyla İngiltere ve Arsenal galip geldi, ancak Barça'nın lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi üçlüsünü kazanmasında büyük rol oynadı ve bu, onu 2025 Ballon d'Or Feminin'e seçen oy verenler tarafından göz ardı edilmedi. Daha önce sadece Lionel Messi ve Michel Platini arka arkaya üç kez Altın Top ödülünü kazanmıştı; şimdi Bonmati de bu seçkin kulübe katıldı.